Медицински хеликоптер транспортира от Велико Търново децата, пострадали в катастрофата в Горна Оряховица

Въздушната линейка кацна на площадката в двора на областната болница във Велико Търново, за да транспортира децата, пострадали в катастрофа тази нощ в Горна Оряховица.

Припомняме, че петима непълнолетни пострадаха при тежък пътен инцидент , след като автомобил, управляван от 15-годишно момче, излязъл от пътното платно и се е блъснал последователно в два леки автомобила, два контейнера за смет, железобетонен стълб и гаражна врата. Пътният инцидент е станал около 1:30 часа през нощта, съобщи ОД на МВР, предава Болярски новини.

По първоначални данни зад волана е бил 15-годишен младеж. При удара са ранени както той, така и четиримата му спътници – двама 14-годишни и двама 12-годишни. Две от децата са с опасност за живота.

На непълнолетния водач са взети кръвни проби за изследване за употреба на алкохол и наркотични вещества. Причините за пътнотранспортното произшествие се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство, а разследването продължава.