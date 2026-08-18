Икономист: В България доходите изпреварват инфлацията

"Имаме забавяне на инфлационния натиск - 4,5% годишна инфлация. Основната причина е намаленият натиск от горивата. В подножието сме на възходящ тренд, отново вероятно ще видим забързване на инфлацията", заяви икономистът Юлиан Войнов в предаването "Денят ON AIR". Гостът изтъкна, че основното поскъпване е в сектора на услугите, а над 40% е инфлацията за последните 5 години.

В България доходите изпреварват инфлацията, категоричен бе Войнов пред Bulgaria ON AIR.

Икономистът отбеляза, че основната част от инфлационния натиск е започнал през 2025 г. - най-вече във връзка с превалутирането.

Откъде дойде инфлацията

"България е страната с най-висок дял на сивата икономика - 30-35%. Голяма част от средствата извън банките, 35 млрд. евро, се изляха най-вече на ипотечния пазар и това се разпространи върху всички сектори в икономиката. Цените на хранителните продукти се увеличават най-малко, докато огромно е увеличението на цените на услугите", обясни Войнов.

Цените в едно заведение в лева буквално са станали в евро, имаше такива случаи. Но това не е вярно за цялата икономика, даде пример той.

България е една от страните с най-висока инфлация в ЕС, но същевременно сме с най-високо увеличение на доходите в целия ЕС - 68% за последните 5 години, изтъкна Войнов и добави, че това увеличение не е пропорционално за всички.

Кои са най-големите губещи

Икономистът посочи, че най-големите губещи са хората от ниската средна класа - между 500 хил. и 1 млн. души. Докато най-бедните и най-богатите са с най-увеличаващи се доходи.

"Има огромна концентрация на бизнес в много малък брой хора - получават лъвския пай от европейските фондове, владеят огромни площи, което допълнително затруднява селското стопанство в България. Тези фондове могат да влияят върху политическия ландшафт в страната", подчерта Войнов.

По думите му правителството трябва да вземе мерки за намаляване на сивата икономика и да се откачи от зависимостите между бизнес и политическа класа.

Бюджет 2026 и данъците

Войнов е убеден, че бюджетът за 2026 г. със сигурност ще завърши с по-малък дефицит.

"България страда от сериозни изкривявания по отношение на данъчното облагане. Тласкат хората да не се осигуряват на реалните си доходи. Сериозен проблем е пенсионната система в страната. Повишаването на максималния осигурителен праг е изключително несправедливо. Човек, който се осигурява цял живот на максимален осигурителен доход, няма никакъв шанс да се доближи до максималната пенсия", коментира той.

Според Войнов имаме проблем със събирането на данъците.

Трудните реформи се отлагат, а в националната сигурност се разпределят огромни средства на калпак, алармира икономистът.