Българин е загинал при тежка катастрофа в Нидерландия

Българин е загинал при тежка катастрофа между камион и микробус на магистрала N48 край Балкбруг, Нидерландия. Инцидентът е станал в четвъртък, съобщава бТВ.

Загиналият е 45-годишен българин, който е бил един от седемте пътници в микробуса, съобщава АНП, цитирана от БТА.

Мъжът е починал на място.

Няколко души са били заклещени и след като са били извадени от превозните средства, са били транспортирани в болница с тежки наранявания.

Шофьорът на камиона е останал невредим.