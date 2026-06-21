Сменят ръководството на "Информационно обслужване"

Ръководството на държавното дружество „Информационно обслужване“ ще бъде изцяло сменено заради незадоволително качество на софтуера за нуждите на администрацията, обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев тази сутрин в ефира на "Нова телевизия".

Управленските промени в държавната компания имат за цел драстично да ускорят темпото и да подобрят софтуерните продукти, които се създават за министерствата и ведомствата.

„Ще свикаме съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководството на „Информационно обслужване” с цел да ускорим темпа и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди“, посочи Иван Василев.

Министърът даде категорична заявка за осигуряването на по-бързи, лесни и удобни административни услуги за българските граждани и представителите на бизнеса.

През следващите месеци Министерството на иновациите и дигиталната трансформация планира сериозно да засили темпото на работа, за да се постигне реална свързаност между отделните информационни системи. По този начин ще се премахне практиката от хората да се изискват документи, които държавните органи сами издават.

Като положителен модел в това отношение министърът изтъкна Националната здравна информационна система.

„Тя е един от добрите примери, вече с над 770 милиона електронни записи, вътре повече от 380 хиляди българи имат достъп до здравните си досиета, могат да следят в реално време как и къде отиват парите. Работим и по надграждане на електронните системи в сектор здравеопазване“, разясни Иван Василев.

Министърът на иновациите критикува остро досегашната ефективност при разходването на публични средства за дигитализация. Според него огромните инвестиции през изминалите години изобщо не съответстват на получените крайни резултати.

„Около един милиард евро са похарчени за последните пет години за подобен тип системи, а качеството на изпълнение е незадоволително. Ще повишим ефективността при разходване на публичните средства и в развитието на електронните услуги. Сега имаме премиер и кабинет с политическата воля да направим едно ускорено темпо на въвеждане на електронни услуги във всички сфери“, категоричен беше Василев.