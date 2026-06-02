Ресорната комисия гледа на второ четене промените в удължителния закон за бюджета

2 Юни, 2026 07:47, обновена 2 Юни, 2026 06:53 610 5

Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли

БНТ Българска национална телевизия

Депутатите от временната бюджетна комисия в парламента се събират на извънредно заседание днес. Предстои за второ четене да разгледат промените в удължителния закон за бюджета.

Те предвиждат увеличение с 7,8% на минималните пенсии от 1 юли. Така тя ще достигне 347 евро. Според измененията над 800 хиляди пенсионери с минимални пенсии ще получат увеличение от 1 юли.

Причината за законодателната промяна е, че по Кодекса за социално осигуряване всички трудови пенсии се осъвременяват ежегодно, но минималният размер се определя с бюджета на Държавното обществено осигуряване. При удължителен бюджет тази процедура не може да бъде приложена, което налага временна законова корекция.

Новите текстове вече бяха приети на първо четене в пленарната зала през миналата седмица. В поправките на удължителния закон за бюджета е заложено и поемането на нов дълг от 3 млрд. и 800 мнл. евро.

Депутатите от комисията ще обсъдят и промените за по-строг контрол от държавата върху действията на особения търговски управител на рафинерията "Лукойл“ у нас, както законопроектът, свързан с реформи във ВиК сектора, във връзка с Плана за Възстановяване и устойчивост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Вие сте мизерници без достойнство,крадци

    5 1 Отговор
    Мафията започва да ни лъже отново, че пари няма за нас, а за оръжие има!

    06:56 02.06.2026

  • 2 в кратце

    1 1 Отговор
    Ресорната комисия ще гледа на двадесет и второ четене .... там,каквото си ще.

    06:56 02.06.2026

  • 3 кастроли

    0 1 Отговор
    Ще гледа баба си. Или списания с мацки без дрешки.

    06:58 02.06.2026

  • 4 Нова крачка

    3 1 Отговор
    в подмолния и позорен преврат на БКП , ДС и мафията .

    07:00 02.06.2026

  • 5 ха ха

    0 1 Отговор
    явно новите лица на мафията не си попюват , пак въртят същата стара плоча с кризи , бедност , държавнически нужди и ала бала измами , некоя и друга "борба" с кокошкари за да има повече средства за злите псета да бият народа за кротост при грабежа , оказват се същите боклуци като борисов и пеевски , само ядрена война ще ни спаси от ужасиите на мафията завладяла територията

    07:28 02.06.2026

