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Румен Миланов пред ФАКТИ: Дали в случая с „Баба Алино“ не става въпрос и за пране на пари (ВИДЕО)

Румен Миланов пред ФАКТИ: Дали в случая с „Баба Алино“ не става въпрос и за пране на пари (ВИДЕО)

28 Юли, 2026 14:40 940 13

  • румен-
  • миланов-
  • данс-
  • доклад-
  • разузнаване-
  • тероризъм

Що се отнася до пропагандата, радикализацията и заплахите от тероризъм, това е проблем не само в Европа, казва гостът

Румен Миланов пред ФАКТИ: Дали в случая с „Баба Алино“ не става въпрос и за пране на пари (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
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Каква специфична информация бихме могли да дадем чрез доклада за дейността на ДАНС? Не мисля, че би било разумно да се правят толкова категорични оценки само въз основа на този доклад. Бих казал същото не само за ДАНС, но и за разузнавателните служби, защото те работят със специфична и класифицирана информация. Затова е трудно да се направи най-точната оценка единствено по публичните доклади. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ генерал Румен Миланов, депутатът от „Прогресивна България“.

„Що се отнася до пропагандата, радикализацията и заплахите от тероризъм, това е проблем не само в Европа. Видяхме какво се случи в Берлин и в други държави. Но не бива да предизвикваме излишно напрежение, защото в България отношенията между християни и мюсюлмани традиционно са балансирани. Радикалният ислям няма сериозна почва у нас и трудно би намерил широка подкрепа. Въпреки това това е потенциална опасност, която никога не бива да бъде подценявана“, добави гостът.

„Във връзка с началната информация за Невзоров и казусът „Баба Алино“ и системата, която е разработена в доста голям мащаб, нека започнем да разглеждаме изграждането на този обект и състоянието на строителните етапи, както и средствата, вложени в него. Това отваря вратата към конкретни действия и към изясняване на начина, по който всичко е било изградено. Това е единият въпрос. Другият е свързан със средствата, които са достигнали до България, и начина, по който са били превеждани – дали по банков път. Защото има съмнения относно произхода на тези пари и дали те не са свързани с потоци от Дубай. Именно тук е важният момент в разследването – винаги трябва да се установи откъде идват средствата, къде са били насочени и за какво са използвани. Със сигурност всички тези средства са имали някаква цел и точно това е въпросът, на който трябва да се даде отговор, дали в случая с „Баба Алино“ не става въпрос и за пране на пари“, коментира още генерал Миланов.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    14 0 Отговор
    С прането на пари се занимава ДАНС. Те какво са открили по въпроса?

    Коментиран от #9

    14:43 28.07.2026

  • 2 Българин

    11 3 Отговор
    Къде ми е статията за кифлата която ни натрапвате постоянно за президент по 5 пъти на ден?

    14:46 28.07.2026

  • 3 Има Си Следствие !

    8 1 Отговор
    И Прокуратура !

    И Работата Им Е Да Кажат !

    И наложат !

    Последствени Мерки !

    14:52 28.07.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 5 Отговор
    ПАРИТЕ И ОЛИГАРСИТЕ СА НА ЧОРАПА ....................... ФАКТ !

    14:53 28.07.2026

  • 5 Трета

    9 1 Отговор
    възраст , щом е за пари нямат спирачки ! Ни морал , ни респект !

    14:54 28.07.2026

  • 6 Покрай войната в Украйна

    8 0 Отговор
    иди че разбери откъде точно са ги прибрали тези пари, които инвестират в строежите, но при всички случаи изпотени студена вода не са пили докато ги изкарат за това гаранция.

    14:57 28.07.2026

  • 7 Румен Миланов

    3 1 Отговор
    Румен Миланов пред ФАКТИ: Дали в случая с „Баба Алино“ (не?) става въпрос и за пране на пари

    15:08 28.07.2026

  • 8 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Бай Росене,Къв Дубай те гони?Питай в Украинското посолство за произхода на тия 400 000 000 € похарчени при строежа на Укро анклава Баба Алино.За тия пари Укрите щяха да купят атомения реактор от АЕЦ Белене да си го бият в главата

    15:11 28.07.2026

  • 9 Али Баба не е перач ,

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Али Баба кара камили.Води ги за носа.

    15:17 28.07.2026

  • 10 докаго прогресистите се наприказват

    3 1 Отговор
    Олег Невзоров продължава да строи. Кажете сега, че не сме под украинско робство.

    15:23 28.07.2026

  • 11 Колко къщи останаха

    6 0 Отговор
    за събаряне в Бабалиново?

    15:24 28.07.2026

  • 12 цял живот

    4 0 Отговор
    на държавна хранилка с олекотен умствен потенциал. Затова България е на това дередже!

    15:27 28.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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