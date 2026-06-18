Медицински хеликоптер транспортира от Велико Търново децата, пострадали в катастрофата в Горна Оряховица

Въздушната линейка кацна на площадката в двора на областната болница във Велико Търново, за да транспортира децата, пострадали в катастрофа тази нощ в Горна Оряховица.
Припомняме, че петима непълнолетни пострадаха при тежък пътен инцидент , след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, излязъл от пътното платно и се е блъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, железобетонен стълб и гаражна врата. Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта, съобщи ОД на МВР, предава Болярски новини.
По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници – двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота.
На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пуфи
Коментиран от #3
14:11 18.06.2026
2 Колко години
14:12 18.06.2026
3 хехе
До коментар #1 от "Пуфи":не бе тия са малките калашници сега придобиват навици да катастрофират и да оцеляват.
14:13 18.06.2026
4 Тия
Коментиран от #6
14:21 18.06.2026
5 Механик
А на бас, че ако сега се обадя до бърза помощ, че на комшияа му е прилошало, ще ме разпитват един час какво му е, слад което ще се окаже, че няма нужда от медицинско обслужване, нищо, че е осигурен здравно!
14:22 18.06.2026
6 44444
До коментар #4 от "Тия":Няма ли полиция, камери? Няма! Обаждаш се на 112, казват ти няма свободна патрулка. В София явно има пет патрулки за целия град. Супер. И те си карат колите, накамарени вътре 5-6 тинейджъри, абсолютно безнаказано, особено в крайните квартали. И нищо? НИЩО. Лошото е, че от тяхната идииотия може да пострада не стълб и кофа, а други хора. Превенция НУЛА.
14:24 18.06.2026
7 Малки
14:33 18.06.2026
8 Дудов
14:35 18.06.2026
9 Ричард Груев
14:36 18.06.2026
10 Сuгaнин
14:37 18.06.2026
11 Тоя как от сефте се забил у стълба
14:41 18.06.2026
12 Хвърколета направо към гробищата
14:42 18.06.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Оня върху коня
14:50 18.06.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 1818
15:18 18.06.2026
17 Цвете
15:33 18.06.2026