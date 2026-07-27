Володимир Зеленски: Путин просто се готви да поведе нови руснаци на война

Украинското разузнаване е разкрило плановете на Кремъл за есента, според които Русия създава условия за разширяване на мобилизацията и готви приемането на нови 30 хиляди военнослужещи от Северна Корея. Това обяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.

По данни на Киев за по-малко от седем месеца през 2026 г. в руските въоръжени сили са привлечени 221 хиляди души, докато загубите възлизат на 225,5 хиляди войници, включително 131 хиляди убити. Зеленски подчерта, че вместо да търси мир, руският лидер търси нови ресурси за фронта:

''Путин просто се готви да поведе нови руснаци на война. Маскира го с други думи, сигнали, но се готви''.

Украинският държавен глава отбеляза, че ударите с голям обсег по руски военни обекти вече променят обществените нагласи в Русия, заявявайки: ''Все повече руснаци забелязват войната на Путин и губят от нея и смятат, че войната не бива да се протака. Виждаме това''.

Според разузнаването Пхенян се готви да прехвърли на Москва и нови пускови установки за балистични ракети, а подготовката за приемането на севернокорейските трупи вече тече във Воронежска област. Зеленски предупреди за опасните последици от този съюз и за регионалната сигурност:

''Това е заплаха за всички в Азия, които са в обсега на севернокорейските ракети. Ще ѝ противодействаме'', предупреждава Зеленски