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Икономист: В България доходите изпреварват инфлацията

Икономист: В България доходите изпреварват инфлацията

18 Август, 2026 21:55 878 41

  • икономист-
  • доходи-
  • инфлация

Юлиан Войнов заяви, че основното поскъпване е в сектора на услугите

Икономист: В България доходите изпреварват инфлацията - 1
Кадър Bulgaria ON AIR
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"Имаме забавяне на инфлационния натиск - 4,5% годишна инфлация. Основната причина е намаленият натиск от горивата. В подножието сме на възходящ тренд, отново вероятно ще видим забързване на инфлацията", заяви икономистът Юлиан Войнов в предаването "Денят ON AIR". Гостът изтъкна, че основното поскъпване е в сектора на услугите, а над 40% е инфлацията за последните 5 години.

В България доходите изпреварват инфлацията, категоричен бе Войнов пред Bulgaria ON AIR.

Икономистът отбеляза, че основната част от инфлационния натиск е започнал през 2025 г. - най-вече във връзка с превалутирането.

Откъде дойде инфлацията

"България е страната с най-висок дял на сивата икономика - 30-35%. Голяма част от средствата извън банките, 35 млрд. евро, се изляха най-вече на ипотечния пазар и това се разпространи върху всички сектори в икономиката. Цените на хранителните продукти се увеличават най-малко, докато огромно е увеличението на цените на услугите", обясни Войнов.

Цените в едно заведение в лева буквално са станали в евро, имаше такива случаи. Но това не е вярно за цялата икономика, даде пример той.

България е една от страните с най-висока инфлация в ЕС, но същевременно сме с най-високо увеличение на доходите в целия ЕС - 68% за последните 5 години, изтъкна Войнов и добави, че това увеличение не е пропорционално за всички.

Кои са най-големите губещи

Икономистът посочи, че най-големите губещи са хората от ниската средна класа - между 500 хил. и 1 млн. души. Докато най-бедните и най-богатите са с най-увеличаващи се доходи.

"Има огромна концентрация на бизнес в много малък брой хора - получават лъвския пай от европейските фондове, владеят огромни площи, което допълнително затруднява селското стопанство в България. Тези фондове могат да влияят върху политическия ландшафт в страната", подчерта Войнов.

По думите му правителството трябва да вземе мерки за намаляване на сивата икономика и да се откачи от зависимостите между бизнес и политическа класа.

Бюджет 2026 и данъците

Войнов е убеден, че бюджетът за 2026 г. със сигурност ще завърши с по-малък дефицит.

"България страда от сериозни изкривявания по отношение на данъчното облагане. Тласкат хората да не се осигуряват на реалните си доходи. Сериозен проблем е пенсионната система в страната. Повишаването на максималния осигурителен праг е изключително несправедливо. Човек, който се осигурява цял живот на максимален осигурителен доход, няма никакъв шанс да се доближи до максималната пенсия", коментира той.

Според Войнов имаме проблем със събирането на данъците.

Трудните реформи се отлагат, а в националната сигурност се разпределят огромни средства на калпак, алармира икономистът.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гинкобилоба

    55 1 Отговор
    Пак некви манипулации и лъжи

    Коментиран от #21

    21:57 18.08.2026

  • 3 Европеец

    52 1 Отговор
    Нормален ли си бе ,,......,,...

    21:57 18.08.2026

  • 4 Красимир Петров

    47 2 Отговор
    Икономисти вредни за хората

    21:58 18.08.2026

  • 5 Сатана Z

    38 1 Отговор
    Преди едно печено на скара кебапче беше 1 лев,а сега едно сурово кебапче е 1 евро
    Де е Киро на кирия?Как станА тази врътка?

    21:58 18.08.2026

  • 6 Фур

    38 0 Отговор
    Доходите се намалиха наполовина, а това къде струваше преди един лев, сега е едно евро и повече.

    21:59 18.08.2026

  • 7 Кои доходи ?

    20 1 Отговор
    на пе де ре ново начало ли ?

    22:00 18.08.2026

  • 8 пешо

    27 1 Отговор
    сменете му лепилото

    22:00 18.08.2026

  • 9 Яко ви лъжат при Радев

    25 5 Отговор
    Гледат ви по медиите и най нагло ви лъжат! Това е управлението на Румен Радев.

    22:00 18.08.2026

  • 10 Феникс

    37 2 Отговор
    Този ме преби с лопатата, аз такива долни,безкруполни и безочливи лъжи отдавна не бях чувал!

    22:00 18.08.2026

  • 11 Пич

    37 3 Отговор
    Ееей....... откъде го изнамерихте това тъпо парче бе........?!
    Е да видите, като ви казвам аз, колко са некадърни дъртите комунисти от ДС!!! Решили, че е достатъчно един идиот да ви обясни, колко сте богати, и готово!!!
    Вервате вече!!!

    Коментиран от #14

    22:01 18.08.2026

  • 12 Перо

    24 0 Отговор
    Какво може да се очаква от липса на покритие от стоки, производство, износ и злато в БГ? Ще стане по-лошо! Измислените цени на услугите и таксите, особено в съдебната с-ма и нотариусите ще помпат инфлацията, защото държавата не работи!

    22:03 18.08.2026

  • 13 Този

    26 1 Отговор
    чува ли се какви глупости бръщолеви? Има си специализирани здравни заведения за психично здраве. Аман от откачалки.

    22:03 18.08.2026

  • 14 Този е

    21 2 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    същият като Хампито/царян/ .

    22:06 18.08.2026

  • 15 Поредния луд

    28 3 Отговор
    За да се изпревари инфлацията минималната надница требва да е поне 200 евро

    Коментиран от #19

    22:06 18.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    33 1 Отговор
    " В България доходите изпреварват инфлацията"🤔🤔
    Знаем❗
    Даже знаем имената на тези,
    чиито доходи изпреварват инфлацията❗

    Коментиран от #32

    22:08 18.08.2026

  • 17 Абсолютни глупости

    23 1 Отговор
    Повечето цени се удвоиха преди и след еврото, а заплатите същите. Не знам за чии доходи говори този.

    22:17 18.08.2026

  • 18 На депутати

    5 1 Отговор
    и бюрократи !

    22:22 18.08.2026

  • 19 Фаянсист

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Поредния луд":

    При мен е за час !

    22:24 18.08.2026

  • 20 Прогресивен

    6 1 Отговор
    специалист!

    22:25 18.08.2026

  • 21 Мнение

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гинкобилоба":

    Такива като тоя трябва да ги пратят някъде към по-бедните райони в България, където да обяснят публично тезите си на площадите!

    И когато ги подпукат с тоягите, да не се оплакват и чудят защо!
    Продажните компрадори е време да спрат с антибългарската си дейност!!!

    22:26 18.08.2026

  • 22 ⚒️⚒️⚒️⚒️

    5 1 Отговор
    Е-хте, икономиста

    22:26 18.08.2026

  • 23 Ддд

    11 1 Отговор
    С такива икономисти държавата ще произвежда вечно работещи бедни. Какво да го слушам този, който ни убеждава че, най бедните най много забогатели заради вдигането на доходите от държавата да гони инфлацията.

    22:26 18.08.2026

  • 24 А дали е така

    15 1 Отговор
    За последните три дни говорих с няколко човека на тема заплата и почти половината не са имали повишаване за последните 18-20 месеца. Естествено напускат,както и аз. Освен това говорим за София,,а не за Долно Уйно. И какво от това? Увеличението е някакъв мит или откровена лъжа на платените анализатори.

    22:28 18.08.2026

  • 25 пфф

    11 1 Отговор
    Откъде ги вадите такива kлoоyни бе, mиccиpkи?

    22:28 18.08.2026

  • 26 Иван

    6 1 Отговор
    Питам само ти къде живееш щото в България не и най важното колко ти плащат за тези глупости

    22:30 18.08.2026

  • 27 9999

    13 0 Отговор
    Тоя май не живее в България .

    Коментиран от #29

    22:31 18.08.2026

  • 28 Велев

    10 1 Отговор
    Тоя боклук трябва да бъде вкаран до живот само заради подобни внушения. Писнало ми е до безобразие от такива боклуци и паразити.

    22:35 18.08.2026

  • 29 У Масква

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "9999":

    ееее

    22:36 18.08.2026

  • 30 1234

    5 1 Отговор
    В Ютюб има

    Дебат: За или Против Eврото? д-р Юлиан Войнов vs доц. Григор Сарийски

    Гледайте го, да видите Войнов що за икономист е и какви глупости дрънка в дебата, сега след еврото обаче никога няма да си признае, че е платен икономист.

    22:41 18.08.2026

  • 31 така е

    6 1 Отговор
    Тези дни дори аз чух за един такъв с изпреварващ инфлацията доходи. Казва се Георги Кузманов, завършил Бургаския свободен университет и направил шеметна кариера като вече два мандата е член на Висшия съдебен съвет. Та този достоен българин е спастрил 1 400 000 евро кеш само за 2025 г. И всичките си пари ги държи в брой и не ги внася в банка. На този герой доходите му определено изпреварват инфлацията, защото чак такава милионна инфлация в България не е имало. Сигурно има и други такива, но тези, които аз познавам, са крайни лузъри - живеят със заплати, непроменяни от 2024 г. при променящи се ежедневно цени. Та сигурно този икономист за Георги Кузманов говори и за още няколко такива като него. Икономистът не познава лузъри като мен, защото не се движи с такива долнопробни компании. За разлика от мен.

    22:41 18.08.2026

  • 32 Перо

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Не се ли радвате, че БГ лв. настигна британския паунд в ценообразуването на стоките и услугите? Ние сме в клуба на богатите! Да Ви е честито!

    22:42 18.08.2026

  • 33 Докога

    3 1 Отговор
    Ще ги търпим?
    Демагози !

    22:43 18.08.2026

  • 34 Реалист

    0 1 Отговор
    И тоя живее в паралелна реалност !

    22:52 18.08.2026

  • 35 wrc шафьор

    4 1 Отговор
    Гнусни лъжи! На този трябва да му се размаже главата с чук!

    22:53 18.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 1357

    2 1 Отговор
    Най бедната държавата в Европа,ще ми говорят псевдо икономисти за изпреварващи доходи

    22:56 18.08.2026

  • 38 икономист

    0 1 Отговор
    Колега , седни си ! Слаб 2 ! Нямало проблем с хрантите ?Колега , кога си я кайсии за 2,5 евро на киграм , демек 5 лева ? За таратора по 9 евро няма да спменавам . Отваряш един каталог на голям магазин във Франция ,Италия , Германия ,Англия и виждаш как при нас цените са между 30 и 100% по високи .Доказателства за инфлация има буквално на всеки ъгъл ,като започнеш от кафе автомата и стигнеш до платеното паркиране .Аз лично съм ограничил всички харчове , защото не смятам да участвам в спекулата и да я подхранвам .Няма как едно и също евро в Германия да е ценно и да купува повече стоки а в България 100 евро да са все едно 100 лева .Това ЕЦБ дори няма да го допусне .Всички около мен спряха да харчат , а не е като да нямат пари .Освен слаб 2 , ти пиша и забележка , че не си присъствал на повечето лекции.

    23:01 18.08.2026

  • 39 народа

    0 1 Отговор
    Това ли било свободата на словото ? Всеки да плямпа небивалици ? Спешно да идва д-р Гълъбова , а той да си връша дипломата .

    23:03 18.08.2026

  • 40 очилат плъх

    1 0 Отговор
    таквиз хорица винаги плямпат в полза на някви чорбаджии и тикви
    и се изхвъргат с празни локуми:
    доходите изпреварват инфлацията

    с пожелание тоз човечец да е на МРЗ и да видим ква песен ще пее

    23:09 18.08.2026

  • 41 Прав е

    0 0 Отговор
    Даскали , полиция , пожарна , граничари ,кметове , депутати и други хрантутници , дори
    в пъти изпреварват инфлацията .

    23:11 18.08.2026

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