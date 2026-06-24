Важните новини във ФАКТИ на 24.06.2026 г.

Представиха Бюджет 2026: 30% увеличение на винетните такси, държавните служители ще почнат да си плащат осигуровките (ОБНОВЕНА)

Правителството няма да отнема права на гражданите и няма да намалява доходите им, въпреки необходимостта от сериозни мерки за стабилизиране на публичните финанси. Това заяви финансовият министър и вицепремиер Гълъб Донев при представянето на Бюджет 2026., цитиран от Нова телевизия.

По думите му държавният бюджет е най-важната политика на всяко управление, тъй като засяга всички членове на обществото. Той подчерта, че държавната хазна се намира в трудно състояние в резултат на необмислени финансови решения през последните години. „Очакваните причини за значителния по размер дефицит се дължат на натрупани дисбаланси, най-вече при разходите за персонал, социалните плащания, публичния сектор и компенсациите за бизнеса и домакинствата. В същото време приходната част на бюджета остава непроменена или са били прилагани еднократни мерки за частично прикриване на дефицитите“, заяви Донев.

Димитър Манолов: В ситуация като тази не може да бъде предложен добър бюджет. Направили са това, което са могли

Очевидно е, че в ситуация като тази не може да бъде предложен добър бюджет. Гълъб Донев никакъв бюджет не е предложил, той представи някои акценти от очаквания от нас бюджет. Вътре са направили това, което са могли. Това заяви президентът на КТ "Подкрепа" Димитър Манолов в предаването „Още от деня” по БНТ, цитиран от novini.bg

Инцидент в София: 12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“

12-годишно момиче падна в шахта в района на комплекс „Червено знаме“ в София, съобщават от Нова телевизия. Сигналът за инцидента е подаден малко преди 18 часа, след което на място незабавно са изпратени екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

Детето играело с връстници, когато пропаднало в шахтата от височина около 5-6 метра. В съоръжението нямало вода.

Сачева за предложения Бюджет 2026: Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката

Заместник- председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС Деница Сачева публикува на страницата си във фейсбук коментар по повод представения по-рано днес проект за Бюджет 2026.

От ДПС: Партията е в отлично политическо здраве. Новините за напускащи хора са фейк

ДПС е в отлично политическо здраве и остава незаобиколим фактор в българската политика

Олигархичните медии, свързани с кръга “Капитал” на Иво Прокопиев дирижирано тиражират фейк новини за хора “напускащи”, “отцепващи се” или нещо подобно от ДПС.

Правосъдният министър призова ВСС да спре да кадрува в съдебната власт

Действащият Висш съдебен съвет (ВСС) с отдавна изтекъл мандат да спре с извършването на кадрови промени, включително със закриването и откриването на нови щатни бройки в съдилищата.

За това призовава министърът на правосъдието Николай Найденов в становище до представляващия ВСС Боян Магдалинчев., съобщават от пресцентъра на правосъдното министерство.

Поводът са кадрови точки за утрешното заседание на Пленума на ВСС, като две от тях са допълнителни точки. По същото време в парламента започва второто четене на промените в Закона за съдебната власт, които изрично изключват от правомощията на ВСС с изтекъл мандат извършването на подобни кадрови промени. Мандатът на настоящия съвет изтече през октомври 2022 г.

Сред предложените допълнителни точки за заседанията на утрешния пленум са увеличаване на щата на Районен съд – Перник чрез съкращаване на щата в Окръжен съд – Ловеч или алтернативно в Окръжен съд – Хасково. Ръководителите на двете съдилища категорично и аргументирано се противопоставят на съкращенията, за които са били уведомени в последния момент. Подобна е ситуацията и с друго предложение – за откриването на нова щатна бройка в Административен съд – Благоевград, за сметка на закриване на щат в Административен съд – Ловеч. Това предложение също е било одобрено от ресорната съдийска Комисия по атестирането и конкурсите, без да се обсъдят възраженията на съда, чийто щат се предлага да бъде закрит. В редовния дневен ред е предвидено съкращаване на щатове в още ред съдилища и откриването им в други с оглед изтичането на срока на назначаване на младши съдии през 2026 г. Срещу тези решения също са постъпили многобройни възражения от административни ръководители на съдилища, които не са били обсъдени и това е особено обезпокоително, подчертава министърът.

Промените в Закона за съдебната власт предвиждат настоящият ВСС да отложи за следващия съвет приемането на решения, които пряко засягат организацията и функционирането на съдебната система и нейната независимост или пък имат траен кадрови или организационен ефект. ВСС няма да може да назначава, повишава и премества магистрати, с изключение на случаите, когато трябва да бъдат назначавани младши съдии, прокурори и следователи, както и при възстановяване или връщане на длъжност, напомня министърът на правосъдието.

„Решения с траен организационен ефект трябва да останат изцяло за новоизбрания състав на Съвета. Откриването на нови бройки дни преди окончателното приемане на закона е опит за заобикаляне на ограниченията, приети на второ четене от парламентарната Правна комисия“, категоричен е Николай Найденов. Той се противопоставя на откриването на нови съдийски щатни бройки от настоящия ВСС, който функционира далеч извън законовия си мандат.

„Приемането на прибързани решения ще представлява действия на Пленума на ВСС, демонстриращи грубо незачитане на волята на Народното събрание. Всяко кадрово решение в този преходен период би генерирало обществено недоверие“, предупреждава министър Найденов. И призовава пленума на съвета допълнителните кадрови точки да бъдат оттеглени.

Николай Василев за проекта за Бюджет 2026: Най-разочароващият и лишен от реформи през последните години

Проектобюджетът е най-разочароващият и лишен от реформи през последните години, заяви бившият вицепремиер и министър на икономиката, транспорта и държавната администрация и административната реформа в три последователни правителства Николай Василев в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио ФОКУС.

Нинова: Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа

Бюджетът на "Прогресивна България" е катастрофа - дългова спирала, камшик за народа, нито косъм не пада от главата на олигарсите. Катастрофа и като политика, и като финансови параметри, и като логика.

Васил Велев: Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да е с повече реформи

Този бюджет е по-реалистичен и се стъпва на здрава основа. Можеше да бъде малко по-смел, с повече реформи, но ситуацията е такава, каквато е, каза в "Лице в лице" по bTV председателят на Управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Василев за представения по-рано днес от Гълъб Донев проектобюджет за 2026 г. със заложен дефицит от 5.7%., цитиран от novini.bg.

Божидар Божанов: Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам

Бюджетен дефицит от 5.7% е нечуван от управлението на Жан Виденов насам.

Днес от Министерството на финансите не чухме заявки за реформи, освен една частично, която е по наше предложение (осигуровките).

За сметка на това високопроизводителният бизнес ще бъде натоварен от засада с увеличение на МОД с по-малко от месец предизвестие.

Когато си дошъл на власт след протести, започнали заради бюджета, но не направиш нищо различно, значи не си разбрал какъв мандат получаваш.

Биков: Ако бюджетът бъде приет в този му вид, прогресът ще е сходен с времето, когато БСП и Жан Виденов управляваха

Бюджетът на кабинета "Желязков" за 2026 година предвиждаше 3 процента дефицит и тогавашният президент Радев призова за оттеглянето му и оставка на правителството. Това се случи. Днес Радев предлага бюджет за 2026 година с 5,7 процента дефицит. Това е знак за тотална липса на реформи, каквито настоящото пълно мнозинство на "Прогресивна България" е задължено да направи от българските избиратели. Ако бюджетът бъде приет в този си вид, то прогресът на България ще е сходен с прогреса от средата на 90-те години на миналия век, когато БСП и Жан Виденов управляваха с пълно мнозинство.

Асен Василев: Параметрите на бюджета, който предлага Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“

Основните параметри на проектобюджета, който предлага Гълъб Донев, са по-скандални от тези на бюджета, който свали кабинета „Желязков“.

Ще коментираме проектобюджета подробно, когато се запознаем с текстовете на проектозаконите за държавния бюджет, за бюджета на ДОО, бюджета на НЗОК и тригодишната прогноза.

Защото през последните дни чуваме различни числа и намерения през няколко часа.

МЗ започва извънредна проверка на търга за проектиране на Детската болница след решението на КЗК

Министерство на здравеопазването стартира спешна извънпланова проверка на процедурата за проектиране и авторски надзор на бъдещата Национална многопрофилна болница за активно лечение на деца. Действията на ведомството бяха предприети веднага след като Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) отмени решението за откриване на обществената поръчка поради открити груби нарушения и дискриминационни условия спрямо кандидатите.

Мотивите на КЗК: Неясноти, липса на данни и субективизъм

Регулаторът се произнесе по жалба на проектантското дружество „Кабано-проект“ ООД и откри серия от пороци в документацията, подготвена от държавната „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД (ЗИКДБ). Сред основните нарушения, посочени в решението на комисията, изпъкват:

Дискриминационни критерии за опит: Възложителят е изисквал специфичен опит в проектирането на болници с точно определена комбинация от отделения и площ, каквито реално липсват в България за последните три години. Изискването за опит само в „ново строителство“ неоснователно е ограничило фирми с мащабна експертиза в реконструкциите.

Скрити изходни данни: В профила на купувача първоначално не са били публикувани ключови документи като геоложки проучвания, обемно-устройствени планове и геодезически заснемания. Впоследствие те са качени, но в тях липсва задължителната информация за екологични процедури и капацитет на ВиК и електропреносните мрежи.

Липса на координация за вертолетната площадка: Проектът предвижда изграждането на хеликоптерна площадка на покрива на болницата, но без проведено съгласуване с ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

Риск от субективно оценяване: Критериите за оценка на т.нар. BIM модел (информационно моделиране на сградата) са оценени като неясни, което създава предпоставки за умишлено отстраняване на неудобни участници.

Опасност от ново забавяне и конфликт в сектора

Въпреки констатациите на КЗК, от Здравната инвестиционна компания за детска болница обявиха готовност да обжалват решението пред Върховния административен съд (ВАС). Това решение обаче срещна остра съпротива от страна на Обществения съвет за изграждане на болницата.„За мен не е добра новина Министерството на здравеопазването и инвестиционната компания да обжалват, защото така ще се изгуби още време в съдебни процедури. Нямаме достъп и до документите, които поискахме“, коментира Надежда Цекулова от Обществения съвет, като критикува липсата на прозрачност и диалог от страна на институциите. Случаят остава изключително динамичен. Извънплановата проверка на МЗ ще трябва да установи кой е допуснал порочните процедури, докато бъдещето на най-важния стратегически проект в детското здравеопазване отново е заложено на карта и е застрашено от съдебни блокирания.

Гастрономията като основен инструмент на дипломацията (ВИДЕО+СНИМКИ)

Светът днес е изправен пред редица предизвикателства – от климатични промени, през недостиг на питейна вода и храни, до войни. Борбата с климатичните изменения и глобалното затопляне е ежедневна. Войните, за съжаление, вече са неизменна част от новинарския поток, а храната – тя е основната част от нашия живот. Колкото по-чиста и екологична е тя, толкова по-здрав е човек.

Евродепутатът Емил Радев отрече Олег Невзоров и баща му да са съдружници

Евродепутатът Емил Радев отрече основателят на Корпорация КУБ Олег Невзоров и баща му Йордан Радев да са съдружници. Той се закани да съди всеки, който се опитва да въвлича него и семейството му в скандала с незаконното строителство в „Баба Алино”.

МС: От 1 юли социалната пенсия за старост става 183,81 евро

Представителство взе решение в подкрепа на най-възрастните хора с най-ниски доходи в обществото. От 1 юли социалната пенсия за старост ще се увеличи до 183,81 евро. Това обяви след днешното заседание на Министерския съвет Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика.

Терзиев: София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление

София е първият град в Югоизточна Европа, въвел нискоемисионни зони за транспорт и отопление, заяви кметът на София Васил Терзиев, който участва в откриването на форума "Клийн еър хъб" (Clean Air Hub) в рамките на Седмицата на климата в Лондон (London Climate Action Week). Това съобщиха от пресцентъра на Столичната община.

Съдът глоби шефа на НДК за конфликт на интереси

Върховният административен съд окончателно потвърди наложената на изпълнителния директор на НДК Андрияна Татарова глоба от 5000 лева заради конфликт на интереси. Нарушението се състои в това, че тя е сключила договор за наем на зала със свързано с нея лице – собствения ѝ син, съобщава NOVA.

Петима загинаха, сред тях и две деца, при две тежки катастрофи край Зимница и Айтос, АМ „Тракия“ е блокирана

Черна серия от катастрофи в Югоизточна България отне живота на петима души в рамките на няколко часа днес. Тежък инцидент на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“ затвори движението към Бургас, а последвалият трафик по обходните трасета доведе до втори фатален сблъсък в района на Айтос.

Банско открива летния сезон с най-дългата водна пързалка в Европа и десетки планински атракции СНИМКИ

Банско официално открива летния туристически сезон на 27 юни 2026 г., като отново залага на разнообразие от спортни и развлекателни активности сред прохладата на Пирин планина. Курортът предлага все повече възможности за активен отдих през топлите месеци и се утвърждава като една от най-предпочитаните летни дестинации в България.

Варненският съд окончателно потвърди отстраняването на ръководителя на Кадастъра

Административният съд във Варна взе категорично решение инж. Красимира Божкова няма да се върне на ръководния пост в Службата по геодезия, картография и кадастър, докато тече разследването за незаконния строителен комплекс в местността „Баба Алино“.

Жените могат да останат с по-ниски заплати заради Директива 2023/970 на Европейската комисия

Българският фонд за жените внесе в София официално критично становище по проекта за промени в Закона за защита от дискриминация, алармирайки, че работещите жени у нас рискуват да останат с по-ниски възнаграждения дори след въвеждането на новите европейски изисквания. Организацията настоява за спешни редакции при транспонирането на Директива 2023/970 за прозрачност в заплащането, за да се гарантира, че европейските правила ще заработят реално, а не само на хартия.

Ива Лазарова: Новата ЦИК няма да има дълъг период с кредит на доверие

"Има много задачи, много проблеми диагностицираха членовете на ЦИК по време на изслушването. Не чухме конкретни ангажименти, срокове и измерими цели. Предвид предстоящите след броени месеци президентски избори няма да има възможност да се възползват от дълъг период с кредит на доверие".

Пламен Димитров заплаши със стачки, ако заплатите на държавните служители бъдат намалени

Ако държавните служители започнат да си плащат осигуровките сами, какъв е смисълът тогава от Закона за държавния служител, след като той ще остави само вреди и никакви ползи за тях. Ако видим това днес в бюджета, очевидно няма да сме доволни и ще подготвим реакции. Това заяви президентът на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) Пламен Димитров на пресконференция. Той каза, че прави коментара си по повод публичния дебат и намерения на изпълнителната власт и на част от опозицията относно осигурителните вноски на държавните служители. КНСБ се противопоставя на подхода и на начина, по който ни се сервира това, обяви Димитров. И подчерта, че синдикатите очакват сериозни консултации и разчети за предложенията относно държавните служители.

ГЕРБ-СДС: „Синя България” предлага промени в Конституцията за държавния дълг, ще подкрепим

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС каза на брифинг, че има предложение от "Синя България" да обсъдят инициатива за изменения в Конституцията за създаването на "котва" по отношение на нарастването на държавния дълг по аналог на много европейски примери.