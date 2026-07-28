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Д-р Цветеслава Гълъбова: През 2022 г. Копринков ми представи идеите за бъдеща партия на Радев

Д-р Цветеслава Гълъбова: През 2022 г. Копринков ми представи идеите за бъдеща партия на Радев

28 Юли, 2026 14:35 1 333 13

  • 2022 г.-
  • николай копринков-
  • идеи-
  • партия-
  • румен радев-
  • цветеслава гълъбова

"Структурите на БСП ще дойдат при нас. Силните ходят след властта - сега са при Бойко Борисов, после ще дойдат при нас", казал тогава Копринков

Д-р Цветеслава Гълъбова: През 2022 г. Копринков ми представи идеите за бъдеща партия на Радев - 1
Снимка: ФАКТИ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Не съжалявам и не оценявам като грешка това, че подкрепих Румен Радев за втори президентски мандат, променят се хората, променят се обстоятелствата и ситуациите.

Това каза пред БНР д-р Цветеслава Гълъбова, председател на Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на Румен Радев за втори мандат за президент.

"През 2022 г. имах среща с лицето Николай Копринков (съветник в президентството на Румен Радев, а сега е началник на неговия кабинет в Министерския съвет - бел.ред.), той ми представи идеите за едно нова гражданско сдружение, което след това прерасне в партия, когато мандатът на Радев приключи. Идеите бяха много добри - да се обучават активисти по администрация, по европейско законодателство и по реторика. Много добре беше измислено - да се подготви банката с кадри на бъдещата партия. Попита ме дали съм съгласна. Да, тогава нямах никакви съмнения. Но ме втрещи репликата му за структурите откъде ще дойдат - той каза, че е ясно, че структурите на БСП ще дойдат. Това ми прозвуча ужасно", разказа тя.

Силните ходят след властта - сега са при Бойко Борисов, после ще дойдат при нас, отговорил той на въпроса ѝ как ще бъдат намерени средства за създаване и функциониране на един такъв проект.

По думите на Гълъбова отговорността на инициативните комитети, номиниращи кандидати за държавен глава, е много голяма, защото хората в тях дават името, биографията и авторитета си на други хора:

"В моя случай аз не ги познавах лично - нито Румен Радев, нито Илияна Йотова. Включих се, защото им имах пълно доверие, харесваха ми. Смятах, че това за мен е шанс да направя нещо добро за страната си, агитирайки хората да гласуват за тази президентска двойка".

Логично е "Прогресивна България" сега да подкрепи Илияна Йотова за президент, но "едно вътрешно гласче ми казва, че може и да не е така", коментира тя и подчерта, че ако застанат зад Йотова, "ще изядат съвсем БСП".

Според нея не е приемливо и дори е деструктивно поведението на бившата лидерка на БСП Корнелия Нинова, която определи като нейна грешка номинирането през 2016 г. на Румен Радев за президент на България.

Аз не съм разочарована, защото тогава нямаше елементи на очароване, подчерта Гълъбова и уточни, че "при тогавашните обстоятелства, сега пак би взела същото решение - да работи" за избирането на Радев и Йотова.

Отказах на Радев през 2022 г. да стана заместник-министър, сподели д-р Цветеслава Гълъбова, като добави, че аргументът ѝ е бил, че нейната кауза е новата психиатрична болница.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 7 Отговор
    Народе, не се мисли за глупав!!! Тези мошеници са успели да преметнат дори и психиатър...

    Коментиран от #4

    14:44 28.07.2026

  • 2 Били Давали !

    10 5 Отговор
    името, биографията и авторитета си !

    Какъв Авторитет ?

    Може Да Има Еднво Леке !

    Заплатило За Титлати Си ?

    14:45 28.07.2026

  • 3 Исторически факти

    14 9 Отговор
    Буля Цвецка се нуждае от внимание...

    14:45 28.07.2026

  • 4 Тя Толкова е !

    12 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    И Психиатър !

    Като Всичко Останало !

    В Тази Страна !

    Посочи Област В Която България Е На Първо Място !

    Но Не Отзад ! - Напред !

    Коментиран от #6

    14:48 28.07.2026

  • 5 чип

    12 14 Отговор
    Народе, до кога ще търпиш червено руските изедници. Силните ходели след властта. Крадците ходят след властта.

    Коментиран от #11

    14:50 28.07.2026

  • 6 Пич

    13 2 Отговор

    До коментар #4 от "Тя Толкова е !":

    Да ви кажа, много се радвам, че не я познавам лично! Но пък е добър илюстративен пример...

    15:00 28.07.2026

  • 7 Критикар

    12 3 Отговор
    От 2022г. Досега, къде беше докторке и защо още тогава не огласи това. Или се надяваше на постове и облаги, които не се случиха. Познат сценарий в нашата държавица , за жалост.

    15:05 28.07.2026

  • 8 глоги

    0 1 Отговор
    д-р Цветеслава Гълъбова-председателКА на Инициативния комитет,

    15:20 28.07.2026

  • 9 психиатърката има нужда от психиатър

    3 1 Отговор
    Още една шаранка, макар и с диплома.

    15:26 28.07.2026

  • 10 нищо ново от комунистите

    1 0 Отговор
    Д-р Цветеслава Гълъбова: През 2022 г. Копринков ми представи идеите за бъдеща партия на Радев

    "Структурите на БСП ще дойдат при нас. Силните ходят след властта - сега са при Бойко Борисов, после ще дойдат при нас", казал тогава Копринков
    -;-
    Вече нищо ново не мога да очаквам от посткомунистите.
    Пропаднарли червени шебеци

    15:41 28.07.2026

  • 11 Червените са си същите

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "чип":

    чип
    1212ОТГОВОР
    Народе, до кога ще търпиш червено руските изедници.
    -;-
    Ама тате казваше колко хубво у било при Соца: чакали са си 20 години бордерото за АЗЛК-то и с ВСК са си теглили 500лв заем за да се отиде на почивката с М-412 на дедо
    А сега едни млади социалисти очакват да стне нещо ново и друго.
    Тия с веруването на Маркс-Ленин и Брежнев са се възпроизвели в тези с надеждата за Путлер и Боташов
    От коменишстите само модификации очакваме.

    15:45 28.07.2026

  • 12 Фют

    1 0 Отговор
    Много интересно как Копринкив споделя с психиатърка идеите за партията на Радев
    Мнооого интересно.
    Ще се изучава в учебниците занапред този случай 😀

    15:48 28.07.2026

  • 13 Прозвучало й ужасно,

    0 0 Отговор
    когато Копринков казал, че кадрите ще дойдат от БСП. А не й е звучало ужасно, когато целият клан Гълъбови направи кариера в областта на медицината заради това, че един от тях получи титлата "академик" за една-единствена заслуга - ръководеше онзи медицински екип, който поддържаше мумията на Георги Димитров.

    16:04 28.07.2026

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