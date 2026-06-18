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15-годишен шофьор се блъсна в стълб, пет деца са ранени

15-годишен шофьор се блъсна в стълб, пет деца са ранени

18 Юни, 2026 08:22 1 723 42

  • катастрофа-
  • пострадали-
  • деца-
  • горна оряховица

Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта

15-годишен шофьор се блъсна в стълб, пет деца са ранени - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Петима непълнолетни са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се блъснал в стълб. Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници - двама 14-годишни и двама 12-годишни.

На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 лими

    14 8 Отговор
    Веднага ден на траур в Г.Оряховица....

    08:27 18.06.2026

  • 2 въпросче

    36 2 Отговор
    Няма ли да се спрат,да блъскат стълбове?Стълбовете са скъпо нещо,по тях има токови проводници. Спирането на тока за хората не е препоръчително.

    08:28 18.06.2026

  • 3 МПС

    8 40 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    08:28 18.06.2026

  • 4 ясно

    46 1 Отговор
    Връщали са се от училище. Ученолюбиви деца, кво да ги правиш.

    08:28 18.06.2026

  • 5 Без име

    53 3 Отговор
    Кога ще видим осъдени за безхаберие родители? Тези деца незабавно трябва да бъдат поети от приемни родители.

    Коментиран от #12, #19

    08:29 18.06.2026

  • 6 Мим

    50 2 Отговор
    Тези команчи ли са, 15 годишен с кола...на валията...

    Коментиран от #29, #41

    08:29 18.06.2026

  • 7 Без име

    52 1 Отговор
    15-годишни шофьори НЯМА!!!

    08:30 18.06.2026

  • 8 Винкело

    35 1 Отговор
    Нещо не е наред с геномът на родените около 2010. Напоследък масово се затриват по най-разнообразни геройски начини.

    Коментиран от #28, #37

    08:30 18.06.2026

  • 9 Това е страхотно

    24 0 Отговор
    Сега всеки ден всеки час има матрял за погребалните фирми🤣🤣🤣🤣

    08:33 18.06.2026

  • 10 Ел пендехоса

    31 1 Отговор
    Родителите в Белене,колата да се конфискува

    08:36 18.06.2026

  • 11 Ти си

    39 3 Отговор
    Да питам мисирките които пишат заглавията , от кога 15 годишни почнахме да ни ги представяте като шофьори?
    Нов закон ли е излязъл .....

    08:37 18.06.2026

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    28 2 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Някога имаше ДЕЦКА ПЕДАГОГИЧЕСКА СТАЯ и ТВУ Сега има банани и демокрация

    08:40 18.06.2026

  • 13 И сега

    22 0 Отговор
    Горките им родители ще ги притесняват, да не могат на спокойствие да си пият бирата и да си мятат гьобеци?

    08:44 18.06.2026

  • 14 Неграмотно

    23 0 Отговор
    Няма 15 годишен шофьор.
    Това е дете, което кара кола.
    « Шофьор» к професия и се придобива след полагане на изпит!

    Коментиран от #38

    08:46 18.06.2026

  • 15 Пловдив

    11 1 Отговор
    До Унуфрий:Пише се,детска,не с ц.

    08:47 18.06.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ООрана държава

    14 2 Отговор
    15 годишен шофьор... не всеки качил се зад волана е ШОФЬОР, още по малко на 15

    08:49 18.06.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Кой нормален ще иска в лома си

    12 0 Отговор

    До коментар #5 от "Без име":

    Такова дете? Та то си е с изградени претъпни навици.
    Трябва да има общежития с режим. И най- вече труд! С мазоли на ръцете.

    08:50 18.06.2026

  • 20 Хейт

    8 0 Отговор
    Докато мама и тати спят е тренирал шофиране без позволение . Как така е взел колата без да се усетят .

    08:52 18.06.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Татра

    7 0 Отговор
    Добре ,че не са се убили ,и как така на тази възраст ще караш кола .

    08:52 18.06.2026

  • 23 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 1 Отговор
    Е на такива трябва да им се вземат шофьорските книжки!

    08:55 18.06.2026

  • 24 И пак ще го напиша

    14 2 Отговор
    Това диво племе ще се оправи само ако има диктатура! И наказания - публичен бой с пръчки и каторжен труд!

    08:56 18.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 ОБЕКТИВНИЯ

    12 0 Отговор
    А какви ще са глобите за родителите на тези деца ???
    В 130 през ноща ??? Това е тотално безхаберие и нехайство от страна на
    "родителите". Би трябвало да им се търси и съдебна отговорност !

    08:58 18.06.2026

  • 27 Цедката на Дарвин

    7 0 Отговор
    България се пречиства.

    09:00 18.06.2026

  • 28 Поколението Джен зи

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Винкело":

    Определено мисли, че всичко е позволено, всичко знаят априори и всичко могат. И е изключително комбинативно и безстрашно.

    09:02 18.06.2026

  • 29 Красимир

    10 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мим":

    Много вероятно ,а може и родители вече са станали

    09:05 18.06.2026

  • 30 Оряховец

    9 0 Отговор
    Банални новини от Територията. Всеки ден чета за безчинствата на оставени без контрол малолетни и в неадекватен час, които вече решиха, че всичко е тяхно и могат да правят каквото си поискат. Добре, че все пак го има естественият подбор! Юни месец е още, какво ли ще стане до септември?

    09:07 18.06.2026

  • 31 Истината:

    12 0 Отговор
    15-годишен шофьор!!!
    Какъв шиФор може да бъде 15-годишен Дебил?

    Коментиран от #34

    09:15 18.06.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Хавзис

    6 0 Отговор
    Тоз момчето колко деца има , а колко много здравни е внасяла родата ? Пари за застраховки и винетки давал. Хайде сега да ги гледате докато оздравее ,сакън да се не затрие някое безценно ,че тъкмо последните детски и помощи му взимаме.

    09:27 18.06.2026

  • 34 МП4

    5 0 Отговор

    До коментар #31 от "Истината:":

    На тротинетка , всеки ден ги гледам. .Нз ние защо карахме курсове навремето ,теория и практика , за да може до мен на светофара да застане двуколесно безмоторно средство, с две дръжки от колело и на него 35 кг-ва нинджа с каска и очила за ски. 💩🙉

    09:28 18.06.2026

  • 35 Пак ли

    6 0 Отговор
    ромски био-дрон? Тва племе трябва да бъде газифицирано до крак

    09:29 18.06.2026

  • 36 Исторически парк

    8 0 Отговор
    В ТАКИВА СЛУЧАИ ТРЯБВА ДА ИМА ЗАТВОР ЗА СОБСТВЕНИКА НА МПС! КАК ТАКА РАЗНИ ПШЛЯЦИ ИМ ВЗЕМАТ КЛЮЧОВЕТЕ?!

    09:29 18.06.2026

  • 37 Това е от генома,

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Винкело":

    щото при синганята често родителите са първи братчеди, а по някога братя и сестри, бащи и дъщери и т.н.

    09:32 18.06.2026

  • 38 Гърмотно е

    3 1 Отговор

    До коментар #14 от "Неграмотно":

    Кой дете ще викаш ,бе бате ? Тоз мутра и сонтинор ще става вече на момите от класа и махалата . Другия месец сватба три дена ще праим щото булката биременна. Парата трябва да върви . А сига търгедия голяма . Не може да отиди до есента с работничките в Англия. Ще трябва само по тилифона да работят и най-много до Румъния да бягат.

    09:35 18.06.2026

  • 39 Прах в очите

    2 0 Отговор
    Има ли институция,която да се погрижи за безобразното шофиране във Велико Търново?Възможно ли е точно пред КАТ да няма нито една патрулна кола поне един път,да направи рутинна проверка след определен час от денонощието и да види как се карат коли,мотори подвижни дискотеки, ел.тротинетки,как деца хвърлят от терасите си балони с вода върху колите,предпоставка за ПТП! Като стане бела,се започва едно говорене,което е напълно безсмислено! Ако нямат достатъчно хора,сложете камера,не за украса,а за да свърши вашата работа!Така се прави в цивилизованите държави! Вземете пример от тях!

    09:38 18.06.2026

  • 40 Механик

    2 0 Отговор
    В един и половина през ноща, един малолетен кара кола и вози още неколко такива?!?!?
    Путин е виновен, нали? Комузнизма също. Демокрацията няма нищо общо с това.

    09:45 18.06.2026

  • 41 Механик

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мим":

    Команчи са, разбира се.
    То в Горна почти не останаха българи.

    09:46 18.06.2026

  • 42 има много стълбове убийци

    1 0 Отговор
    правят ги доста яки . и рейс да се натресе с 80 стълба няма да помръдне и сантиметър . много често стълба или дървото е поти невредим . а колата е помляна . това се дължи на кинетичната енергия и разбира се производствена грешка . ако нямаш решение за гонки и дрифтене . слагаш един стълб . само за 3-4 месеца някой ще се натресе и ще се елиминира .

    09:50 18.06.2026

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