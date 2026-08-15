Продължава спада на нивото на река Дунав в българския участък

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, показват данните на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".
Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 сантиметра под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощи, пише БНР.
В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой.
Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция "Речен надзор".
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Банкята
11:03 15.08.2026
2 бою боклука
11:07 15.08.2026
3 Стенли
Коментиран от #8
11:09 15.08.2026
4 професор Владко
11:18 15.08.2026
5 зелена енергия ,хак да вие ся
11:25 15.08.2026
6 Соншонжмон
11:29 15.08.2026
7 червените майцепродавци
11:30 15.08.2026
8 Езерово
До коментар #3 от "Стенли":Да пускат и ТЕЦ Варна.Тя поне е на езерото и вода има в изобилие за охлаждане.Кой и защо я спря преди години?Да слугуваме на баба Меркел,нали?Готова ТЕЦ стои като паметник на безумието на управляващи.Пристанището стои празно.Никой в света на капитализма не си го позволява дори за миг.Едно кейово място за кораб дълъг 120 метра струва 2500$ на час!Това са цените в САЩ.Затова е казват-времето е пари.Тук цари безвремие и безхаберие.
11:31 15.08.2026
9 !!!?
12:47 15.08.2026