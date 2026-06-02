Проф. Спартак Керемидчиев: В бъдеще хората ще работят по 3-4 дни седмично

2 Юни, 2026 08:11 1 016 22

Благодарение на производителността, която ще се подобри с роботи и други заместващи средства

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Много професии няма да изчезнат заради изкуствения интелект, а ще променят своя смисъл, посочи д-р Спартак Керемидчиев, професор в катедра „Икономика на предприятието“ в БАН, на „Грийн транзишън форум“ (Green Transition Forum 6.0).

Според него една от големите спекулации след навлизането ни в четвъртата индустриална революция е, че ще има срив на пазара на труда - цели професии ще изчезнат, а други ще бъдат автоматизирани. Керемидчиев каза, че това е грешният подход. Една професия се променя не само когато има техническа възможност, но и икономическа целесъобразност, смята той, цитиран от БТА.

По негово мнение дори 2-3 процента да не могат да бъдат автоматизирани в една професия, това ще я промени, но няма да я заличи. Керемидчиев даде пример с пилотите, които управляват самолета не повече от 15 минути по време на полет, през останалото време машината лети на автопилот, но тези 15 минути са ключови, защото са при излитане и кацане.

По думите на Керемидчиев има няколко детерминанти, които ще определят списъка на професиите на бъдещето. На първо място е каква ще бъде икономиката – какво ще се произвежда и как ще се произвежда. Определящ ще бъде и пазарът на труда – какви нови професии ще се търсят и какъв ще е балансът между работно и свободно време.

Според Керемидчиев в последните години хората работят по-малко, имат повече свободно време, повече възможности за дистанционна работа, за гъвкаво работно време.

Благодарение на производителността, която ще се подобри с роботи и други заместващи средства, прогнозите са, че хората в бъдещето ще работят 3-4 дни, посочи Керемидчиев. Той допълни, че повечето свободно време ще доведе до развитие на повече професии в тази насока.

Керемидчиев каза още, че глобалните предизвикателства, свързани с климата, със здравеопазването, с неравенството, с продоволствената сигурност, ще доведат до нови професии.

Според него ключов въпрос е как ще се промени образователната система, защото настоящата е свързана със стари технологии и начин на производство. Учим прекалено много, но не учим как да учим, а трупаме знание, което вече ще бъде достъпно с един клик, коментира Керемидчиев.

По думите му хората в бъдещето ще сменят няколко професии - ще бъдат мултипрофесионалисти. Освен това ще има упражняване на няколко професии едновременно или последователно, така че фокусът ще премине от образователното към професионалното обучение.

Трябва да започне тотална реформа в образованието, така че базовите умения да се учат в училище и университета, а практическите да се учат на място, заяви Керемидчиев. Според него децата в днешно време учат нещо, което няма да работят, но трябва да бъдат научени да отговарят на динамиката, да бъдат приспособими и да имат умения за непрекъснато учене.


  • 1 надарена кака

    4 9 Отговор
    Хората ще почиват повече и ще имат достатъчно време за семействата си.

    Коментиран от #13

    08:14 02.06.2026

  • 2 Пич

    15 0 Отговор
    Хахаха....... какви ли безумия не съм чувал!!! Когато бях в малките класове, една учителка оптимистично казваше - Вие сте късметлии, деца! Докато порасте, науката ще е изобретила хапче за вечен живот......
    А тези още рак не могат да лекуват!!!

    Коментиран от #10

    08:16 02.06.2026

  • 3 шофийор на самальот

    1 4 Отговор
    08:17 02.06.2026

  • 4 Защо не

    11 0 Отговор
    Трудът е направил от маймуната човек !
    Сега бавно но сигурно се връщаме назад !
    Не ни трябва Световна война, пандемия и що ли не ! Мързела и крадливите политици са достатъчни Света да се самоунищожи !
    Тогава няма да има бедни и богати ! Всички ще са в стадото космато !

    08:17 02.06.2026

  • 5 др Гей Билтс

    9 0 Отговор
    Ще работят по 3-4 дни седмично, защото останалите ще са болнични. Хората така яко се прецакаха като се набоцаха, че няма да могат да го докарват и до пенсионна възраст вече.

    08:20 02.06.2026

  • 6 Сталин

    10 0 Отговор
    08:20 02.06.2026

  • 7 кой мy дpeмe

    9 0 Отговор
    демек ще се работи три дни по 24 часа

    спокойно, бг дерибей няма да остави робите да безделничат

    08:20 02.06.2026

  • 8 А ГА Ю

    5 1 Отговор
    Предполагам,че хората няма да ги мързи,за да работят по-малко. Но..... Чудя се,ако магазините не работят 3-4 дни,хората дали ще гладуват?

    08:22 02.06.2026

  • 9 1488

    7 0 Отговор
    ще бачкате три дни, НО:
    няма ви се плащат другите
    ще отработвате другите
    ще спите в офиса
    ще ядете каквото ви дадем в офиса

    08:23 02.06.2026

  • 10 Така е!

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    Ще работим се
    3-4 дни и ще получаваме пари като за 3-4 дни!

    08:26 02.06.2026

  • 11 чепо

    4 0 Отговор
    така е , а през останалото време на прегледи при лекаря и на легло ...

    08:28 02.06.2026

  • 12 Това са

    4 1 Отговор
    Фантасмагории

    08:28 02.06.2026

  • 13 чепо

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "надарена кака":

    Китайската народна партия не мисли така !

    08:29 02.06.2026

  • 14 БУКВАТА "Ч"

    2 0 Отговор
    Проф. Спартак Керемидчиев: В бъдеще хората ще работят по 3-4 дни седмично и ще изграждат Изкуствен Интелект. След като Робота с Човешко Тяло и Изкуствен Мозъчен Интелект започне да работи, истинските Хора, ще започнат да работят 1 ден седмично и ще продължават да създават Робота за Изкуствено Оплождане. След като съдадат и този Изкуствен Интелект с Боздуган, девойките ще го предпочитат в кревата от мъжете и хората ще изчезнат от лицето на земята!

    08:32 02.06.2026

  • 15 1488

    5 0 Отговор
    а като машините изместят хората на 100% въобще няма да се бачка и всичко ще е или безплатно или ще се ползва от богатите за контрол над бедните

    вероятно ще е второто !

    08:35 02.06.2026

  • 16 А бе нея банаджии

    4 0 Отговор
    Само лаят
    Заплатите им оправиха
    Щат не се е намалил
    Те не са работили един ден в живота си
    Знаят да лаят

    08:36 02.06.2026

  • 17 шопа

    2 0 Отговор
    "Много професии няма да изчезнат заради изкуствения интелект, а ще променят своя смисъл, посочи д-р Спартак Керемидчиев, професор в катедра „Икономика на предприятието“ в БАН, на „Грийн транзишън форум“ (Green Transition Forum 6.0)."

    Проффф..-ане , що неземе аса гръмнеш? Системата аясна отвовеки веков: РОБ ДО ГРОБ!

    08:36 02.06.2026

  • 18 Да не сме луди да работим по три-четири

    2 0 Отговор
    след може да си почиваме и радваме на живота. От работа не се богатее но се гърбавее

    08:45 02.06.2026

  • 19 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 0 Отговор
    Някога, когато машините изместили човешкия труд, фабрикантите започнали да съкращават работници. Тогава работниците започнали да саботират, да чупят машините. Наричали ги лудити, от основателя на движението Нед Луд. Сега какво е по-различно? Роботите ще улесняват работодателите да съкращават работниците. Вас какво ви грее, че капиталиста има роботи, ако сте безработен?

    08:46 02.06.2026

  • 20 3-4 дни работа

    2 0 Отговор
    Професоре..а колко ще е заплатата бе тъ..пу..н.г..ер.. вие "интелектуиалците" и сега си работите по 2-3 дни в седмицата и то не пълни..нали бе професорче умно....

    08:46 02.06.2026

  • 21 ха ха ха

    2 0 Отговор
    това у нас няма как да се случи с допотопната ни производителност и пословичен мързел

    08:48 02.06.2026

  • 22 Мухаа ха!

    0 0 Отговор
    "Дилъри на време ", ТЕ ни показаха бъдещето алегорично,но стадото в цял свят,го възприе като пореден фантастичен трилър.Абсолятно е прав,че милиони ще работят по 2-3 ч.За да получат в " гривната" определен брой единици.Как ще ги назоват- никакво значение няма.Дигитално евро ,енергийна единица, .Затова навсякъде се върви към дигитална валута.Те,големите ,велики държави и икономики може да воюват ( икономически, финансово,ресурсно) помежду си,но в едно нямат никакви различия- дигитално евро, долар,йена, рупия.Дали ще бъде по добре за милиардите обикновени хора,не знам.Но се радвам,че няма да го доживея,колкото и егоистично да звучи.

    08:57 02.06.2026

