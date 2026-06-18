15-годишен шофьор се блъсна в стълб, пет деца са ранени

Петима непълнолетни са пострадали при тежка катастрофа в Горна Оряховица, след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, се блъснал в стълб. Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта, съобщи кореспондентът на БТА във Велико Търново Николай Венков.

По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници - двама 14-годишни и двама 12-годишни.

На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.