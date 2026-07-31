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България получи 896 млн. евро по ПВУ

България получи 896 млн. евро по ПВУ

31 Юли, 2026 15:32 1 050 71

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България получи 896 млн. евро по ПВУ

България получи 896 млн. евро по ПВУ - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Европейската комисия преведе на България 896 млн. евро безвъзмездно финансиране по четвъртото плащане от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), съобщи институцията.

Това плащане отразява напредъка по важни реформи и инвестиции в подкрепа на върховенството на закона и бизнес средата, включително чрез мерки за борба с корупцията, като създаване на политически и финансово независима Комисия за противодействие на корупцията с функции по превенция и противодействие на корупцията сред лицата, заемащи публични длъжности, както и чрез въвеждане на правила за лобистката дейност; по-широкото използване на енергията от възобновяеми източници чрез подпомагане на поставянето на близо 1400 битови системи за топла вода или фотоволтаични системи за производство на ток от домакинствата; развитие на устойчива инфраструктура и превози със сключването на нови договори за обществени услуги в железопътния транспорт и правила за нулеви или ниски емисии, включително за електрическата мобилност и зони с ниски емисии, пише в съобщението.

България подаде искането за четвъртото плащане на обща стойност 1,1 млрд. евро на 2 април. То беше одобрено от Европейската комисия на 18 юни и включва 26 ключови етапа и цели, свързани с 10 реформи и 12 инвестиции.

Комисията отбелязва, че са необходими допълнителни действия за изпълнение на част от заложените цели. Те засягат влизането в сила на законодателството в областта на обществения транспорт, водоснабдяването и канализацията, както и мерки в подкрепа на културния сектор.

Днес ЕК отпуска средства по етапите от ПВУ, които определя като задоволително изпълнени, пише БТА. ЕК ще разгледа изплащането на останалата част от средствата, след като България изпълни останалите реформи, се пояснява в съобщението.

С днешното плащане България е получила общо 6,17 млрд. евро, или 68 на сто от предвиденото финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост.

Заради приключването на механизма по ПВУ в края на годината, държавите от ЕС трябва да изпълнят всички ключови етапи и цели до края на август и да представят последните си искания за плащане до края на септември, уточнява ЕК.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 1488

    28 1 Отговор
    никой нищо не ми е дал
    и за кафе не ме е търсил

    търсят като имат да взимат

    Коментиран от #65

    15:34 31.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    13 16 Отговор
    90 процента отиват в джоба на Тиквата и Шиши.

    Коментиран от #13

    15:35 31.07.2026

  • 4 пак ще има

    19 1 Отговор
    лабчо кебабчо

    Коментиран от #69

    15:35 31.07.2026

  • 5 ЕС и Шен ген си оти ват

    20 3 Отговор
    Близо 50 000 мигранти от Мароко преминаха границата със Сеута, Испания, само за един ден. Хората вървят пеша и плуват, за да стигнат до испанския анклав в Северна Африка. Най-малко 19 души вече са загинали, опитвайки се да плуват. Местните власти са претоварени от притока на мигранти, което принуждава Испания да мобилизира армията. Ситуацията вече доведе до дипломатически конфликт между Мадрид и Рим, като Италия заплашва да изключи Испания от Шенгенската зона.

    15:35 31.07.2026

  • 6 Юмер

    24 4 Отговор
    Фалшиви пари,,,без покритие,,,инфлация,,,,!

    15:35 31.07.2026

  • 7 ТВУ

    24 4 Отговор
    Държавната администрация ще си ги раздаде като бонуси и ще ги изхарчи по разни екзотични курорти.

    Коментиран от #37

    15:36 31.07.2026

  • 8 Цвете

    22 2 Отговор
    ПВУ ЗА МЕРКИ И " СПРАВЯНЕ С КОРУПЦИЯТА "?????? ВЕРНО ЛИ? А НЕЩО ЗА БЮДЖЕТА КАЗАХА ЛИ ИЛИ ОСТАВА ЗА СЛЕД ВАКАНЦИЯТА, ЗАЩОТО ДОСТА СЕ ИЗМОРИХА И ИЗПОТИХА ОТ НАТВОРЕНИТЕ ГЛУПОСТИ. ТАКА Е, ПАРИ ПРИ ПАРИ ОТИВАТ, А ЗА ОБЕДНЕЛИТЕ ,КАКВО? 🍌🥹🍌

    Коментиран от #10, #11

    15:37 31.07.2026

  • 9 Ганчо Радев

    23 3 Отговор
    Фалирала държава разчита само на някакво ПВУ…

    15:37 31.07.2026

  • 10 кокали от мамут

    16 2 Отговор

    До коментар #8 от "Цвете":

    в щайги от битака

    15:38 31.07.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 малко истински факти

    19 8 Отговор
    РегресивнаБългария и нейния шапкар-ръководител отдавна утекоха у каналето , и никакви пропагандни-балалайки не могат да ги спасят.

    15:42 31.07.2026

  • 13 Адрес 4000

    22 9 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    И руската чорапчица Крадефф..
    Не го забравяйте
    Руски триумвират
    Прасето ,Тиквата и миризливото зелено чорапче ,
    Който две приказки не може да върже...
    Нали копейките се кланяха на психиатърката гълъбова
    Погледнете и последното интервю как се отрича от радев и говори за Копринката

    15:43 31.07.2026

  • 14 жр6

    21 2 Отговор
    6,17 млрд. евро, а ползи никакви ...и никаква промяна освен скъпите и редки автомобили.

    15:43 31.07.2026

  • 15 ЕЕЕЕ

    20 3 Отговор
    сСмятай, че вече ги няма:)

    15:44 31.07.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ББ от Банкя

    4 16 Отговор
    Така така, прясно захранване на чекмеджето

    15:47 31.07.2026

  • 18 така така

    18 5 Отговор
    Така така , значи хората на шапкаря ще крадат на воля , а 1400000 полезни изглупилника ще си пореват дружно и отново като излъгани овчарчета .

    15:49 31.07.2026

  • 19 разбрахме демек

    20 4 Отговор
    за новите чекмеджета чрез нови общ поръчки ще бъдет бързо усвоени получините 896 млн. евро по ПВУ и следващия месец пак ще теглят нови дългове

    15:49 31.07.2026

  • 20 Гост

    20 3 Отговор
    Отлично! Току що, всеки един от "новите спасители" плюс техните заместници, станаха милионери....

    15:50 31.07.2026

  • 21 неможаха да се облажат сектантите

    5 16 Отговор
    пртроханците ги очакваха с нетърпение тия парички но не успяха да ги дочакат създателя им ги изключи от системата преди превода

    15:51 31.07.2026

  • 22 да се чете

    23 2 Отговор
    българската мафия получи 896милиона еврака а за българина ще има един среден и голям без възелин…!

    15:52 31.07.2026

  • 23 я на къде вървят нещата

    21 2 Отговор
    Олигарсите на радевия дето му платиха изборите ,вече са готови за усвояването на тези милиони , а хвърчилото им го дължи както им е обещал .

    15:52 31.07.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цвете

    18 1 Отговор
    ПВУ ЗА МЕРКИ И " СПРАВЯНЕ С КОРУПЦИЯТА "?????? ВЕРНО ЛИ? А НЕЩО ЗА БЮДЖЕТА КАЗАХА ЛИ ИЛИ ОСТАВА ЗА СЛЕД ВАКАНЦИЯТА, ЗАЩОТО ДОСТА СЕ ИЗМОРИХА И ИЗПОТИХА ОТ НАТВОРЕНИТЕ ГЛУПОСТИ. ТАКА Е, ПАРИ ПРИ ПАРИ ОТИВАТ, А ЗА ОБЕДНЕЛИТЕ ,КАКВО? 🍌🥹🍌

    15:53 31.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 И Боташите намазаха дебело филията

    24 3 Отговор
    за народа както винаги - шнyp!

    15:55 31.07.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 горкичкото ми то

    3 5 Отговор

    До коментар #27 от "Не е":

    Е , ти като си се пръкнал на това сметище ,виж как ги разбираш нещата като един ненужник ...

    Коментиран от #34

    15:57 31.07.2026

  • 32 гумен боташ крадев

    19 3 Отговор
    напред другари че кокала мазен!!!

    15:58 31.07.2026

  • 33 Факт

    9 8 Отговор
    Пак за къщите на тъщите

    16:00 31.07.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 да да

    17 1 Отговор
    На Боташа шайката и текат лигите .

    16:01 31.07.2026

  • 36 На БКП Пеканчето му се сбъдна детската

    18 1 Отговор
    мечта - да бръкне дълноко в кацата с евраците от Брюксел.

    16:03 31.07.2026

  • 37 Ами не

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "ТВУ":

    Ще накупят апартаменти в земеделските парцели на един малоимотен министер.

    16:03 31.07.2026

  • 38 Сандо

    15 0 Отговор
    Прошляците на европата получиха комат хляб.Е,докато му дадат може и да го пооръфат,но радостта на просяците е налице.Но пък дрипите,които му прикриват срамотиите,си остават същите.

    16:03 31.07.2026

  • 39 ихуййййййй

    1 11 Отговор

    До коментар #34 от "Тц гледам":

    Виждам че си просто един отпадъчноболен индивид с отпаднала необходимост , направи си услуга и скочи от високо ,та да ти се свършат мъките . И хайде на слука със скока от първия път....

    Коментиран от #42, #47

    16:05 31.07.2026

  • 40 Янко

    4 12 Отговор
    Тази вечер бати Бойко тиквата няма да може да спи.

    16:05 31.07.2026

  • 41 дежавю

    12 0 Отговор
    Явно Крадев пак ще има какво да краде .

    16:08 31.07.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 така требе

    10 0 Отговор
    Ами така трябва , да идват парички , че на радевите олигарси да им се плаща за дето му направиха партийка .

    16:10 31.07.2026

  • 44 Тити

    8 0 Отговор
    Ухааа ще има доста пари за крадене.

    16:12 31.07.2026

  • 45 рундьо

    8 0 Отговор
    ке ви спася!

    16:12 31.07.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Муньо спасителя

    10 2 Отговор
    ще ви спася и от тия милиони!

    16:17 31.07.2026

  • 49 бгполитик

    9 0 Отговор
    краднене краднене краднене!!

    16:17 31.07.2026

  • 50 лошо народе

    11 2 Отговор
    Голяма веселба ще падне - шайката на кРадев пак ще краде на воля под вещото му ръководство.

    16:17 31.07.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Евгени от Алфапласт

    4 4 Отговор
    Мен си ме кефи как простите българи си убиха И националната валута.🤣 Ред е на герба, химна и знамето и ги пиши бегали.😂

    16:18 31.07.2026

  • 53 демократично прасе

    6 2 Отговор
    юруш на маслините ! само за мен са !

    16:19 31.07.2026

  • 54 да излезе гълаба

    6 0 Отговор
    да разреже баницата на софрата с личните войводи шумкари и пролетари!

    Коментиран от #58

    16:20 31.07.2026

  • 55 миличкото ми то

    1 1 Отговор

    До коментар #47 от "Много докладваш,бе😁":

    Миличко , спри се с тия болни фантазии , че веке съвсем изтреще ,та дрънчиш на тенеке.

    Коментиран от #61

    16:21 31.07.2026

  • 56 Тодар Живков

    8 1 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #57

    16:21 31.07.2026

  • 57 вярно е

    8 0 Отговор

    До коментар #56 от "Тодар Живков":

    Верно , само българи могат да си изберат комуне-шапкар за ръководител на държавата .

    16:24 31.07.2026

  • 58 народя

    5 0 Отговор

    До коментар #54 от "да излезе гълаба":

    въф фризеря

    16:24 31.07.2026

  • 59 Никаква полза за народа

    8 0 Отговор
    Нула е ползата за народа от тези" пари за крадене"
    С тези пари унищожават природата в България.

    16:26 31.07.2026

  • 60 Пари За !

    6 0 Отговор
    Дрън ! Дрън !

    Че Пляс !

    16:26 31.07.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Такава Е Политиката !

    5 0 Отговор
    На !

    Европейския Съюз !

    Олигархията !

    Раздава Пари !

    На Олигархията !

    16:30 31.07.2026

  • 63 Чума

    2 2 Отговор
    Браво! Чудя се какво да правя толкова пари!? Да ги препратя на Киев и Аятолаха, или да си купя още 2-3 самолета Блок 70 да ме пазят от зли сили...!? Ако Въраждане бе на власт, тези кървави пари щяха веднага да бъдат върнати в Брюксел с обратна разписка!

    16:31 31.07.2026

  • 64 да си кажем истината

    4 0 Отговор
    Явно е че пеканката е назначен за разплащането с олигархичната шайка на крадевия , та сега започва изплащането на дивиденти от вложенията на олигархията в крадевата партийка - та тия милиони ги пишете демократично-олигархично усвоени по плана на прогресивнорегресивните .

    Коментиран от #67

    16:32 31.07.2026

  • 65 150 € на калпак- пари за черпня

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "1488":

    Къде да си ги получа?

    16:35 31.07.2026

  • 66 Кочо

    1 0 Отговор
    ЕС крепи на власт пост номеклатурни режими! Преди спонсорираше Тиквата, влязъл комунист на 18 години! За тоя сега да не говорим! Все отгледани кадри! Още 200 години няма отърваване от този късно комунистически рецидив! Промяната власт няма да види!

    16:36 31.07.2026

  • 67 Чума

    0 2 Отговор

    До коментар #64 от "да си кажем истината":

    По добре олигархично освоени, отколкото патриотично загубени! Покажи, какво щеше да напишеш тук, ако не бяха дадени, а спрени и блокирани до идването на Туквун на бел кон!? Щеше да цвилиш от зоологична радост и да ми обясняващ, че на слуги на Кремъл пари не се полагат, докато се очовечат!!!

    Коментиран от #70

    16:40 31.07.2026

  • 68 О - ха ! ---

    2 0 Отговор
    Хайде На Чувалите !

    16:40 31.07.2026

  • 69 Кой ТЕЦ бастисваме

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "пак ще има":

    в замяна?

    16:41 31.07.2026

  • 70 Кураж Дружина !

    1 0 Отговор

    До коментар #67 от "Чума":

    Задника ти !

    Още Не Е Скъсан !

    16:41 31.07.2026

  • 71 Капейчо

    1 0 Отговор
    Мразя да взимаме, защото не мога да кажа, че ни взимат! На нас ни казаха, че даваме пари насам-натам за какво ли не и затова съм толкова беден, а не защото съм смотан, не мога да правя нищо и имам само 8-ми клас. Освен това не искам да работя, защото съм много умен и трябва да си стоя в кръчмата и да ми носят пари.

    16:44 31.07.2026

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