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Министър Шишков: Внасяме до 3 седмици промени в Закона за горите за модернизация на лифтовете в зимните курорти

Министър Шишков: Внасяме до 3 седмици промени в Закона за горите за модернизация на лифтовете в зимните курорти

27 Юли, 2026 18:08 694

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Една от основните цели на промените е въвеждането на ясно определение за ски зони в българското законодателство

Министър Шишков: Внасяме до 3 седмици промени в Закона за горите за модернизация на лифтовете в зимните курорти - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управляващата партия „Прогресивна България“ подготвя съществени промени в Закона за горите, които да позволят подмяната на остарелите лифтове и влекове в българските зимни курорти и да създадат по-ясна нормативна рамка за развитието на ски инфраструктурата. Това заяви в интервю пред TravelNews министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. „На финалната фаза сме, като поправките ще бъдат внесени до 2-3 седмици в Народното събрание“, каза Шишков. По този повод днес той е бил на среща с министъра на земеделието Пламен Абровски, с министъра на туризма Илин Димитров, включително депутати от ПБ и експерти.

„Искаме да решим всички казуси и проблеми в зимните курорти, защото в момента строителството на лифтове и влекове на практика е забранено. Включително и на Витоша не могат да бъдат подновени съоръженията въпреки намеренията на кмета, защото в допълнение има изтекъл план за управление на природния парк, който обаче е действащ и забранява строителството“, обясни министър Шишков. Подмяната на лифтовете е блокирана още на Мальовица, Пампорово, Банско и Боровец.

По думите му в последните седмици се работи активно по законодателни изменения, които да дадат възможност на собствениците на ски съоръжения да реализират инвестиционните си намерения и да модернизират съществуващата инфраструктура. В момента действащото законодателство създава сериозни ограничения за подмяната на съоръженията, което затруднява развитието на зимния туризъм.

Една от основните цели на промените е въвеждането на ясно определение за ски зони в българското законодателство. Според Шишков това ще позволи да се планира и реализира подмяната на цели линейни съоръжения с началните, междинни и крайни станции, а не както досега – може да се подменят само старите стълбове с нови.

Предвижда се всички дейности да бъдат детайлно регламентирани, включително възможностите за разширяване на сервитутите на земите и горския фонд при необходимост от модернизация или развитие на съществуващите съоръжения. В обхвата на бъдещите правила ще попаднат не само лифтовете и влековете, но и свързаната с тях инфраструктура, включително системите за изкуствен сняг, подчерта той.

Новата нормативна рамка трябва да създаде баланс между опазването на природата и необходимостта от модерна туристическа инфраструктура. Очакванията са промените да дадат възможност за обновяване на амортизираните съоръжения и да подобрят конкурентоспособността на българските зимни курорти на международния туристически пазар.

Туристическият сектор от 10 години настоява за подобни законодателни промени, като предупреждава, че липсата на възможност за модернизация води до изоставане на курортите и ограничава бъдещите инвестиции в планинския туризъм.

Мирослав Иванов

Източник: travelnews.bg


София / България
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