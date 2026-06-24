МС: От 1 юли социалната пенсия за старост става 183,81 евро

Представителство взе решение в подкрепа на най-възрастните хора с най-ниски доходи в обществото. От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до 183,81 евро. Това обяви след днешното заседание на Министерския съвет Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.
Такава пенсия получават всички хора, навършили 70 години, годишният доход на член от семейството им е под 30% от линията на бедност и нямат конкретен принос в осигурителната система.
„Увеличението е равно на това, което използвахме от швейцарското правило. Така приключваме и цикъла от увеличение на всички видове пенсии, които се актуализират в съответствие с швейцарското правило. Увеличението повишава и други пенсии, които не са свързани с трудова дейност – инвалидните пенсии, социалната пенсия за инвалидност, както и персоналната пенсия. Увеличението на тази пенсия води и до увеличение на две основни добавки към пенсиите – тази за чужда помощ за хората с увреждания, както и добавките за ветерани от войните. Така повишаваме доходите на над 163 000 души“, поясни още Ефремова.
По думите ѝ това е част от пакета мерки, които правителството разгръща последователно в подкрепа на най-уязвимите хора в обществото, като паралелно с това има много други мерки за социални услуги – подсигуряване на топъл обяд, помощи за отопление.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
15:56 24.06.2026
2 Гост
15:57 24.06.2026
3 Последният Софиянец
Коментиран от #22, #38
15:59 24.06.2026
4 Много бе
15:59 24.06.2026
5 пфф
15:59 24.06.2026
6 Кюфтерия
16:00 24.06.2026
7 Бре,
16:00 24.06.2026
8 Дрън ! Дрън !
Разписаното в чл. 75, ал. 2, т. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 4, т. 1, т. 2 и т. 3 от Кодекса за социално осигуряване противоречи на разписаното в поне 2 Закона !
И Конституцията на република България !
Какво Дрънка Тази ?
Да Почва !
И Да Чете !
16:01 24.06.2026
9 Пенсионер
Цял живот са скатавали и не са плащали осигуровки сега ще вземат макар и да са мизерни пари
Коментиран от #10, #36
16:04 24.06.2026
10 Гост
До коментар #9 от "Пенсионер":Щото са им затрили стажа ще видиш и ти кати ти кажат липсва печат, подпис тогава се сети за този пост.
Коментиран от #11
16:07 24.06.2026
11 Пенсионер
До коментар #10 от "Гост":Работил съм 42 г. От 6 г съм пенсионер.
Ай чао от мен
16:09 24.06.2026
12 Реалист
Коментиран от #16
16:11 24.06.2026
13 Деций
Коментиран от #28
16:13 24.06.2026
14 Летец Пешеходец
16:14 24.06.2026
15 Пламен
Миньорите или военните ? Сещайте се защо се прави това.
Коментиран от #24
16:16 24.06.2026
16 Летец Пешеходец
До коментар #12 от "Реалист":Проблемът е, че и тези, които са внасяли, голяма част от тях мизерстват. Още по-големият проблем е, че пенсионната система в този си вид е обречена на фалит. Все по-малко работещи, внасят за все повече пенсионери. "Втори" и "Трети" стълб са пирамиди, които ще се пукнат, като балони.
Коментиран от #39, #49
16:19 24.06.2026
17 Софийски селянин,Пенсионер
Коментиран от #32
16:21 24.06.2026
18 Цървул
16:26 24.06.2026
19 миме
Коментиран от #27, #33
16:27 24.06.2026
20 Свинарника !
От 37 Години Насам !
16:27 24.06.2026
21 Ей, браво бе!!!! 183,81€!!!!
България е единствената държава в Европа в която липсва регламент, колко е всъщност МИНИМАЛНА работна заплата!!!!
Защото минималната заплата се изчислява върху социалния минимум, или колко е нужно на
работещия човек да води достоен начин на живот и никой работодател няма право да наема персонал на по-ниско заплащане!!!! Въз основата на минималната работна заплата се изчисляват и пенсиите за старост и социалните добавки, така, че всеки да може да живее нормален живот, а не някои да се борят за физическо оцеляване на глад и мизерия, а други да получават 1000% над социален минимум!!!!
Коментиран от #30
16:28 24.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Пламен
Гълъбарника на Мунчо прави подрък на тези червените фосили.
16:30 24.06.2026
26 за старост става 183,81 евро
чифте пищови в клуба на богатите
а миряните по стада да отправят молебен за здравето на бащицата им тикван
от благодарност за усилията положил да са на първо място по бедност и болнавост в ес
16:30 24.06.2026
27 прережи си
До коментар #19 от "миме":вените и си в сосиализмъ
Коментиран от #31
16:31 24.06.2026
28 Тези "пенсионери"
До коментар #13 от "Деций":нито са работили,нито са внасяли осигуровки. Според теб депутатска заплата ли да им дават!?
Коментиран от #34, #51
16:32 24.06.2026
29 с два самуна хлеб
16:32 24.06.2026
30 Ей, браво бе!!!! 183,81€!!!!
До коментар #21 от "Ей, браво бе!!!! 183,81€!!!!":с пожелания да ги вземат тез пенции
заслужилите преизбирачи на тикви
16:34 24.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Защо да не са “бачкали”???!!!
До коментар #17 от "Софийски селянин,Пенсионер":Точно тези хора построиха съвременна България и работеха по заводите, цеховете, фабриките и в селското стопанство от сутрин до здрач.
След, което дойде демокрацията, окрадоха им пенсионните фондове, изпариха им спестяванията и застраховките живот с деноминациите на лева, изгониха им децата и внуците в чужбина и им осиротяха домовете!
Пълната трагедия се случи с милиони разпилени български семейства.
Кой ще компенсира съсипаните им осиротели животи?!
16:38 24.06.2026
33 Бай Тошо
До коментар #19 от "миме":им даваше по 10 лева!
Коментиран от #35
16:38 24.06.2026
34 не се знае
До коментар #28 от "Тези "пенсионери"":Може и да са работили , ама работодателя да не ги е осигурявал .
16:38 24.06.2026
35 Само питам
До коментар #33 от "Бай Тошо":кога бе готин ?
Коментиран от #41
16:39 24.06.2026
36 Че те и бюджетните не са плащали
До коментар #9 от "Пенсионер":осигуровки , ама вземат пенсии.
16:39 24.06.2026
37 Цвете
16:41 24.06.2026
38 Kayна мyнчo удари толкова тежко
До коментар #3 от "Последният Софиянец":Подобни бедняци и ги занули че зимата ще го разнасят на части по улиците и булеварди в София
16:42 24.06.2026
39 Зъл пес
До коментар #16 от "Летец Пешеходец":Проблемът е че работодателите ви осигурават за жълти стотинки и няма как да очакваш добра пенсия.Колко от работещите знаят на каква сума са осигурени?А за тези които цял жавът се скатават,не работят,не се замислят за годините които предстоят,моите уважения.На всеки му според заслуженото.
16:43 24.06.2026
40 жик так
Отделно на другите тарамбуки различни помощи .
На Българите 183 € .
16:44 24.06.2026
41 Бай Тошо
До коментар #35 от "Само питам":На 9 септември!
16:45 24.06.2026
42 А бе
16:45 24.06.2026
43 Цвете
16:49 24.06.2026
44 А определиха ли
16:51 24.06.2026
45 Цвете
16:52 24.06.2026
46 КЛУБА НА БОГАТИТЕ
16:53 24.06.2026
47 Пламен
След сутрешния концерт на плаца оркестъра отиваше на ,,репетиция" в столовата.Там един надуваше валдхорната , а другите надуваха тубата с виното.Имаха и новобранец за ,,отцепка" - да не ги хване командира на полка че шорат.
В същото време хората бачкаха в заводи и ТКЗС-та.Няма да разказвам как вонеше въздуха в Девня.Най-различни цветове пушек бълваха комините...
Сещайте кой от двата типажа е доживял 70 години.
16:56 24.06.2026
48 +30 еврака
16:57 24.06.2026
49 дед
До коментар #16 от "Летец Пешеходец":Това няма как да стане освен ако не фалира държавата. Задължени са да инвестират набраните средства основно в ДЦК, облигации, а в акции мисля, че бяха ограничени до 10%!
Коментиран от #54
17:01 24.06.2026
50 Пламен
В новините имаше ,,Светло бъдеще" и руска телевия в петък. :)
17:09 24.06.2026
51 Деций
До коментар #28 от "Тези "пенсионери"":Не е сигурно дали не са работили.На много не им стигат няколко години, години които те са работили но не са им внасяли осигуровки.Аз също имам такъв 4 годишен период,но имам и ,3 години двойно осигуряване!Баща ми се пенсионира на 60 ,а аз ако стигна 65 ,но съм започнал 1985 г когато пенсионната възраст беше друга,и държавата ми променя правилата в движение,без да иска моето съгласие!Или утре няма да ми стигат 2/3 години ,а при условията на които съм започнал 36/37 г бяха напълно достатъчни.Значи 3 години ми вземаха по 153 лв от 2008 до 2011 ,и отделно имам трудов договор от където пак са скубали пари,и имам още 22 г отдържани пари за втори стълб,където са се събрали 11000 лв.Аз нямам вина за демогравска катастрофа ,не аз изгоних два милиона да работят за чужди икономики,там да плащат и да потребяват.Не аз създадох тези условия на живот които отказват младите да раждат.100 хиляди умирали а 50 се раждали.В направете една етническа дисекция на ражданията да видите истинската картина.Хората които са преки виновници за това състояние имат конкретни имена и Адрес!
Коментиран от #52
17:17 24.06.2026
52 Тези,
До коментар #51 от "Деций":които са работили и са ги осигурявали на минимална заплата,и тези,на които не им стигат няколко месеца,години за пенсия,получават МИНИМАЛНА,а не СОЦИАЛНА пенсия.
СОЦИАЛНА получават тези,които не са работили и не са внасяли осигуровки.
Има разлика.
17:40 24.06.2026
53 Статистически данни
Значи, ако някой от тях е участвал във Втората световна война като 18-19-годишен младеж, той ще получава надбавката, предвидена за ветерани от войните. Защото от края на ВСВ до днес са минали 81 г. Колко от българите, учасвали в тази война имат шанс да са живи днес?
18:04 24.06.2026
54 Летец Пешеходец
До коментар #49 от "дед":Вервай, чадо! От умрел, писмо.
18:05 24.06.2026