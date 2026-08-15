Варна с богата програма от културни събития по случай празника си

15 август е денят, в който Варна празнува. Днес морската ни столица посреща своя празник с богата програма от културни събития, концерти и инициативи. Очаква се и тази година в отбелязването на деня на Варна да се включат хиляди, а празничното настроение ще продължи до късно вечерта. През вчерашния ден в града беше посрещната и чудотворната хавайска икона на Пресвета Богородица, на която варненци ще могат да се поклонят и днес.

Празничната програма започва с литургия в катедралния храм „Свето Успение Богородично“. След това продължава с официални церемонии, а вечерта предстои голям концерт с участието на победителката от „Евровизия“ DARA.

Дни преди един от най-големите християнски празници – Св. Успение Богородично, Калиакра разкри още една от тайните си - златен пръстен с изображение на Богородица Оранта.

Алхеологът д-р Филип Петрунов разказва, че бижуто е дамско с характерната за втората половина на 14 век стилистика, а изображението е много семпло врязано.

Това е характерно за раннобългарския период и именно иконографията прави находката особено интересна за археолозите.

Д-р Филип Петрунов подчертава, че въпросната иконография е лесно разпознаваема, тъй като богославеща позиция не може да бъде сбъркана.

А находката определено впечатли и учениците Димитър Томанов и Борис Радев. Те споделиха удовлетворението да бъдат на мястото, на което са направени откритията.

Историята на малкия накит е само част от картината, която археолозите постепенно възстановяват. След „златния некропол” от „квартала на богатите”, те разкриват още много артефакти, свързани с живота на свещениците в храмовете от столичния период на Калиакра.

Д-р Петрунов допълва, че са намерени част от каменна икона на Иисус Христос Пантократор, кръстове, енколпиони, личен кръст-медальон, някои други предмети, свързани с ежедневието и бита на тези свещеници.

Над 500 предмета са открити миналото и това лято, като настоящият сезон продължава да добавя нови детайли към живота на свещениците. Археологът допълва, че през останалата част от времето за работа са концентрирани върху проучването на киновиаления комплекс. "Това е по същество едно общежитие. Говорим за площ от над 1500 кв.м. с над 35 помещения, които са на няколко нива", обяснява още той. Следите от края на XIV век разказват и за военен конфликт. Открити са и над 50 сребърни монети.)