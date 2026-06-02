Проф. Спартак Керемидчиев: В бъдеще хората ще работят по 3-4 дни седмично

Много професии няма да изчезнат заради изкуствения интелект, а ще променят своя смисъл, посочи д-р Спартак Керемидчиев, професор в катедра „Икономика на предприятието“ в БАН, на „Грийн транзишън форум“ (Green Transition Forum 6.0).

Според него една от големите спекулации след навлизането ни в четвъртата индустриална революция е, че ще има срив на пазара на труда - цели професии ще изчезнат, а други ще бъдат автоматизирани. Керемидчиев каза, че това е грешният подход. Една професия се променя не само когато има техническа възможност, но и икономическа целесъобразност, смята той, цитиран от БТА.

По негово мнение дори 2-3 процента да не могат да бъдат автоматизирани в една професия, това ще я промени, но няма да я заличи. Керемидчиев даде пример с пилотите, които управляват самолета не повече от 15 минути по време на полет, през останалото време машината лети на автопилот, но тези 15 минути са ключови, защото са при излитане и кацане.

По думите на Керемидчиев има няколко детерминанти, които ще определят списъка на професиите на бъдещето. На първо място е каква ще бъде икономиката – какво ще се произвежда и как ще се произвежда. Определящ ще бъде и пазарът на труда – какви нови професии ще се търсят и какъв ще е балансът между работно и свободно време.

Според Керемидчиев в последните години хората работят по-малко, имат повече свободно време, повече възможности за дистанционна работа, за гъвкаво работно време.

Благодарение на производителността, която ще се подобри с роботи и други заместващи средства, прогнозите са, че хората в бъдещето ще работят 3-4 дни, посочи Керемидчиев. Той допълни, че повечето свободно време ще доведе до развитие на повече професии в тази насока.

Керемидчиев каза още, че глобалните предизвикателства, свързани с климата, със здравеопазването, с неравенството, с продоволствената сигурност, ще доведат до нови професии.

Хората няма да са необходими: Бил Гейтс прогнозира двудневна работна седмица след 10 г.

Според него ключов въпрос е как ще се промени образователната система, защото настоящата е свързана със стари технологии и начин на производство. Учим прекалено много, но не учим как да учим, а трупаме знание, което вече ще бъде достъпно с един клик, коментира Керемидчиев.

По думите му хората в бъдещето ще сменят няколко професии - ще бъдат мултипрофесионалисти. Освен това ще има упражняване на няколко професии едновременно или последователно, така че фокусът ще премине от образователното към професионалното обучение.

Трябва да започне тотална реформа в образованието, така че базовите умения да се учат в училище и университета, а практическите да се учат на място, заяви Керемидчиев. Според него децата в днешно време учат нещо, което няма да работят, но трябва да бъдат научени да отговарят на динамиката, да бъдат приспособими и да имат умения за непрекъснато учене.