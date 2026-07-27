Володимир Зеленски: Путин просто се готви да поведе нови руснаци на война

Украинското разузнаване е разкрило плановете на Кремъл за есента, според които Русия създава условия за разширяване на мобилизацията и готви приемането на нови 30 хиляди военнослужещи от Северна Корея. Това обяви президентът Володимир Зеленски във вечерното си обръщение, предава Украинская правда, цитирана от Фокус.
По данни на Киев за по-малко от седем месеца през 2026 г. в руските въоръжени сили са привлечени 221 хиляди души, докато загубите възлизат на 225,5 хиляди войници, включително 131 хиляди убити. Зеленски подчерта, че вместо да търси мир, руският лидер търси нови ресурси за фронта:
''Путин просто се готви да поведе нови руснаци на война. Маскира го с други думи, сигнали, но се готви''.
Украинският държавен глава отбеляза, че ударите с голям обсег по руски военни обекти вече променят обществените нагласи в Русия, заявявайки: ''Все повече руснаци забелязват войната на Путин и губят от нея и смятат, че войната не бива да се протака. Виждаме това''.
Според разузнаването Пхенян се готви да прехвърли на Москва и нови пускови установки за балистични ракети, а подготовката за приемането на севернокорейските трупи вече тече във Воронежска област. Зеленски предупреди за опасните последици от този съюз и за регионалната сигурност:
''Това е заплаха за всички в Азия, които са в обсега на севернокорейските ракети. Ще ѝ противодействаме'', предупреждава Зеленски
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анонимен
16:07 27.07.2026
3 Тоз пак квичи
16:07 27.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Госあ
Коментиран от #8, #39
16:08 27.07.2026
6 Точен сте
До коментар #1 от "Джо пaaааацyyууyyлaaa👋 💯 👈":Aтака срещу Ростов на Дон, градът гори
27 Юли, 2026
Ракети и дронове затвориха Кримския мост и активираха сирените в Татарстан и Липецк, Ростов на Дон гори
Един от най емблематичните рашистки градове и в момента гори както точно е написал автора. Града е в гъст ,задушлив дим ,хора бягат по улиците с писъци ...Украйна ги разкатава и в момента. Гледайте по Евронюз какъв ужас е?! Преди 5 години рашистите тръгнаха за парад в Киев ,след 5 години рашистан е в пламъци.
Наздраве
Коментиран от #13, #16, #97
16:09 27.07.2026
7 Дзак
16:09 27.07.2026
8 Зоя Курводемянская
До коментар #5 от "Госあ":Без мъже останахме.
16:09 27.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Путин
Коментиран от #113
16:09 27.07.2026
11 Сила
Добре , че децата на всички руски олигарси са на Запад и в САЩ ....и всички имат имоти там !!!
16:10 27.07.2026
12 404 остана
16:10 27.07.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Факт
16:11 27.07.2026
15 Соломон
Коментиран от #64, #77
16:11 27.07.2026
16 Абсолютно точен
До коментар #6 от "Точен сте":Всяка нощ,всеки ден,всеки час мощни Украински удари по територията на цяла смачкана и унизена раша. Горят рафинерии складове с боеприпаси ,учебни центрове. Раша се докара до купони за бензин и храна. Украйна разкри колко безпомощен е фашисткия рашистки режим пред цял свят.
Слава на героите от ВСУ.
Коментиран от #21, #80
16:11 27.07.2026
17 Сандо
Коментиран от #24
16:12 27.07.2026
18 Световният лидер Зеленски ги довършва
25 юли 2026, 18:44 часа
Снимка: OSINTTechnical
Украйна съобщи, че е нанесла удари в Каспийско море по петролна платформа, по руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за превоз на военни товари, свързани с Иран, както и по петролна рафинерия в Западен Сибир, предаде Ройтерс. Президентът Володимир Зеленски каза, че украинските сили са постигнали „много сериозни резултати“ с убити руски моряци и удари в Каспийско море, включително срещу руски военен кораб и плавателни съдове, използвани за военни доставки от Иран.
Коментиран от #22
16:13 27.07.2026
19 Джoooо пaaаацyyуулaaaaa👋 💯 👈
Мизерна раша да гори всекидневно!!
Ушанки да горят живи ,да се евакуират, да нямат горива, Интернет и храна!
Удри ,удддриии!!
16:14 27.07.2026
20 Аман и бактъм от вашия Зеленски
Ставате напълно досадни и жaлки.
Вие съзнавате ли, че политиците на запад ползват Зеленски като кoндом и ще го изхвърлят след употреба? Никой не го уважава.
Ето какво казва финансовият министър на САЩ за Зеленски според ваша публикация от 20 Юни, 2026 20:38
Финансовият министър на САЩ Скот Бесент е използвал изключително остър и пренебрежителен език по адрес на украинския президент Володимир Зеленски, пише The Guardian.
Скот Бесент за Зеленски:
1. "Мистър Бийн на кpек",
2. "дeте със спeциални нyжди",
3. "малък мaлoyмник"
Коментиран от #57
16:16 27.07.2026
21 Ха Ха
До коментар #16 от "Абсолютно точен":Украйна жене победи, а? Само че, в чии ръце са Донецк, Луганск, Херсон, Запорожие?
Коментиран от #27
16:16 27.07.2026
22 Механик
До коментар #18 от "Световният лидер Зеленски ги довършва":Слава Украине!
16:17 27.07.2026
23 Демек
16:17 27.07.2026
24 Сила
До коментар #17 от "Сандо":Не разбрах , какво ти навират руснаците и къде ...
И защо искаш повече ....???!
Не ти ли стига толкова ...?!?
16:17 27.07.2026
25 Гост
16:18 27.07.2026
26 Фори
16:18 27.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Присто
Коментиран от #32, #33, #36
16:21 27.07.2026
29 Муш муул
Ако намеквате за доживотните затворници, отдавна са избити. Ако намеквате за свирепите чеченци, тези страхливци дезертираха, крият се във високопланинските кошари при любимите: овце и кози, и чат-пат пращат героични снимки със селфи пред фототапет с бойно поле.
Ако намеквате за Красная армия, там работата е разпищолена, откак бойците се пристрастиха към вуду прайдовете в Мали.
Моля, подбирайте си източниците.
Вива Ким Чен Ун!
16:21 27.07.2026
30 ТЦК-ашник
Коментиран от #51
16:23 27.07.2026
31 Зеленски е прав
Коментиран от #35, #41, #44
16:24 27.07.2026
32 Реалист
До коментар #28 от "Присто":Войната не я командва Путин. Руските пенсионирани военни провалиха много
16:24 27.07.2026
33 Курназ Костя
До коментар #28 от "Присто":Я, ама тия от обсадата още ли са живи? Браво на героите! В мешките полагат ли им се памперси по здравна пътека или да им купим от заплатата на Пешо Волгата? Субсидиите свършиха, жалею.
16:26 27.07.2026
34 1111
16:26 27.07.2026
35 Кой пак ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #31 от "Зеленски е прав":Ще го накажем.
16:26 27.07.2026
36 Соломон
До коментар #28 от "Присто":Има един филм . Враг пред портата и там се вижда как са издържали обсадата. Просто няма къде да избягат. От пред са немците от зад своите които стрелят с картечници по онези които искат да се върнат назад вместо да вървят на пред. За това и жертвите на СССР са много повече. Защото убитите от своите са повече от убитите от врага
Коментиран от #40, #43, #74
16:26 27.07.2026
37 бункерен nлъх от кремъл
16:26 27.07.2026
38 Мусорчик
16:28 27.07.2026
39 ха ха ха
До коментар #5 от "Госあ":Ама коя есен точно,че вече минаха 4-5-6 ? Ха ха ха ха ха.До момента са преброени над 2 милиона денацифицирани руски пилци ,а чакаме поредната есен ха ха ха
16:29 27.07.2026
40 Алооо
До коментар #36 от "Соломон":При обсада на град няма кой да ти стой отзад защото си обграден!!! А хората са издържали на тежките условия и са били обградени а не са се предали....за разлика от нас които например сме посрещнали Ботевата чета и никой не е тръгнал с тях.... народопсихология...само можем да плюем
Коментиран от #46
16:30 27.07.2026
41 да си знаеш
До коментар #31 от "Зеленски е прав":Ще заиграе атома само по кухата ти глава,дечко
16:31 27.07.2026
42 Д ЕБИЛ ХРИСТОВ 80
16:31 27.07.2026
43 При обсадата
До коментар #36 от "Соломон":Няма вървене напред а защита на позициите...пак си гледал холивудски филми
16:31 27.07.2026
44 Хайо
До коментар #31 от "Зеленски е прав":Не се чуди, нито се мае. А си знае,
че вожда на цял руски и копейски народ не е самоубиец, нито е саможертвен.
Инстинктът за самосъхранение на Наполеоновите комплексари е по-силен от менталните им проблеми и от всяка кауза.
Чик-чирик!
16:32 27.07.2026
45 И аз така мисля
16:32 27.07.2026
46 фашистки рашастан в изолация
До коментар #40 от "Алооо":Не се били предатели ххахахахахах.Как ще се предадеш като отзад има втория линия която те прави на реше ако не искакш да умреш на фронта бе охльов ? Не стига,че САЩ и запада им осигуриха целия път,логистика и поддръжка и тъnaците безмозъчни пак дадоха 30 милииона жертви!
16:33 27.07.2026
47 Ц,ц,ц
Да проси свежи мръвки от Ким.
16:33 27.07.2026
48 Ленче кремче
16:33 27.07.2026
49 Софиянец
Коментиран от #55
16:33 27.07.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Това си е твой проблем
До коментар #30 от "ТЦК-ашник":Спести ни еротичните си фантазии.
16:34 27.07.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Пламен
Коментиран от #59
16:35 27.07.2026
54 Ю.кортес
Няма друг който така успешно да разсипе русия
Коментиран от #56
16:36 27.07.2026
55 русия ТЕРОРИСТ И ФAШИСТ НОМЕР ЕДНО
До коментар #49 от "Софиянец":Предвид факта ,че фашисткия руски обор дава 5 пъти жертви от Украйна то говори достатъчно колко смешна и трагикомична армия имат рашистките фашисти!
16:39 27.07.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Шопо с въртопо
До коментар #20 от "Аман и бактъм от вашия Зеленски":Тава се ено го е писАл Вуте с г.зо си и на три рикии.
Че кликнем на Вутевица да му спира пийенето, че он е у делирирюм. Къв льевент беше, докато не стана партиец, язък!
16:42 27.07.2026
58 Един
16:43 27.07.2026
59 Българин
До коментар #53 от "Пламен":Многоса зле руснаците - Лемберг /Лвов/ - на Полша , Буковина - на Румъния , Закарпатието - на Унгария!Още малко!
Коментиран от #66
16:44 27.07.2026
60 Кво мрънка тоя пак
16:46 27.07.2026
61 Бай той Толстой
Коментиран от #67, #71
16:47 27.07.2026
62 Чи ко
16:48 27.07.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Орк
До коментар #15 от "Соломон":Сказочник украински
16:51 27.07.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Гресирана ватенка
До коментар #59 от "Българин":За теб остана само грес 😁
16:52 27.07.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
Коментиран от #70
16:56 27.07.2026
69 ГОЛЯМ МАЙТАП...!
Зеленски да духа зелевата супа...!
Коментиран от #72
16:57 27.07.2026
70 Що квичиш?
До коментар #68 от "БАНДЕРИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":За пари ли?
16:57 27.07.2026
71 МЪРиСОЛ
До коментар #61 от "Бай той Толстой":Бае, ти като по-умен, можеш ли да ми я обясниш тая статия, че нищо не й се разбира?
Защо на севернокорейските трупове им казват трупи?
16:58 27.07.2026
72 КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ
До коментар #69 от "ГОЛЯМ МАЙТАП...!":Кой президент живее в бункер?
Коментиран от #83
17:00 27.07.2026
73 Ами
Коментиран от #78
17:01 27.07.2026
74 Паси
До коментар #36 от "Соломон":Че то е същото и в момента с украинските войски на фронта...!
Отпред са руснаците,а ако отстъпят назад-зад тях са украинските ,,Заград-отряди" и стрелят по своите...!
17:01 27.07.2026
75 Искам да видя мобилизация в Киев бре
Коментиран от #98
17:02 27.07.2026
76 Сталин
Коментиран от #108
17:03 27.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Муш мул
До коментар #73 от "Ами":Не е вярно! Манипулация! Първо на първо, как ще ги поведе, като стои само в бункера. Второ на второ, не са руснаци, а ботсванци, южносуданци, севернокорейци, еритрейци, есватинци, китайски сибиряци и так далее.
Ако намеквате за доживотните затворници, отдавна са избити. Ако намеквате за свирепите чеченци, тези страхливци дезертираха, крият се във високопланинските кошари при любимите: овце и кози, и чат-пат пращат героични снимки със селфи пред фототапет с бойно поле.
Ако намеквате за Красная армия, там работата е разпищолена, откак бойците се пристрастиха към вуду прайдовете в Мали.
Моля, подбирайте си източниците.
Вива Ким Чен Ун!
17:05 27.07.2026
79 Ама верно много се наплодиха
Коментиран от #89
17:06 27.07.2026
80 Мишел
До коментар #16 от "Абсолютно точен":Тези :мощни" украински удари доведоха до намаляване населението на Украйна от 53.4 милиона на под 20 милиона, т.е с 65%. Няма държава , която да е оцеляла след такова намаляване на населението.
Коментиран от #86
17:06 27.07.2026
81 Тити
17:07 27.07.2026
82 камънчо
17:08 27.07.2026
83 Как ,,кой"...?!
До коментар #72 от "КОПЕЙКИТЕ СА С НИСЪК ИНТЕЛЕКТ":Зеленски-в Kyef-ският си бункер!
Понякога го сменя с Kyef-ското метро...!
Коментиран от #88
17:08 27.07.2026
84 Ееее па нема лабаво
17:09 27.07.2026
85 Направо се чудя
Коментиран от #91
17:11 27.07.2026
86 Ол1гофрен,
До коментар #80 от "Мишел":Източник?За какво изобщо ти плащат?
17:11 27.07.2026
87 Механик
Коментиран от #93, #95
17:12 27.07.2026
88 Не улучи
До коментар #83 от "Как ,,кой"...?!":Крив мерник. 😃🥳🥳🥳Опитай пак, има нов тираж.
Познай до три пъти.
17:13 27.07.2026
89 наплодиха се
До коментар #79 от "Ама верно много се наплодиха":Щото от ВСУ ги заплождат още на 13-14 години. Майка на 24 год с по 5 деца във всеки мол ще видиш
Коментиран от #99, #103
17:13 27.07.2026
90 Направо се чудя
17:14 27.07.2026
91 Курназ Костя
До коментар #85 от "Направо се чудя":Новаци са. Не знаят как се прави. Направи им показнО, дай им практически пример.
17:15 27.07.2026
92 опала
Коментиран от #96
17:16 27.07.2026
93 Хомосексуален ли си?
До коментар #87 от "Механик":Ще ти помогнем.
17:17 27.07.2026
94 Нали побеждаваше бе,
17:18 27.07.2026
95 Бега бе😂
До коментар #87 от "Механик":😂😂😂😂
17:18 27.07.2026
96 Какво работи Зелко,ли?!
До коментар #92 от "опала":,,Просещ Екскурзиант"...обикаля света и проси...!
Коментиран от #102
17:18 27.07.2026
97 Не го ли превзеха вече
До коментар #6 от "Точен сте":укрите Ростов на Дон?
Коментиран от #100, #107
17:19 27.07.2026
98 Така си е
До коментар #75 от "Искам да видя мобилизация в Киев бре":младите малоумници от 15 до 30 години в Украйна за нищо не стават но и у нас не е по добре. 1 на 20 нещо смислено работи другото плява
Коментиран от #101
17:19 27.07.2026
99 Блогър от Москва.Хамас е руски завинаги
До коментар #89 от "наплодиха се":Хванах им логиката. Искат да им останат някакви деца, след като Путин им краде половината за педофилските си оргии.
17:21 27.07.2026
100 МАРиСОЛ
До коментар #97 от "Не го ли превзеха вече":Притрябвал им е. За кво са им радиационни територии.
17:23 27.07.2026
101 Културници бе бате
До коментар #98 от "Така си е":Кинаджии, маастии, оперетки, театрали, пимпирчета, перперикончета, блогърчета, инфлуенсърчета, рапърчета,чалга курвентийки ...
17:24 27.07.2026
102 Не му завиждай де
До коментар #96 от "Какво работи Зелко,ли?!":Учи, работи, къпи се!
По-добре ли е да се вмирише в бункера като Путин?
17:25 27.07.2026
103 А пък руснаците и чеченците
До коментар #89 от "наплодиха се":заплождат украинците. Тея първите дето АЗОВ-ци бяха даже родиха вече
Коментиран от #106
17:28 27.07.2026
104 Мимч
17:30 27.07.2026
105 зелкарски
ни смаже тоз път
17:31 27.07.2026
106 Кой ви пусна нета в Карлуково?
До коментар #103 от "А пък руснаците и чеченците":Ще го накажем.
17:32 27.07.2026
107 фашистки рашастан в изолация
До коментар #97 от "Не го ли превзеха вече":За три дни ли ? Рашистите успяха ли да превземат вече тая Мала Токмачка ?
Коментиран от #114
17:33 27.07.2026
108 А вие
До коментар #76 от "Сталин":жълтопавтниците до вчера агитирахте да не се къпим, че да пестим енергия!! Или вече забравихте, но даже и във фотума вече смърдите.... Време е поне един сапун да си ударите... А може и на сапун да станете, че вече не се траете..
17:42 27.07.2026
109 ПУТИН ПРОСТО
17:46 27.07.2026
110 Исторически парк
17:47 27.07.2026
111 604
17:49 27.07.2026
112 Ха ХаХа
17:50 27.07.2026
113 Антирашист 1921
До коментар #10 от "Путин":ЩЕ,любимата на пусин ,но няма спасение от натрапчиви мисли !
17:51 27.07.2026
114 До да
До коментар #107 от "фашистки рашастан в изолация":Пи ли кафе укроурода в Крим?
17:52 27.07.2026
115 Вселенски
17:52 27.07.2026
116 Цензура
И защо трябва да вярваме на ykpопитeшките лъжи?
17:53 27.07.2026
117 Дедо
17:53 27.07.2026
118 гошо
17:54 27.07.2026
119 Бункерното жуже закъсва
В Донбас е заседнал като плъх в трици!
Понеже на фронта не може да пробие, затова стреля отдалеч с ракети.
17:55 27.07.2026