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Тежка катастрофа на входа на Банско, четирима души са в болница
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа на входа на Банско, четирима души са в болница

30 Юли, 2026 21:21 1 047 12

  • банско-
  • катастрофа-
  • българия

Челно са се ударили два автомобила

Тежка катастрофа на входа на Банско, четирима души са в болница - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Сериозен пътен инцидент затруднява движението на входа на Банско. Челно са се ударили два автомобила, като при катастрофата са пострадали четирима души, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал около 17:30 часа днес. На място веднага са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.

По първоначална информация пострадали са две жени и двама мъже, които са транспортирани към болницата в Разлог. Състоянието им се уточнява.

Заради тежката катастрофа движението в района на входа на Банско е затруднено.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    7 3 Отговор
    Най-много катастрофи предизвикват носителите на почетното звание "КЕЛЕШ НА ПЪТЯ"!

    21:30 30.07.2026

  • 2 Реалист

    9 3 Отговор
    Без война българите 2050 година ще са 3.5 милиона.

    Коментиран от #7

    21:30 30.07.2026

  • 3 Ферментирал Клоун с изтекъл срок

    3 3 Отговор
    Моя приятел Баце жив ли е?

    21:31 30.07.2026

  • 4 Хората се изпотрепаха в последните месци

    8 2 Отговор
    Никаква реакция няма на власта обаче въпреки всичко социологическите проучвания отчитат устойчиво одобрение. Ми какво да ви правя тогава. Хем няма никаква реакция хем одобрение.

    Коментиран от #12

    21:35 30.07.2026

  • 5 ОСА

    7 1 Отговор
    Пак челен удар ! Абе тия шофьори слепи ли са, акъл имат ли ??? Що за безумие...челен удар !!???

    Коментиран от #8

    21:45 30.07.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор
    всички се надяваме, хората са си платили глобите и че МВР си е взело своето!
    Добре, че има камери, че да не се случват инциденти като този! Амин и още да сложим!

    21:46 30.07.2026

  • 7 Софийски селянин,Пенсионер

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Реалист":

    Тъй вярно,по добре тук да се преселят японци с пословична дисциплина и ред.
    И да сменят името на Японска България..
    А ние българите да им станем слуги.

    Коментиран от #10

    22:02 30.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 МПС

    1 1 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    22:19 30.07.2026

  • 10 От Каспичан,

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    А циганите и останалите етноси какво ще правят...
    Първите над 90% са с купени книжки от продажни българи и не могат да си напишат имената..

    22:21 30.07.2026

  • 11 Борил

    1 0 Отговор
    Омръзна ми да чета за всяка случила се катастрофа, все едно катастрофи не се случват по цял свят ежедневно. Интересуваме днес МВР колко наркодилъра арестува, колко кражби предотврати, а не колко снимки е направила от храстите

    22:23 30.07.2026

  • 12 И каква

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Хората се изпотрепаха в последните месци":

    точно реакция очакваш от власта? На всеки малоумник да сложат ченге да го следи как кара ли?

    22:40 30.07.2026

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