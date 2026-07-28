Новини
Любопитно »
Сури Круз официално се отказа от фамилията на баща си Том Круз

Сури Круз официално се отказа от фамилията на баща си Том Круз

28 Юли, 2026 14:31 1 169 7

  • том круз-
  • сури круз-
  • кейти холмс-
  • фамилия-
  • смяна на името-
  • отчуждаване

Младата дъщеря на екшън звездата и Кейти Холмс вече се представя с фамилията на майка си Ноел

Сури Круз официално се отказа от фамилията на баща си Том Круз - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Сури Круз, дъщерята на холивудските актьори Том Круз и Кейти Холмс, вече официално носи името Сури Ноел, сочат публични избирателни регистри в Пенсилвания.

20-годишната студентка се е регистрирала за гласуване в окръг Алегени през октомври 2024 г., малко след началото на обучението си в университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг. В документите тя е записана като Сури Ноел, като новата ѝ фамилия съвпада със средното име на майка ѝ Кейти Холмс. В Пенсилвания избирателната регистрация трябва да бъде актуализирана при законна промяна на името.

Не е открито заявление за смяна на името в окръг Алегени. Това предполага, че процедурата може да е извършена в Ню Йорк, където Сури е живяла преди постъпването си в университета, но точната дата не е публично известна.

Сури Ноел използва новото име публично още при завършването на гимназия „Ла Гуардия“ в Ню Йорк през юни 2024 г. Тогава източник, близък до семейството, заяви, че изборът е знак на признателност към Кейти Холмс и желание младата жена да изгради собствена идентичност, далеч от баща си, с когото са в хладни отношения от години.

Том Круз и Кейти Холмс сключиха брак през 2006 г. и се разведоха през 2012 г. След раздялата Сури остана да живее с майка си в Ню Йорк.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чалъми

    14 1 Отговор
    От името може да се откаже, от гените, не!

    Коментиран от #5

    14:37 28.07.2026

  • 2 Мнение

    9 4 Отговор
    ЕВРОАТЛАНТИЦИТЕ, ВИДЯХТЕ ЛИ СИ "ЦЕННОСТИТЕ"?!

    РАЗВРАТ, РАЗВОДИ И ОТЧУЖДЕНИ ДЕЦА!
    ТОВА ЛИ ВИ Е ЦЕЛТА В ЖИВОТА?!

    Коментиран от #6

    14:51 28.07.2026

  • 3 въпросче

    6 1 Отговор
    Защо дъщерята на Томас Круз се отказва от името на баща си? Това модно явление ли е вече в САЩ?!

    15:01 28.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да, да

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Чалъми":

    От парите отказва ли се, че не разбрах?

    15:08 28.07.2026

  • 6 инцест дело семейное

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    традиционна руслямска ценност

    15:18 28.07.2026

  • 7 Том Круз..

    2 0 Отговор
    Местим...

    15:28 28.07.2026