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Катастрофа в Кресненското дефиле

Катастрофа в Кресненското дефиле

1 Август, 2026 11:20 915 16

  • катастрофа-
  • кресненско дефиле-
  • камиони

Двата камиона са изведени в отбивка

Катастрофа в Кресненското дефиле - 1
Снимка: БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Катастрофа между два тежкотоварни автомобила е станала в Кресненското дефиле, съобщи БНТ.

По първоначални информация, леко са се ударили два камиона. Няма данни за пострадали.

Движението се осъществява с повишено внимание. Движението в дефилето няма да се спира, но се осъществява бавно. Преминаването става затруднено още при пътния възел край село Черниче.

Двата камиона са изведени в отбивка, където органите на МВР съставят протокол за катастро ата. Движението се осъществява нормално в участъка.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 До Кого Ще Ни Занимавате ?

    8 2 Отговор
    С Незначителни

    Проблеми ?

    11:29 01.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Шофьор

    10 0 Отговор
    Трафикът към Византия блокиран ли е?

    Коментиран от #7, #16

    11:33 01.08.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    5 2 Отговор
    Газ на Гърцията, газ, село-ооо!🤣

    11:34 01.08.2026

  • 5 Водач на коли

    6 0 Отговор
    Турски ли са пак ТИРовете или са си български камиони?

    11:40 01.08.2026

  • 6 МПС

    8 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    Коментиран от #13

    11:44 01.08.2026

  • 7 Аха

    3 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шофьор":

    Да на Термопилите, 300 спартанци те чакат😅

    Коментиран от #14

    11:46 01.08.2026

  • 8 На главния път от Бургас към

    10 0 Отговор
    Южното Черноморие е достатъчно два автомобила леко да се ударят и само да отбият от пътя и се получава километрично задръстване!
    А ако стане по сериозна катастрофа, Южното Черноморие бива напълно откъснато от България?!!

    Така държавата подкрепя туризма! 🧐

    Коментиран от #12

    11:46 01.08.2026

  • 9 чеп

    7 0 Отговор
    Стига ни занимавали с тия катастрофи, искам де чета статии за това колко наркодилъра днес са арестувани, колко кражби са разкрити, а не колко снимки МВР е направило от храстите!

    11:47 01.08.2026

  • 10 Джигит на бял кон

    6 0 Отговор
    Колчетата работят а?

    11:49 01.08.2026

  • 11 Асфалт не се яде

    4 1 Отговор
    Ако нямаше пътища - катастрофи нямаше да стават. Всички щяха да си седят в копторите, а не да житкат напред назад като мухи.

    11:55 01.08.2026

  • 12 Комунис

    4 3 Отговор

    До коментар #8 от "На главния път от Бургас към":

    Бай Тошо такива пътища ви построи, а вие да вземате да ги затваряте с леки катастрофи, безсрамни сороси!

    Ако не беше Бай Тошо и СССР еехей... можеше и Швейцарски железници и магистрали да имате до Крива и Долна Паланка!

    11:56 01.08.2026

  • 13 Виж сега,

    7 0 Отговор

    До коментар #6 от "МПС":

    Важно е змиите и костенурките да пресичат пътя спокойно .А позеленелите да лапат милиони и да ги броят

    11:57 01.08.2026

  • 14 РЕАЛИСТ

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Аха":

    Всички спартански воини са били обратни. Човекът ще се озори да опраска чак 300. Исторически факт.

    12:21 01.08.2026

  • 15 Лека катастрофа

    1 0 Отговор
    осигурява тежко задръстване

    12:40 01.08.2026

  • 16 Ко каза

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шофьор":

    Няма Византия! Това е измислица сътворена от старото име на Константинопол. Но дори да предположим, че я има е в другата посока.

    12:40 01.08.2026

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