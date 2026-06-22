Челен удар между два леки автомобила на пътя между Свищов и село Вардим

Челен удар между два леки автомобила временно затвори пътя между Свищов и село Вардим. Инцидентът е станал около 19:30 часа, съобщиха от МВР. При катастрофата е пострадал единият от водачите, който е транспортиран за преглед и лечение в болницата в Свищов, изброи бТВ.
Другият шофьор е изпробван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Предстои да му бъде взета проба за употреба на наркотични вещества.
На мястото се извършва оглед от разследващите органи. Причините за произшествието все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.
Движението в участъка е временно ограничено, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут.
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1 Mими Кучева🐕🦺
22:24 22.06.2026
2 А що няма
22:33 22.06.2026
3 МПС
22:35 22.06.2026