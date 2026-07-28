Новини
България »
Цветелина Пенкова и министър Вълчев обсъдиха бъдещето на европейското финансиране за науката и образованието

Цветелина Пенкова и министър Вълчев обсъдиха бъдещето на европейското финансиране за науката и образованието

28 Юли, 2026 11:26 528

  • цветелина пенкова-
  • бсп-
  • георги вълчев-
  • сеня терзиева-желязкова

Акцент в разговора беше предложението бюджетът на програмата да достигне 175 млрд. евро

Цветелина Пенкова и министър Вълчев обсъдиха бъдещето на европейското финансиране за науката и образованието - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Евродепутатът от БСП и Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент Цветелина Пенкова проведе работна среща с министъра на образованието и науката проф. д-р Георги Вълчев и заместник-министъра проф. д-р инж. Сеня Терзиева-Желязкова. Основна тема бяха преговорите за следващата Многогодишна финансова рамка на Европейския съюз за периода 2028–2034 г. и бъдещето на програмата „Хоризонт Европа“.

Цветелина Пенкова и министър Вълчев обсъдиха бъдещето на европейското финансиране за науката и образованието

Акцент в разговора беше предложението бюджетът на програмата да достигне 175 млрд. евро – най-големият в историята ѝ и почти двойно по-висок от настоящите 93,5 млрд. евро. Цветелина Пенкова подчерта, че увеличаването на средствата трябва да бъде съпроводено с по-справедливо разпределение между държавите членки, така че новите инвестиции да създадат реални възможности за научните общности във всички страни от Европейския съюз, включително България.

По време на срещата бяха обсъдени и предложените промени в структурата на европейското финансиране, целящи да се създаде по-плавен преход от научната идея до нейното приложение в икономиката. Пенкова отбеляза, че този модел създава нови възможности българските научни разработки да достигат по-лесно до реално производство, но крие и риск значителна част от средствата да се концентрират в държавите с най-развита индустрия, големи компании и утвърдени научни центрове.

Специално внимание беше отделено на необходимостта да бъдат запазени и разширени механизмите за подкрепа на държавите с по-слабо участие в европейските научни програми. Цветелина Пенкова припомни, че като докладчик по становището на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент относно бъдещата програма „Хоризонт Европа“ (2028–2034 г.), е защитила предложения за по-справедливо разпределение на европейските средства между държавите членки.

Двете страни се обединиха около необходимостта България да защитава последователно интересите си в предстоящите европейски преговори, така че увеличеният бюджет за научни изследвания и иновации да се превърне в реална възможност за развитието на българската наука, образование и икономика.

Сред темите на разговора беше и възможността за разширяване на участието на български учени в европейските научноизследователски програми в областта на ядрения синтез като едно от най-перспективните направления в световните енергийни проучвания. Специално внимание беше отделено на проекта ITER – най-голямата международна научна инициатива, чиято цел е да докаже приложимостта на ядрения синтез като мащабен и безвъглероден източник на енергия.

За контакт с Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП: https://www.socialistsanddemocrats.eu

Цветелина Пенкова и министър Вълчев обсъдиха бъдещето на европейското финансиране за науката и образованието


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове