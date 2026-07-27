Писател: Гинка от „Оборище“ и умните и красивите от жълтите павета са пред инфаркт заради Карбовски

Коментар на писателя Веселин Стаменов
Неделният следобед прегледах социалните мрежи и засякох поредния хистеричен рев от самопровъзгласилата се „велика“ неолиберална общност. Гинка от „Оборище“ и умните и красивите от жълтите павета са в състояние на пред-инфарктен шок. Защо ли? Защото БНТ и Георги Любенов са извършили „тежко престъпление“ срещу демокрацията – дръзнали са да поканят Мартин Карбовски в ефир.
Демек, националната телевизия е извадила един журналист от негласния „черен списък“ на цензурата, който вие, демократите, така грижливо поддържате досущ като новите европейски урсулски болшевики. Други, по-крайни в халюцинациите си, вече реват, че Радев лично е спуснал Карбовски с парашут в студиото, за да го защитава.
Е, какво толкова лошо каза Карбовски? Гледах го. И видях неща, които ви болят повече от липсата на сьомга в био-магазина.
Добре дошли в „Операция Вавилон“, приятели - ви каза бате Мартин. Докато вие се занимавате с това да броите колко пола има в учебника по биология, Карбовски ви каза една проста истина: хората в България вече не говорят един с друг. Те се мразят. И вие, с вашата претенция за единствено правилна истина, сте основните архитекти на тази омраза. За вас всеки, който не цитира правоверните опорки от Брюксел, е „путинист“, „ретрограден“ или „опасен“. Когато един журналист каже, че журналистиката трябва да пречи на хората да се избият, вие виждате в това заплаха. Защо? Защото вашето съществуване се захранва от конфликта. Вие не искате диалог, вие искате капитулация на чуждото и различното от вашето мнение.
Карбовски не е излъгал за нищо. Когато говори за медийната хигиена, той всъщност ви сочи огледалото. В България медиите станаха като меню в закусвалня – или консумираш розовия сорбет на неолиберализма, или те обявяват за отровен,а в не редки случаи те ограничават, канселират и изтриват от мрежата след серия доклади от "фермите" на Ивлайо Мерчев, елфи и пр. Карбовски ви каза, че сме в състояние на „прото-война“. И е прав. Вижте коментарите под всяка новина – там не се спори, там се колят с думи. И докато вие обяснявате колко сме проспериращи, хората в провинцията, онези, които не знаем какво е „флет уайт“, виждат как държавата им се разпада на идеологически парчета.
Какафонията е пълна: вие, които най-силно викате за „свобода на словото“, сте първите, които искате да забраните участието на всеки, който не ви харесва. Вашата демокрация е като частен клуб с фейсконтрол – ако не носиш правилната значка на ревера, нямаш право на микрофон.
Карбовски просто извади на показ вашата немощ да водите разговор. Той ви напомни, че светът не е само вашият „балон“. И точно това ви вбесява. Вбесява ви, че някой може да каже „войната е ужас“ и „диалогът е задължителен“, без да иска разрешение от вашия морален трибунал.
Така че, ревете. Ревът ви е най-доброто доказателство, че Карбовски е бил на правилното място. Защото в един Вавилон, където всеки крещи своята измислена истина, гласът на разума винаги звучи като престъпление. БНТ просто включи осветлението, а вие, като политически хлебарки, веднага се разбягахте към социалните мрежи да търсите къде да се скриете от реалността. Реалността обаче е тук – тя е шумна, тя е разделена и тя няма да се оправи с цензура, а с точно такива разговори. Приятно гледане на следващия „черен списък“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Копейкин
Коментиран от #21, #25, #42
09:12 27.07.2026
3 Браво!
Коментиран от #89
09:13 27.07.2026
4 Тоя ли е писател
09:13 27.07.2026
5 Ще кажа
Коментиран от #86
09:14 27.07.2026
6 Карбовски е ценен
09:14 27.07.2026
7 РЕАЛИСТ
Коментиран от #12
09:15 27.07.2026
8 Моряка
Готеното Нади
Коментиран от #65
09:15 27.07.2026
9 Анджо
Коментиран от #14
09:16 27.07.2026
10 Слоностозъбест Абракадабър
Как да кажеш на черното , че е бяло ?
09:17 27.07.2026
11 Тартаковер
Коментиран от #32
09:18 27.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Боби
Коментиран от #52
09:19 27.07.2026
14 НаБАБАфърчилото
До коментар #9 от "Анджо":Ама много си неграмотен ! Недей така.
Я опитай пак да тапешеш ТЪПОТИЯТА с думата ТЪПОИйййййй !
Тъпотий може да е някой римски сенатор от Банкя. Но не и правилно написана ДУМА.
......
за справка революция - революциИ
Хайде сега опитай и ти !
09:21 27.07.2026
15 мдаа
09:23 27.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ПЪГУОШ
Сеир !
09:25 27.07.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 фюзелажен щуцер
А да ти я кажат в лицето , ОЩЕ ПОВЕЧЕ !
09:26 27.07.2026
20 Жена
09:26 27.07.2026
21 Бъди позитивен
До коментар #2 от "Копейкин":Дядо Дончо развихря медийната атмосфера..в своя ползва.. Площадката демокрация и медиите се обръщат в подкрепа на правителството
09:28 27.07.2026
22 Я, виж ти
Коментиран от #83, #88
09:29 27.07.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Ужас..
До коментар #2 от "Копейкин":Папионка на Лозанов увисна и се сгърчи от ужас и пристъпи на истеричен гняв..
09:31 27.07.2026
26 Фен
09:31 27.07.2026
27 идиоти вън
09:35 27.07.2026
28 Така де
Коментиран от #36, #37, #39
09:36 27.07.2026
29 Тежко и горко
09:37 27.07.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Първо
09:37 27.07.2026
32 Жоро поро
До коментар #11 от "Тартаковер":чичкото от СЕМ, люпи семки години наред, там в СЕМ, и изведнъж....о, изненада, папионката стана геополитически анализатор със сериозен размах по въпроси, които не са му ясни, или по скоро, му плащат, за да са му пределно ясни!
09:40 27.07.2026
33 Ново
09:40 27.07.2026
34 А50
09:41 27.07.2026
35 Казуар
09:43 27.07.2026
36 Така е
До коментар #28 от "Така де":А какви велики дати на събития имаме само - съединението, независимостта, издействането на Българската екзархия от български възрожденци. Дати с които можем само да се гордеем.
09:44 27.07.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
До коментар #18 от "Митко":🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣и т.н …
09:47 27.07.2026
39 Вярно е
До коментар #28 от "Така де":На 3-март русофили и русофоби са готови да се трепят помежду си. Иначе на парламента турили лозунг -Съединението прави силата. Смях!
09:49 27.07.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Елита на криминалния контигтент
Такива като карбовски в ТИБЕТ в момента ги ГОНЯТ от селото.--Хуманно, а не като Путин - работодателя му.
Коментиран от #51
09:52 27.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Гинка
09:54 27.07.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Така де
До коментар #37 от "А50":И кво са ти виновни сегашните български турци, русоробе. Повечето от тях са кротки и работни хора. Ама вие русофилите винаги сте готови да рушите, за злобеете.
09:58 27.07.2026
46 Румен Решетников
До коментар #44 от "Зеления":Ти сравни колко медийни участия през годините има другарят Андрей Райчев, ватенка!
09:59 27.07.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Не писател
10:00 27.07.2026
49 HEBEPOЯTНИ T ПAЦИ
Нищо особено и нищо скандално както писаха точно в този сайт миналата вечер.
Най-голямата опасност, която изрече Карбовски и което най-много притеснява
жълтoпаветния плaнктон е спирането на разделянето на нацията.
Ако спре това безсмилено разделяне на нацията, платените гpaнтаджии и платените тpoлове
ще останат без препитание и ще yмpат от глад.
Тук се чуват някакви истории, че поръчков тpoл от тpoлските фeрми към жълтoпаветниците
вземал дори по-висока заплата от квалифициран програмист.
Ето кое ги притеснява жълтoпаветниците - че тези лесни пари един ден ще спрат.
Нищо друго.
10:00 27.07.2026
50 Дзак
10:01 27.07.2026
51 Зеления
До коментар #41 от "Елита на криминалния контигтент":"Ами не е лесно да представяш гледната точка на военно престъпници, криминални престъпници, на етноси.И да го правиш за пари и удовлетворяване на животинското в СЕБЕ си.Затова няма място той и подобните му в обществените медии.Е да се изявява в ЧАСТНИЯ си канал.И това било цензура, където такива като Карбовски-съучастници на кремъл, се натрапват на нормалните хора и общество , медии и телевизия.
Такива като карбовски в ТИБЕТ в момента ги ГОНЯТ от селото.--Хуманно, а не като Путин - работодателя му."
Колега, а по лесно ли е да се защитава гледната точка на българо - престъпничката Урсула, която преди няколко години на среща между нея и северомакедонския премиер при подписване на договор между ЕС и С. Македония каза: "Радмам се че подписваме този договор на ЧИСТ МАКЕДОНСКИ ЕЗИК"
И това е при положение че С. Македония не е член на ЕС, а България е член и България не приема че има такъв език.
10:02 27.07.2026
52 Анонимен
До коментар #13 от "Боби":Едва ли Боби би се занимавал с това!
10:02 27.07.2026
53 Как така
10:05 27.07.2026
54 Понякога лечението помага
10:06 27.07.2026
55 Като две капки вода
10:06 27.07.2026
56 Ха-ха
10:06 27.07.2026
57 Кой да покани Любенов
А тоз талибан кой е? Незнанам какво е написал, явно интерес няма към написаното и търси аудитория сред копейките.
Коментиран от #59
10:07 27.07.2026
58 Тоя кво е написал,
10:09 27.07.2026
59 Това на какъв език си го написал:
До коментар #57 от "Кой да покани Любенов":"Незнанам какво..."
Явно си от тъпейките, които никога в живота си нищо не са чели. Характерно за такива като теб, че произлизат от тъмно-червената номенклатура и обръщате палачинката според изгодата си.
10:11 27.07.2026
60 Не на факти
10:11 27.07.2026
61 Не трийте!
Коментиран от #62
10:11 27.07.2026
62 Ужас
До коментар #61 от "Не трийте!":Тук се напълни с жълтопаветни тpoлове,
чиито семейства произлизат от комунистическата номенклатура.
Точно такива пpимитиви пускат наизустените шаблони.
10:14 27.07.2026
63 Кои са най-големите русофоби в България
- Какво е работил бащата на Мирчев
- Какво е работил бащата на Евгений Дайнов
- Какво е работила мaйката на Христо Иванов
- Какво е работил бащата на Соломон Паси
- Какво е работила самата Елена Поптодорова
- Какъв е бил дядото на Христо Грозев
Коментиран от #71, #87
10:15 27.07.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 койдазнай
До коментар #8 от "Моряка":Той карбовски, не е като да е седял гладен. Преди да вземе някоя морална позиция, винаги се осведомява за порциите, които я съпътстват.
10:16 27.07.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Маските падат
Гигантската част от българите нямат доверие в основната институция на либералната демокрация, въпреки заклинанията на безброй „демократи“ повече от три десетилетия как правят „преход към демокрация“. Либералната демокрация бе маската на неолибералния фашизъм, която сега губи тези възможностите да краси и прикрива неговото лице, както стана през 30-те години на миналия век в Европа.
Коментиран от #69
10:20 27.07.2026
68 Гледна точка
10:22 27.07.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 Четейки писателя
Само че с обратен знак.
Никаква разлика в изразните средства и комсомолския патос, само че Стаменов представлява кремълските опорки, а Дайнов- брюлселските неолиберали.
Двамата просто доказват, че неосталинистите в Москва и неолибералите в Брюксел са двете страни на една и съща болшевишка монета- който не е с нас е против нас.
И следват епитетите- " новите европейски урсулски болшевики " и т.н.
Едните болшевики обиждат другите болшевики ... на болшевики!
10:28 27.07.2026
73 Жълтoпаветниците са хaйлази,
освен да се пoдмазват на силните на деня.
Направих си труда да отида в YouTube канала на Карбовски и да видя каква гледаемост
и съответно какви приходи носят неговите подкасти.
Карбовски има няколко интервюта с Митрофанова,
Карбовски също има няколко интервюта с Елена Поптодорова.
Интервютата на Карбовски с Митрофанова имат 10 (ДЕСЕТ) ПЪТИ повече зрители.
За един журналист, който не е на държавна хранилка, кого точно трябва да покани за да има по-високи приходи?
10:29 27.07.2026
74 !!!?
Изпя си песента като руска "Катюша" и си отиде в кафеза да троли за малко долари !!!?
!!!?
Коментиран от #75
10:32 27.07.2026
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Аз не съм чул
Нека Карбовски, Стаменов и другите от техния отбор ПЪРВО да изяснят на публиката разбиранията си по този фундаментален въпрос, а ПОСЛЕ публиката сама ще реши кой какъв е!
Коментиран от #77
10:37 27.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 В Ада
10:41 27.07.2026
79 ШЕФА
10:41 27.07.2026
80 Име
10:43 27.07.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Ти ми намирисваш
До коментар #77 от "Кой си ти бе шапшал":на последовател на Карбовски и Стаменов?!
Точно за такива говоря!
Благодаря, че доказваш, че съм прав!
10:43 27.07.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 Чума
10:45 27.07.2026
85 !!!?
10:45 27.07.2026
86 коректор
До коментар #5 от "Ще кажа":на български се казва десЕтка. другото са некви русизми.
10:46 27.07.2026
87 Кочо
До коментар #63 от "Кои са най-големите русофоби в България":За майките им знам какво работеха! Ергенувхме заедно! Повече информация не мога да ви поднеса! И тогава бяха същите, и се въртяха край властта и привилегиите!
10:48 27.07.2026
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 !!!?
До коментар #3 от "Браво!":Сам се поставяш при тъпите и грозните...гледна точка !!!
10:55 27.07.2026