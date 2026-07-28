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Регионалният министър: Около 230 удостоверения за търпимост без ПУП са издадени във Варна за периода 2023–2026 г.

Регионалният министър: Около 230 удостоверения за търпимост без ПУП са издадени във Варна за периода 2023–2026 г.

28 Юли, 2026 12:24 1 048 15

  • иван шишков-
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  • издадени

По думите на Иван Шишков проверка на министерството е обхванала периода от 2023 до 2026 година и е установила, че 155 удостоверения са издадени от община Варна, 72 – от район "Приморски", а 14 – от район "Младост".

Регионалният министър: Около 230 удостоверения за търпимост без ПУП са издадени във Варна за периода 2023–2026 г. - 1
Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Около 230 удостоверения за търпимост на строежи без наличен подробен устройствен план са издадени във Варна в периода 2023 – 2026 г. Това съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в интервю за БНТ, цитиран от БНР.

По думите му проверка на министерството е обхванала периода от 2023 до 2026 година и е установила, че 155 удостоверения са издадени от община Варна, 72 – от район "Приморски", а 14 – от район "Младост".

Шишков посочи, че сравнително по-ниският брой в район „Приморски“ се дължи на факта, че в средата на 2023 година на районната администрация са били отнети правомощията да издава удостоверения за търпимост.

Министърът заяви, че държавата е извършила необходимия анализ на случая и е готова да предостави събраната информация на общинската администрация.

Ако кажете, че не помагаме на кмета, можем да му помогнем именно по този начин – да направим анализа и да му го предоставим. Всичко останало са негови правомощия, каза Шишков.

Според него отговорността за установените проблеми е преди всичко на местната власт и на администрацията, управлявала процесите през последните години.

Това, че администрацията, която той е ръководил в последните три години, е допуснала всичко това, е основно проблем на кмета. Разбира се, кметът носи и своите политически последствия за това, коментира министърът.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шишковото на Шиши

    13 4 Отговор
    А какво стана с укроанклава Баба Алиновка, бе мазник долен? Узаконихте ли го вече?!

    Коментиран от #6

    12:27 28.07.2026

  • 2 Кажи

    12 4 Отговор
    за времето ти когато беше главен архитект в апетитната "Триадица" ! Кажи за момчето , станало жертва на безотговорността ти ! Иначе пълна гуша ! А с Варна не вдигай пушилки с числа !

    12:27 28.07.2026

  • 3 Айдеееее бе г-н министър, айде елате

    16 2 Отговор
    във Варна да ви разведа из Св.Константин и Елена, из града, из местностите около града, да видите стотицити комплекси на ТИМ и Дънката

    Коментиран от #4

    12:33 28.07.2026

  • 4 Тия са от нашите

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Айдеееее бе г-н министър, айде елате":

    не ги закачаме

    12:34 28.07.2026

  • 5 !!!?

    9 6 Отговор
    Този Шушков само говори, но нищо не прави...все това което е наследил му пречи !!!
    Ами да не беше се натискал да управлява...никога не е късно да хвърли оставка !!!?

    12:35 28.07.2026

  • 6 !!!?

    7 7 Отговор

    До коментар #1 от "Шишковото на Шиши":

    Какъв укроанклав бе Копейка такава !?
    Не разбра ли, че "Баба Алино" е наследство на "баба ти Путина" !!!?

    Коментиран от #7

    12:39 28.07.2026

  • 7 ???!

    8 5 Отговор

    До коментар #6 от "!!!?":

    На бабината ти Блага п00ткинa е наследство, малoумна шекeлке!

    12:40 28.07.2026

  • 8 гражданин

    7 0 Отговор
    Няма ли вкарани в затвора , същите цървули ще сме си и нищо няма да се промени!!

    12:42 28.07.2026

  • 9 Не разбрах дали тези

    7 0 Отговор
    около 230 удостоверения за търпимост са документи с невярно съдържание.Според НК издаването и използването на документ с невярно съдържание са престъпления по чл. 311 (Длъжностно престъпление) и чл. 316 (Употреба).

    12:44 28.07.2026

  • 10 Абсолютни

    8 1 Отговор
    некадърници сте. Оставка...

    12:51 28.07.2026

  • 11 А ние докога ще ги търпим

    6 0 Отговор
    с тези удостоверения за търпимост?
    Хващайте сопите!

    12:52 28.07.2026

  • 12 Този само 2 години

    5 1 Отговор
    е работил като архитект!
    През цялото останало време е чиновник!

    12:54 28.07.2026

  • 13 Тупаме топката😉😉😉😉😉

    2 2 Отговор
    Пилат Понтийски си умива ръцете… От къде накъде министерството ще прави “ анализ” на “случая”, след като въпросните удостоверения за търпимост са издавани във Варна??? Удостоверението за търпимост се вписва в нотариалния акт на имота и / или се прилага към нов инвестиционен проект.

    13:06 28.07.2026

  • 14 Карък

    2 0 Отговор
    БЛЯ,БЛЯ ДО БЕЗКРАЙ. ЗАЩО КМЕТА НА ВАРНА Е ОЩЕ НА СВОБОДА ПИТА БЪЛГАРИЯ,А ТОЙ БИЛ ПОКАНЕН ЗА ВИЦЕ ПРЕЗИДЕНТ. ПЕРАЛНЯТА РАБОТИ БЕЗ ПОЧИВКА.7676

    13:12 28.07.2026

  • 15 Тия дни

    4 0 Отговор
    окончателно се убедих, че Буци Тиквунов е най-малкото зло за България. Ако той иска да е на върха на пирамидата - то всички други неможачи искат да откраднат пирамидата и да я продадат. И на всичкото отгоре ни вкараха в чужди войни...

    13:12 28.07.2026

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