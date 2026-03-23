От днес до 9 юни 2026 г. включително, земеделските производители ще могат да подават заявления за директни плащания

От днес, 23 март до 9 юни 2026 г. включително, земеделските производители ще могат да подават заявления за подпомагане по директни плащания за Кампания 2026. Това обяви министърът на земеделието и храните Иван Христанов при официалното откриване на националната информационна кампания, която ще обхване всички области на страната. В срещата участие взе и заместник-министърът на земеделието и храните Ивана Мурджева. Срещите стартират от област Пловдив, където над 200 стопани бяха запознати с новостите в нормативната уредба по Кампания 2026.

При официалното откриване на дискусията, министър Христанов заяви, че следващите седмици акцент в работата на правителството ще бъде ликвидността на земеделските производители, наличието на горива и на азотни торове. „Целим да осигурим спокойствие. В момента има голямо безпокойство в сектора по отношение на ликвидността“, каза министър Христанов. Той посочи още, че има декапитализиране на отрасли и на стопанства. Пред земеделските стопани Иван Христанов обяви, че Министерството и Държавен фонд „Земеделие“ ще направят всичко възможно заложените плащания по индикативния график да се изпълняват. „Ще се работи проактивно и изпреварващо, за да може плащанията да бъдат извършвани преди обявените дати. Целта е да не се допусне при сегашните геополитически реалности и развитие на ситуацията, нарастване на себестойността по какъвто и да било начин", допълни още министърът.

Той съобщи, че до края на седмицата въпросът с цените на горивата, на азотните торове, както и реакцията на България, ще бъде обсъден с министър-председателя Андрей Гюров, за да има реални действия и да се овладее натискът. "Целият кабинет работи за това да овладее ефектите за България. Ние сме част от европейското семейство, част от общата политика на Европа и в същото време има национални специфики, на които трябва да се обърне внимание като граничния контрол. Ние ще продължаваме да защитаваме интересите на ЕС и да гарантираме, че граничният контрол е стриктен и изпълнява функцията, която му е възложена, като осъществява строго наблюдение на толкова голям обем стоки, които се очаква да влязат в Европа“, категоричен бе министър Христанов.

По отношение на вече пристигналите кораби със слънчоглед той посочи, че се водят разговори със сектора на производителите и преработвателите. Иван Христанов увери, че държавата по никакъв начин няма да допусне слънчоглед или зърно, в което има завишено съдържание на пестициди под каквато и да е форма няма да влязат в хранителната верига.

По-рано пред медии министър Христанов коментира и актуални теми в сектора, сред които нелегалният склад за храни в Хасково, който беше установен в края на миналата седмица.

"Високопоставена фигура в БАБХ се е опитала да възпрепятства проверките на склада в Хасково. Това говори, че може да има връзка с хранителната мафия" , заяви министърът.

Във връзка с предстоящите празници, министър Христанов увери, че по Великден и Гергьовден няма да се допуска продажба на замразено агнешко месо от военни резерви от 1965 година.

Той обясни, че проверките за вносни и негодни храни, извършвани съвместно от БАБХ и МВР, ще бъдат постоянни и превантивни, а не кампанийни, като ще се фокусират върху произхода на месото, яйцата и качеството на охладените продукти.

Относно цените, министърът информира, че ще бъде създадена работна група за проследяване на ценовата матрица на ключови хранителни групи. Особено внимание ще се обърне на дисбаланса, като пример даде със случая с асиметрията в цената на млякото, където има голяма разлика между изкупната цена от фермерите и цената за потребителите.