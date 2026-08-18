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Дават антидрон системите на военна полиция

Дават антидрон системите на военна полиция

18 Август, 2026 20:25 697 10

  • антидрон системи-
  • военна полиция-
  • отбрана

Предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация

Дават антидрон системите на военна полиция - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Новите две антидрон системи, които ще защитават територията на България, ще бъдат дадени на "Военна полиция", обясниха за Нова тв от ресорното министерство. В понеделник стана ясно, че те вече са доставени и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.

Че страната ни има нужда от допълнителни системи срещу евентуална заплаха от дронове доказват и последните събития. На 8 август премиерът Румен Радев обяви, че дрон е преминал в българското въздушно пространство.

Плановете са на първо време страната ни да придобие поне 10 антидрон системи. В момента Сухопътните войски разполагат с българска и американска система. "Те работят на принципа радиочестотното засичане и радиочестотното смущение. Тези системи въобще не са достатъчни само за Сухопътните войски, необходими са ни доста повече", заяви командирът на Сухопътните войски на Република България генерал-майор Деян Дешков. Броят, който е необходим, е голям, обясни още той. "Тези двете, които бяха доставени, ако останат с тези параметри - ни трябват поне десет на една бригада, но ние нямаме една бригада. Тук цифрата трябва да се умножи поне четири-пет пъти", допълни генерал-майор Дешков.

За повече сигурност, според него, е необходимо и системите ни да бъдат надградени. "В момента към тях като детекция и засичане на различните въздушни цели е необходимо да се добави и активен радар", смята командирът на Сухопътните войски на Република България.

Каквато и да е системата обаче, тя няма как да даде пълна сигурност и ефективност. Покритието им е от няколко километра. Много са и факторите, които могат да доведат до смущения. "Ако системата работи в градска среда, тези няколко километра стават малко. Ако обаче тази система бъде разположена на открита местност - поле, планина, то тогава стават много, защото наситеността на ефира е малка. Няколко пъти през последните шест месеца се е налагало системите да бъдат използвани с реална задача", заяви Дешков.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъхъ

    8 0 Отговор
    Дайте ги на шкембетата от КАТ.

    20:27 18.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ВВСар

    3 2 Отговор
    БРА Ву НА мини-$търът на О(т)БРАНАТА, БРАВО, ЧЕ НЕ ГИ ДАДЕ НА ВМА НАПРИМЕР...!

    НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този мит ко-$М$а-Гад ж€ то на р "ум€н" БО(га)ТАШ!
    ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б . Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
    ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
    ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и
    нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
    82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!

    20:32 18.08.2026

  • 5 Хм.....

    5 2 Отговор
    Тези смотаняци ще се изпоизтепат с такива системи!

    20:34 18.08.2026

  • 6 овенна

    2 1 Отговор
    полюция 🤡

    20:46 18.08.2026

  • 7 Оня с коня

    3 0 Отговор
    Ефективното решение на проблема е ВСЯКА КЪЩА И ЖИЛИЩЕН БЛОК да си закупят със собствени средства подобни системи,а не да чакат на Държавата която дори с Градушките не може да се справи.При така създадената Организация безпроблемно ще е и координирани общи действия на Системите/подобно на пл.5/ така че засече ли някоя Система,ОСТАНАЛИТЕ ДРУЖНО да отбият Врага.

    20:47 18.08.2026

  • 8 Военна тайна

    5 1 Отговор
    Кого охранява тази полиция

    20:50 18.08.2026

  • 9 Каскет с Велосипед

    4 0 Отговор
    С две могат да прикрият някой стадион. Както винаги, "зимата ни изненада".

    20:50 18.08.2026

  • 10 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Поне за парите за ефките получихме два фронта от Амазон ,пак е нещо отколкото нищо

    20:54 18.08.2026

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