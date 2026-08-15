Новини
България »
Кюстендил »
Патриарх Даниил оглавява литургията в кюстендилския храм "Успение Богородично"

Патриарх Даниил оглавява литургията в кюстендилския храм "Успение Богородично"

15 Август, 2026 08:56 710 24

  • патриарх даниил-
  • литургия-
  • кюстендил

През деня ще върви и 19-ото издание на културно обредния форум "Панагия - въздигане на хляба"

Патриарх Даниил оглавява литургията в кюстендилския храм "Успение Богородично" - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

В Кюстендил се очаква патриарх Даниил да оглави литургията в централния храм "Успение Богородично", осветен преди 210 години.

През деня ще върви и 19-ото издание на културно обредния форум "Панагия - въздигане на хляба", пише БНР.

Очаква се стотици да влязат в храма за патриаршеската литургия и да получат благослова на Негово светейшество, литургията започва в 9 ч.

Същевременно посетителите ще могат да видят и изложбата "210 години храм "Успение Богородично" – история, вяра и духовност" – фотодокументална изложба на Държавен архив - Кюстендил и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров".

Чрез архивни документи, книги, фотографии и краеведски изследвания изложбата проследява историята и духовното значение на един от емблематичните храмове на Кюстендил и района.

Патриархът ще благослови и хлябовете, питите, зелниците, които ще покажат майстори на обредни домашни месива, изделия, в уникалния културен форум "Патагия-въздигане на хляба", който предизвика голям интерес, а при закриването му посетителите ще могат и да са закупят от изложеното.


Кюстендил / България
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Архимандрисандрит Бибиян

    3 0 Отговор
    Данильчо че изпълни литургията " Гамото Панагия"!

    09:00 15.08.2026

  • 2 Като има успение богородично

    2 2 Отговор
    Защо българките не раждат и абортите са разрешени
    Ембрионите са живи организми
    Не убивай

    Коментиран от #19

    09:12 15.08.2026

  • 3 Господ е българин

    2 2 Отговор
    Защо бълхарките не раждат деца

    09:13 15.08.2026

  • 4 Не ни стигат и другите психопати

    4 2 Отговор
    Ами и килимявките трябва да гледаме

    Коментиран от #20

    09:15 15.08.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ИМЕ ТВОЕ , СЛАВА ТВОЯ БОГОРОДИЦЕ
    ...
    И ПОДКРЕПИ НА ТАЗ ЗЕМЯ ДА ОЦЕЛЕЕМЕ

    09:16 15.08.2026

  • 6 Минувач

    5 1 Отговор
    Аман от ченгета навсякъде

    09:23 15.08.2026

  • 7 Мост

    3 1 Отговор
    Този зящо има такъв зъл поглед?

    09:23 15.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пфу

    6 1 Отговор
    Гнусна руска подлога.

    09:39 15.08.2026

  • 10 БОЦ - ко

    6 1 Отговор
    Под голямата корона на главата,
    Сатаната си е скрил рогата !

    Коментиран от #11

    09:46 15.08.2026

  • 11 БОЦ - ко

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "БОЦ - ко":

    По скоро -
    ВЪВ голямата....
    /първата редакция винаги е спонтанна! / 😊

    09:55 15.08.2026

  • 12 АГАТ а Кристи

    4 1 Отговор
    КГБ попа в "акция"...

    09:59 15.08.2026

  • 13 Комунистите смениха

    2 1 Отговор
    Георги Димитров и Цола Драгойчевс с Христос и Дева Мария

    10:00 15.08.2026

  • 14 А Църквата в Смолян се казва

    2 1 Отговор
    Св ВИСарион на бащиното име на Сталин

    10:02 15.08.2026

  • 15 Да нямате за кумир нищо що е долу на

    1 0 Отговор
    Земята нито що е горе на небесата

    10:04 15.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 ЦК на БКП

    4 1 Отговор
    Ние, от ЦК и другарите от ДС се гордеем с теб, другарю !
    Чрез теб идейте и намеренията ни са в сигурни ръце !
    Господ Ленин да бди над теб и всички нас, възприели вярата Му !

    10:05 15.08.2026

  • 18 Успение=смърт

    0 0 Отговор
    Битие 2:17 ..."от дървото за познаване на доброто и злото, да не ядеш от него, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш".
    1Коринт.15-Както в Адама, всички умират, така и в Христа всички ще оживеят(възкръснат), но всеки на реда си.Христос е първия плод, когато дойде отново, тези, които са Негови, останалите след царуването Му г. за Съд.И смъртта, последния враг, биде победена. "Никой не е възлязъл на небето, освен Христос, който е слязъл от там и в момента е на небето(след възкресението Си)"...,Блажени съсците, които си сукал, а Христос рече, По- добре кажи, блажени слушащите Словото и изпълняващите го".

    10:10 15.08.2026

  • 19 Защото

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Като има успение богородично":

    Господ дава свобода воля.. на всяко свое дете, изборът си е наш.

    Коментиран от #21, #23

    10:27 15.08.2026

  • 20 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Не ни стигат и другите психопати":

    Гледай себе си!

    10:28 15.08.2026

  • 21 Словото

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Защото":

    Йоан 15:16-"Не вие избрахте мен, а аз избрах вас и ви определих да отивате и да давате плод..., така, че стига папагалски клишета.

    10:33 15.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 И още

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Защото":

    Матей гл.7 По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?
    Къде е свободната воля, тръните, колкото и да ги ториш, добър плод няма да дадат.

    10:54 15.08.2026

  • 24 Взаимозаменяеми думи са

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тошко":

    Йоан гл.11Нашият приятел Лазар заспа, но Аз отивам да го събудя.Затова учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.
    Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън.
    Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря.
    Даниил гл.12-И спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а други за срам и вечно презрение.

    11:00 15.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове