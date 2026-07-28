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Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на метрото

Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на метрото

28 Юли, 2026 11:09 874 7

  • четири метровлака-
  • трета линия-
  • разширение-
  • метро

Новият участък включва метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“. Очаква се разширението до кв. „Левски“ да осигури възможност на още над 45 хиляди души дневно да използват метрото.

Пускат четири нови влака за разширението на третата линия на метрото - 1
Снимка: Столична община
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Четири допълнителни метровлака „Сименс“ ще бъдат пуснати в движение с въвеждането в експлоатация на 3-километровото разширение на третата линия на метрото под бул. „Ген. Владимир Вазов“, съобщиха от Столичната община, предават от БТА. Кметът на София Васил Терзиев е инспектирал новоизграденото трасе преди провеждането на държавната приемателна комисия.

Новият участък включва метростанциите „Стадион Георги Аспарухов“, „Бесарабия“ и „Ген. Владимир Вазов“. Очаква се разширението до кв. „Левски“ да осигури възможност на още над 45 хиляди души дневно да използват метрото.

„Метрото продължава да се развива. Работата върви в срок, а целта ни е веднага след приемането на участъка да отворим вратите за хората, за да могат да се придвижват по-удобно и по-бързо. Работим и по следващите разширения“, е заявил кметът Васил Терзиев, цитиран от общината.

Новите влакове са оборудвани с високотехнологични системи, които автоматично определят местоположението им по трасето и поддържат постоянна връзка с центъра за управление на движението. В третата линия е внедрена телекомуникационна система за управление на влаковете (CBTC), която осигурява бързо и сигурно придвижване.

По данни на общината в Линия 3 са въведени технологии с ниво на автоматизация 3 (GoA3), позволяващи автоматизирано управление на влаковете с оператор на борда. Инфраструктурата дава възможност в бъдеще да се премине към ниво 4 (GoA4) – напълно автоматизирана експлоатация.
Предстои новоизграденото трасе да бъде представено пред държавна приемателна комисия, назначена от Дирекцията за национален строителен контрол. След получаване на одобрение участъкът ще бъде открит за експлоатация с редовни курсове с пътници.

Строителството на разширението на третата линия по бул. „Ген. Владимир Вазов“ започна на 21 март 2022 г. и е изпълнено изцяло подземно. Проектът се финансира по Плана за възстановяване и устойчивост със средства в размер на 282 321 041 лв. без ДДС, или 144,3 млн. евро.

БТА припомня, че в края на май четири нови метровлака „Шкода“ влязоха в експлоатация по линиите на софийското метро. Новите композиции заменят част от най-старите метровлакове по линии 1, 2 и 4 и ще осигурят по-комфортно пътуване за пътниците, каза тогава столичният кмет.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Да се крием от иранските ракети.

    Коментиран от #4

    11:18 28.07.2026

  • 2 Робите !

    3 2 Отговор
    Трябва Да могат Да ходят !

    На работа !

    11:20 28.07.2026

  • 3 Дано

    2 5 Отговор
    ДА СА РУСКИ !!!
    Само така Боташов ще има оправдания за вдигане на вето

    11:23 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хамаз и Хезбула

    1 2 Отговор
    Бравос! Още места в метрото за залагане на бомби.

    11:52 28.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 8888

    0 0 Отговор
    Метрото е единственото хубаво нещо в София построено през последните 30 г, което може да се каже че е хубаво и си заслужава! Всичко друго е леш - грозни и мръсни сгради, разбити тротоари, бомбардирани улици, контейнери преливащи от бо.клу.ци и около тях още - счупени шкафове, изкъртени мивки, изтърбушени матраци, оклепани и омазани с боя и грозни надписи спирки. мостове, надлези, подлези, смърдяща на клошари и пи.кня Централна гара...Пълен леш!
    Дано да го задържат чисто и да не го налазят сига.ните без билети, защото и него ще го уклепат!

    13:12 28.07.2026

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