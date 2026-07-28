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Депутати срещу корупцията: Да има тест за почтеност за длъжности с висок корупционен риск

Депутати срещу корупцията: Да има тест за почтеност за длъжности с висок корупционен риск

28 Юли, 2026 13:54 1 041 40

  • депутати-
  • корупция-
  • почтенност-
  • тест-
  • правна комисия

Определя се и кои служители да могат да бъдат назначавани на такива постове

Депутати срещу корупцията: Да има тест за почтеност за длъжности с висок корупционен риск - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Длъжности с висок корупционен риск се заемат след успешно издържан тест за почтеност, прие правната комисия на първо четене с промени в Закона за държавния служител. Вносител е Министерският съвет (МС), уточни БТА.

Разгледани бяха два законопроекта – на правителството и на Божидар Божанов от „Демократична България“.

Одобреният законопроект на МС предвижда още в тригодишен срок от успешно издържан тест за почтеност лицето да може да участва в последваща процедура за заемане на длъжност с висок корупционен риск, без да полага отново тест. За период от една година от неуспешно издържан тест за почтеност лицето не може да участва в процедура по заемане на пост с висок корупционен риск, приеха депутатите.

С наредба на МС ще бъдат определени предметът на изследване, общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване, условията и редът за провеждане на тестовете.

В действащото законодателство липсва механизъм за проверка на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с висок корупционен риск, пише в мотивите. Въвеждането на такъв механизъм е необходим с оглед на осигуряването на превенция, ограничаване на злоупотребите с власт и защита на публичния ресурс.

Определя се и кои служители да могат да бъдат назначавани на такива постове. Сред тях са главните и административните секретари в органите на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи, постоянният секретар на отбраната и секретарят на общината.

Според текстовете длъжности с висок корупционен риск се заемат от служители на ръководни и експертни длъжности, които инициират, организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договори, както и служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в подготвителните действия, в провеждането на процедурите за определяне на концесионер или в осъществяването на контрола по изпълнението на концесионните договори по Закона за концесиите.

Към този списък са и служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в подготовката и предоставянето/възлагането на концесии по Закона за подземните богатства, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за водите; служители на ръководни и експертни длъжности, изпълняващи функции на органи за финансово управление и контрол на средства от държавния бюджет, Европейския съюз или чужди средства съгласно Закона за публичните финанси; служители на ръководни и експертни длъжности, пряко ангажирани в звената за управление и разпореждане с имоти - държавна или общинска собственост.

Длъжностите се определят със заповед на органа по назначаването въз основа на утвърдените длъжностни характеристики за съответните длъжности.

Янка Тянкова („Прогресивна България“), председател на правната комисия, каза, че има становище от министъра на правосъдието по законопроекта на ДБ, в което голяма част от предложенията не се подкрепят.

Според „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ не е ясно как точно се процедира с теста за почтеност, особено ако не бъде издържан. Велислав Величков от ПП заяви, че проектът е институционално оправдан, но недовършен и има нужда от основна преработка между двете четения.

ГЕРБ-СДС ще подкрепят и двата законопроекта, те са в правилната посока, заяви Рая Назарян. Тя счита, че не е правилно МС да изработва наредба, това трябва да направят няколко институции на база техния опит. Става въпрос за наредба, с която се определят предметът на изследване, общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване, както и условията и редът за провеждане на тестовете. Назарян допълни, че тригодишният период, в който да важи тестът, е дълъг.

От „Демократична България“ заявиха, че ще имат свои предложения между двете четения.

Правната комисия отхвърли внесения от Божидар Божанов от „Демократична България“ законопроект за промени в Закона за държавния служител. С него се предлагаше назначаването на длъжности на хора с увреждания да става след провеждане на централизиран конкурс, в който участват само хора с трайни увреждания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    Комисия за надзор от граждани.

    13:57 28.07.2026

  • 2 Прогревисната Шишилизация продължава

    21 1 Отговор
    Най-първо ви е нужен психотест за вменяемост.

    13:57 28.07.2026

  • 3 Трол

    16 0 Отговор
    По-добре да има тест за наркотици.

    13:58 28.07.2026

  • 4 Янко

    17 0 Отговор
    Това е най смешния виц -депутатите да борят корупцията

    13:59 28.07.2026

  • 5 САМО

    16 0 Отговор
    С ПРОСТОТИИ СЕ ЗАНИМАВАТЕ.
    НЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ И 500 € ЗАПЛАТА.

    13:59 28.07.2026

  • 6 Поредна тъпота

    9 0 Отговор
    Жалки законотворци!

    14:02 28.07.2026

  • 7 Какви са тези глупости

    11 0 Отговор
    Така ще изпразните НС. Мислите ли, че при тези обстоятелства ще има кандидати за депутати.??

    14:03 28.07.2026

  • 8 НЯМА СИЛА КОЯТО ДА ИЗКОРЕНИ

    13 1 Отговор
    ТОЗИ ПОРОК ОТ МАНТАЛИТЕТА НА БАЙ ГАНЬО. И ГОСПОД Е ВДУГНАЛ РЪЦЕ ОТ НЕГО. ТОЙ АКО НЕ КРАДНЕ ИЛИ ИЗЛЪЖЕ НЕ СТАВА.

    Коментиран от #39

    14:03 28.07.2026

  • 9 Азззззззз

    10 0 Отговор
    За всички задължително минаване на полиграф и тест за наркотици! И депутатите в това число.

    14:03 28.07.2026

  • 10 смешкофци и заблудени избирачи

    11 0 Отговор
    уж праите нещо си
    Да има проверки постоянно и затвор за длъжности с висок корупционен риск

    14:04 28.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Направо звучи

    12 0 Отговор
    като мега виц.Имитираме дейност .

    14:05 28.07.2026

  • 13 Пе - де !

    5 0 Отговор
    Ра !

    С !

    Лъка !

    В Тази Държава !

    Доказа !

    Себе Си !

    14:05 28.07.2026

  • 14 Зеления

    12 0 Отговор
    ако се въведат тестове за почтеност или корупция, както и за национални предателства и се подложат на детектор на лъжата Асен Василев, Божидар Божанов, Ивайло Мирчев, Кирил Петков, Атанас Атанасов, Бойко, Пеевски, Теменужка, Росен Желязков, Запрянов, Димитър Стоянов, Радев, Гуцанов, Атанас Зафиров....просто енергийната система на София няма да издържи от прекомерната консумация на полиграфа, който ще е принуден да работи в постоянен максимален режим на работа, за да индикира всички мизерии, които са направили тези политици на България

    14:06 28.07.2026

  • 15 хихи

    5 0 Отговор
    Не можеш да караш МПС употребил алколо, може да гласуваш закони и да управляваш държава

    14:07 28.07.2026

  • 16 Майтап

    9 0 Отговор
    Кой ще изготви теста!

    Коментиран от #17

    14:08 28.07.2026

  • 17 хихи

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Майтап":

    Някой непочтен!? Защото почтения няма да знае какво да пита...

    14:09 28.07.2026

  • 18 Смешно предложение

    5 0 Отговор
    Това е велика глупост. Сега масовво ще се дръпнат, няма да им кой да им прави поръчките, после не може да ги усвоят, обикновенно най( тъпите остават и ще се наложи теста да го модифицират ако е необходимо. Развитие без смазкат на корупцията няма Хелмут Кол в годините на ръст на Германската икономика. После честни уж, но тъпи и недалновидни в историята това е било винаги. Това може само ако има и финансов бонус, за да не взема. Тоест държавата да плаща корупцията

    14:13 28.07.2026

  • 19 Ха Ха Ха Ха !

    6 0 Отговор
    Корупционера !

    Ще Създава Тест !

    За Анти Корупция !

    Ами те си го Знаят !

    Ама Не щат !

    Да го Публикуват !

    Как иначе да Подберат !

    Пасмината !

    Която да Управлява !

    България !

    14:15 28.07.2026

  • 20 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ

    7 0 Отговор
    Крадците се борят срещу крадците.Боже опазини!!!!!!!!!

    14:16 28.07.2026

  • 21 Мутре от Острова на съкровищата..

    3 0 Отговор
    пчели срещу мед..

    14:19 28.07.2026

  • 22 Питане

    8 0 Отговор
    Теста няма ли да обхване и любовниците ???
    Доходи, вили, коли, почивки ???

    14:20 28.07.2026

  • 23 Цвете

    6 0 Отговор
    И КАКВО СА " ПРИЕЛИ " ,КАТО ВСИЧКОТО Е ОТХВЪРЛЕНО ? ТАЗИ ЯНКА ТЯНКОВА МИ НАПОМНИ ЗА ЯНКА ТАКЕВА, НЕЗАМЕНИМАТА ОТ 35 ГОДИНИ? ТЯ КОГА ЩЕ БЪДЕ СМЕНЕНА С МЛАД ЧОВЕК ИЛИ И ТЯ Е НА ДОИЗЖИВЯВАНЕ ? 🤔

    14:23 28.07.2026

  • 24 Почтен !

    2 0 Отговор
    Корупционер ! / ?

    Коментиран от #25

    14:26 28.07.2026

  • 25 Заклева се В Конституцията и Закона !

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "Почтен !":

    И Веднага !

    Ги Погазва !

    Коментиран от #30

    14:27 28.07.2026

  • 26 Изглежда от НСДАП

    2 0 Отговор
    А за депутатите, Министерски съвет и Президентството, предметът на изследване, общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване, да се определят и извършват от ЕК!! Имам усещането, че ще я караме само на служебни правителства 😭!

    14:30 28.07.2026

  • 27 Емигрант

    4 0 Отговор
    Смешно НС, измамниците успяват да излъжат директорът на лъжата, тези някакъв тест ще предлагат, с такива умствено елементарни депутати състоянието на България е такова каквото трябва да бъде - непоправимо лошо ! Не е за вярване, че в европейски Парламент се узаконяват глупости ?

    Коментиран от #31

    14:31 28.07.2026

  • 28 Питане

    4 0 Отговор
    Шефа на политическия кабинет на шефа на парламента - "другарката" Кузманова няма ли да си подаде оставката след секс скан.дала с мъжа и, или комунистите са БЕТОНИРАНИ във властта ???

    14:32 28.07.2026

  • 29 Кой Измисли Тази Дума ?

    2 0 Отговор
    Такава Персона !

    В България !

    Няма !

    14:33 28.07.2026

  • 30 Цели

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Заклева се В Конституцията и Закона !":

    седем пъти се похвали важно Радев , че се бил клел ! Това , което е на лице са само лъжи и подмолни действия !

    Коментиран от #34

    14:34 28.07.2026

  • 31 Ами Те Да не Са ?

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Емигрант":

    По -Горе ?

    От !

    България ?

    14:35 28.07.2026

  • 32 Имитатори

    1 0 Отговор
    "велики" са тези търтеи.Че имали някой по така наречените високи етажи на властта,дето да не е корумпе?А пардон ,сещам се за един доказан чистак-Никито Копринков.А Бойку и Диди шиши са черешката на тортата.Ама "прогресистите" казаха,че било каквото било-демек тури му пепел!

    14:38 28.07.2026

  • 33 ШЕФА

    2 0 Отговор
    Ама чакайте бе,днес не е първи април.На Румен,Безродников Боташоглу лумпените от ОПГ ПБ ни вземаха за мезе,това явно е от благодарност че толкова идио... гласуваха за този нац.предател.

    14:38 28.07.2026

  • 34 Само Той Ли ?

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Цели":

    Всичките 240 !

    14:42 28.07.2026

  • 35 Давид

    1 0 Отговор
    Затвор , доживотен на тях и децата и пълна конфискация на всички активи и за 1 година сме готови ;; ) защо толко усложнявате бе ДС ;)

    14:42 28.07.2026

  • 36 хаха

    2 0 Отговор
    Тестове-местове...

    На Полиграфа с въпроси "вземали сте подкуп?" и "давал ли сте подкуп?"

    14:50 28.07.2026

  • 37 Маринов

    0 0 Отговор
    Почтеност, конкурси, ала бала. Я вижте де ли ян Добрев и други двама бивши министри как "почтено" си прибраха инфо от служебните контакти и играят в много милионен проект с фирма от САЩ. Даже Добрев ходи там служебно. Та пресичането на кражба на национална интелектуална собственост и инфо трябва да става със закон и тежки клаузи в Наказателния кодекс. Тези тримата са точно крадци.

    15:23 28.07.2026

  • 38 Мила

    0 0 Отговор
    Преди работа на депутатите,да минават на тест за наркотици и алкохол,през детектор на лъжата,да не си държат цял ден телефоните,уж на работа са,да ги направят и 120 и да намалят заплатите си.

    15:40 28.07.2026

  • 39 Еволюцията на тарикатите

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "НЯМА СИЛА КОЯТО ДА ИЗКОРЕНИ":

    НЯМА СИЛА КОЯТО ДА ИЗКОРЕНИ:
    ТОЗИ ПОРОК ОТ МАНТАЛИТЕТА НА БАЙ ГАНЬО.
    -;-
    Бай Ганьо и чичо ни Мунчо са еволюцията на тариката.

    15:53 28.07.2026

  • 40 Боже какви умници има е НС

    0 0 Отговор
    Нали се кълнете като встъпвате в длъжност - да спазвате законите, да служите на народа и т.н..
    Какви глупости генерирате бе, клетво-нарушители ?

    16:01 28.07.2026

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