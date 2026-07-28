Депутати срещу корупцията: Да има тест за почтеност за длъжности с висок корупционен риск

Длъжности с висок корупционен риск се заемат след успешно издържан тест за почтеност, прие правната комисия на първо четене с промени в Закона за държавния служител. Вносител е Министерският съвет (МС), уточни БТА.
Разгледани бяха два законопроекта – на правителството и на Божидар Божанов от „Демократична България“.
Одобреният законопроект на МС предвижда още в тригодишен срок от успешно издържан тест за почтеност лицето да може да участва в последваща процедура за заемане на длъжност с висок корупционен риск, без да полага отново тест. За период от една година от неуспешно издържан тест за почтеност лицето не може да участва в процедура по заемане на пост с висок корупционен риск, приеха депутатите.
С наредба на МС ще бъдат определени предметът на изследване, общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване, условията и редът за провеждане на тестовете.
В действащото законодателство липсва механизъм за проверка на почтеността на държавните служители, заемащи длъжности с висок корупционен риск, пише в мотивите. Въвеждането на такъв механизъм е необходим с оглед на осигуряването на превенция, ограничаване на злоупотребите с власт и защита на публичния ресурс.
Определя се и кои служители да могат да бъдат назначавани на такива постове. Сред тях са главните и административните секретари в органите на изпълнителната власт, постоянният секретар на Министерството на външните работи, постоянният секретар на отбраната и секретарят на общината.
Според текстовете длъжности с висок корупционен риск се заемат от служители на ръководни и експертни длъжности, които инициират, организират и провеждат процедурите за възлагане на обществени поръчки и сключват договори, както и служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в подготвителните действия, в провеждането на процедурите за определяне на концесионер или в осъществяването на контрола по изпълнението на концесионните договори по Закона за концесиите.
Към този списък са и служители на ръководни и експертни длъжности, които участват в подготовката и предоставянето/възлагането на концесии по Закона за подземните богатства, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие и Закона за водите; служители на ръководни и експертни длъжности, изпълняващи функции на органи за финансово управление и контрол на средства от държавния бюджет, Европейския съюз или чужди средства съгласно Закона за публичните финанси; служители на ръководни и експертни длъжности, пряко ангажирани в звената за управление и разпореждане с имоти - държавна или общинска собственост.
Длъжностите се определят със заповед на органа по назначаването въз основа на утвърдените длъжностни характеристики за съответните длъжности.
Янка Тянкова („Прогресивна България“), председател на правната комисия, каза, че има становище от министъра на правосъдието по законопроекта на ДБ, в което голяма част от предложенията не се подкрепят.
Според „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ не е ясно как точно се процедира с теста за почтеност, особено ако не бъде издържан. Велислав Величков от ПП заяви, че проектът е институционално оправдан, но недовършен и има нужда от основна преработка между двете четения.
ГЕРБ-СДС ще подкрепят и двата законопроекта, те са в правилната посока, заяви Рая Назарян. Тя счита, че не е правилно МС да изработва наредба, това трябва да направят няколко институции на база техния опит. Става въпрос за наредба, с която се определят предметът на изследване, общите психометрични стандарти, принципи и методи на измерване, както и условията и редът за провеждане на тестовете. Назарян допълни, че тригодишният период, в който да важи тестът, е дълъг.
От „Демократична България“ заявиха, че ще имат свои предложения между двете четения.
Правната комисия отхвърли внесения от Божидар Божанов от „Демократична България“ законопроект за промени в Закона за държавния служител. С него се предлагаше назначаването на длъжности на хора с увреждания да става след провеждане на централизиран конкурс, в който участват само хора с трайни увреждания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
13:57 28.07.2026
2 Прогревисната Шишилизация продължава
13:57 28.07.2026
3 Трол
13:58 28.07.2026
4 Янко
13:59 28.07.2026
5 САМО
НЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ И 500 € ЗАПЛАТА.
13:59 28.07.2026
6 Поредна тъпота
14:02 28.07.2026
7 Какви са тези глупости
14:03 28.07.2026
8 НЯМА СИЛА КОЯТО ДА ИЗКОРЕНИ
Коментиран от #39
14:03 28.07.2026
9 Азззззззз
14:03 28.07.2026
10 смешкофци и заблудени избирачи
Да има проверки постоянно и затвор за длъжности с висок корупционен риск
14:04 28.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Направо звучи
14:05 28.07.2026
13 Пе - де !
С !
Лъка !
В Тази Държава !
Доказа !
Себе Си !
14:05 28.07.2026
14 Зеления
14:06 28.07.2026
15 хихи
14:07 28.07.2026
16 Майтап
Коментиран от #17
14:08 28.07.2026
17 хихи
До коментар #16 от "Майтап":Някой непочтен!? Защото почтения няма да знае какво да пита...
14:09 28.07.2026
18 Смешно предложение
14:13 28.07.2026
19 Ха Ха Ха Ха !
Ще Създава Тест !
За Анти Корупция !
Ами те си го Знаят !
Ама Не щат !
Да го Публикуват !
Как иначе да Подберат !
Пасмината !
Която да Управлява !
България !
14:15 28.07.2026
20 ПЕТ ЗА ЧЕТИРИ
14:16 28.07.2026
21 Мутре от Острова на съкровищата..
14:19 28.07.2026
22 Питане
Доходи, вили, коли, почивки ???
14:20 28.07.2026
23 Цвете
14:23 28.07.2026
24 Почтен !
Коментиран от #25
14:26 28.07.2026
25 Заклева се В Конституцията и Закона !
До коментар #24 от "Почтен !":И Веднага !
Ги Погазва !
Коментиран от #30
14:27 28.07.2026
26 Изглежда от НСДАП
14:30 28.07.2026
27 Емигрант
Коментиран от #31
14:31 28.07.2026
28 Питане
14:32 28.07.2026
29 Кой Измисли Тази Дума ?
В България !
Няма !
14:33 28.07.2026
30 Цели
До коментар #25 от "Заклева се В Конституцията и Закона !":седем пъти се похвали важно Радев , че се бил клел ! Това , което е на лице са само лъжи и подмолни действия !
Коментиран от #34
14:34 28.07.2026
31 Ами Те Да не Са ?
До коментар #27 от "Емигрант":По -Горе ?
От !
България ?
14:35 28.07.2026
32 Имитатори
14:38 28.07.2026
33 ШЕФА
14:38 28.07.2026
34 Само Той Ли ?
До коментар #30 от "Цели":Всичките 240 !
14:42 28.07.2026
35 Давид
14:42 28.07.2026
36 хаха
На Полиграфа с въпроси "вземали сте подкуп?" и "давал ли сте подкуп?"
14:50 28.07.2026
37 Маринов
15:23 28.07.2026
38 Мила
15:40 28.07.2026
39 Еволюцията на тарикатите
До коментар #8 от "НЯМА СИЛА КОЯТО ДА ИЗКОРЕНИ":НЯМА СИЛА КОЯТО ДА ИЗКОРЕНИ:
ТОЗИ ПОРОК ОТ МАНТАЛИТЕТА НА БАЙ ГАНЬО.
-;-
Бай Ганьо и чичо ни Мунчо са еволюцията на тариката.
15:53 28.07.2026
40 Боже какви умници има е НС
Какви глупости генерирате бе, клетво-нарушители ?
16:01 28.07.2026