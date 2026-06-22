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Челен удар между два леки автомобила на пътя между Свищов и село Вардим
  Тема: Войната на пътя

Челен удар между два леки автомобила на пътя между Свищов и село Вардим

22 Юни, 2026 22:07 806 3

  • катастрофа-
  • свищов-
  • път-
  • село вардим

Причините за произшествието все още се изясняват

Челен удар между два леки автомобила на пътя между Свищов и село Вардим - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Челен удар между два леки автомобила временно затвори пътя между Свищов и село Вардим. Инцидентът е станал около 19:30 часа, съобщиха от МВР. При катастрофата е пострадал единият от водачите, който е транспортиран за преглед и лечение в болницата в Свищов, изброи бТВ.

Другият шофьор е изпробван за употреба на алкохол, като резултатът е отрицателен. Предстои да му бъде взета проба за употреба на наркотични вещества.

На мястото се извършва оглед от разследващите органи. Причините за произшествието все още се изясняват. По случая е образувано досъдебно производство.

Движението в участъка е временно ограничено, а автомобилите се пренасочват по обходен маршрут.


България
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    2 2 Отговор
    Няма жертви, за съжаление. 🦧😪🦧

    22:24 22.06.2026

  • 2 А що няма

    2 0 Отговор
    умрели? Това не е нормално....

    22:33 22.06.2026

  • 3 МПС

    0 0 Отговор
    Докато нама пътища така ще е

    22:35 22.06.2026

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