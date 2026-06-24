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МС: От 1 юли социалната пенсия за старост става 183,81 евро

МС: От 1 юли социалната пенсия за старост става 183,81 евро

24 Юни, 2026 15:55 1 401 54

  • социална пенсия-
  • старост

Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система

МС: От 1 юли социалната пенсия за старост става 183,81 евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Представителство взе решение в подкрепа на най-възрастните хора с най-ниски доходи в обществото. От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до 183,81 евро. Това обяви след днешното заседание на Министерския съвет Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.

Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система.

„Увеличението е равно на това, което използвахме от швейцарското правило. Така приключваме и цикъла от увеличение на всички видове пенсии, които се актуализират в съответствие с швейцарското правило. Увеличението повишава и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност – инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия. Увеличението на тази пенсия води и до увеличение на две основни добавки към пенсиите – тази за чужда помощ за хората с увреждания, както и добавките за ветерани от войните. Така повишаваме доходите на над 163 000 души“, поясни още Ефремова.

По думите ѝ това е част от пакета мерки, които правителството разгръща последователно в подкрепа на най-уязвимите хора в обществото, като паралелно с това има много други мерки за социални услуги – подсигуряване на топъл обяд, помощи за отопление.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    56 2 Отговор
    Пожелавам на депутатите да я взимат.

    15:56 24.06.2026

  • 2 Гост

    48 0 Отговор
    А депутатите 12 000 лв заплати и бонуси.

    15:57 24.06.2026

  • 3 Последният Софиянец

    42 5 Отговор
    А депутат в България 9 000 евро с добавки ,за сътрудници и комисии = 12 000 евро. Радев ощави бедните като мен с данъци и ми фалира заведението а депутати, полицаи ,военни и администрация с бонуси и луксозен живот.

    Коментиран от #22, #38

    15:59 24.06.2026

  • 4 Много бе

    40 1 Отговор
    ще преядат пенсионерите

    15:59 24.06.2026

  • 5 пфф

    35 2 Отговор
    Три банкноти са толкова пари , поне не се правете на загрижени , Не сте !

    15:59 24.06.2026

  • 6 Кюфтерия

    39 0 Отговор
    Това е един обяд и вечеря на тлъстите депутати и министри.

    16:00 24.06.2026

  • 7 Бре,

    35 2 Отговор
    качихте ги на пиедестал тези хора с пенсия за старост! Подигравка - некадърни , продажни, алчни нищожества! Излъгахте хората...

    16:00 24.06.2026

  • 8 Дрън ! Дрън !

    13 0 Отговор
    Не е Вярно !
    Разписаното в чл. 75, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за социално осигуряване противоречи на разписаното в поне 2 Закона !

    И Конституцията на република България !

    Какво Дрънка Тази ?

    Да Почва !

    И Да Чете !

    16:01 24.06.2026

  • 9 Пенсионер

    22 21 Отговор
    А защо са на социална пенсия а не нормална.
    Цял живот са скатавали и не са плащали осигуровки сега ще вземат макар и да са мизерни пари

    Коментиран от #10, #36

    16:04 24.06.2026

  • 10 Гост

    33 7 Отговор

    До коментар #9 от "Пенсионер":

    Щото са им затрили стажа ще видиш и ти кати ти кажат липсва печат, подпис тогава се сети за този пост.

    Коментиран от #11

    16:07 24.06.2026

  • 11 Пенсионер

    13 11 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    Работил съм 42 г. От 6 г съм пенсионер.
    Ай чао от мен

    16:09 24.06.2026

  • 12 Реалист

    16 15 Отговор
    Нека се поясни, че тези "пенсионери" не са внесли един лев в пенсионната система или ако са внесли, то са абсолютно минимални суми, които ако се сумират не са повече от една трицифрена сума. Поработвали нещо, но нито осигуровки, нито данъци са плащали. Колко да им дадеш 1000 евро ли?

    Коментиран от #16

    16:11 24.06.2026

  • 13 Деций

    22 3 Отговор
    И България била социална държава?Няма и по 10 евро на ден,но какво се очудвам България не дава нормални пенсии на малкото хора стигнали до пенсия,граждани които четири десетилетия са блъскали и са били безмилостно ограбвани!

    Коментиран от #28

    16:13 24.06.2026

  • 14 Летец Пешеходец

    19 2 Отговор
    "Прогресивните мошеници" на Мунчо си повишиха депутатските заплати- това е важно. Пенсионерите, които масово гласуваха за тях- да се оправят, както могат.

    16:14 24.06.2026

  • 15 Пламен

    12 3 Отговор
    Кои живеят по 70 години?
    Миньорите или военните ? Сещайте се защо се прави това.

    Коментиран от #24

    16:16 24.06.2026

  • 16 Летец Пешеходец

    19 1 Отговор

    До коментар #12 от "Реалист":

    Проблемът е, че и тези, които са внасяли, голяма част от тях мизерстват. Още по-големият проблем е, че пенсионната система в този си вид е обречена на фалит. Все по-малко работещи, внасят за все повече пенсионери. "Втори" и "Трети" стълб са пирамиди, които ще се пукнат, като балони.

    Коментиран от #39, #49

    16:19 24.06.2026

  • 17 Софийски селянин,Пенсионер

    11 16 Отговор
    Ами който не е бачкал и тези са му много...

    Коментиран от #32

    16:21 24.06.2026

  • 18 Цървул

    15 2 Отговор
    Премахнете тавана на пенсиите . Не крадете парите на хората , за да давате добавки с тях . Затова хората се осигуряват на минимума и останалото под масата . Защото виждат , че накрая ще им откраднат парите . 7,4 .

    16:26 24.06.2026

  • 19 миме

    10 5 Отговор
    36 години " демокрация"36 години англо-американска влас....

    Коментиран от #27, #33

    16:27 24.06.2026

  • 20 Свинарника !

    9 3 Отговор
    Си Остава Свинарник !

    От 37 Години Насам !

    16:27 24.06.2026

  • 21 Ей, браво бе!!!! 183,81€!!!!

    13 3 Отговор
    Това е срам и позор!!!!
    България е единствената държава в Европа в която липсва регламент, колко е всъщност МИНИМАЛНА работна заплата!!!!
    Защото минималната заплата се изчислява върху социалния минимум, или колко е нужно на
    работещия човек да води достоен начин на живот и никой работодател няма право да наема персонал на по-ниско заплащане!!!! Въз основата на минималната работна заплата се изчисляват и пенсиите за старост и социалните добавки, така, че всеки да може да живее нормален живот, а не някои да се борят за физическо оцеляване на глад и мизерия, а други да получават 1000% над социален минимум!!!!

    Коментиран от #30

    16:28 24.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Пламен

    8 3 Отговор
    ,,Новото" правителство е пълно с вредни изкопаеми от времето на Виденофф.
    Гълъбарника на Мунчо прави подрък на тези червените фосили.

    16:30 24.06.2026

  • 26 за старост става 183,81 евро

    6 2 Отговор
    на гол тумбак
    чифте пищови в клуба на богатите

    а миряните по стада да отправят молебен за здравето на бащицата им тикван
    от благодарност за усилията положил да са на първо място по бедност и болнавост в ес

    16:30 24.06.2026

  • 27 прережи си

    3 3 Отговор

    До коментар #19 от "миме":

    вените и си в сосиализмъ

    Коментиран от #31

    16:31 24.06.2026

  • 28 Тези "пенсионери"

    7 8 Отговор

    До коментар #13 от "Деций":

    нито са работили,нито са внасяли осигуровки. Според теб депутатска заплата ли да им дават!?

    Коментиран от #34, #51

    16:32 24.06.2026

  • 29 с два самуна хлеб

    7 0 Отговор
    Така повишаваме доходите на над 163 000 души“, поясни още Ефремова.

    16:32 24.06.2026

  • 30 Ей, браво бе!!!! 183,81€!!!!

    7 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ей, браво бе!!!! 183,81€!!!!":

    с пожелания да ги вземат тез пенции
    заслужилите преизбирачи на тикви

    16:34 24.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Защо да не са “бачкали”???!!!

    10 3 Отговор

    До коментар #17 от "Софийски селянин,Пенсионер":

    Точно тези хора построиха съвременна България и работеха по заводите, цеховете, фабриките и в селското стопанство от сутрин до здрач.
    След, което дойде демокрацията, окрадоха им пенсионните фондове, изпариха им спестяванията и застраховките живот с деноминациите на лева, изгониха им децата и внуците в чужбина и им осиротяха домовете!
    Пълната трагедия се случи с милиони разпилени български семейства.
    Кой ще компенсира съсипаните им осиротели животи?!

    16:38 24.06.2026

  • 33 Бай Тошо

    4 4 Отговор

    До коментар #19 от "миме":

    им даваше по 10 лева!

    Коментиран от #35

    16:38 24.06.2026

  • 34 не се знае

    5 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тези "пенсионери"":

    Може и да са работили , ама работодателя да не ги е осигурявал .

    16:38 24.06.2026

  • 35 Само питам

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Бай Тошо":

    кога бе готин ?

    Коментиран от #41

    16:39 24.06.2026

  • 36 Че те и бюджетните не са плащали

    12 2 Отговор

    До коментар #9 от "Пенсионер":

    осигуровки , ама вземат пенсии.

    16:39 24.06.2026

  • 37 Цвете

    7 0 Отговор
    ЕФРЕМОВА, ЗАЩО ДЕПУТАТИТЕ НЕ СИ УВЕЛИЧАВАТ ЗАПЛАТИТЕ С ОСНОВНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ? ТОВА ШВЕЙЦАРСКО " ПРАВИЛО " Е ДОСТА ИЗТЪРКАНА ДЪВКА, НЕ МИСЛИТЕ ЛИ? 🤷‍♀️🤦‍♂️🤷‍♀️

    16:41 24.06.2026

  • 38 Kayна мyнчo удари толкова тежко

    4 3 Отговор

    До коментар #3 от "Последният Софиянец":

    Подобни бедняци и ги занули че зимата ще го разнасят на части по улиците и булеварди в София

    16:42 24.06.2026

  • 39 Зъл пес

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Летец Пешеходец":

    Проблемът е че работодателите ви осигурават за жълти стотинки и няма как да очакваш добра пенсия.Колко от работещите знаят на каква сума са осигурени?А за тези които цял жавът се скатават,не работят,не се замислят за годините които предстоят,моите уважения.На всеки му според заслуженото.

    16:43 24.06.2026

  • 40 жик так

    10 3 Отговор
    На украинците 5 години плащаме минималната заплата без да са работили плюс хотел , ток , вода .
    Отделно на другите тарамбуки различни помощи .
    На Българите 183 € .

    16:44 24.06.2026

  • 41 Бай Тошо

    1 2 Отговор

    До коментар #35 от "Само питам":

    На 9 септември!

    16:45 24.06.2026

  • 42 А бе

    7 0 Отговор
    2023 год. е била 276 лв.,а сега става 184 евра но да изловят фалшивите ТЕЛК-ове да върнат парите и ще има още

    16:45 24.06.2026

  • 43 Цвете

    6 0 Отговор
    ЕФРЕМОВА, ЗАЩО ДЕПУТАТИТЕ НЕ СИ УВЕЛИЧАВАТ ЗАПЛАТИТЕ С ОСНОВНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ? ТОВА ШВЕЙЦАРСКО " ПРАВИЛО " Е ДОСТА ИЗТЪРКАНА ДЪВКА, НЕ МИСЛИТЕ ЛИ? 🤷‍♀️🤦‍♂️🤷‍♀️ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е ПЪЛЕН ПРОВАЛ. БОНУСИТЕ ЗА ТЯХ, А ЦЕНТОВЕТЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ГИ ИЗБРАХА.ХАЙДЕ СЕГА, РАЗСЕКРЕТЕТЕ КТБ И ТАМ СЕ НАМИРАТ ПАРИТЕ НА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ.В ТОВА ЧИСЛО И ПАРИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ. ЗАТЪНАЛИ ДА ПРЕИЗЧИСЛЯВАТ ,А НЕ БРЪКНАТ ДЪЛБОКО В ИЗНЕСЕНИТЕ ПАРИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗАД ГРАНИЦА. КЪДЕ СА НИ ПАРИТЕ ЕФРЕМОВА. ЗАТОВА ДНЕС СИ МИНИСТЪР, НАЛИ? 😠🤔😠🤦‍♂️🤷‍♀️👨‍🎓👨‍🎓

    16:49 24.06.2026

  • 44 А определиха ли

    4 0 Отговор
    колко време ше ги взимат?

    16:51 24.06.2026

  • 45 Цвете

    5 0 Отговор
    ЕФРЕМОВА, ЗАЩО ДЕПУТАТИТЕ НЕ СИ УВЕЛИЧАВАТ ЗАПЛАТИТЕ С ОСНОВНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ? ТОВА ШВЕЙЦАРСКО " ПРАВИЛО " Е ДОСТА ИЗТЪРКАНА ДЪВКА, НЕ МИСЛИТЕ ЛИ? 🤷‍♀️🤦‍♂️🤷‍♀️ ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО Е ПЪЛЕН ПРОВАЛ. БОНУСИТЕ ЗА ТЯХ, А ЦЕНТОВЕТЕ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ГИ ИЗБРАХА.ХАЙДЕ СЕГА, РАЗСЕКРЕТЕТЕ КТБ И ТАМ СЕ НАМИРАТ ПАРИТЕ НА ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ.В ТОВА ЧИСЛО И ПАРИТЕ НА ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ. ЗАТЪНАЛИ ДА ПРЕИЗЧИСЛЯВАТ ,А НЕ БРЪКНАТ ДЪЛБОКО В ИЗНЕСЕНИТЕ ПАРИ НА ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ЗАД ГРАНИЦА. КЪДЕ СА НИ ПАРИТЕ ЕФРЕМОВА. ЗАТОВА ДНЕС СИ МИНИСТЪР, НАЛИ? 😠🤔😠🤦‍♂️🤷‍♀️👨‍🎓👨‍🎓ТЪРСЕТЕ ПЕНСИОННИЯТ ФОНД НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ,КТБ И ДАЛАВЕРИТЕ ОТ 38 ГОДИНИ ДО ДНЕС? 👀🙃👀

    16:52 24.06.2026

  • 46 КЛУБА НА БОГАТИТЕ

    2 2 Отговор
    Ще им стигне за 3 дена.

    16:53 24.06.2026

  • 47 Пламен

    3 1 Отговор
    С умиление си спомням как Елховския военен духов оркестър (Един капитан и 20 старшини) свиреше всяка сутрин ,,Прощание славянки" .
    След сутрешния концерт на плаца оркестъра отиваше на ,,репетиция" в столовата.Там един надуваше валдхорната , а другите надуваха тубата с виното.Имаха и новобранец за ,,отцепка" - да не ги хване командира на полка че шорат.

    В същото време хората бачкаха в заводи и ТКЗС-та.Няма да разказвам как вонеше въздуха в Девня.Най-различни цветове пушек бълваха комините...

    Сещайте кой от двата типажа е доживял 70 години.

    16:56 24.06.2026

  • 48 +30 еврака

    3 0 Отговор
    ковид добавка !Които са станали на 70 преди 1 юли!

    16:57 24.06.2026

  • 49 дед

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Летец Пешеходец":

    Това няма как да стане освен ако не фалира държавата. Задължени са да инвестират набраните средства основно в ДЦК, облигации, а в акции мисля, че бяха ограничени до 10%!

    Коментиран от #54

    17:01 24.06.2026

  • 50 Пламен

    3 0 Отговор
    В Девня и завод се взриви тогава , имаше много загинали, ама това го нямаше в новините.
    В новините имаше ,,Светло бъдеще" и руска телевия в петък. :)

    17:09 24.06.2026

  • 51 Деций

    3 0 Отговор

    До коментар #28 от "Тези "пенсионери"":

    Не е сигурно дали не са работили.На много не им стигат няколко години, години които те са работили но не са им внасяли осигуровки.Аз също имам такъв 4 годишен период,но имам и ,3 години двойно осигуряване!Баща ми се пенсионира на 60 ,а аз ако стигна 65 ,но съм започнал 1985 г когато пенсионната възраст беше друга,и държавата ми променя правилата в движение,без да иска моето съгласие!Или утре няма да ми стигат 2/3 години ,а при условията на които съм започнал 36/37 г бяха напълно достатъчни.Значи 3 години ми вземаха по 153 лв от 2008 до 2011 ,и отделно имам трудов договор от където пак са скубали пари,и имам още 22 г отдържани пари за втори стълб,където са се събрали 11000 лв.Аз нямам вина за демогравска катастрофа ,не аз изгоних два милиона да работят за чужди икономики,там да плащат и да потребяват.Не аз създадох тези условия на живот които отказват младите да раждат.100 хиляди умирали а 50 се раждали.В направете една етническа дисекция на ражданията да видите истинската картина.Хората които са преки виновници за това състояние имат конкретни имена и Адрес!

    Коментиран от #52

    17:17 24.06.2026

  • 52 Тези,

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Деций":

    които са работили и са ги осигурявали на минимална заплата,и тези,на които не им стигат няколко месеца,години за пенсия,получават МИНИМАЛНА,а не СОЦИАЛНА пенсия.
    СОЦИАЛНА получават тези,които не са работили и не са внасяли осигуровки.
    Има разлика.

    17:40 24.06.2026

  • 53 Статистически данни

    0 0 Отговор
    По сведение на Нац. статистически институт от 2024 г., по онова време в България са живяли 396 столетници, от които само 96 са мъже.
    Значи, ако някой от тях е участвал във Втората световна война като 18-19-годишен младеж, той ще получава надбавката, предвидена за ветерани от войните. Защото от края на ВСВ до днес са минали 81 г. Колко от българите, учасвали в тази война имат шанс да са живи днес?

    18:04 24.06.2026

  • 54 Летец Пешеходец

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "дед":

    Вервай, чадо! От умрел, писмо.

    18:05 24.06.2026

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