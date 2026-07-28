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Военното разузнаване: Чрез военни инструменти се разрешават споровете между водещите държави

Военното разузнаване: Чрез военни инструменти се разрешават споровете между водещите държави

28 Юли, 2026 13:04 553 6

  • военно разузнаване-
  • заплаха-
  • национална сигурност-
  • българия-
  • позиция

Всестранната международна подкрепа за Украйна се запазва като стратегически важен фактор с критично значение за поддържането на отбранителния потенциал на страната

Военното разузнаване: Чрез военни инструменти се разрешават споровете между водещите държави - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

През 2025 г. процесите в глобалната среда на сигурност се доминираха от затвърждаващата се тенденция към налагането на силовите и конкретно военните инструменти при разрешаване на спорове между водещите държави и отстояване на техните национални интереси. Това е посочено в годишния доклад за дейността на Служба "Военно разузнаване", публикуван на сайта на Министерския съвет.

Произтичащата от тези тенденции ускорена надпревара във въоръжаването задълбочи съществуващите и генерира нови рискове и заплахи от военна ескалация, пише още в доклада, цитиран от БТА.

Според документа войната в Украйна продължава да представлява дестабилизиращ регионалната и международната сигурност фактор. В резултат на международните санкции проблемите в руската икономика се задълбочиха и тя навлезе в състояние на рецесия. Във външен план Москва разчиташе на различни инструменти (дипломатически, военни, икономически, енергийни) и хибридни операции за генериране на влияние в Африка и Азия и за създаване на напрежение в евроатлантическата общност. Загуби позиции в Централна Азия, Южна Америка и Близкия изток, пише в доклада.

Всестранната международна подкрепа за Украйна се запазва като стратегически важен фактор с критично значение за поддържането на отбранителния потенциал на страната. Единството и решимостта на украинското общество са поставени пред сериозно изпитание. Трудностите при провеждането на мобилизацията, критичното състояние на енергийната система и значителното влошаване на хуманитарната обстановка провокират недоволство и спадащ съпротивителен потенциал, посочват в доклада си от военното ни разузнаване. От Службата отбелязват, че продължават разкритията на антикорупционните органи и скандалите с участие на висши държавни служители в злоупотреба с държавни средства.

Западни Балкани

По отношение на Западните Балкани от военното ни разузнаване отбелязват, че обстановката през миналата година е била относително стабилна, въпреки че в част от страните вътрешнополитическата ситуация е била усложнена от продължаващи граждански и политически протести срещу държавното управление.

Част от страните отчитаха напредък в хода на преговорите за членство в ЕС, но други не изпълняваха поети ангажименти пред Брюксел, като търсеха начин да променят договореното, включително търсейки международна подкрепа за тези усилия. Във връзка с това нарасна интензитетът на антибългарската реторика, както и усилията за асимилиране и за допълнително фрагментиране на българските малцинства и общности в региона. Продължиха също активните усилия на държави от Западните Балкани за дискредитиране на България на международно и регионално ниво, пише още в доклада.

Кибероперации

Според доклада се запазва отчетената негативна тенденция към нарастване на заплахите от хибриден характер, които се характеризират с все по-интензивното използване на иновативни технологии, включително генерирано чрез изкуствен интелект съдържание.

Разширяват се целите и обхватът на офанзивните кибероперации срещу критични системи в държави членки на НАТО и ЕС, включително и България, а зловредните самостоятелни и държавно-подпомагани киберформации прилагат нови подходи и инструменти за тяхното реализиране. Значително нарасна и рискът от диверсии и саботажи срещу елементи от критичната инфраструктура, пише още в доклада.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    10 0 Отговор
    Бля...бля.....отвсякъде личи ,че доклада е дело на чат GTP

    13:09 28.07.2026

  • 2 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    Само ЕС остана да издържа нахалните укри

    13:10 28.07.2026

  • 3 ГОЛЯМ МАЙТАП...!

    8 0 Отговор
    Че аз съм обикновен човек и мога да ви го кажа същото и то напълно - Безплтно!
    Без да плащате високи хонорари на...
    ,,Военното разузнаване"...!

    13:13 28.07.2026

  • 4 Някой

    4 0 Отговор
    Заплахите за България поред:
    1. Местните национални предатели. И тези дето ни включиха във война. Тези от преди 1-во на ДС (разузнаване) сега ДАР, да прочетат НК, раздел 2 предателство и шпионство и за включилите ни във война член 98 за насърчаване към военни действия срещу републиката с 5-15 години затвор. Отделно да прочетат член 103 за нанасяне на щети при представяне пред чужди държави или организации - 10-15 години затвор. Отделно член 105 за обслужване като агент на чужда държава или организация - 5-15 години затвор. Например за одобрени от посолството за службите (Асен Василев). Подпомагане на чужда държава дори да вреди на България (Денков). За питане за избори тук по посолства на САЩ и ЕС (Мария Габриел). И защо разни ходят сряда петък и понеделник в посолство (Борисов);
    2. ЕС. Първо ни отнеха суверенитета и ни налагат какво ли не. Един депутат на ГЕРБ каза, че 80% от законите ни в парламента били свързани с ЕС. Гласят да направят ЕС федерация - правеха опити. Един вид да стане СССР 2.0 и без да има държава България. Вкарват ни е във войни;
    3. НАТО. Вкарват държави в чужди войни. Самото НАТО е нападащ, а не защитаващ се съюз. Но обикновено следват каквото кажат от САЩ. Слугинаж на чужда държава. От там и как да ни ограбят с 5% за военните от БВП, че американците да си продават оръжия и да печелят. Така затънала Гърция.

    Самото название евроатлантик е равно на предател! Това значи че се кланя на чужденци, а не следва интереса на народа в което

    13:16 28.07.2026

  • 5 Боги

    3 0 Отговор
    Колко елементарно, а тези разузнавачи получават огромни заплати, което предполага задълбочени анализи, независещи от интересите на управляващите, а в интерес на българския народ!

    13:22 28.07.2026

  • 6 Това не е доклад

    1 0 Отговор
    На военно разузнаване и просто личи че е журналистическа измислица.
    Военното разузнаване трябва да ги съди.
    Пълен абсурд е доклад на това разузнаване да бъде публикуван

    13:35 28.07.2026

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