Тежка катастрофа на входа на Банско, четирима души са в болница

Сериозен пътен инцидент затруднява движението на входа на Банско. Челно са се ударили два автомобила, като при катастрофата са пострадали четирима души, предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал около 17:30 часа днес. На място веднага са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция.

По първоначална информация пострадали са две жени и двама мъже, които са транспортирани към болницата в Разлог. Състоянието им се уточнява.

Заради тежката катастрофа движението в района на входа на Банско е затруднено.