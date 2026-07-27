Писател: Гинка от „Оборище“ и умните и красивите от жълтите павета са пред инфаркт заради Карбовски

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Коментар на писателя Веселин Стаменов

Неделният следобед прегледах социалните мрежи и засякох поредния хистеричен рев от самопровъзгласилата се „велика“ неолиберална общност. Гинка от „Оборище“ и умните и красивите от жълтите павета са в състояние на пред-инфарктен шок. Защо ли? Защото БНТ и Георги Любенов са извършили „тежко престъпление“ срещу демокрацията – дръзнали са да поканят Мартин Карбовски в ефир.

Демек, националната телевизия е извадила един журналист от негласния „черен списък“ на цензурата, който вие, демократите, така грижливо поддържате досущ като новите европейски урсулски болшевики. Други, по-крайни в халюцинациите си, вече реват, че Радев лично е спуснал Карбовски с парашут в студиото, за да го защитава.

Е, какво толкова лошо каза Карбовски? Гледах го. И видях неща, които ви болят повече от липсата на сьомга в био-магазина.

Добре дошли в „Операция Вавилон“, приятели - ви каза бате Мартин. Докато вие се занимавате с това да броите колко пола има в учебника по биология, Карбовски ви каза една проста истина: хората в България вече не говорят един с друг. Те се мразят. И вие, с вашата претенция за единствено правилна истина, сте основните архитекти на тази омраза. За вас всеки, който не цитира правоверните опорки от Брюксел, е „путинист“, „ретрограден“ или „опасен“. Когато един журналист каже, че журналистиката трябва да пречи на хората да се избият, вие виждате в това заплаха. Защо? Защото вашето съществуване се захранва от конфликта. Вие не искате диалог, вие искате капитулация на чуждото и различното от вашето мнение.

Карбовски не е излъгал за нищо. Когато говори за медийната хигиена, той всъщност ви сочи огледалото. В България медиите станаха като меню в закусвалня – или консумираш розовия сорбет на неолиберализма, или те обявяват за отровен,а в не редки случаи те ограничават, канселират и изтриват от мрежата след серия доклади от "фермите" на Ивлайо Мерчев, елфи и пр. Карбовски ви каза, че сме в състояние на „прото-война“. И е прав. Вижте коментарите под всяка новина – там не се спори, там се колят с думи. И докато вие обяснявате колко сме проспериращи, хората в провинцията, онези, които не знаем какво е „флет уайт“, виждат как държавата им се разпада на идеологически парчета.

Какафонията е пълна: вие, които най-силно викате за „свобода на словото“, сте първите, които искате да забраните участието на всеки, който не ви харесва. Вашата демокрация е като частен клуб с фейсконтрол – ако не носиш правилната значка на ревера, нямаш право на микрофон.

Карбовски просто извади на показ вашата немощ да водите разговор. Той ви напомни, че светът не е само вашият „балон“. И точно това ви вбесява. Вбесява ви, че някой може да каже „войната е ужас“ и „диалогът е задължителен“, без да иска разрешение от вашия морален трибунал.

Така че, ревете. Ревът ви е най-доброто доказателство, че Карбовски е бил на правилното място. Защото в един Вавилон, където всеки крещи своята измислена истина, гласът на разума винаги звучи като престъпление. БНТ просто включи осветлението, а вие, като политически хлебарки, веднага се разбягахте към социалните мрежи да търсите къде да се скриете от реалността. Реалността обаче е тук – тя е шумна, тя е разделена и тя няма да се оправи с цензура, а с точно такива разговори. Приятно гледане на следващия „черен списък“.