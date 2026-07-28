Румен Миланов пред ФАКТИ: Дали в случая с „Баба Алино“ не става въпрос и за пране на пари (ВИДЕО)

Каква специфична информация бихме могли да дадем чрез доклада за дейността на ДАНС? Не мисля, че би било разумно да се правят толкова категорични оценки само въз основа на този доклад. Бих казал същото не само за ДАНС, но и за разузнавателните служби, защото те работят със специфична и класифицирана информация. Затова е трудно да се направи най-точната оценка единствено по публичните доклади. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ генерал Румен Миланов, депутатът от „Прогресивна България“.



„Що се отнася до пропагандата, радикализацията и заплахите от тероризъм, това е проблем не само в Европа. Видяхме какво се случи в Берлин и в други държави. Но не бива да предизвикваме излишно напрежение, защото в България отношенията между християни и мюсюлмани традиционно са балансирани. Радикалният ислям няма сериозна почва у нас и трудно би намерил широка подкрепа. Въпреки това това е потенциална опасност, която никога не бива да бъде подценявана“, добави гостът.



„Във връзка с началната информация за Невзоров и казусът „Баба Алино“ и системата, която е разработена в доста голям мащаб, нека започнем да разглеждаме изграждането на този обект и състоянието на строителните етапи, както и средствата, вложени в него. Това отваря вратата към конкретни действия и към изясняване на начина, по който всичко е било изградено. Това е единият въпрос. Другият е свързан със средствата, които са достигнали до България, и начина, по който са били превеждани – дали по банков път. Защото има съмнения относно произхода на тези пари и дали те не са свързани с потоци от Дубай. Именно тук е важният момент в разследването – винаги трябва да се установи откъде идват средствата, къде са били насочени и за какво са използвани. Със сигурност всички тези средства са имали някаква цел и точно това е въпросът, на който трябва да се даде отговор, дали в случая с „Баба Алино“ не става въпрос и за пране на пари“, коментира още генерал Миланов.



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