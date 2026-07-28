Трима велики рок титани са родени днес: Неизвестните факти за Ричард Райт, Стив Морз и Саймън Кърк

28 юли заема специално място в аналите на световната музикална история. На този ден са родени трима музиканти, чието творчество остава фундаментално за поколения фенове. Архитектът на космическия звук на Pink Floyd Ричард Райт, виртуозът на шестте струни в Deep Purple Стив Морз и неуморимото ритмично сърце на Free и Bad Company Саймън Кърк празнуват своя рожден ден днес. Предлагаме ви поглед към техния вълнуващ живот през малко известни любопитни факти.

Ричард Райт: Тихият гений зад космическия звук на Pink Floyd

Роденият през 1943 г. в Лондон клавиатурист и съосновател на легендарната група Pink Floyd, Ричард (Рик) Райт (починал през 2008 г.), дълго време оставаше в сянката на Роджър Уотърс и Дейвид Гилмор. Неговият принос обаче е фундаментален за идентичността на групата.

Архитектурно минало: Райт среща бъдещите си колеги Роджър Уотърс и Ник Мейсън, докато учи архитектура в лондонския университет Regent Street Polytechnic. Музиката бързо надделява над чертежите.

Уволнен, но на заплата: По време на записите на албума „The Wall“ през 1979 г., конфликтите с Роджър Уотърс ескалират и Райт е принуден да напусне групата. По ирония на съдбата, той остава нает като платен сесиен музикант за последвалото турне през 1980–1981 г. Тъй като разходите за мащабното шоу са огромни и групата губи пари, Райт се оказва единственият, който реално печели фиксиран доход от концертите.

Скритият вокал: Малцина извън запалените фенове знаят, че Райт е водещ или споделен вокал в някои от най-ранните хитове на групата, както и в емблематичната песен „Time“ от шедьовъра „The Dark Side of the Moon“.

Стив Морз: Авиаторът, който замести Ричи Блекмор

Американският китарен феномен Стив Морз (роден през 1954 г. в Хамилтън, Охайо) е признат за един от най-универсалните инструменталисти в историята на рока. Неговата кариера обхваща Dixie Dregs, Kansas и цели 28 години като лидер на китарния департмент в Deep Purple.

Пилот от търговската авиация: Извън сцената най-голямата страст на Стив Морз е летенето. В средата на 80-те години той временно напуска музикалната индустрия, за да работи на пълен работен ден като пилот в американска авиолиния.

Рекорд в класациите: Благодарение на феноменалната си техника, съчетаваща класическа музика, джаз фюжън, блуграс и хард рок, той е избран за „Най-добър китарист в света“ в престижната анкета на списание „Guitar Player“ в пет поредни години, което му отрежда място в Залата на славата на изданието.

Труден, но достоен избор: През 2022 г. Морз взе тежкото решение да напусне Deep Purple, за да бъде до съпругата си Джанин в нейната битка с рака. Напоследък виртуозът се бори и с тежък артрит, но остава вдъхновение за милиони.

Саймън Кърк: Рок пулсът, който устоя на времето

Британският барабанист Саймън Кърк (роден през 1949 г. в Ламбет, Лондон) е живото доказателство, че простотата и точността в рока са по-силни от излишната показност. Като съосновател на Free и Bad Company, неговият ритъм дефинира блус-хард рока на 70-те години.

Ултиматумът от родителите: След като завършва гимназия, Кърк сключва сделка с родителите си – получава точно две години, за да успее като професионален барабанист в група. Ако не успее, трябва да започне висше образование. Само няколко месеца преди крайния срок, той се присъединява към Black Cat Bones, където среща китариста Пол Кософ, с когото по-късно основават Free.

Собственик на златния ритъм: Кърк е човекът зад барабаните в „All Right Now“ на Free – една от най-излъчваните песни в историята на рок радиостанциите.

Поздрав от Led Zeppelin: Когато Free се разпада и Кърк основава супергрупата Bad Company заедно с Пол Роджърс, те стават първата банда, подписана от мениджъра Питър Грант за звукозаписната компания на Led Zeppelin – Swan Song. Към днешна дата Кърк е единственият член, преминал през абсолютно всички конфигурации на групата. Неотдавна Bad Company получиха и дългоочакваното си признание с номинация и прием в Рокендрол залата на славата.

Днес светът на рок музиката свежда глави в знак на почит към наследството на Райт и вдига наздравица за здравето на Морз и Кърк. Техните композиции остават вечни.