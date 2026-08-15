Продължава спада на нивото на река Дунав в българския участък

Нивото на река Дунав в българския участък продължава да спада, показват данните на Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

Според тях при Русе нивото на реката е вече минус 123 сантиметра под условната нула, т.е. регистриран е нов спад с 2 см за денонощи, пише БНР.

В районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см, а при Свищов нивото е в застой.

Продължават опитите за преместване на плавателен съд, заседнал в района на остров Батин, допълват от дирекция "Речен надзор".