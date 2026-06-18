15-годишен шофьор се блъсна в стълб, пет деца са ранени

Петима непълнолетни са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се блъснал в стълб. Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.
По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници - двама 14-годишни и двама 12-годишни.
На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 лими
08:27 18.06.2026
2 въпросче
08:28 18.06.2026
3 МПС
08:28 18.06.2026
4 ясно
08:28 18.06.2026
5 Без име
Коментиран от #12, #19
08:29 18.06.2026
6 Мим
Коментиран от #29, #41
08:29 18.06.2026
7 Без име
08:30 18.06.2026
8 Винкело
Коментиран от #28, #37
08:30 18.06.2026
9 Това е страхотно
08:33 18.06.2026
10 Ел пендехоса
08:36 18.06.2026
11 Ти си
Нов закон ли е излязъл .....
08:37 18.06.2026
12 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #5 от "Без име":Някога имаше ДЕЦКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ и ТВУ Сега има банани и демокрация
08:40 18.06.2026
13 И сега
08:44 18.06.2026
14 Неграмотно
Това е дете, което кара кола.
« Шофьор» к професия и се придобива след полагане на изпит!
Коментиран от #38
08:46 18.06.2026
15 Пловдив
08:47 18.06.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ООрана държава
08:49 18.06.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Кой нормален ще иска в лома си
До коментар #5 от "Без име":Такова дете? Та то си е с изградени претъпни навици.
Трябва да има общежития с режим. И най- вече труд! С мазоли на ръцете.
08:50 18.06.2026
20 Хейт
08:52 18.06.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Татра
08:52 18.06.2026
23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
08:55 18.06.2026
24 И пак ще го напиша
08:56 18.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 ОБЕКТИВНИЯ
В 130 през ноща ??? Това е тотално безхаберие и нехайство от страна на
"родителите". Би трябвало да им се търси и съдебна отговорност !
08:58 18.06.2026
27 Цедката на Дарвин
09:00 18.06.2026
28 Поколението Джен зи
До коментар #8 от "Винкело":Определено мисли, че всичко е позволено, всичко знаят априори и всичко могат. И е изключително комбинативно и безстрашно.
09:02 18.06.2026
29 Красимир
До коментар #6 от "Мим":Много вероятно ,а може и родители вече са станали
09:05 18.06.2026
30 Оряховец
09:07 18.06.2026
31 Истината:
Какъв шиФор може да бъде 15-годишен Дебил?
Коментиран от #34
09:15 18.06.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Хавзис
09:27 18.06.2026
34 МП4
До коментар #31 от "Истината:":На тротинетка , всеки ден ги гледам. .Нз ние защо карахме курсове навремето ,теория и практика , за да може до мен на светофара да застане двуколесно безмоторно средство, с две дръжки от колело и на него 35 кг-ва нинджа с каска и очила за ски. 💩🙉
09:28 18.06.2026
35 Пак ли
09:29 18.06.2026
36 Исторически парк
09:29 18.06.2026
37 Това е от генома,
До коментар #8 от "Винкело":щото при синганята често родителите са първи братчеди, а по някога братя и сестри, бащи и дъщери и т.н.
09:32 18.06.2026
38 Гърмотно е
До коментар #14 от "Неграмотно":Кой дете ще викаш ,бе бате ? Тоз мутра и сонтинор ще става вече на момите от класа и махалата . Другия месец сватба три дена ще праим щото булката биременна. Парата трябва да върви . А сига търгедия голяма . Не може да отиди до есента с работничките в Англия. Ще трябва само по тилифона да работят и най-много до Румъния да бягат.
09:35 18.06.2026
39 Прах в очите
09:38 18.06.2026
40 Механик
Путин е виновен, нали? Комузнизма също. Демокрацията няма нищо общо с това.
09:45 18.06.2026
41 Механик
До коментар #6 от "Мим":Команчи са, разбира се.
То в Горна почти не останаха българи.
09:46 18.06.2026
42 има много стълбове убийци
09:50 18.06.2026