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Володимир Зеленски: Путин просто се готви да поведе нови руснаци на война
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Путин просто се готви да поведе нови руснаци на война

27 Юли, 2026 16:05 1 821 119

  • русия-
  • украйна-
  • северна корея-
  • ким чен-ун-
  • володимир зеленски-
  • владимир путин-
  • войници-
  • курска област

По данни на Киев за по-малко от седем месеца през 2026 г. в руските въоръжени сили са привлечени 221 хиляди души, докато загубите възлизат на 225,5 хиляди войници, включително 131 хиляди убити

Володимир Зеленски: Путин просто се готви да поведе нови руснаци на война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинското разузнаване е разкрило плановете на Кремъл за есента, според които Русия създава условия за разширяване на мобилизацията и готви приемането на нови 30 хиляди военнослужещи от Северна Корея. Това обяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.

По данни на Киев за по-малко от седем месеца през 2026 г. в руските въоръжени сили са привлечени 221 хиляди души, докато загубите възлизат на 225,5 хиляди войници, включително 131 хиляди убити. Зеленски подчерта, че вместо да търси мир, руският лидер търси нови ресурси за фронта:

''Путин просто се готви да поведе нови руснаци на война. Маскира го с други думи, сигнали, но се готви''.

Украинският държавен глава отбеляза, че ударите с голям обсег по руски военни обекти вече променят обществените нагласи в Русия, заявявайки: ''Все повече руснаци забелязват войната на Путин и губят от нея и смятат, че войната не бива да се протака. Виждаме това''.

Според разузнаването Пхенян се готви да прехвърли на Москва и нови пускови установки за балистични ракети, а подготовката за приемането на севернокорейските трупи вече тече във Воронежска област. Зеленски предупреди за опасните последици от този съюз и за регионалната сигурност:

''Това е заплаха за всички в Азия, които са в обсега на севернокорейските ракети. Ще ѝ противодействаме'', предупреждава Зеленски


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    63 13 Отговор
    Ами ти бе!!! Нашмъркан ловец на хора!

    16:07 27.07.2026

  • 3 Тоз пак квичи

    58 11 Отговор
    Не победи ли вече Русия.

    16:07 27.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Госあ

    57 12 Отговор
    Пилците се броят на есен зелен наркос

    Коментиран от #8, #39

    16:08 27.07.2026

  • 6 Точен сте

    10 65 Отговор

    До коментар #1 от "Джо пaaааацyyууyyлaaa👋 💯 👈":

    Aтака срещу Ростов на Дон, градът гори

    27 Юли, 2026
    Ракети и дронове затвориха Кримския мост и активираха сирените в Татарстан и Липецк, Ростов на Дон гори

    Един от най емблематичните рашистки градове и в момента гори както точно е написал автора. Града е в гъст ,задушлив дим ,хора бягат по улиците с писъци ...Украйна ги разкатава и в момента. Гледайте по Евронюз какъв ужас е?! Преди 5 години рашистите тръгнаха за парад в Киев ,след 5 години рашистан е в пламъци.
    Наздраве

    Коментиран от #13, #16, #97

    16:09 27.07.2026

  • 7 Дзак

    32 0 Отговор
    Всеки с проблемите си!

    16:09 27.07.2026

  • 8 Зоя Курводемянская

    9 36 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Без мъже останахме.

    16:09 27.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Путин

    50 7 Отговор
    Целите на СВО ще бъдат изпълнени

    Коментиран от #113

    16:09 27.07.2026

  • 11 Сила

    11 51 Отговор
    Велик е малкия Вова Ботокса ....ще занули Русия до края на 2026 година !!!
    Добре , че децата на всички руски олигарси са на Запад и в САЩ ....и всички имат имоти там !!!

    16:10 27.07.2026

  • 12 404 остана

    48 7 Отговор
    без хора. БУСификацията боксува. Украинците се съпротивляват. Урсула иска да лови укрите от Европа и да ги праща на фронта да мрат за нейните кинти.

    16:10 27.07.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Факт

    35 7 Отговор
    Тоя неговите ще го елиминират

    16:11 27.07.2026

  • 15 Соломон

    11 40 Отговор
    Руските майки реват че тази година много от момчетата не могат да продължат да учат след 10 клас защото държавата е вдигнала още критериите за прием след 10 клас. А това означава едно . Родната казарма ни зове а там ги чакат с готов контракт. Вече забраниха и екскурзиите дори до Беларус без изходна виза за мъжете

    Коментиран от #64, #77

    16:11 27.07.2026

  • 16 Абсолютно точен

    13 43 Отговор

    До коментар #6 от "Точен сте":

    Всяка нощ,всеки ден,всеки час мощни Украински удари по територията на цяла смачкана и унизена раша. Горят рафинерии складове с боеприпаси ,учебни центрове. Раша се докара до купони за бензин и храна. Украйна разкри колко безпомощен е фашисткия рашистки режим пред цял свят.
    Слава на героите от ВСУ.

    Коментиран от #21, #80

    16:11 27.07.2026

  • 17 Сандо

    35 9 Отговор
    Колкото повече ни навирате в главите зеления,толкова повече заобичваме руснаците.Или както звучи оня детски закон:Колкото повече - толкова повече!

    Коментиран от #24

    16:12 27.07.2026

  • 18 Световният лидер Зеленски ги довършва

    5 31 Отговор
    Украйна удари руски военни и енергийни обекти в Каспийско море (ВИДЕО)
    25 юли 2026, 18:44 часа
    Снимка: OSINTTechnical
    Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.

    Коментиран от #22

    16:13 27.07.2026

  • 19 Джoooо пaaаацyyуулaaaaa👋 💯 👈

    8 27 Отговор
    Без жал ,без милост, без умиление!!!
    Мизерна раша да гори всекидневно!!
    Ушанки да горят живи ,да се евакуират, да нямат горива, Интернет и храна!
    Удри ,удддриии!!

    16:14 27.07.2026

  • 20 Аман и бактъм от вашия Зеленски

    27 7 Отговор
    Стига с този Зеленски, бе!
    Ставате напълно досадни и жaлки.

    Вие съзнавате ли, че политиците на запад ползват Зеленски като кoндом и ще го изхвърлят след употреба? Никой не го уважава.
    Ето какво казва финансовият министър на САЩ за Зеленски според ваша публикация от 20 Юни, 2026 20:38

    Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.

    Скот Бесент за Зеленски:
    1. "Мистър Бийн на кpек",
    2. "дeте със спeциални нyжди",
    3. "малък мaлoyмник"

    Коментиран от #57

    16:16 27.07.2026

  • 21 Ха Ха

    29 7 Отговор

    До коментар #16 от "Абсолютно точен":

    Украйна жене победи, а? Само че, в чии ръце са Донецк, Луганск, Херсон, Запорожие?

    Коментиран от #27

    16:16 27.07.2026

  • 22 Механик

    6 26 Отговор

    До коментар #18 от "Световният лидер Зеленски ги довършва":

    Слава Украине!

    16:17 27.07.2026

  • 23 Демек

    8 24 Отговор
    Всеки, който Путин изпраща на фронта умира.

    16:17 27.07.2026

  • 24 Сила

    13 11 Отговор

    До коментар #17 от "Сандо":

    Не разбрах , какво ти навират руснаците и къде ...
    И защо искаш повече ....???!
    Не ти ли стига толкова ...?!?

    16:17 27.07.2026

  • 25 Гост

    21 11 Отговор
    Интересно, дали бръщолевенето на зеления кокаман могат да бъдат потвърдени от независими източници, както е прието да се пише в този сайт?

    16:18 27.07.2026

  • 26 Фори

    8 16 Отговор
    Не трябва да се излагат а да проведат мобилизация.Северна Корея ли ще им върши работата по задачите на СВО?

    16:18 27.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Присто

    17 7 Отговор
    Ако зеления мисли че хора издържали обсадата на Ленинград биха се отдръпнали заради недостига на бензин явно се е напушил. А руснаците с тия удари от украинците се убеждават че путоправилнобе започнал войната макар и закъсняла. Но Путин толкова си може и да я води...глупаво ченге

    Коментиран от #32, #33, #36

    16:21 27.07.2026

  • 29 Муш муул

    10 21 Отговор
    Не е вярно! Манипулация! Първо на първо, как ще ги поведе, като стои само в бункера. Второ на второ, не са руснаци, а ботсванци, южносуданци, севернокорейци, еритрейци, есватинци, китайски сибиряци и так далее.
    Ако намеквате за доживотните затворници, отдавна са избити. Ако намеквате за свирепите чеченци, тези страхливци дезертираха, крият се във високопланинските кошари при любимите: овце и кози, и чат-пат пращат героични снимки със селфи пред фототапет с бойно поле.
    Ако намеквате за Красная армия, там работата е разпищолена, откак бойците се пристрастиха към вуду прайдовете в Мали.
    Моля, подбирайте си източниците.
    Вива Ким Чен Ун!

    16:21 27.07.2026

  • 30 ТЦК-ашник

    15 2 Отговор
    А относно людоловството какво ще напишете? Или пак нищо?...

    Коментиран от #51

    16:23 27.07.2026

  • 31 Зеленски е прав

    10 8 Отговор
    в едно: все повече руснаци настояват за бърз край на войната! Утре да не се чуди, като заиграе атома

    Коментиран от #35, #41, #44

    16:24 27.07.2026

  • 32 Реалист

    5 3 Отговор

    До коментар #28 от "Присто":

    Войната не я командва Путин. Руските пенсионирани военни провалиха много

    16:24 27.07.2026

  • 33 Курназ Костя

    3 11 Отговор

    До коментар #28 от "Присто":

    Я, ама тия от обсадата още ли са живи? Браво на героите! В мешките полагат ли им се памперси по здравна пътека или да им купим от заплатата на Пешо Волгата? Субсидиите свършиха, жалею.

    16:26 27.07.2026

  • 34 1111

    16 3 Отговор
    Тук четем само Украiнская правда и техните мекерета...

    16:26 27.07.2026

  • 35 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?

    6 4 Отговор

    До коментар #31 от "Зеленски е прав":

    Ще го накажем.

    16:26 27.07.2026

  • 36 Соломон

    5 14 Отговор

    До коментар #28 от "Присто":

    Има един филм . Враг пред портата и там се вижда как са издържали обсадата. Просто няма къде да избягат. От пред са немците от зад своите които стрелят с картечници по онези които искат да се върнат назад вместо да вървят на пред. За това и жертвите на СССР са много повече. Защото убитите от своите са повече от убитите от врага

    Коментиран от #40, #43, #74

    16:26 27.07.2026

  • 37 бункерен nлъх от кремъл

    5 13 Отговор
    Бункерният nлъх от кремъл явно е решил да се бие до последния руснак и севернокореец!

    16:26 27.07.2026

  • 38 Мусорчик

    2 10 Отговор
    Иха, сега цял месец няма да умират руснаци, защото ще има други азиатци. Един месец удължаване на войната. Или по-скоро 20-22 дена.

    16:28 27.07.2026

  • 39 ха ха ха

    3 10 Отговор

    До коментар #5 от "Госあ":

    Ама коя есен точно,че вече минаха 4-5-6 ? Ха ха ха ха ха.До момента са преброени над 2 милиона денацифицирани руски пилци ,а чакаме поредната есен ха ха ха

    16:29 27.07.2026

  • 40 Алооо

    11 3 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    При обсада на град няма кой да ти стой отзад защото си обграден!!! А хората са издържали на тежките условия и са били обградени а не са се предали....за разлика от нас които например сме посрещнали Ботевата чета и никой не е тръгнал с тях.... народопсихология...само можем да плюем

    Коментиран от #46

    16:30 27.07.2026

  • 41 да си знаеш

    5 5 Отговор

    До коментар #31 от "Зеленски е прав":

    Ще заиграе атома само по кухата ти глава,дечко

    16:31 27.07.2026

  • 42 Д ЕБИЛ ХРИСТОВ 80

    5 8 Отговор
    Русия не пабеди ли вече?

    16:31 27.07.2026

  • 43 При обсадата

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    Няма вървене напред а защита на позициите...пак си гледал холивудски филми

    16:31 27.07.2026

  • 44 Хайо

    3 8 Отговор

    До коментар #31 от "Зеленски е прав":

    Не се чуди, нито се мае. А си знае,
    че вожда на цял руски и копейски народ не е самоубиец, нито е саможертвен.
    Инстинктът за самосъхранение на Наполеоновите комплексари е по-силен от менталните им проблеми и от всяка кауза.
    Чик-чирик!

    16:32 27.07.2026

  • 45 И аз така мисля

    17 4 Отговор
    Че е време украинската сган да бъде премазана

    16:32 27.07.2026

  • 46 фашистки рашастан в изолация

    3 9 Отговор

    До коментар #40 от "Алооо":

    Не се били предатели ххахахахахах.Как ще се предадеш като отзад има втория линия която те прави на реше ако не искакш да умреш на фронта бе охльов ? Не стига,че САЩ и запада им осигуриха целия път,логистика и поддръжка и тъnaците безмозъчни пак дадоха 30 милииона жертви!

    16:33 27.07.2026

  • 47 Ц,ц,ц

    3 12 Отговор
    Докъде се докара ботоксовото нищожество.
    Да проси свежи мръвки от Ким.

    16:33 27.07.2026

  • 48 Ленче кремче

    9 3 Отговор
    Е, и? Гледай си твоята държава, кво те бОли за Русия...

    16:33 27.07.2026

  • 49 Софиянец

    12 6 Отговор
    Каза надрусания клоун избил 4 млн укри и хвърлил държавата си на дъното, но пък в услуга на шепа западни фашисти!

    Коментиран от #55

    16:33 27.07.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Това си е твой проблем

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "ТЦК-ашник":

    Спести ни еротичните си фантазии.

    16:34 27.07.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Пламен

    5 11 Отговор
    Колко трябва да е зле тоя народ за да търпи лузър като путин

    Коментиран от #59

    16:35 27.07.2026

  • 54 Ю.кортес

    5 8 Отговор
    Аз съм фен на Путин
    Няма друг който така успешно да разсипе русия

    Коментиран от #56

    16:36 27.07.2026

  • 55 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО

    5 9 Отговор

    До коментар #49 от "Софиянец":

    Предвид факта ,че фашисткия руски обор дава 5 пъти жертви от Украйна то говори достатъчно колко смешна и трагикомична армия имат рашистките фашисти!

    16:39 27.07.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Шопо с въртопо

    1 2 Отговор

    До коментар #20 от "Аман и бактъм от вашия Зеленски":

    Тава се ено го е писАл Вуте с г.зо си и на три рикии.
    Че кликнем на Вутевица да му спира пийенето, че он е у делирирюм. Къв льевент беше, докато не стана партиец, язък!

    16:42 27.07.2026

  • 58 Един

    6 6 Отговор
    На Путлер не му пука колко милиона руснаци ще загинат. Важното е да се направи на велик. А зомбираните рашки му ходят по акъла без да мислят.

    16:43 27.07.2026

  • 59 Българин

    7 1 Отговор

    До коментар #53 от "Пламен":

    Многоса зле руснаците - Лемберг /Лвов/ - на Полша , Буковина - на Румъния , Закарпатието - на Унгария!Още малко!

    Коментиран от #66

    16:44 27.07.2026

  • 60 Кво мрънка тоя пак

    6 3 Отговор
    Ей онези пишлемета дето врякат в Киев са готови. Огражда ги и буха в камионетките. Няма мъжко няма женско. Каските и по един черен чувал и към харков. И без тва бая се наплодиха

    16:46 27.07.2026

  • 61 Бай той Толстой

    6 2 Отговор
    😁😁😁Зеленият потник се поти!

    Коментиран от #67, #71

    16:47 27.07.2026

  • 62 Чи ко

    4 3 Отговор
    Коалицията на желаещите иди бе Зелник

    16:48 27.07.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Орк

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Соломон":

    Сказочник украински

    16:51 27.07.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Гресирана ватенка

    3 3 Отговор

    До коментар #59 от "Българин":

    За теб остана само грес 😁

    16:52 27.07.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    9 2 Отговор
    Британците ги излъгаха да започнат война с Русия и си загубиха държавата. Дано това да е за урок на всички англосаксонски подлоги.

    Коментиран от #70

    16:56 27.07.2026

  • 69 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    8 2 Отговор
    Че Путин е Президент на страната си и това си е негова работа какво ще прави...!
    Зеленски да духа зелевата супа...!

    Коментиран от #72

    16:57 27.07.2026

  • 70 Що квичиш?

    2 3 Отговор

    До коментар #68 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    За пари ли?

    16:57 27.07.2026

  • 71 МЪРиСОЛ

    2 3 Отговор

    До коментар #61 от "Бай той Толстой":

    Бае, ти като по-умен, можеш ли да ми я обясниш тая статия, че нищо не й се разбира?
    Защо на севернокорейските трупове им казват трупи?

    16:58 27.07.2026

  • 72 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ

    2 5 Отговор

    До коментар #69 от "ГОЛЯМ МАЙТАП...!":

    Кой президент живее в бункер?

    Коментиран от #83

    17:00 27.07.2026

  • 73 Ами

    8 3 Отговор
    Путин хубаво ще ги поведе, щото ги има ! А зеленият шмъркач кой ще поведе, като си изби народа ?!

    Коментиран от #78

    17:01 27.07.2026

  • 74 Паси

    6 3 Отговор

    До коментар #36 от "Соломон":

    Че то е същото и в момента с украинските войски на фронта...!
    Отпред са руснаците,а ако отстъпят назад-зад тях са украинските ,,Заград-отряди" и стрелят по своите...!

    17:01 27.07.2026

  • 75 Искам да видя мобилизация в Киев бре

    8 2 Отговор
    Да ги ловят, като шарани в рибарник да ги ловят. Ама само младите малоумници от 15 до 30 години щот и без тва за нищо не стават

    Коментиран от #98

    17:02 27.07.2026

  • 76 Сталин

    3 6 Отговор
    Русофилията и сифилисът ходят само по необарзовани,беднu и нехигиенични хора.Но много прости!!!

    Коментиран от #108

    17:03 27.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Муш мул

    2 6 Отговор

    До коментар #73 от "Ами":

    Не е вярно! Манипулация! Първо на първо, как ще ги поведе, като стои само в бункера. Второ на второ, не са руснаци, а ботсванци, южносуданци, севернокорейци, еритрейци, есватинци, китайски сибиряци и так далее.
    Ако намеквате за доживотните затворници, отдавна са избити. Ако намеквате за свирепите чеченци, тези страхливци дезертираха, крият се във високопланинските кошари при любимите: овце и кози, и чат-пат пращат героични снимки със селфи пред фототапет с бойно поле.
    Ако намеквате за Красная армия, там работата е разпищолена, откак бойците се пристрастиха към вуду прайдовете в Мали.
    Моля, подбирайте си източниците.
    Вива Ким Чен Ун!

    17:05 27.07.2026

  • 79 Ама верно много се наплодиха

    7 4 Отговор
    В тая педофилска Украйна. По 5-6 деца най малко имат и ЕС ги пои и храни. Същите като чфутите в Израел. Много но масово с по половин мозък

    Коментиран от #89

    17:06 27.07.2026

  • 80 Мишел

    10 3 Отговор

    До коментар #16 от "Абсолютно точен":

    Тези :мощни" украински удари доведоха до намаляване населението на Украйна от 53.4 милиона на под 20 милиона, т.е с 65%. Няма държава , която да е оцеляла след такова намаляване на населението.

    Коментиран от #86

    17:06 27.07.2026

  • 81 Тити

    2 8 Отговор
    Путлер готви още примати на заколение Зеленски ще им види сметката.

    17:07 27.07.2026

  • 82 камънчо

    0 1 Отговор
    Да му легне за нагона с разтворени нозе пред Пентагона ??

    17:08 27.07.2026

  • 83 Как ,,кой"...?!

    5 2 Отговор

    До коментар #72 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":

    Зеленски-в Kyef-ският си бункер!
    Понякога го сменя с Kyef-ското метро...!

    Коментиран от #88

    17:08 27.07.2026

  • 84 Ееее па нема лабаво

    9 1 Отговор
    Рашките ще си вземат квото търсят пробваха доброволно с Минските споразумения, в Истанбул ама юрогейци не дават и остава да го вземат доброзорно.

    17:09 27.07.2026

  • 85 Направо се чудя

    6 3 Отговор
    Тези малоумни украинци защо се мъчат а не вземат масово ритуално да освободят света от себе си. Сами виждат че за нищо не стават. Ама абсолютно за нищо и полза от съществуването им никаква няма

    Коментиран от #91

    17:11 27.07.2026

  • 86 Ол1гофрен,

    4 1 Отговор

    До коментар #80 от "Мишел":

    Източник?За какво изобщо ти плащат?

    17:11 27.07.2026

  • 87 Механик

    7 2 Отговор
    МИ поведи и ти новите украинци бе! Ма няма. Не останаха. Останаха тия дето си ги угояваме по морето и ония дето са в Лвов, Виница, Иванофранковск . Да ама те се имат за панове (господари) и не искат бусовизация. Бият ТКЦ-товете.

    Коментиран от #93, #95

    17:12 27.07.2026

  • 88 Не улучи

    2 2 Отговор

    До коментар #83 от "Как ,,кой"...?!":

    Крив мерник. 😃🥳🥳🥳Опитай пак, има нов тираж.
    Познай до три пъти.

    17:13 27.07.2026

  • 89 наплодиха се

    5 3 Отговор

    До коментар #79 от "Ама верно много се наплодиха":

    Щото от ВСУ ги заплождат още на 13-14 години. Майка на 24 год с по 5 деца във всеки мол ще видиш

    Коментиран от #99, #103

    17:13 27.07.2026

  • 90 Направо се чудя

    2 7 Отговор
    Тези малоумни руснаци защо се мъчат а не вземат масово ритуално да освободят света от себе си.Сами виждат, че за нищо не стават.Ама абсолютно за нищо и полза от суще

    17:14 27.07.2026

  • 91 Курназ Костя

    3 1 Отговор

    До коментар #85 от "Направо се чудя":

    Новаци са. Не знаят как се прави. Направи им показнО, дай им практически пример.

    17:15 27.07.2026

  • 92 опала

    3 1 Отговор
    Тоя г.л.у.п.а.к зеления, какво работи?

    Коментиран от #96

    17:16 27.07.2026

  • 93 Хомосексуален ли си?

    0 1 Отговор

    До коментар #87 от "Механик":

    Ще ти помогнем.

    17:17 27.07.2026

  • 94 Нали побеждаваше бе,

    4 1 Отговор
    кво ревеш?

    17:18 27.07.2026

  • 95 Бега бе😂

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Механик":

    😂😂😂😂

    17:18 27.07.2026

  • 96 Какво работи Зелко,ли?!

    3 2 Отговор

    До коментар #92 от "опала":

    ,,Просещ Екскурзиант"...обикаля света и проси...!

    Коментиран от #102

    17:18 27.07.2026

  • 97 Не го ли превзеха вече

    0 4 Отговор

    До коментар #6 от "Точен сте":

    укрите Ростов на Дон?

    Коментиран от #100, #107

    17:19 27.07.2026

  • 98 Така си е

    3 2 Отговор

    До коментар #75 от "Искам да видя мобилизация в Киев бре":

    младите малоумници от 15 до 30 години в Украйна за нищо не стават но и у нас не е по добре. 1 на 20 нещо смислено работи другото плява

    Коментиран от #101

    17:19 27.07.2026

  • 99 Блогър от Москва.Хамас е руски завинаги

    3 1 Отговор

    До коментар #89 от "наплодиха се":

    Хванах им логиката. Искат да им останат някакви деца, след като Путин им краде половината за педофилските си оргии.

    17:21 27.07.2026

  • 100 МАРиСОЛ

    2 1 Отговор

    До коментар #97 от "Не го ли превзеха вече":

    Притрябвал им е. За кво са им радиационни територии.

    17:23 27.07.2026

  • 101 Културници бе бате

    2 2 Отговор

    До коментар #98 от "Така си е":

    Кинаджии, маастии, оперетки, театрали, пимпирчета, перперикончета, блогърчета, инфлуенсърчета, рапърчета,чалга курвентийки ...

    17:24 27.07.2026

  • 102 Не му завиждай де

    3 1 Отговор

    До коментар #96 от "Какво работи Зелко,ли?!":

    Учи, работи, къпи се!
    По-добре ли е да се вмирише в бункера като Путин?

    17:25 27.07.2026

  • 103 А пък руснаците и чеченците

    0 2 Отговор

    До коментар #89 от "наплодиха се":

    заплождат украинците. Тея първите дето АЗОВ-ци бяха даже родиха вече

    Коментиран от #106

    17:28 27.07.2026

  • 104 Мимч

    1 1 Отговор
    А,той тоя зелен ,навсякъде ще противодейства и не знам сам поне вярвали си на това или просто раздувки за простолюдието нижи.Скоро ще.му уври тиквата ако не е разбрал какво се иска от него,за да настъпи мир.. Иначе капут.. ...

    17:30 27.07.2026

  • 105 зелкарски

    1 2 Отговор
    Путин просто се готви да
    ни смаже тоз път

    17:31 27.07.2026

  • 106 Кой ви пусна нета в Карлуково?

    1 0 Отговор

    До коментар #103 от "А пък руснаците и чеченците":

    Ще го накажем.

    17:32 27.07.2026

  • 107 фашистки рашастан в изолация

    4 1 Отговор

    До коментар #97 от "Не го ли превзеха вече":

    За три дни ли ? Рашистите успяха ли да превземат вече тая Мала Токмачка ?

    Коментиран от #114

    17:33 27.07.2026

  • 108 А вие

    0 2 Отговор

    До коментар #76 от "Сталин":

    жълтопавтниците до вчера агитирахте да не се къпим, че да пестим енергия!! Или вече забравихте, но даже и във фотума вече смърдите.... Време е поне един сапун да си ударите... А може и на сапун да станете, че вече не се траете..

    17:42 27.07.2026

  • 109 ПУТИН ПРОСТО

    4 2 Отговор
    ЩЕ СМАЧКА ЗЕЛЕНСКИ КАТО МУХА.

    17:46 27.07.2026

  • 110 Исторически парк

    3 1 Отговор
    А зеленият евреин замрази банковите сметки на всички млади украинци за да нямат пари да се крият

    17:47 27.07.2026

  • 111 604

    0 1 Отговор
    загуби 220х, убити 130х, другите сигур съ са загубили из горите....пахахаххахахахя

    17:49 27.07.2026

  • 112 Ха ХаХа

    0 0 Отговор
    Чифутинът се е предозирал

    17:50 27.07.2026

  • 113 Антирашист 1921

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Путин":

    ЩЕ,любимата на пусин ,но няма спасение от натрапчиви мисли !

    17:51 27.07.2026

  • 114 До да

    0 4 Отговор

    До коментар #107 от "фашистки рашастан в изолация":

    Пи ли кафе укроурода в Крим?

    17:52 27.07.2026

  • 115 Вселенски

    5 0 Отговор
    Зеленски просто се гаври с бункерния фюрер и умишлено нагнетява напрежение сред руснаците за да засили негодуванието в тях към хунтата в Кремъл . 😂

    17:52 27.07.2026

  • 116 Цензура

    0 3 Отговор
    Първите думи в подзаглавието ("По данни от киев") са достатъчни, за да се откаже всеки нормален човек да чете.

    И защо трябва да вярваме на ykpопитeшките лъжи?

    17:53 27.07.2026

  • 117 Дедо

    2 0 Отговор
    На руснаците един по един им идва реда. Хубавото е че не се мъчат много. Средно оцеляват на фронта около 2 часа!

    17:53 27.07.2026

  • 118 гошо

    0 1 Отговор
    Шмъркалото много ги разбира тия работи.

    17:54 27.07.2026

  • 119 Бункерното жуже закъсва

    1 0 Отговор
    с хората и с парите и се моли за помощ на Китай, Северна Корея и Индия.
    В Донбас е заседнал като плъх в трици!
    Понеже на фронта не може да пробие, затова стреля отдалеч с ракети.

    17:55 27.07.2026

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