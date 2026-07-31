България получи 896 млн. евро по ПВУ

Европейската комисия преведе на България 896 млн. евро безвъзмездно финансиране по четвъртото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщи институцията.
Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за лобистката дейност; по-широкото използване на енергията от възобновяеми източници чрез подпомагане на поставянето на близо 1400 битови системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на ток от домакинствата; развитие на устойчива инфраструктура и превози със сключването на нови договори за обществени услуги в железопътния транспорт и правила за нулеви или ниски емисии, включително за електрическата мобилност и зони с ниски емисии, пише в съобщението.
България подаде искането за четвъртото плащане на обща стойност 1,1 млрд. евро на 2 април. То беше одобрено от Европейската комисия на 18 юни и включва 26 ключови етапа и цели, свързани с 10 реформи и 12 инвестиции.
Комисията отбелязва, че са необходими допълнителни действия за изпълнение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор.
Днес ЕК отпуска средства по етапите от ПВУ, които определя като задоволително изпълнени, пише БТА. ЕК ще разгледа изплащането на останалата част от средствата, след като България изпълни останалите реформи, се пояснява в съобщението.
С днешното плащане България е получила общо 6,17 млрд. евро, или 68 на сто от предвиденото финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.
Заради приключването на механизма по ПВУ в края на годината, държавите от ЕС трябва да изпълнят всички ключови етапи и цели до края на август и да представят последните си искания за плащане до края на септември, уточнява ЕК.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 1488
и за кафе не ме е търсил
търсят като имат да взимат
Коментиран от #65
15:34 31.07.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #13
15:35 31.07.2026
4 пак ще има
Коментиран от #69
15:35 31.07.2026
5 ЕС и Шен ген си оти ват
15:35 31.07.2026
6 Юмер
15:35 31.07.2026
7 ТВУ
Коментиран от #37
15:36 31.07.2026
8 Цвете
Коментиран от #10, #11
15:37 31.07.2026
9 Ганчо Радев
15:37 31.07.2026
10 кокали от мамут
До коментар #8 от "Цвете":в щайги от битака
15:38 31.07.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 малко истински факти
15:42 31.07.2026
13 Адрес 4000
До коментар #3 от "Последния Софиянец":И руската чорапчица Крадефф..
Не го забравяйте
Руски триумвират
Прасето ,Тиквата и миризливото зелено чорапче ,
Който две приказки не може да върже...
Нали копейките се кланяха на психиатърката гълъбова
Погледнете и последното интервю как се отрича от радев и говори за Копринката
15:43 31.07.2026
14 жр6
15:43 31.07.2026
15 ЕЕЕЕ
15:44 31.07.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ББ от Банкя
15:47 31.07.2026
18 така така
15:49 31.07.2026
19 разбрахме демек
15:49 31.07.2026
20 Гост
15:50 31.07.2026
21 неможаха да се облажат сектантите
15:51 31.07.2026
22 да се чете
15:52 31.07.2026
23 я на къде вървят нещата
15:52 31.07.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цвете
15:53 31.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 И Боташите намазаха дебело филията
15:55 31.07.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 горкичкото ми то
До коментар #27 от "Не е":Е , ти като си се пръкнал на това сметище ,виж как ги разбираш нещата като един ненужник ...
Коментиран от #34
15:57 31.07.2026
32 гумен боташ крадев
15:58 31.07.2026
33 Факт
16:00 31.07.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 да да
16:01 31.07.2026
36 На БКП Пеканчето му се сбъдна детската
16:03 31.07.2026
37 Ами не
До коментар #7 от "ТВУ":Ще накупят апартаменти в земеделските парцели на един малоимотен министер.
16:03 31.07.2026
38 Сандо
16:03 31.07.2026
39 ихуййййййй
До коментар #34 от "Тц гледам":Виждам че си просто един отпадъчноболен индивид с отпаднала необходимост , направи си услуга и скочи от високо ,та да ти се свършат мъките . И хайде на слука със скока от първия път....
Коментиран от #42, #47
16:05 31.07.2026
40 Янко
16:05 31.07.2026
41 дежавю
16:08 31.07.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 така требе
16:10 31.07.2026
44 Тити
16:12 31.07.2026
45 рундьо
16:12 31.07.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Муньо спасителя
16:17 31.07.2026
49 бгполитик
16:17 31.07.2026
50 лошо народе
16:17 31.07.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Евгени от Алфапласт
16:18 31.07.2026
53 демократично прасе
16:19 31.07.2026
54 да излезе гълаба
Коментиран от #58
16:20 31.07.2026
55 миличкото ми то
До коментар #47 от "Много докладваш,бе😁":Миличко , спри се с тия болни фантазии , че веке съвсем изтреще ,та дрънчиш на тенеке.
Коментиран от #61
16:21 31.07.2026
56 Тодар Живков
Коментиран от #57
16:21 31.07.2026
57 вярно е
До коментар #56 от "Тодар Живков":Верно , само българи могат да си изберат комуне-шапкар за ръководител на държавата .
16:24 31.07.2026
58 народя
До коментар #54 от "да излезе гълаба":въф фризеря
16:24 31.07.2026
59 Никаква полза за народа
С тези пари унищожават природата в България.
16:26 31.07.2026
60 Пари За !
Че Пляс !
16:26 31.07.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Такава Е Политиката !
Европейския Съюз !
Олигархията !
Раздава Пари !
На Олигархията !
16:30 31.07.2026
63 Чума
16:31 31.07.2026
64 да си кажем истината
Коментиран от #67
16:32 31.07.2026
65 150 € на калпак- пари за черпня
До коментар #2 от "1488":Къде да си ги получа?
16:35 31.07.2026
66 Кочо
16:36 31.07.2026
67 Чума
До коментар #64 от "да си кажем истината":По добре олигархично освоени, отколкото патриотично загубени! Покажи, какво щеше да напишеш тук, ако не бяха дадени, а спрени и блокирани до идването на Туквун на бел кон!? Щеше да цвилиш от зоологична радост и да ми обясняващ, че на слуги на Кремъл пари не се полагат, докато се очовечат!!!
Коментиран от #70
16:40 31.07.2026
68 О - ха ! ---
16:40 31.07.2026
69 Кой ТЕЦ бастисваме
До коментар #4 от "пак ще има":в замяна?
16:41 31.07.2026
70 Кураж Дружина !
До коментар #67 от "Чума":Задника ти !
Още Не Е Скъсан !
16:41 31.07.2026
71 Капейчо
16:44 31.07.2026