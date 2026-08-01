Българин е загинал при тежка катастрофа в Нидерландия

Българин е загинал при тежка катастрофа между камион и микробус на магистрала N48 край Балкбруг, Нидерландия. Инцидентът е станал в четвъртък, съобщава бТВ.
Загиналият е 45-годишен българин, който е бил един от седемте пътници в микробуса, съобщава АНП, цитирана от БТА.
Мъжът е починал на място.
Няколко души са били заклещени и след като са били извадени от превозните средства, са били транспортирани в болница с тежки наранявания.
Шофьорът на камиона е останал невредим.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 хъ хъ хъ
Коментиран от #3
14:20 01.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Питане
14:33 01.08.2026
5 хъ хъ хъ
До коментар #3 от "Циганта":Аз мога да пия каквото си поискам. Но не съм като сигънта.🍸
14:44 01.08.2026
6 Мим
15:00 01.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Полюцай
15:17 01.08.2026
9 Мюмюн от съседното село
15:49 01.08.2026
10 джони
16:03 01.08.2026