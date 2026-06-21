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Сменят ръководството на "Информационно обслужване"

Сменят ръководството на "Информационно обслужване"

21 Юни, 2026 11:34 1 151 16

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  • реформа-
  • министър на иновациите и дигиталната трансформация-
  • иван василев

Управленските промени в държавната компания имат за цел драстично да ускорят темпото и да подобрят софтуерните продукти, които се създават за министерствата и ведомствата

Сменят ръководството на "Информационно обслужване" - 1
Снимка: Нова телевизия
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ръководството на държавното дружество „Информационно обслужване“ ще бъде изцяло сменено заради незадоволително качество на софтуера за нуждите на администрацията, обяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев тази сутрин в ефира на "Нова телевизия".

Управленските промени в държавната компания имат за цел драстично да ускорят темпото и да подобрят софтуерните продукти, които се създават за министерствата и ведомствата.

„Ще свикаме съвсем скоро ново общо събрание, на което ще има промени в ръководството на „Информационно обслужване” с цел да ускорим темпа и качеството на произвеждане на софтуер за държавните нужди“, посочи Иван Василев.

Министърът даде категорична заявка за осигуряването на по-бързи, лесни и удобни административни услуги за българските граждани и представителите на бизнеса.

През следващите месеци Министерството на иновациите и дигиталната трансформация планира сериозно да засили темпото на работа, за да се постигне реална свързаност между отделните информационни системи. По този начин ще се премахне практиката от хората да се изискват документи, които държавните органи сами издават.

Като положителен модел в това отношение министърът изтъкна Националната здравна информационна система.

Тя е един от добрите примери, вече с над 770 милиона електронни записи, вътре повече от 380 хиляди българи имат достъп до здравните си досиета, могат да следят в реално време как и къде отиват парите. Работим и по надграждане на електронните системи в сектор здравеопазване“, разясни Иван Василев.

Министърът на иновациите критикува остро досегашната ефективност при разходването на публични средства за дигитализация. Според него огромните инвестиции през изминалите години изобщо не съответстват на получените крайни резултати.

„Около един милиард евро са похарчени за последните пет години за подобен тип системи, а качеството на изпълнение е незадоволително. Ще повишим ефективността при разходване на публичните средства и в развитието на електронните услуги. Сега имаме премиер и кабинет с политическата воля да направим едно ускорено темпо на въвеждане на електронни услуги във всички сфери“, категоричен беше Василев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Красимир Петров

    20 2 Отговор
    Браво!Пълно изриване на всички високи постове.

    Коментиран от #7

    11:37 21.06.2026

  • 2 Важно❗❗❗❗❗☝️

    16 0 Отговор
    Да се направят електронни трудови книжки ЗА ЦЕЛИЯ ТРУДОВ СТАЖ, както е в Европа, а не само за част от него.

    11:47 21.06.2026

  • 3 Норма кога ще я национализират

    9 1 Отговор
    Държавата няма правноинформационен софтуер който да дава информация на гражданите за промените в законодателството сега трябва да си плащаш на честни частници

    Коментиран от #16

    11:48 21.06.2026

  • 4 Хайде не ми говорете !

    3 5 Отговор
    За здравно Досие !

    Информация пълна с неверни данни попълнена От !

    Фалшиви Лекари Специалисти !

    Каквито МЗ Проезвежда и до Днес !

    А Други Касата !

    Не предоставя !

    Кому е Нужно Днес ?

    Това ! ?

    11:53 21.06.2026

  • 5 Важно❗❗❗❗❗☝️

    8 2 Отговор
    В Белгия, когато навършиш години за пенсия, започваш да я получаваш. Трудовият ти стаж е на сайта на пенсионното и няма никакво разкарване. Всички електронни услуги за пенсионерите са БЕЗПЛАТНИ. В България е ходене по мъките. Хартиената трудова книжка съм я изгубил някъде и не получавам нищо за стажа си в България. За да получа документ, трябва лично да присъствам, а съм в чужбина.
    Като не могат да измислят сайт за пенсиите, да го купят от Белгия!

    Коментиран от #15

    11:58 21.06.2026

  • 6 А дано, ама надали

    10 0 Отговор
    Дано секне далаверата на Мишель и на оня пернишки тарикат!

    12:02 21.06.2026

  • 7 Наш човек

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Красимир Петров":

    Браво. Пълна промяна посоката на паричните потоци.

    12:06 21.06.2026

  • 8 Гост

    9 1 Отговор
    Сменяйте всички хрантутници калинки гербаджии.

    12:07 21.06.2026

  • 9 Чак

    1 1 Отговор
    А бе общи приказки.

    12:14 21.06.2026

  • 10 бидона

    5 1 Отговор
    Олеле искат да ни вземат хранилката ...Бойко ,бащице наш .

    12:16 21.06.2026

  • 11 Тома

    6 1 Отговор
    Само Гьотето на герб с бати Бойко тиквата откраднаха към 2 милиарда от електронното правителство и сега са депутати.

    12:22 21.06.2026

  • 12 Окопават се

    2 1 Отговор
    Гадовете.

    12:27 21.06.2026

  • 13 Баце Бистришкият Тигър

    0 1 Отговор
    Сакън!

    12:31 21.06.2026

  • 14 Оракула от Делфи

    3 0 Отговор
    Кавка е тази "информационна" държавна хранилка. програмиращи фирми има колкото искаш на пазара ,
    задайте параметрите и купете програмата от пазара , какви са тези измислени програмиращи министерства, закривай тази държавна лапачка веднага!!!
    Дайте възможност на фирменния програмиращ сектор възможност за развитие!!!

    12:42 21.06.2026

  • 15 Сайт

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Важно❗❗❗❗❗☝️":

    за пенсиите има отдавна - някъде около 1999- 2000 го създадоха. Взимаш си код от НОИ и си следиш месец по месец какво работодателят ти е внесъл. А вече в България има електронна трудова книжка.

    12:48 21.06.2026

  • 16 Има

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Норма кога ще я национализират":

    ама като си неук!

    12:49 21.06.2026

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