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9 медала за България на европейската олимпиада по география, варненска ученичка с абсолютно първо място

9 медала за България на европейската олимпиада по география, варненска ученичка с абсолютно първо място

3 Юли, 2026 12:16 409 1

  • европейска олимпиада-
  • география-
  • egeo 2026

Българският отбор бе ръководен от Руслан Милев (ППМГ, Казанлък) и Бяла Момерова (119. СУ, София)

9 медала за България на европейската олимпиада по география, варненска ученичка с абсолютно първо място - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Българските ученици спечелиха 9 медала – 2 златни, 5 сребърни и 2 бронзови, на Европейската олимпиада по география EGEO 2026. Надпреварата се проведе във Варна между 28 юни и 3 юли.

България беше домакин на 12-ото издание на олимпиадата, в която участваха над 100 ученици от 13 държави. Те се състезаваха в две възрастови групи - младша до 16 години и старша до 19 години. Състезателната програма включваше три кръга, провеждани изцяло на английски език: писмен изпит с географски казуси, практическа теренна работа и мултимедиен тест.

В младшата възрастова група златен медал и абсолютно първо място в класирането спечели Тея Спирова от Математическата гимназия във Варна. Сребърни медали в младшата група завоюваха Калина Шипкова (ППМГ, Казанлък), Стефан Стефанов (НПМГ, София) и Лев Беленкий (МГ, Варна).

В старшата възрастова група златен медал спечели също представител на Математическата гимназия във Варна - Звездемир Пенев. Сребърни медали завоюваха Лъчезар Митев (СМГ, София) и Борис Донков (НПМГ, София), а бронзови отличия спечелиха Теодор Кочков (НПМГ, София) и Делян-Слав Мирев (МГ, Варна).

Българският отбор бе ръководен от Руслан Милев (ППМГ, Казанлък) и Бяла Момерова (119. СУ, София).

EGEO 2026 беше първото домакинство на България на международна ученическа олимпиада по география. Събитието се проведе във Варна като част от инициативата „Геодекада 2020–2029“ за популяризиране на географията в българското общество.

Организатори на олимпиадата са Министерството на образованието и науката, Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ във Варна, Геолого-географският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Община Варна и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки.


България
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  • 1 Цукахара

    3 0 Отговор
    Браво! Има надежда.

    12:28 03.07.2026

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