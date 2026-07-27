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Писател: Гинка от „Оборище“ и умните и красивите от жълтите павета са пред инфаркт заради Карбовски

Писател: Гинка от „Оборище“ и умните и красивите от жълтите павета са пред инфаркт заради Карбовски

27 Юли, 2026 09:07 3 430 89

  • веселин стаменов-
  • мартин карбовски-
  • бнт

Карбовски не е излъгал за нищо. Когато говори за медийната хигиена, той всъщност ви сочи огледалото, коментира Стаменов

Писател: Гинка от „Оборище“ и умните и красивите от жълтите павета са пред инфаркт заради Карбовски - 1
Снимка: фейсбук
Факти Факти
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на писателя Веселин Стаменов

Неделният следобед прегледах социалните мрежи и засякох поредния хистеричен рев от самопровъзгласилата се „велика“ неолиберална общност. Гинка от „Оборище“ и умните и красивите от жълтите павета са в състояние на пред-инфарктен шок. Защо ли? Защото БНТ и Георги Любенов са извършили „тежко престъпление“ срещу демокрацията – дръзнали са да поканят Мартин Карбовски в ефир.

Демек, националната телевизия е извадила един журналист от негласния „черен списък“ на цензурата, който вие, демократите, така грижливо поддържате досущ като новите европейски урсулски болшевики. Други, по-крайни в халюцинациите си, вече реват, че Радев лично е спуснал Карбовски с парашут в студиото, за да го защитава.

Е, какво толкова лошо каза Карбовски? Гледах го. И видях неща, които ви болят повече от липсата на сьомга в био-магазина.

Добре дошли в „Операция Вавилон“, приятели - ви каза бате Мартин. Докато вие се занимавате с това да броите колко пола има в учебника по биология, Карбовски ви каза една проста истина: хората в България вече не говорят един с друг. Те се мразят. И вие, с вашата претенция за единствено правилна истина, сте основните архитекти на тази омраза. За вас всеки, който не цитира правоверните опорки от Брюксел, е „путинист“, „ретрограден“ или „опасен“. Когато един журналист каже, че журналистиката трябва да пречи на хората да се избият, вие виждате в това заплаха. Защо? Защото вашето съществуване се захранва от конфликта. Вие не искате диалог, вие искате капитулация на чуждото и различното от вашето мнение.

Карбовски не е излъгал за нищо. Когато говори за медийната хигиена, той всъщност ви сочи огледалото. В България медиите станаха като меню в закусвалня – или консумираш розовия сорбет на неолиберализма, или те обявяват за отровен,а в не редки случаи те ограничават, канселират и изтриват от мрежата след серия доклади от "фермите" на Ивлайо Мерчев, елфи и пр. Карбовски ви каза, че сме в състояние на „прото-война“. И е прав. Вижте коментарите под всяка новина – там не се спори, там се колят с думи. И докато вие обяснявате колко сме проспериращи, хората в провинцията, онези, които не знаем какво е „флет уайт“, виждат как държавата им се разпада на идеологически парчета.

Какафонията е пълна: вие, които най-силно викате за „свобода на словото“, сте първите, които искате да забраните участието на всеки, който не ви харесва. Вашата демокрация е като частен клуб с фейсконтрол – ако не носиш правилната значка на ревера, нямаш право на микрофон.

Карбовски просто извади на показ вашата немощ да водите разговор. Той ви напомни, че светът не е само вашият „балон“. И точно това ви вбесява. Вбесява ви, че някой може да каже „войната е ужас“ и „диалогът е задължителен“, без да иска разрешение от вашия морален трибунал.

Така че, ревете. Ревът ви е най-доброто доказателство, че Карбовски е бил на правилното място. Защото в един Вавилон, където всеки крещи своята измислена истина, гласът на разума винаги звучи като престъпление. БНТ просто включи осветлението, а вие, като политически хлебарки, веднага се разбягахте към социалните мрежи да търсите къде да се скриете от реалността. Реалността обаче е тук – тя е шумна, тя е разделена и тя няма да се оправи с цензура, а с точно такива разговори. Приятно гледане на следващия „черен списък“.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Копейкин

    42 137 Отговор
    Карболовски си е продал задните части за пари,както Дачков. А тоя "писател" да не е избягал от клиниката но БСП активистка та Цветеслава Пернатова?!

    Коментиран от #21, #25, #42

    09:12 27.07.2026

  • 3 Браво!

    158 29 Отговор
    Много добре казано. Е, няма да се хареса на умно-красивите...

    Коментиран от #89

    09:13 27.07.2026

  • 4 Тоя ли е писател

    29 97 Отговор
    100% графоман

    09:13 27.07.2026

  • 5 Ще кажа

    133 24 Отговор
    само - Браво. Точно в десятката.

    Коментиран от #86

    09:14 27.07.2026

  • 6 Карбовски е ценен

    122 17 Отговор
    но изгонен от соросоидните телевизии и радиа

    09:14 27.07.2026

  • 7 РЕАЛИСТ

    126 18 Отговор
    Браво. Има надежда за тази държава. Не всички са голи охлюви , които пълзят.

    Коментиран от #12

    09:15 27.07.2026

  • 8 Моряка

    70 5 Отговор
    Нахранете журналистите!
    Готеното Нади

    Коментиран от #65

    09:15 27.07.2026

  • 9 Анджо

    21 95 Отговор
    Такива тъпотий скоро не бях чел.

    Коментиран от #14

    09:16 27.07.2026

  • 10 Слоностозъбест Абракадабър

    99 14 Отговор
    Почти всичко , което каза Карбовски си беше точно така !
    Как да кажеш на черното , че е бяло ?

    09:17 27.07.2026

  • 11 Тартаковер

    90 14 Отговор
    Жоро Папиййонката бил обиден ! Лелеееее , крехката душевност на свободомислещия евролиберал !

    Коментиран от #32

    09:18 27.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Боби

    89 15 Отговор
    Карбовски е много точен! А защо ние, които издържаме БНТ си траем, когато пробутват само разрешени новини

    Коментиран от #52

    09:19 27.07.2026

  • 14 НаБАБАфърчилото

    35 7 Отговор

    До коментар #9 от "Анджо":

    Ама много си неграмотен ! Недей така.
    Я опитай пак да тапешеш ТЪПОТИЯТА с думата ТЪПОИйййййй !
    Тъпотий може да е някой римски сенатор от Банкя. Но не и правилно написана ДУМА.
    ......
    за справка революция - революциИ
    Хайде сега опитай и ти !

    09:21 27.07.2026

  • 15 мдаа

    87 11 Отговор
    Карбовски срещу армия, която е готова на всичко, за да си опази грантовете. Армия от тролове, която паразитира успешно без мисъл за бъдещето. Армия, която е готова да продаде България заради собственото си благоденствие и която никога няма да прозре, че ако децата им изгубят държавата си, навсякъде по света ще бъдат презрени. Държавата е нещо, което трябва да се пази - от чужди окупатори, от нашественици, от войни, тя е бъдещето на децата, дори когато не живеят в нея, но при нужда винаги могат да се върнат у дома. Карбовски е прав, защото в последните години успя да прозре неща, които армията тролове не е способна да прозре. Браво на БНТ, че излъчи това интервю. Истината трябва да се казва, а Карбовски умее да го прави.

    09:23 27.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ПЪГУОШ

    64 3 Отговор
    Жоро Любенов беше тотално онемял и сащисан. Горкото момче-ерген , не очакваше да чуе толкова радикално изказване и беше безмълвен. А и явно в слушалката не са му казали нищо. Явно и те са били ошашавени .
    Сеир !

    09:25 27.07.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 фюзелажен щуцер

    58 4 Отговор
    Истината е неприятно нещо , нали ?
    А да ти я кажат в лицето , ОЩЕ ПОВЕЧЕ !

    09:26 27.07.2026

  • 20 Жена

    12 63 Отговор
    Вижте му снимката... Нещо средно между дагестанец и чеченец. Защо което е на страната на Русия е все убито от природата и комплексирано.

    09:26 27.07.2026

  • 21 Бъди позитивен

    13 5 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкин":

    Дядо Дончо развихря медийната атмосфера..в своя ползва.. Площадката демокрация и медиите се обръщат в подкрепа на правителството

    09:28 27.07.2026

  • 22 Я, виж ти

    58 7 Отговор
    Мирчев си имал ферми за тролове. Каква изненада! Интересно, колко ли от неговите биологични единици се подвизават в сайта на Факти. За другото, писателят е прав. Няма как жълтопаветните да разберат, че демокрацията предполага плурализъм. Понеже са само проводници на опорки, за които им се плаща, те си мислят, че всички са като тях и затова класифицират опонентите си като "путинисти" и всякакви други "-исти". Няма как, хора без собствено мнение да разберат, че има и такива, които могат самостоятелно да формират мнение и да са достатъчно смели за да го изкажат и защитават.

    Коментиран от #83, #88

    09:29 27.07.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ужас..

    56 7 Отговор

    До коментар #2 от "Копейкин":

    Папионка на Лозанов увисна и се сгърчи от ужас и пристъпи на истеричен гняв..

    09:31 27.07.2026

  • 26 Фен

    6 33 Отговор
    Карбовски е Азис

    09:31 27.07.2026

  • 27 идиоти вън

    33 8 Отговор
    Моля ви, не ги наричайте ,,жълтопаветници”, жълтите павета са символ на София и България, просто тия хора са си околовръстници, това най-добре им пасва по манталитет и същност!!!!

    09:35 27.07.2026

  • 28 Така де

    12 38 Отговор
    Вярно, че българите се мразят. Народ, който си е избрал за национален празник 3-ти март, дата, в която българите въстават един срещу друг. Няма друга такава дата. И допълнително настройват един етнос - турския срещу себе си. На тази дата са готови да се трепят един друг.

    Коментиран от #36, #37, #39

    09:36 27.07.2026

  • 29 Тежко и горко

    12 31 Отговор
    на България,ако писателчето и журналистчето са разумът ѝ.

    09:37 27.07.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Първо

    14 31 Отговор
    Изобщо не ни интересува карбовски и тоя пишещия. Путински проксита ясно е. Нарочно ги пускат за да разделят обществото на русофили и русофоби. По елементарните се хващат, но ние сме българи и не ни интересуват нито путин нито тръмп.

    09:37 27.07.2026

  • 32 Жоро поро

    24 8 Отговор

    До коментар #11 от "Тартаковер":

    чичкото от СЕМ, люпи семки години наред, там в СЕМ, и изведнъж....о, изненада, папионката стана геополитически анализатор със сериозен размах по въпроси, които не са му ясни, или по скоро, му плащат, за да са му пределно ясни!

    09:40 27.07.2026

  • 33 Ново

    9 25 Отговор
    Изобщо не ни интересува карбовски и тоя пишещия. Путински проксита ясно е. Нарочно ги пускат за да разделят обществото на русофили и русофоби. По елементарните се хващат, но ние сме българи и не ни интересуват нито путин нито тръмп. И да не забравяме, че България е люлката на европейския ренесанс.

    09:40 27.07.2026

  • 34 А50

    24 9 Отговор
    Съгласие с умнокрасивите фашисти няма да има, те и без това са малцинство и не трябва да задават дневния ред

    09:41 27.07.2026

  • 35 Казуар

    10 19 Отговор
    Този писател външно доста прилича на Карбовски, вероятно и съдържанието в главите им е еднакво.

    09:43 27.07.2026

  • 36 Така е

    9 6 Отговор

    До коментар #28 от "Така де":

    А какви велики дати на събития имаме само - съединението, независимостта, издействането на Българската екзархия от български възрожденци. Дати с които можем само да се гордеем.

    09:44 27.07.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Митко":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣и т.н …

    09:47 27.07.2026

  • 39 Вярно е

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "Така де":

    На 3-март русофили и русофоби са готови да се трепят помежду си. Иначе на парламента турили лозунг -Съединението прави силата. Смях!

    09:49 27.07.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Елита на криминалния контигтент

    5 11 Отговор
    Ами не е лесно да представяш гледната точка на военно престъпници, криминални престъпници, на етноси.И да го правиш за пари и удовлетворяване на животинското в СЕБЕ си.Затова няма място той и подобните му в обществените медии.Е да се изявява в ЧАСТНИЯ си канал.И това било цензура, където такива като Карбовски-съучастници на кремъл, се натрапват на нормалните хора и общество , медии и телевизия.
    Такива като карбовски в ТИБЕТ в момента ги ГОНЯТ от селото.--Хуманно, а не като Путин - работодателя му.

    Коментиран от #51

    09:52 27.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Гинка

    14 5 Отговор
    Нали при едно демократично общество всеки изказва независимо мнение.Изглежда във България трябва винаги само едни да говорият и всички да мълчът.Брюксел казва кои е брат кой сестра .Ти сънароднико преценяваи .Ако нямаш мнение и се страхуваш да изразиш ктановище значи живееш във диктатура.

    09:54 27.07.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Така де

    5 8 Отговор

    До коментар #37 от "А50":

    И кво са ти виновни сегашните български турци, русоробе. Повечето от тях са кротки и работни хора. Ама вие русофилите винаги сте готови да рушите, за злобеете.

    09:58 27.07.2026

  • 46 Румен Решетников

    4 1 Отговор

    До коментар #44 от "Зеления":

    Ти сравни колко медийни участия през годините има другарят Андрей Райчев, ватенка!

    09:59 27.07.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Не писател

    3 6 Отговор
    Това момче на снимката само на писател не ми прилича, а пък фалшив златен часовник и златен пръстен ме хвърлят в канавката.Ужас

    10:00 27.07.2026

  • 49 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ

    17 2 Отговор
    Гледах интервюто на Карбовски.
    Нищо особено и нищо скандално както писаха точно в този сайт миналата вечер.

    Най-голямата опасност, която изрече Карбовски и което най-много притеснява
    жълтoпаветния плaнктон е спирането на разделянето на нацията.

    Ако спре това безсмилено разделяне на нацията, платените гpaнтаджии и платените тpoлове
    ще останат без препитание и ще yмpат от глад.

    Тук се чуват някакви истории, че поръчков тpoл от тpoлските фeрми към жълтoпаветниците
    вземал дори по-висока заплата от квалифициран програмист.
    Ето кое ги притеснява жълтoпаветниците - че тези лесни пари един ден ще спрат.
    Нищо друго.

    10:00 27.07.2026

  • 50 Дзак

    4 3 Отговор
    Поздравяваме Карбовски. Но когато бяхме неугледни и свити, не се оплаквахме. Днес не сме красиви, но сме чаровни и умни, ако не възразявате!

    10:01 27.07.2026

  • 51 Зеления

    6 3 Отговор

    До коментар #41 от "Елита на криминалния контигтент":

    "Ами не е лесно да представяш гледната точка на военно престъпници, криминални престъпници, на етноси.И да го правиш за пари и удовлетворяване на животинското в СЕБЕ си.Затова няма място той и подобните му в обществените медии.Е да се изявява в ЧАСТНИЯ си канал.И това било цензура, където такива като Карбовски-съучастници на кремъл, се натрапват на нормалните хора и общество , медии и телевизия.
    Такива като карбовски в ТИБЕТ в момента ги ГОНЯТ от селото.--Хуманно, а не като Путин - работодателя му."

    Колега, а по лесно ли е да се защитава гледната точка на българо - престъпничката Урсула, която преди няколко години на среща между нея и северомакедонския премиер при подписване на договор между ЕС и С. Македония каза: "Радмам се че подписваме този договор на ЧИСТ МАКЕДОНСКИ ЕЗИК"

    И това е при положение че С. Македония не е член на ЕС, а България е член и България не приема че има такъв език.

    10:02 27.07.2026

  • 52 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Боби":

    Едва ли Боби би се занимавал с това!

    10:02 27.07.2026

  • 53 Как така

    4 9 Отговор
    да не се канят путинофили в медиите! Канят се, и още как! Пускаш телевизора или радиото и изскачат Славчо Велков /вече като съветник на основната фигура в Продължаваме промяната Бойко Рашков/, Андрей Райчев, Кънчо Стойчев, Валенитн Вацев, Кристиян Шкварек, малкия Мраз /Слави Василев/, Антон Кутев, Иво-ГРУ-Христов, Явор Дачков... Да продължаваме ли? Тоя плаче за какво, по-точно?

    10:05 27.07.2026

  • 54 Понякога лечението помага

    6 4 Отговор
    Интервюто с Карбовски даже не ме впечатли така, че твърдения за някакъв резонанс пораждаш рев, са само и единствено плод на болната фантазия на на този така наречен "писател".

    10:06 27.07.2026

  • 55 Като две капки вода

    5 5 Отговор
    Абе, тоя на снимкаат, дето нещо се слага за писател, много приилча на орангутан! направо са като две капки вода с чалгарския простак Балабана Джебчията!

    10:06 27.07.2026

  • 56 Ха-ха

    8 5 Отговор
    Поздравления за всички, които са изтърпяли Карбовски докрая.

    10:06 27.07.2026

  • 57 Кой да покани Любенов

    7 8 Отговор
    Карботски е най-подходящия гост за сутрешна доза Путинофилия.
    А тоз талибан кой е? Незнанам какво е написал, явно интерес няма към написаното и търси аудитория сред копейките.

    Коментиран от #59

    10:07 27.07.2026

  • 58 Тоя кво е написал,

    6 4 Отговор
    некролозите към централните ли? Мършичка до мършичка...

    10:09 27.07.2026

  • 59 Това на какъв език си го написал:

    5 2 Отговор

    До коментар #57 от "Кой да покани Любенов":

    "Незнанам какво..."

    Явно си от тъпейките, които никога в живота си нищо не са чели. Характерно за такива като теб, че произлизат от тъмно-червената номенклатура и обръщате палачинката според изгодата си.

    10:11 27.07.2026

  • 60 Не на факти

    3 4 Отговор
    Тоя па какъв писател е. Списва една халтура в Гоце Делчев , тоест сайт срещу заплащане. Аман от писатели.

    10:11 27.07.2026

  • 61 Не трийте!

    3 5 Отговор
    Нямате право да триете различи от вашето мнение! Нямате това право! На вас като много ви харесва набедения за писател фатмашки лакей и кремърска подлога, сложете си снимката му в редакциято ви и си го гледайет! Да, той е подлога на кремълското чудовище, също като некадръния, мазен и нечистоплътен Карбовски, от когото бягат всички, както се бяга от чумав!

    Коментиран от #62

    10:11 27.07.2026

  • 62 Ужас

    9 3 Отговор

    До коментар #61 от "Не трийте!":

    Тук се напълни с жълтопаветни тpoлове,
    чиито семейства произлизат от комунистическата номенклатура.

    Точно такива пpимитиви пускат наизустените шаблони.

    10:14 27.07.2026

  • 63 Кои са най-големите русофоби в България

    9 4 Отговор
    Някой може ли да ми каже от какви семейства произхождат най-големите русофоби в България:

    - Какво е работил бащата на Мирчев
    - Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
    - Какво е работила мaйката на Христо Иванов
    - Какво е работил бащата на Соломон Паси
    - Какво е работила самата Елена Поптодорова
    - Какъв е бил дядото на Христо Грозев

    Коментиран от #71, #87

    10:15 27.07.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 койдазнай

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Моряка":

    Той карбовски, не е като да е седял гладен. Преди да вземе някоя морална позиция, винаги се осведомява за порциите, които я съпътстват.

    10:16 27.07.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Маските падат

    3 3 Отговор
    В България 77 % от анкетираните отговарят, че не са съгласни, че страната се управлява по волята на народа, т.е. че има реална демокрация. В САЩ 56% отговарят по същия начин, в Русия – 69%, в ЕС и Швейцария общо така отговаря 57% от населението. Повечето хора смятат, че на практика либералната демокрация не съществува. Неслучайно у нас основна институция, чрез която се осъществява либералната демокрация, е парламентът, към който обаче нивото на доверие през последните години е много ниско и е на равнище под една четвърт от населението на страната и непрекъснато пада, стигайки едва до нищожните 8% от анкетираните граждани.

    Гигантската част от българите нямат доверие в основната институция на либералната демокрация, въпреки заклинанията на безброй „демократи“ повече от три десетилетия как правят „преход към демокрация“. Либералната демокрация бе маската на неолибералния фашизъм, която сега губи тези възможностите да краси и прикрива неговото лице, както стана през 30-те години на миналия век в Европа.

    Коментиран от #69

    10:20 27.07.2026

  • 68 Гледна точка

    6 2 Отговор
    И този Чукча ли е за мир, но не е против войната на Путлер в Украйна !!!?

    10:22 27.07.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 Четейки писателя

    3 1 Отговор
    Весели Стаменов все едно чета Евгений Дайнов!

    Само че с обратен знак.
    Никаква разлика в изразните средства и комсомолския патос, само че Стаменов представлява кремълските опорки, а Дайнов- брюлселските неолиберали.

    Двамата просто доказват, че неосталинистите в Москва и неолибералите в Брюксел са двете страни на една и съща болшевишка монета- който не е с нас е против нас.

    И следват епитетите- " новите европейски урсулски болшевики " и т.н.

    Едните болшевики обиждат другите болшевики ... на болшевики!

    10:28 27.07.2026

  • 73 Жълтoпаветниците са хaйлази,

    1 3 Отговор
    които цели поколения са на държaвна яслa, които нищо не могат и нищо не знаят
    освен да се пoдмазват на силните на деня.

    Направих си труда да отида в YouTube канала на Карбовски и да видя каква гледаемост
    и съответно какви приходи носят неговите подкасти.
    Карбовски има няколко интервюта с Митрофанова,
    Карбовски също има няколко интервюта с Елена Поптодорова.

    Интервютата на Карбовски с Митрофанова имат 10 (ДЕСЕТ) ПЪТИ повече зрители.
    За един журналист, който не е на държавна хранилка, кого точно трябва да покани за да има по-високи приходи?

    10:29 27.07.2026

  • 74 !!!?

    4 3 Отговор
    Браво на Георги Любенов, че покани дългата ръка на Митрофанова Карбовски, та да чуеме Говорит Москва на терен и дитирамбите му за любимия му руски мир на кремълските фашисти !!!
    Изпя си песента като руска "Катюша" и си отиде в кафеза да троли за малко долари !!!?
    !!!?

    Коментиран от #75

    10:32 27.07.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Аз не съм чул

    2 1 Отговор
    Карбовски да обясни дали Путинова Русия е агресор и напада Украйна, поради желането й за независим път на развитие или не?

    Нека Карбовски, Стаменов и другите от техния отбор ПЪРВО да изяснят на публиката разбиранията си по този фундаментален въпрос, а ПОСЛЕ публиката сама ще реши кой какъв е!

    Коментиран от #77

    10:37 27.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 В Ада

    1 0 Отговор
    има специално място за миротворците по време на агресивна война с цел завоюване на чужди територии!

    10:41 27.07.2026

  • 79 ШЕФА

    3 1 Отговор
    Евала на Карбовски и евала на автора на статията !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    10:41 27.07.2026

  • 80 Име

    1 1 Отговор
    Само да вметна и да подскажа на този господин, че хората не само в България се мрязат един друг! Живея от доста години в чужбина и имам достатъчно дълго няблюдение над западните индивиди! На хартия са много хуманни, до момент в който ти се наложи някой да ти помогне, и тогава се оказва, че поляк,китаец или иранец са първите които ще помогнат без да се замислят.

    10:43 27.07.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ти ми намирисваш

    1 0 Отговор

    До коментар #77 от "Кой си ти бе шапшал":

    на последовател на Карбовски и Стаменов?!

    Точно за такива говоря!

    Благодаря, че доказваш, че съм прав!

    10:43 27.07.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Чума

    0 0 Отговор
    Тези бивши ,,хора" се оказа, че не притежават никакви ценности, освен желанието им да унищожат Русия! И като не могат, обвиняват всеки, който се усъмни в тяхната войнствена агресивна святост! Самолетите ще пристигат, но Тръмп привърши ракетите! Да вземе назаем от Великият аятолах! Той имаше в началото на войната 6000, сега към 5 330!

    10:45 27.07.2026

  • 85 !!!?

    2 0 Отговор
    Гледна точка на Карбовски - "войната е ужасна"...и руски мир !!!?

    10:45 27.07.2026

  • 86 коректор

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Ще кажа":

    на български се казва десЕтка. другото са некви русизми.

    10:46 27.07.2026

  • 87 Кочо

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Кои са най-големите русофоби в България":

    За майките им знам какво работеха! Ергенувхме заедно! Повече информация не мога да ви поднеса! И тогава бяха същите, и се въртяха край властта и привилегиите!

    10:48 27.07.2026

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 !!!?

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво!":

    Сам се поставяш при тъпите и грозните...гледна точка !!!

    10:55 27.07.2026