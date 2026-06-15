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Земеделски производители настояват за пълен анализ на хранителната верига

Земеделски производители настояват за пълен анализ на хранителната верига

15 Юни, 2026 10:54 1 047 14

  • земеделски производители

Според Цеков става дума за намаляване на цените на зеленчуци с точно 15%, точно след като кабинетът обяви кампанията "Кошница с грижа"

Земеделски производители настояват за пълен анализ на хранителната верига - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

За пълен анализ на хранителната верига настояват от Националната Браншова камара "Плодове и зеленчуци" след сигналите за натиск на търговските вериги върху производители да намалят цените на предлаганата от тях продукция с 15%. Това каза в "Денят започва" по БНТ председателят на Управителния съвет на камарата Цветан Цеков. КЗК вече започна проверка по случая.

Цветан Цеков, предс. на УС на Националната Браншова камара "Плодове и зеленчуци": "Информация за натиск върху земелски производители от страна на търговски вериги е била предоставена на министъра на земеделието и в Комисията за защита на конкуренцията, като тепърва ще се установи каква е ситуацията."

Според Цеков става дума за намаляване на цените на зеленчуци с точно 15%, точно след като кабинетът обяви кампанията "Кошница с грижа", чиято цел е цените на българските плодове и зеленчуци във веригите да се променят с 15%. Всъщност проблемът не е нов:

Земеделските производители, които произвеждат и които реализират своята продукция през търговските вериги, са подложени винаги на постоянен натиск за намаляване на цените. В много случаи се продава и под себестойност. Така че е хубаво да се направи ново обследване на търговските вериги, как и по какъв начин функционират. И не е случайно, за нас е изключително важно, законовите промени, които в момента текат в Закона на защита на конкуренцията и Закона на защита на потребителите, които бяха така маркирани 33 нелоялни практики, които ще бъдат забранени, които същност създаваха изключително сериозен проблем за нас като производители, които реализираме и ни поставяха в изключително неравностойно положение. Всъщност трябва да се направи ново обследване на ефекта на търговските вериги върху земеделското производство и върху тези, които реализират земеделската си продукция, колко са успяли да оцелеят в резултат на работата си сега."

Проблем е и че засегнатите производители не сигнализират при подобни ситуации:

"Това са наши колеги, които са производители на домати между другото. Има и други колеги, които изключително много се притесняват и не искат да бъдат осветлени, защото ще бъдат така изхвърлени, а те разчитат на търговиета с търговските вериги.

Не вярват на държавата, че ще ги защити?

Ами, може би това има някакво натрупване в резултат на последните 30 години, в което всъщност при многобройните сигнали, които ние сме подавали, нямаше никаква реакция."

И настоя за проверка на влиянието на търговските вериги върху земеделието у нас:

"Те са сериозни субекти, държат две трети от пазара, да могат наистина да превъзмогнат негативните и лошите практики, които предлагаха и да се даде максимална възможност на българското земеделие да предлага продукцията си на достойна цена, да можем ние да си продаваме и да не виждаме такива по 100-200% наценки, защото и сега се случва. И реално погледнато, от една страна търговските вериги държат огромни наценки, от друга страна ни натискат да сваляме цените. Ние ги доставяме на цена, на която излиза съответната печалба, над себестойност. Но когато работим с търговските вериги, в много пъти от случите, когато те правят своите промоции, имат тази практика, в която ние трябва да намалим цената и в много случаи продаваме на себестойност, а по някои пъти и под себестойност, за да може да се получи да продължи работата с тях."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 7 Отговор
    Брюксел дава да се сади само жито в България.

    Коментиран от #4, #5

    10:55 15.06.2026

  • 2 Гост

    11 2 Отговор
    Що не казвате коя е престъпната хранителна верига. Според мен е Кауфланд.

    Коментиран от #11

    10:57 15.06.2026

  • 3 1488

    11 1 Отговор
    абе как едно бг гуведу не забеляза че тея Кошници и грижи за бедните са чиста реклама на Кауфланд и Лидл от политиците ?

    10:57 15.06.2026

  • 4 Хасковски каунь

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И тикви кратуни

    10:59 15.06.2026

  • 5 Данъкоплатец

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Радев, ти в ред ли си? Да теглиш дълг без да правиш реформи, е малоумно!
    Все едно да пълниш пробита тенджера.

    Коментиран от #6

    11:01 15.06.2026

  • 6 Последния Софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Данъкоплатец":

    Няма пари за пенсии и заплати.

    11:06 15.06.2026

  • 7 Селянка

    3 0 Отговор
    Ами елате на пазарите и продавайте да видим де ще иде цената такса наем нафта до пазара заверен кантар ,...... И накрая под себестойност ... Говори малък производител без субсидия 6декара

    11:07 15.06.2026

  • 8 666

    3 1 Отговор
    гледам брошурите дето са били загрижили за нас и се оказа че цените даже са по високи от миналото лято

    яйца 44 ст, бяха 40 ст
    мляко 2.60, беше 2.50

    11:07 15.06.2026

  • 9 турист

    5 0 Отговор
    Какъв анализ на цените на храните ? Само гледайте какъв отлив има в туризма ! Това се дължи на високите цени .В Турция ,Гърция ,Италия нали също ползват продукти , а цените им са два пъти по ниски и естествено туристите ще ходят там .Кой е балама да дава по 16 евро за една шопска салата ?

    11:08 15.06.2026

  • 10 12...34

    3 0 Отговор
    Много добре знаете господине цената и качеството на храната е Италия,приложете го и в България.Хораъа се тровят бавно и сигурно цена,качество.

    11:12 15.06.2026

  • 11 Голям зор

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Гост":

    В Кауфланд и от Лидъл са ми продавали вмирисано месо,от там може би само ориз и подправки

    11:19 15.06.2026

  • 12 европиец

    2 0 Отговор
    Анализа е ясен .В чужбина киселото мляко е между 50 и 70 цента , тука е 1 евро .Какво има да анализираме , при нас е двойно по скъпо . Ако си мислите , че ЕЦБ , ще ни остави с тези цени да подкопавме еврото , много се лъжете.

    11:22 15.06.2026

  • 13 Анализът Еясен

    3 0 Отговор
    Прекупвачите печелят повече от производителите !

    11:38 15.06.2026

  • 14 дондьо 2026

    0 0 Отговор
    всичко друго е лъжа!
    не може някой да ми купува
    от Еди къде си! и после 130%?
    почвам да се пазаря и вдигам
    скандали!

    12:20 15.06.2026

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