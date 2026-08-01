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Българин е загинал при тежка катастрофа в Нидерландия

Българин е загинал при тежка катастрофа в Нидерландия

1 Август, 2026 14:09 1 463 10

  • нидерландия-
  • българин-
  • катастрофа

Той е бил един от седемте пътници в микробус

Българин е загинал при тежка катастрофа в Нидерландия - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българин е загинал при тежка катастрофа между камион и микробус на магистрала N48 край Балкбруг, Нидерландия. Инцидентът е станал в четвъртък, съобщава бТВ.

Загиналият е 45-годишен българин, който е бил един от седемте пътници в микробуса, съобщава АНП, цитирана от БТА.

Мъжът е починал на място.

Няколко души са били заклещени и след като са били извадени от превозните средства, са били транспортирани в болница с тежки наранявания.

Шофьорът на камиона е останал невредим.


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хъ хъ хъ

    17 3 Отговор
    Разсипах си мастиката като прочетох че римлянин е умрел у ниската земля.🫣

    Коментиран от #3

    14:20 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Питане

    12 2 Отговор
    На Айшето - пари за транспорт ???

    14:33 01.08.2026

  • 5 хъ хъ хъ

    8 0 Отговор

    До коментар #3 от "Циганта":

    Аз мога да пия каквото си поискам. Но не съм като сигънта.🍸

    14:44 01.08.2026

  • 6 Мим

    8 1 Отговор
    Тоя ще е някой от командите,но дал господ,такува,като него много.,,Той падна друг ще го смени и толкоз.,,

    15:00 01.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Полюцай

    3 0 Отговор
    Според мен се е самоубил.

    15:17 01.08.2026

  • 9 Мюмюн от съседното село

    1 1 Отговор
    Ай то саму сигани сус тес бусови ходят по Европата и тук у маалето ги има многу

    15:49 01.08.2026

  • 10 джони

    0 0 Отговор
    Най-вероятно са били римляни, пътуващи от или за летище Айндховен. Те винаги на такива тумби се придвижват. Шофьорът сигурно е бил неправоспособен и с купена книжка. Иначе нидерландските магистрали са перфектни откъм настилка, маркировка и обезопасяване. Освен това въпреки всичко ограничението през деня е 100, през нощта 120.

    16:03 01.08.2026

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