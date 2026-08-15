Патриарх Даниил оглавява литургията в кюстендилския храм "Успение Богородично"

В Кюстендил се очаква патриарх Даниил да оглави литургията в централния храм "Успение Богородично", осветен преди 210 години.

През деня ще върви и 19-ото издание на културно обредния форум "Панагия - въздигане на хляба", пише БНР.

Очаква се стотици да влязат в храма за патриаршеската литургия и да получат благослова на Негово светейшество, литургията започва в 9 ч.

Същевременно посетителите ще могат да видят и изложбата "210 години храм "Успение Богородично" – история, вяра и духовност" – фотодокументална изложба на Държавен архив - Кюстендил и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров".

Чрез архивни документи, книги, фотографии и краеведски изследвания изложбата проследява историята и духовното значение на един от емблематичните храмове на Кюстендил и района.

Патриархът ще благослови и хлябовете, питите, зелниците, които ще покажат майстори на обредни домашни месива, изделия, в уникалния културен форум "Патагия-въздигане на хляба", който предизвика голям интерес, а при закриването му посетителите ще могат и да са закупят от изложеното.