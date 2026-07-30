Тежка катастрофа на входа на Банско, четирима души са в болница

Сериозен пътен инцидент затруднява движението на входа на Банско. Челно са се ударили два автомобила, като при катастрофата са пострадали четирима души, предаде БГНЕС.
Инцидентът е станал около 17:30 часа днес. На място веднага са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.
По първоначална информация пострадали са две жени и двама мъже, които са транспортирани към болницата в Разлог. Състоянието им се уточнява.
Заради тежката катастрофа движението в района на входа на Банско е затруднено.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
21:30 30.07.2026
2 Реалист
Коментиран от #7
21:30 30.07.2026
3 Ферментирал Клоун с изтекъл срок
21:31 30.07.2026
4 Хората се изпотрепаха в последните месци
Коментиран от #12
21:35 30.07.2026
5 ОСА
Коментиран от #8
21:45 30.07.2026
6 ДрайвингПлежър
Добре, че има камери, че да не се случват инциденти като този! Амин и още да сложим!
21:46 30.07.2026
7 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #2 от "Реалист":Тъй вярно,по добре тук да се преселят японци с пословична дисциплина и ред.
И да сменят името на Японска България..
А ние българите да им станем слуги.
Коментиран от #10
22:02 30.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 МПС
22:19 30.07.2026
10 От Каспичан,
До коментар #7 от "Софийски селянин,Пенсионер":А циганите и останалите етноси какво ще правят...
Първите над 90% са с купени книжки от продажни българи и не могат да си напишат имената..
22:21 30.07.2026
11 Борил
22:23 30.07.2026
12 И каква
До коментар #4 от "Хората се изпотрепаха в последните месци":точно реакция очакваш от власта? На всеки малоумник да сложат ченге да го следи как кара ли?
22:40 30.07.2026