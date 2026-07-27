Андрей Димитров: Столична община даде милиони на баща и син за поддръжка на мантинелите

Столична община е възложила обществена поръчка за поддръжка на мантинели на стойност 3,4 милиона евро без ДДС на фирми, които са свързани лица. Сигналът за нередностите при процедурата беше огласен пред телевизия „Евроком“ от председателя на младежкото сдружение „Ред“ Андрей Димитров, който изтъкна, че единствените двама участници в търга са баща и син.

Според Андрей Димитров наличието на подобна свързаност между кандидатите е в пряко противоречие със Закона за обществените поръчки. От сдружение „Ред“ изразяват съмнения за сериозни злоупотреби, тъй като местната администрация не е взела под внимание препоръките на Агенцията по обществени поръчки за сключване на рамково споразумение, което би гарантирало по-ефективно разходване на публичните средства.

„Законът гласи, че свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура“, категоричен е Димитров. Той допълва, че компанията, спечелила договора, на практика функционира като монополист и е получавала сходни договори и по време на предходното управление на ГЕРБ в столицата. В момента организацията му подготвя официално заявление за достъп до обществена информация, адресирано директно до кмета Васил Терзиев.

Темата за качеството на предпазните съоръжения е обект на засилен обществен дебат през последните месеци след поредица от тежки инциденти по пътищата. Това провокира и създаването на граждански петиции, настояващи за поетапна подмяна на металните мантинели с по-надеждните бетонни ограничители.

Председателят на „Ред“ обвинява общината в системно неглижиране на проблемите с пътната безопасност. Като аргумент той посочва провалена среща за подписване на меморандум за сътрудничество, на която ресорният заместник-кмет по транспорта Илиян Чаушев изобщо не се е явил.

„Когато ни видя на входа на Столична община, се обърна на другата страна“, споделя възмущението си Димитров.

Освен заради мантинелите, сдружението планира да заведе съдебно дело срещу Столична община и заради мълчалив отказ от страна на администрацията. Причината е липсата на отговор относно лошото състояние на пътната маркировка в града, като законовият 14-дневен срок за предоставяне на информация е изтекъл преди близо две седмици.

Андрей Димитров е разпознаваемо лице в гражданския сектор, като и преди време е критикувал остро общината заради липсата на адекватни мерки за пътна безопасност и продължаващото презастрояване в столицата. Той е инициатор на акцията с поставянето на макети на деца край рискови пешеходни пътеки – фигури, които впоследствие бяха премахнати от властите.

В оценката си за настоящото управление на София, Димитров е безкомпромисен, наричайки го „кръгла нула“. Като основни провали той посочва липсата на качествени ремонти, занемарените зелени площи и критичното състояние на столичните подлези. Организацията му е решена да продължи да търси отговори от институциите и да работи за по-активното включване на младите хора в обществените процеси.