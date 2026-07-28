Сури Круз официално се отказа от фамилията на баща си Том Круз

Сури Круз, дъщерята на холивудските актьори Том Круз и Кейти Холмс, вече официално носи името Сури Ноел, сочат публични избирателни регистри в Пенсилвания.
20-годишната студентка се е регистрирала за гласуване в окръг Алегени през октомври 2024 г., малко след началото на обучението си в университета „Карнеги Мелън“ в Питсбърг. В документите тя е записана като Сури Ноел, като новата ѝ фамилия съвпада със средното име на майка ѝ Кейти Холмс. В Пенсилвания избирателната регистрация трябва да бъде актуализирана при законна промяна на името.
Suri Cruise, the first biological daughter of Tom Cruise and Katie Holmes, still lives a simple life, walking around Brooklyn like an ordinary girl without chasing fashion trends. Before North West and Blue Ivy, there was Suri. I still wonder why Tom cruise abandoned her though💔 pic.twitter.com/3o6sA85WYE— 𝕄ø𝕊乇𝕊❄️🧊🇺🇲 (@mosesabichele) July 27, 2026
Не е открито заявление за смяна на името в окръг Алегени. Това предполага, че процедурата може да е извършена в Ню Йорк, където Сури е живяла преди постъпването си в университета, но точната дата не е публично известна.
Сури Ноел използва новото име публично още при завършването на гимназия „Ла Гуардия“ в Ню Йорк през юни 2024 г. Тогава източник, близък до семейството, заяви, че изборът е знак на признателност към Кейти Холмс и желание младата жена да изгради собствена идентичност, далеч от баща си, с когото са в хладни отношения от години.
Том Круз и Кейти Холмс сключиха брак през 2006 г. и се разведоха през 2012 г. След раздялата Сури остана да живее с майка си в Ню Йорк.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Чалъми
Коментиран от #5
14:37 28.07.2026
2 Мнение
РАЗВРАТ, РАЗВОДИ И ОТЧУЖДЕНИ ДЕЦА!
ТОВА ЛИ ВИ Е ЦЕЛТА В ЖИВОТА?!
Коментиран от #6
14:51 28.07.2026
3 въпросче
15:01 28.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да, да
До коментар #1 от "Чалъми":От парите отказва ли се, че не разбрах?
15:08 28.07.2026
6 инцест дело семейное
До коментар #2 от "Мнение":традиционна руслямска ценност
15:18 28.07.2026
7 Том Круз..
15:28 28.07.2026