Регионалният министър: Около 230 удостоверения за търпимост без ПУП са издадени във Варна за периода 2023–2026 г.

Около 230 удостоверения за търпимост на строежи без наличен подробен устройствен план са издадени във Варна в периода 2023 – 2026 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ, цитиран от БНР.
По думите му проверка на министерството е обхванала периода от 2023 до 2026 година и е установила, че 155 удостоверения са издадени от община Варна, 72 – от район "Приморски", а 14 – от район "Младост".
Шишков посочи, че сравнително по-ниският брой в район „Приморски“ се дължи на факта, че в средата на 2023 година на районната администрация са били отнети правомощията да издава удостоверения за търпимост.
Министърът заяви, че държавата е извършила необходимия анализ на случая и е готова да предостави събраната информация на общинската администрация.
Ако кажете, че не помагаме на кмета, можем да му помогнем именно по този начин – да направим анализа и да му го предоставим. Всичко останало са негови правомощия, каза Шишков.
Според него отговорността за установените проблеми е преди всичко на местната власт и на администрацията, управлявала процесите през последните години.
Това, че администрацията, която той е ръководил в последните три години, е допуснала всичко това, е основно проблем на кмета. Разбира се, кметът носи и своите политически последствия за това, коментира министърът.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Шишковото на Шиши
Коментиран от #6
12:27 28.07.2026
2 Кажи
12:27 28.07.2026
3 Айдеееее бе г-н министър, айде елате
Коментиран от #4
12:33 28.07.2026
4 Тия са от нашите
До коментар #3 от "Айдеееее бе г-н министър, айде елате":не ги закачаме
12:34 28.07.2026
5 !!!?
Ами да не беше се натискал да управлява...никога не е късно да хвърли оставка !!!?
12:35 28.07.2026
6 !!!?
До коментар #1 от "Шишковото на Шиши":Какъв укроанклав бе Копейка такава !?
Не разбра ли, че "Баба Алино" е наследство на "баба ти Путина" !!!?
Коментиран от #7
12:39 28.07.2026
7 ???!
До коментар #6 от "!!!?":На бабината ти Блага п00ткинa е наследство, малoумна шекeлке!
12:40 28.07.2026
8 гражданин
12:42 28.07.2026
9 Не разбрах дали тези
12:44 28.07.2026
10 Абсолютни
12:51 28.07.2026
11 А ние докога ще ги търпим
Хващайте сопите!
12:52 28.07.2026
12 Този само 2 години
През цялото останало време е чиновник!
12:54 28.07.2026
13 Тупаме топката😉😉😉😉😉
13:06 28.07.2026
14 Карък
13:12 28.07.2026
15 Тия дни
13:12 28.07.2026