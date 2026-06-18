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Медицински хеликоптер транспортира от Велико Търново децата, пострадали в катастрофата в Горна Оряховица

Медицински хеликоптер транспортира от Велико Търново децата, пострадали в катастрофата в Горна Оряховица

18 Юни, 2026 14:07 1 249 17

  • пострадали-
  • деца-
  • катастрофа-
  • горна оряховица

Две от децата са с опасност за живота

Медицински хеликоптер транспортира от Велико Търново децата, пострадали в катастрофата в Горна Оряховица - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въздушната линейка кацна на площадката в двора на областната болница във Велико Търново, за да транспортира децата, пострадали в катастрофа тази нощ в Горна Оряховица.

Припомняме, че петима непълнолетни пострадаха при тежък пътен инцидент , след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, излязъл от пътното платно и се е блъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, железобетонен стълб и гаражна врата. Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта, съобщи ОД на МВР, предава Болярски новини.

По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници – двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота.

На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пуфи

    37 2 Отговор
    Бреей VIP обслужване за лилавите пубери- бъдещето на БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #3

    14:11 18.06.2026

  • 2 Колко години

    21 2 Отговор
    трябват за изясняване на причините за пътнотранспортното произшествие?????

    14:12 18.06.2026

  • 3 хехе

    33 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пуфи":

    не бе тия са малките калашници сега придобиват навици да катастрофират и да оцеляват.

    14:13 18.06.2026

  • 4 Тия

    21 0 Отговор
    малолетните си джиткат сред нощ и не им дреме ! Нямат ли дом , родители ?

    Коментиран от #6

    14:21 18.06.2026

  • 5 Механик

    29 0 Отговор
    А на бас, че родителите на "децата" не са платили и един лев осигуровки и данъци!
    А на бас, че ако сега се обадя до бърза помощ, че на комшияа му е прилошало, ще ме разпитват един час какво му е, слад което ще се окаже, че няма нужда от медицинско обслужване, нищо, че е осигурен здравно!

    14:22 18.06.2026

  • 6 44444

    15 0 Отговор

    До коментар #4 от "Тия":

    Няма ли полиция, камери? Няма! Обаждаш се на 112, казват ти няма свободна патрулка. В София явно има пет патрулки за целия град. Супер. И те си карат колите, накамарени вътре 5-6 тинейджъри, абсолютно безнаказано, особено в крайните квартали. И нищо? НИЩО. Лошото е, че от тяхната идииотия може да пострада не стълб и кофа, а други хора. Превенция НУЛА.

    14:24 18.06.2026

  • 7 Малки

    12 1 Отговор
    мургави био-дронове тренират като порастнат да унищожат логистиката на РБ

    14:33 18.06.2026

  • 8 Дудов

    8 3 Отговор
    Господ си знае работата.Естествения подбор работи.Животни без инстинкти за самосъхранение и разум ще изчезнат.По един или друг начин

    14:35 18.06.2026

  • 9 Ричард Груев

    7 1 Отговор
    Защо се вдига хеликоптер за селтаци уе? Трябва да го пазят за депутати, шапкари и десари.

    14:36 18.06.2026

  • 10 Сuгaнин

    9 0 Отговор
    Мангacapu са подозирам.

    14:37 18.06.2026

  • 11 Тоя как от сефте се забил у стълба

    3 1 Отговор
    Ама точно по средата на капака🤣🤣🤣🤣тва професионалист да иска го направи от сефте нема да стане🤣🤣🤣а казват че детето шофер няма умения зад волана🤣🤣🤣

    14:41 18.06.2026

  • 12 Хвърколета направо към гробищата

    2 0 Отговор
    Даги транспортира

    14:42 18.06.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Оня върху коня

    5 0 Отговор
    Калашници от Хвърковатата чета.

    14:50 18.06.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 1818

    1 0 Отговор
    За мммангалииии може , а за нецигани не може нали? Долна мизерна циганска държавица

    15:18 18.06.2026

  • 17 Цвете

    1 0 Отговор
    КЪДЕ СА РОДИТЕЛИТЕ? КАК Е ДОПУСНАТО НА 15 ГОДИНИ ЗАД ВОЛАНА? В ТЕЗИ НОЩНИ ЧАСОВЕ, КЪДЕ СА РОДИТЕЛИТЕ НА ДРУГИТЕ ТРИМА? ЩО ЗА МОРАЛ ИМАТ ТЕЗИ КОИТО НЕ СИ ОТГЛЕЖДАТ ДЕЦАТА В ДОМАШНА ОБСТАНОВКА ? 😠🤦‍♂️🤷‍♀️🥸🚔

    15:33 18.06.2026

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