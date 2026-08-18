Икономист: В България доходите изпреварват инфлацията

"Имаме забавяне на инфлационния натиск - 4,5% годишна инфлация. Основната причина е намаленият натиск от горивата. В подножието сме на възходящ тренд, отново вероятно ще видим забързване на инфлацията", заяви икономистът Юлиан Войнов в предаването "Денят ON AIR". Гостът изтъкна, че основното поскъпване е в сектора на услугите, а над 40% е инфлацията за последните 5 години.
В България доходите изпреварват инфлацията, категоричен бе Войнов пред Bulgaria ON AIR.
Икономистът отбеляза, че основната част от инфлационния натиск е започнал през 2025 г. - най-вече във връзка с превалутирането.
Откъде дойде инфлацията
"България е страната с най-висок дял на сивата икономика - 30-35%. Голяма част от средствата извън банките, 35 млрд. евро, се изляха най-вече на ипотечния пазар и това се разпространи върху всички сектори в икономиката. Цените на хранителните продукти се увеличават най-малко, докато огромно е увеличението на цените на услугите", обясни Войнов.
Цените в едно заведение в лева буквално са станали в евро, имаше такива случаи. Но това не е вярно за цялата икономика, даде пример той.
България е една от страните с най-висока инфлация в ЕС, но същевременно сме с най-високо увеличение на доходите в целия ЕС - 68% за последните 5 години, изтъкна Войнов и добави, че това увеличение не е пропорционално за всички.
Кои са най-големите губещи
Икономистът посочи, че най-големите губещи са хората от ниската средна класа - между 500 хил. и 1 млн. души. Докато най-бедните и най-богатите са с най-увеличаващи се доходи.
"Има огромна концентрация на бизнес в много малък брой хора - получават лъвския пай от европейските фондове, владеят огромни площи, което допълнително затруднява селското стопанство в България. Тези фондове могат да влияят върху политическия ландшафт в страната", подчерта Войнов.
По думите му правителството трябва да вземе мерки за намаляване на сивата икономика и да се откачи от зависимостите между бизнес и политическа класа.
Бюджет 2026 и данъците
Войнов е убеден, че бюджетът за 2026 г. със сигурност ще завърши с по-малък дефицит.
"България страда от сериозни изкривявания по отношение на данъчното облагане. Тласкат хората да не се осигуряват на реалните си доходи. Сериозен проблем е пенсионната система в страната. Повишаването на максималния осигурителен праг е изключително несправедливо. Човек, който се осигурява цял живот на максимален осигурителен доход, няма никакъв шанс да се доближи до максималната пенсия", коментира той.
Според Войнов имаме проблем със събирането на данъците.
Трудните реформи се отлагат, а в националната сигурност се разпределят огромни средства на калпак, алармира икономистът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Гинкобилоба
Коментиран от #21
21:57 18.08.2026
3 Европеец
21:57 18.08.2026
4 Красимир Петров
21:58 18.08.2026
5 Сатана Z
Де е Киро на кирия?Как станА тази врътка?
21:58 18.08.2026
6 Фур
21:59 18.08.2026
7 Кои доходи ?
22:00 18.08.2026
8 пешо
22:00 18.08.2026
9 Яко ви лъжат при Радев
22:00 18.08.2026
10 Феникс
22:00 18.08.2026
11 Пич
Е да видите, като ви казвам аз, колко са некадърни дъртите комунисти от ДС!!! Решили, че е достатъчно един идиот да ви обясни, колко сте богати, и готово!!!
Вервате вече!!!
Коментиран от #14
22:01 18.08.2026
12 Перо
22:03 18.08.2026
13 Този
22:03 18.08.2026
14 Този е
До коментар #11 от "Пич":същият като Хампито/царян/ .
22:06 18.08.2026
15 Поредния луд
Коментиран от #19
22:06 18.08.2026
16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Знаем❗
Даже знаем имената на тези,
чиито доходи изпреварват инфлацията❗
Коментиран от #32
22:08 18.08.2026
17 Абсолютни глупости
22:17 18.08.2026
18 На депутати
22:22 18.08.2026
19 Фаянсист
До коментар #15 от "Поредния луд":При мен е за час !
22:24 18.08.2026
20 Прогресивен
22:25 18.08.2026
21 Мнение
До коментар #2 от "Гинкобилоба":Такива като тоя трябва да ги пратят някъде към по-бедните райони в България, където да обяснят публично тезите си на площадите!
И когато ги подпукат с тоягите, да не се оплакват и чудят защо!
Продажните компрадори е време да спрат с антибългарската си дейност!!!
22:26 18.08.2026
22 ⚒️⚒️⚒️⚒️
22:26 18.08.2026
23 Ддд
22:26 18.08.2026
24 А дали е така
22:28 18.08.2026
25 пфф
22:28 18.08.2026
26 Иван
22:30 18.08.2026
27 9999
Коментиран от #29
22:31 18.08.2026
28 Велев
22:35 18.08.2026
29 У Масква
До коментар #27 от "9999":ееее
22:36 18.08.2026
30 1234
Дебат: За или Против Eврото? д-р Юлиан Войнов vs доц. Григор Сарийски
Гледайте го, да видите Войнов що за икономист е и какви глупости дрънка в дебата, сега след еврото обаче никога няма да си признае, че е платен икономист.
22:41 18.08.2026
31 така е
22:41 18.08.2026
32 Перо
До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Не се ли радвате, че БГ лв. настигна британския паунд в ценообразуването на стоките и услугите? Ние сме в клуба на богатите! Да Ви е честито!
22:42 18.08.2026
33 Докога
Демагози !
22:43 18.08.2026
34 Реалист
22:52 18.08.2026
35 wrc шафьор
22:53 18.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 1357
22:56 18.08.2026
38 икономист
23:01 18.08.2026
39 народа
23:03 18.08.2026
40 очилат плъх
и се изхвъргат с празни локуми:
доходите изпреварват инфлацията
с пожелание тоз човечец да е на МРЗ и да видим ква песен ще пее
23:09 18.08.2026
41 Прав е
в пъти изпреварват инфлацията .
23:11 18.08.2026