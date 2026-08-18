Дават антидрон системите на военна полиция

Новите две антидрон системи, които ще защитават територията на България, ще бъдат дадени на "Военна полиция", обясниха за Нова тв от ресорното министерство. В понеделник стана ясно, че те вече са доставени и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Че страната ни има нужда от допълнителни системи срещу евентуална заплаха от дронове доказват и последните събития. На 8 август премиерът Румен Радев обяви, че дрон е преминал в българското въздушно пространство.

Плановете са на първо време страната ни да придобие поне 10 антидрон системи. В момента Сухопътните войски разполагат с българска и американска система. "Те работят на принципа радиочестотното засичане и радиочестотното смущение. Тези системи въобще не са достатъчни само за Сухопътните войски, необходими са ни доста повече", заяви командирът на Сухопътните войски на Република България генерал-майор Деян Дешков. Броят, който е необходим, е голям, обясни още той. "Тези двете, които бяха доставени, ако останат с тези параметри - ни трябват поне десет на една бригада, но ние нямаме една бригада. Тук цифрата трябва да се умножи поне четири-пет пъти", допълни генерал-майор Дешков.

За повече сигурност, според него, е необходимо и системите ни да бъдат надградени. "В момента към тях като детекция и засичане на различните въздушни цели е необходимо да се добави и активен радар", смята командирът на Сухопътните войски на Република България.

Каквато и да е системата обаче, тя няма как да даде пълна сигурност и ефективност. Покритието им е от няколко километра. Много са и факторите, които могат да доведат до смущения. "Ако системата работи в градска среда, тези няколко километра стават малко. Ако обаче тази система бъде разположена на открита местност - поле, планина, то тогава стават много, защото наситеността на ефира е малка. Няколко пъти през последните шест месеца се е налагало системите да бъдат използвани с реална задача", заяви Дешков.