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Измериха съпротивлението на асфалта на автомагистрала „Хемус“
  Тема: Войната на пътя

Измериха съпротивлението на асфалта на автомагистрала „Хемус“

22 Юни, 2026 21:42 1 611 16

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Реалността обаче се оказва коренно различна от онлайн мненията, а статистиката за пътния травматизъм в тази точка е стряскаща

Измериха съпротивлението на асфалта на автомагистрала „Хемус“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътният експерт Диана Русинова разпространи данни от специализирани измервания на двадесет и петия километър на автомагистрала „Хемус“, за да докаже спешната нужда от извършения там ремонт в посока Варна. Както написа Диана Русинова в профила си в социалните мрежи, официалните тестове за съпротивление срещу хлъзгане показват огромна разлика в безопасността на трасето преди и след полагането на новата настилка, което е директен отговор на недоволството и критиките на граждани в почивните дни.

Повод за реакцията на Русинова станаха коментарите на десетки потребители, които през изминалите дни поставиха под въпрос целесъобразността на строителните работи точно в този участък. С присъщата за социалните мрежи всестранна компетентност, критици побързаха да обявят обновяването за излишно.

„През почивните дни получихме много коментари, свързани с това, че според част от хората не е трябвало да се прави ремонт точно на км 25 на АМ 2 „Хемус“. В България много обичаме да коментирам всичко и да сме компетентни по всички въпроси“, посочва Русинова в мрежата.

Реалността обаче се оказва коренно различна от онлайн мненията, а статистиката за пътния травматизъм в тази точка е стряскаща. По нейни думи, трасето в посока Варна е било истински капан за шофьорите при влошени метеорологични условия. „Точно на този участък при всеки дъжд задължително ставаха поне по 4-5 пътнотранспортни произшествия“, допълва тя.

За да даде ясен отговор на лаическите критики, Русинова сподели подробна диаграма, отразяваща реалното състояние на настилката. Според представената графика, съпротивлението на хлъзгане и приплъзване в участъка преди ремонта е било под всякаква критика. На чертежа е нанесена червена линия, която маркира задължителния държавен минимум за сигурност, под който сцеплението на гумите с пътя става опасно за живота.

Преди строителните дейности показателите, илюстрирани с яркозелена линия, се намират почти изцяло под критичната граница от 0,55 единици, като в определени точки падат близо до нулата. Това е и реалната причина за масовите инциденти при мокра настилка. След приключването на ремонта обаче ситуацията се променя радикално. Синята линия, показваща новото състояние на обновения асфалт, се позиционира стабилно в безопасната зона между 0,8 и 1,0 единици.

Въпреки успешното обезопасяване на двадесет и петия километър, проблемите по ключовата пътна артерия далеч не са решени изцяло. Трасето крие още десетки рискови зони, които тепърва ще бъдат подложени на технически одит, с надеждата, че държавата ще реагира адекватно, преди да се стигне до нови инциденти.

„Факт е, че има и други такива участъци по тази магистрала, които са критични и това лято точно това ще направим, ще извършим проверки на всички други точки, където сме идентифицирали подобни проблеми с надеждата държавата да си поправи инфраструктурата“, подчертава Русинова. Тя призовава отделните рискови точки да не се противопоставят една на друга, тъй като сигурността изисква цялостен подход. „Важното е, че опасните участъци по АМ „Хемус“ са с един по-малко“, обобщава тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 за няколко милярда на км

    7 1 Отговор
    тряба да е перфекно

    21:44 22.06.2026

  • 2 такава магистрала няма

    9 0 Отговор
    оширен път с безброй дефекти

    21:47 22.06.2026

  • 3 Боеко БУрисов

    10 0 Отговор
    Корупцията убива.

    21:47 22.06.2026

  • 4 Сталин

    9 3 Отговор
    Кво съпротивление ма ,тая малоумна крава ,то няма асфалт и пътища те мерят съпротивление ,е колко Ома го измерихте съпротивлението

    21:47 22.06.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 0 Отговор
    Крайно време е " Несъобразена скорост" да отиде в историята❗

    21:48 22.06.2026

  • 6 Сталин

    13 3 Отговор
    Това е на инжинер Тиква и ортаците бандити строители на магистрали

    21:51 22.06.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Инжинер Тиква

    6 3 Отговор
    Абе ей,не стига че ви построих пътища и магистрали ,а сега ми търсите и съпротивление , моето съпротивление във шкафчето е много добро

    Коментиран от #10

    22:01 22.06.2026

  • 9 Никси

    4 3 Отговор
    Марче казва се УПЛЪТНЯВАНЕ НА АСВАЛТОВИТЕ НАСТИЛКИ ,за целта се взимат ядки от горния износващ пласт асвалт а не съпротивление да не би да са сложили електрически реотани да топлят Асвалто през зимата та да мерят колко волта съпротивление има хихихи !!!.😉😁😆🤩🤡🤠🥰🤣🥵😂😭😅🥰.

    Коментиран от #11

    22:04 22.06.2026

  • 10 бойко

    1 5 Отговор

    До коментар #8 от "Инжинер Тиква":

    всичко което е построено е построено от герп!

    22:04 22.06.2026

  • 11 ти ко искаш

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Никси":

    да си признаят че всичко е окрадено ли?

    Коментиран от #15

    22:07 22.06.2026

  • 12 безпартиен

    4 1 Отговор
    Тази какво образование има?Къде се взима диплома за пътен експерт?Каква заплата получава и от къде и идват парите? Ако някой знае,нека сподели!

    Коментиран от #13

    22:08 22.06.2026

  • 13 Щъркел

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "безпартиен":

    Селянка от с.Братя
    Точи Евро мангизи.
    Деца нема ,що е ялова .
    🤣

    22:13 22.06.2026

  • 14 ИзмамениМагистралиКъмНищото

    4 1 Отговор
    Има една държава, която плaщa нaдцeнĸи нa нeмcĸoгoвopящи вepиги зa xpaнa, фpeнcĸи зa тeчaщa вoдa и чeшĸи зa тoĸ – зa дa мoгaт тaĸивa фиpми дa пpoизвeждaт opъжия зa дa зaгивaт xopa…. нo вcичĸo e тoчнo – пъpвитe фиpми ни нaчиcлявaт нaдцeнĸa „тaĸca вoйнa“ и ниe чиннo плaщaм yбийcтвaтa зaдpyжнo. И "peдaĸтopи нa мeдии", ĸoитo цeнзypиpaт вcяĸa oт тeзи иcтини..... когато плащаме тези сметки се замислете нужжно ли е чужденци да ни ограбват ?

    22:14 22.06.2026

  • 15 Никси

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "ти ко искаш":

    Ти къде ми отклоняваш въпроса , аз да не съм им светил кой е краднал и кой не , говорим за термините ВЕЛИЧИНА-УПЛЪТНЯВАНЕ кое не разбра !!!.

    22:14 22.06.2026

  • 16 оня с коня

    0 2 Отговор
    Ако Асфалта е грапав има по-голямо сцепление ,но "яде" Гумите и шумът в купето е по-висок.Ако е гладък пък,респективно е Хлъзгав при Дъжд.Сегаааа...има една категория водачи които карат с "Галоши" и като се пребият,твърдят че Пътят им е виновен.Затова и мъдрият Народ е казал:"На кривата ракета- Космосът й Пречи":)

    22:40 22.06.2026

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