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Варна с богата програма от културни събития по случай празника си

Варна с богата програма от културни събития по случай празника си

15 Август, 2026 09:45 707 13

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Дни преди Св. Успение Богородично Калиакра разкри още една от тайните си - златен пръстен с изображение на Богородица Оранта

Варна с богата програма от културни събития по случай празника си - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

15 август е денят, в който Варна празнува. Днес морската ни столица посреща своя празник с богата програма от културни събития, концерти и инициативи. Очаква се и тази година в отбелязването на деня на Варна да се включат хиляди, а празничното настроение ще продължи до късно вечерта. През вчерашния ден в града беше посрещната и чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, на която варненци ще могат да се поклонят и днес.

Празничната програма започва с литургия в катедралния храм „Свето Успение Богородично“. След това продължава с официални церемонии, а вечерта предстои голям концерт с участието на победителката от „Евровизия“ DARA.

Дни преди един от най-големите християнски празници – Св. Успение Богородично, Калиакра разкри още една от тайните си - златен пръстен с изображение на Богородица Оранта.

Алхеологът д-р Филип Петрунов разказва, че бижуто е дамско с характерната за втората половина на 14 век стилистика, а изображението е много семпло врязано.

Това е характерно за раннобългарския период и именно иконографията прави находката особено интересна за археолозите.

Д-р Филип Петрунов подчертава, че въпросната иконография е лесно разпознаваема, тъй като богославеща позиция не може да бъде сбъркана.

А находката определено впечатли и учениците Димитър Томанов и Борис Радев. Те споделиха удовлетворението да бъдат на мястото, на което са направени откритията.

Историята на малкия накит е само част от картината, която археолозите постепенно възстановяват. След „златния некропол” от „квартала на богатите”, те разкриват още много артефакти, свързани с живота на свещениците в храмовете от столичния период на Калиакра.

Д-р Петрунов допълва, че са намерени част от каменна икона на Иисус Христос Пантократор, кръстове, енколпиони, личен кръст-медальон, някои други предмети, свързани с ежедневието и бита на тези свещеници.

Над 500 предмета са открити миналото и това лято, като настоящият сезон продължава да добавя нови детайли към живота на свещениците. Археологът допълва, че през останалата част от времето за работа са концентрирани върху проучването на киновиаления комплекс. "Това е по същество едно общежитие. Говорим за площ от над 1500 кв.м. с над 35 помещения, които са на няколко нива", обяснява още той. Следите от края на XIV век разказват и за военен конфликт. Открити са и над 50 сребърни монети.)


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А бургъзлии станаха бангаранги

    2 3 Отговор
    Бургъзлии винаги са си били мангии.

    09:46 15.08.2026

  • 2 На който му е Позволено !

    1 3 Отговор
    Ще го прави !

    На Който Не !

    Няма !

    09:51 15.08.2026

  • 3 Простьо

    16 0 Отговор
    Статия за богатата програма по случай празника на Варна, а след две общи изречения, три страници за археологическа находка... Особено безполезна статия.

    09:51 15.08.2026

  • 4 Нерде Варна,

    9 0 Отговор
    И нейният празник, нерде Калиакра и археологическите находки??? Всичко в едно - нали е “на морето”.

    09:53 15.08.2026

  • 5 2026: БАНГАРАНГА. 2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    6 2 Отговор
    DARA довечера най-накрая ще се сети да се побара и ще изпее ГАНГ(А)БАНГ(А). 🔞❤️

    09:55 15.08.2026

  • 6 Някога,

    7 1 Отговор
    Варна ми беше любим град ... Всяко лято ходих при ляля и братовчедките ми на гости, през 90-те дори живях и работих там .... Сега се моля да не ми се налага да ходя в този град, срам и мъка...

    10:00 15.08.2026

  • 7 Блаже-корумпето

    5 1 Отговор
    пак ще намаже дебело филията. Колко ли средства ще отидат по джобовете им? Блажем ли, блажем.

    10:04 15.08.2026

  • 8 Благодаря

    6 0 Отговор
    Но във Варна познавам много начетени културтрегерки, които да ми изнесат богата културно - развлекателна програма като персонален гид!

    10:11 15.08.2026

  • 9 Радвайте се и се веселете

    3 0 Отговор
    Голяма е наградата ви на небесата

    10:22 15.08.2026

  • 10 Специалист

    4 0 Отговор
    Ще има ли безплатна бангаранга.Иначе не стъпвам

    Коментиран от #12

    10:27 15.08.2026

  • 11 За съжаление паметника на

    0 0 Отговор
    Майка българия във велико търново не е от бял материал и е с корона

    10:29 15.08.2026

  • 12 2026: БАНГАРАНГА. 2027: ГАНГ(А)БАНГ(А).

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Специалист":

    "10 Специалист

    30Отговор
    Ще има ли безплатна бангаранга.Иначе не стъпвам
    10:27 15.08.2026"

    Ако входа на събитието е безплатен - да, Бангарангата ще е безплатна.
    После обаче DARA кани у тях всички мераклии на ГАНГ(А)БАНГ(А). 🔞❤️
    И ТЯ ЩЕ Е БЕЗПЛАТНА!!!
    Носете си пиене. 🍾

    10:58 15.08.2026

  • 13 Добруджански зърнар

    0 0 Отговор
    Варна?! Отдавна това място стана ВарнЯ! Надявам се да направят паметник на Пламен Горанов, някой ден - нека помним, че имаше хора, които се опълчиха на ТИМ!

    11:07 15.08.2026

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