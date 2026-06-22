Измериха съпротивлението на асфалта на автомагистрала „Хемус“

Пътният експерт Диана Русинова разпространи данни от специализирани измервания на двадесет и петия километър на автомагистрала „Хемус“, за да докаже спешната нужда от извършения там ремонт в посока Варна. Както написа Диана Русинова в профила си в социалните мрежи, официалните тестове за съпротивление срещу хлъзгане показват огромна разлика в безопасността на трасето преди и след полагането на новата настилка, което е директен отговор на недоволството и критиките на граждани в почивните дни.

Повод за реакцията на Русинова станаха коментарите на десетки потребители, които през изминалите дни поставиха под въпрос целесъобразността на строителните работи точно в този участък. С присъщата за социалните мрежи всестранна компетентност, критици побързаха да обявят обновяването за излишно.

„През почивните дни получихме много коментари, свързани с това, че според част от хората не е трябвало да се прави ремонт точно на км 25 на АМ 2 „Хемус“. В България много обичаме да коментирам всичко и да сме компетентни по всички въпроси“, посочва Русинова в мрежата.

Реалността обаче се оказва коренно различна от онлайн мненията, а статистиката за пътния травматизъм в тази точка е стряскаща. По нейни думи, трасето в посока Варна е било истински капан за шофьорите при влошени метеорологични условия. „Точно на този участък при всеки дъжд задължително ставаха поне по 4-5 пътнотранспортни произшествия“, допълва тя.

За да даде ясен отговор на лаическите критики, Русинова сподели подробна диаграма, отразяваща реалното състояние на настилката. Според представената графика, съпротивлението на хлъзгане и приплъзване в участъка преди ремонта е било под всякаква критика. На чертежа е нанесена червена линия, която маркира задължителния държавен минимум за сигурност, под който сцеплението на гумите с пътя става опасно за живота.

Преди строителните дейности показателите, илюстрирани с яркозелена линия, се намират почти изцяло под критичната граница от 0,55 единици, като в определени точки падат близо до нулата. Това е и реалната причина за масовите инциденти при мокра настилка. След приключването на ремонта обаче ситуацията се променя радикално. Синята линия, показваща новото състояние на обновения асфалт, се позиционира стабилно в безопасната зона между 0,8 и 1,0 единици.

Въпреки успешното обезопасяване на двадесет и петия километър, проблемите по ключовата пътна артерия далеч не са решени изцяло. Трасето крие още десетки рискови зони, които тепърва ще бъдат подложени на технически одит, с надеждата, че държавата ще реагира адекватно, преди да се стигне до нови инциденти.

„Факт е, че има и други такива участъци по тази магистрала, които са критични и това лято точно това ще направим, ще извършим проверки на всички други точки, където сме идентифицирали подобни проблеми с надеждата държавата да си поправи инфраструктурата“, подчертава Русинова. Тя призовава отделните рискови точки да не се противопоставят една на друга, тъй като сигурността изисква цялостен подход. „Важното е, че опасните участъци по АМ „Хемус“ са с един по-малко“, обобщава тя.