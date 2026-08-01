Катастрофа в Кресненското дефиле

Катастрофа между два тежкотоварни автомобила е станала в Кресненското дефиле, съобщи БНТ.

По първоначални информация, леко са се ударили два камиона. Няма данни за пострадали.

Движението се осъществява с повишено внимание. Движението в дефилето няма да се спира, но се осъществява бавно. Преминаването става затруднено още при пътния възел край село Черниче.

Двата камиона са изведени в отбивка, където органите на МВР съставят протокол за катастро ата. Движението се осъществява нормално в участъка.