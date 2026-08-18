Дават антидрон системите на военна полиция

Новите две антидрон системи, които ще защитават територията на България, ще бъдат дадени на "Военна полиция", обясниха за Нова тв от ресорното министерство. В понеделник стана ясно, че те вече са доставени и предстои процес по тяхното усвояване и влизане в експлоатация.
Че страната ни има нужда от допълнителни системи срещу евентуална заплаха от дронове доказват и последните събития. На 8 август премиерът Румен Радев обяви, че дрон е преминал в българското въздушно пространство.
Плановете са на първо време страната ни да придобие поне 10 антидрон системи. В момента Сухопътните войски разполагат с българска и американска система. "Те работят на принципа радиочестотното засичане и радиочестотното смущение. Тези системи въобще не са достатъчни само за Сухопътните войски, необходими са ни доста повече", заяви командирът на Сухопътните войски на Република България генерал-майор Деян Дешков. Броят, който е необходим, е голям, обясни още той. "Тези двете, които бяха доставени, ако останат с тези параметри - ни трябват поне десет на една бригада, но ние нямаме една бригада. Тук цифрата трябва да се умножи поне четири-пет пъти", допълни генерал-майор Дешков.
За повече сигурност, според него, е необходимо и системите ни да бъдат надградени. "В момента към тях като детекция и засичане на различните въздушни цели е необходимо да се добави и активен радар", смята командирът на Сухопътните войски на Република България.
Каквато и да е системата обаче, тя няма как да даде пълна сигурност и ефективност. Покритието им е от няколко километра. Много са и факторите, които могат да доведат до смущения. "Ако системата работи в градска среда, тези няколко километра стават малко. Ако обаче тази система бъде разположена на открита местност - поле, планина, то тогава стават много, защото наситеността на ефира е малка. Няколко пъти през последните шест месеца се е налагало системите да бъдат използвани с реална задача", заяви Дешков.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъхъ
20:27 18.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ВВСар
НИКОГА,НИКОГА НЕ СМЕ ИМАЛИ такъв П . тьо ЗА вУ€нн€н мини-$тър КАТО този мит ко-$М$а-Гад ж€ то на р "ум€н" БО(га)ТАШ!
ОЩЕ във ВВСето двам ка та $и Б . Р К А Х А в Д . П€ ТО, НАЛИ $а $и ОТ нато-БКПто!
ПБ-Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци! Пълни Б . клу ци!
ОСТАВКА! ОСТАВКА! ОСТАВКА!ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ .УРВИ и
нато-П€ Д€ Р. $ТИ!
82г. КОМУНИ$ТИ И Ч€РВ€НИ фат ма ци-Глу паци СТИГАТ! СТИГАТ!
20:32 18.08.2026
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20:34 18.08.2026
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