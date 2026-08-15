Патриарх Даниил оглавява литургията в кюстендилския храм "Успение Богородично"

В Кюстендил се очаква патриарх Даниил да оглави литургията в централния храм "Успение Богородично", осветен преди 210 години.
През деня ще върви и 19-ото издание на културно обредния форум "Панагия - въздигане на хляба", пише БНР.
Очаква се стотици да влязат в храма за патриаршеската литургия и да получат благослова на Негово светейшество, литургията започва в 9 ч.
Същевременно посетителите ще могат да видят и изложбата "210 години храм "Успение Богородично" – история, вяра и духовност" – фотодокументална изложба на Държавен архив - Кюстендил и Регионална библиотека "Емануил Попдимитров".
Чрез архивни документи, книги, фотографии и краеведски изследвания изложбата проследява историята и духовното значение на един от емблематичните храмове на Кюстендил и района.
Патриархът ще благослови и хлябовете, питите, зелниците, които ще покажат майстори на обредни домашни месива, изделия, в уникалния културен форум "Патагия-въздигане на хляба", който предизвика голям интерес, а при закриването му посетителите ще могат и да са закупят от изложеното.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Архимандрисандрит Бибиян
09:00 15.08.2026
2 Като има успение богородично
Ембрионите са живи организми
Не убивай
Коментиран от #19
09:12 15.08.2026
3 Господ е българин
09:13 15.08.2026
4 Не ни стигат и другите психопати
Коментиран от #20
09:15 15.08.2026
5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
И ПОДКРЕПИ НА ТАЗ ЗЕМЯ ДА ОЦЕЛЕЕМЕ
09:16 15.08.2026
6 Минувач
09:23 15.08.2026
7 Мост
09:23 15.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пфу
09:39 15.08.2026
10 БОЦ - ко
Сатаната си е скрил рогата !
Коментиран от #11
09:46 15.08.2026
11 БОЦ - ко
До коментар #10 от "БОЦ - ко":По скоро -
ВЪВ голямата....
/първата редакция винаги е спонтанна! / 😊
09:55 15.08.2026
12 АГАТ а Кристи
09:59 15.08.2026
13 Комунистите смениха
10:00 15.08.2026
14 А Църквата в Смолян се казва
10:02 15.08.2026
15 Да нямате за кумир нищо що е долу на
10:04 15.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 ЦК на БКП
Чрез теб идейте и намеренията ни са в сигурни ръце !
Господ Ленин да бди над теб и всички нас, възприели вярата Му !
10:05 15.08.2026
18 Успение=смърт
1Коринт.15-Както в Адама, всички умират, така и в Христа всички ще оживеят(възкръснат), но всеки на реда си.Христос е първия плод, когато дойде отново, тези, които са Негови, останалите след царуването Му г. за Съд.И смъртта, последния враг, биде победена. "Никой не е възлязъл на небето, освен Христос, който е слязъл от там и в момента е на небето(след възкресението Си)"...,Блажени съсците, които си сукал, а Христос рече, По- добре кажи, блажени слушащите Словото и изпълняващите го".
10:10 15.08.2026
19 Защото
До коментар #2 от "Като има успение богородично":Господ дава свобода воля.. на всяко свое дете, изборът си е наш.
Коментиран от #21, #23
10:27 15.08.2026
20 Така е
До коментар #4 от "Не ни стигат и другите психопати":Гледай себе си!
10:28 15.08.2026
21 Словото
До коментар #19 от "Защото":Йоан 15:16-"Не вие избрахте мен, а аз избрах вас и ви определих да отивате и да давате плод..., така, че стига папагалски клишета.
10:33 15.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 И още
До коментар #19 от "Защото":Матей гл.7 По плодовете им ще ги познаете. Бере ли се грозде от тръни или смокини от репеи?
Къде е свободната воля, тръните, колкото и да ги ториш, добър плод няма да дадат.
10:54 15.08.2026
24 Взаимозаменяеми думи са
До коментар #22 от "Тошко":Йоан гл.11Нашият приятел Лазар заспа, но Аз отивам да го събудя.Затова учениците Му рекоха: Господи, ако е заспал, ще оздравее.
Но Исус бе говорил за смъртта му; а те мислеха, че говори за почиване в сън.
Тогава Исус им рече ясно: Лазар умря.
Даниил гл.12-И спящите в пръстта на земята ще се събудят, едни за вечен живот, а други за срам и вечно презрение.
11:00 15.08.2026