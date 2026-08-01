Катастрофа в Кресненското дефиле

Катастрофа между два тежкотоварни автомобила е станала в Кресненското дефиле, съобщи БНТ.
По първоначални информация, леко са се ударили два камиона. Няма данни за пострадали.
Движението се осъществява с повишено внимание. Движението в дефилето няма да се спира, но се осъществява бавно. Преминаването става затруднено още при пътния възел край село Черниче.
Двата камиона са изведени в отбивка, където органите на МВР съставят протокол за катастро ата. Движението се осъществява нормално в участъка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 До Кого Ще Ни Занимавате ?
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11:29 01.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Шофьор
Коментиран от #7, #16
11:33 01.08.2026
4 Евгени от Алфапласт
11:34 01.08.2026
5 Водач на коли
11:40 01.08.2026
6 МПС
Коментиран от #13
11:44 01.08.2026
7 Аха
До коментар #3 от "Шофьор":Да на Термопилите, 300 спартанци те чакат😅
Коментиран от #14
11:46 01.08.2026
8 На главния път от Бургас към
А ако стане по сериозна катастрофа, Южното Черноморие бива напълно откъснато от България?!!
Така държавата подкрепя туризма! 🧐
Коментиран от #12
11:46 01.08.2026
9 чеп
11:47 01.08.2026
10 Джигит на бял кон
11:49 01.08.2026
11 Асфалт не се яде
11:55 01.08.2026
12 Комунис
До коментар #8 от "На главния път от Бургас към":Бай Тошо такива пътища ви построи, а вие да вземате да ги затваряте с леки катастрофи, безсрамни сороси!
Ако не беше Бай Тошо и СССР еехей... можеше и Швейцарски железници и магистрали да имате до Крива и Долна Паланка!
11:56 01.08.2026
13 Виж сега,
До коментар #6 от "МПС":Важно е змиите и костенурките да пресичат пътя спокойно .А позеленелите да лапат милиони и да ги броят
11:57 01.08.2026
14 РЕАЛИСТ
До коментар #7 от "Аха":Всички спартански воини са били обратни. Човекът ще се озори да опраска чак 300. Исторически факт.
12:21 01.08.2026
15 Лека катастрофа
12:40 01.08.2026
16 Ко каза
До коментар #3 от "Шофьор":Няма Византия! Това е измислица сътворена от старото име на Константинопол. Но дори да предположим, че я има е в другата посока.
12:40 01.08.2026