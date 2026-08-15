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Продължава спада на нивото на река Дунав в българския участък

Продължава спада на нивото на река Дунав в българския участък

15 Август, 2026 10:55 1 046 9

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  • река
Продължава спада на нивото на река Дунав в българския участък - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, показват данните на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 сантиметра под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощи, пише БНР.

В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой.

Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция "Речен надзор".


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Бойко Банкята

    10 2 Отговор
    Аз ако бях на власт, щях да докарам вода от Гърция да захраним Дунава.

    11:03 15.08.2026

  • 2 бою боклука

    13 0 Отговор
    направил съм договор на нашата вода със сраел и еднавременно внасях италянски боклук да го горим в тецовете ми

    11:07 15.08.2026

  • 3 Стенли

    9 1 Отговор
    Тъй тъй , скоро и ний май ще спираме АЕЦ а , палете МАРИЦИТЕ,друго спасение няма и да се премахнат тези простотии наречени въглеродни квоти

    Коментиран от #8

    11:09 15.08.2026

  • 4 професор Владко

    1 0 Отговор
    Пропуснали сме урока за пълния член.

    11:18 15.08.2026

  • 5 зелена енергия ,хак да вие ся

    7 1 Отговор
    евротъпита,ще ви бъде забавно.....

    11:25 15.08.2026

  • 6 Соншонжмон

    4 1 Отговор
    А в румънския участък как е?

    11:29 15.08.2026

  • 7 червените майцепродавци

    3 2 Отговор
    разпродадоха и реките

    11:30 15.08.2026

  • 8 Езерово

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Стенли":

    Да пускат и ТЕЦ Варна.Тя поне е на езерото и вода има в изобилие за охлаждане.Кой и защо я спря преди години?Да слугуваме на баба Меркел,нали?Готова ТЕЦ стои като паметник на безумието на управляващи.Пристанището стои празно.Никой в света на капитализма не си го позволява дори за миг.Едно кейово място за кораб дълъг 120 метра струва 2500$ на час!Това са цените в САЩ.Затова е казват-времето е пари.Тук цари безвремие и безхаберие.

    11:31 15.08.2026

  • 9 !!!?

    1 0 Отговор
    Копейките да тичат да носят вода от "Гьоло" на Белене да охлаждат Козлодуй !!!

    12:47 15.08.2026

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