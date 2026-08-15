Натали Трифонова иска поне още едно дете

Чаровната синоптичка Натали Трифонова призна, че би искала да има още едно дете, но е твърде рано да го планува от сега. Русата водеща в момента е в майчинство, докато отглежда първородния си син Арън, и временно отсъства от телевизионния екран. Въпреки това тя продължава да бъде активна на театралната и музикалната сцена, където има главна роля в хитовия мюзикъл „Продуцентите“.

На въпроса дали обмисля да разшири семейството си, Натали Трифонова признава, че желанието е налице.

„Не знам. И друг път са ме питали. Иска ми се да имам поне още едно“, споделя телевизионната водеща.

Тя обаче признава, че заедно с желанието идват и определени страхове. Основното ѝ притеснение е дали би могла да отделя необходимото внимание на всяко от децата си.

„Тук идват страховете дали бих могла на всяко от тях да обръщам нужното внимание. Този факт ме кара да се замисля“, казва Натали Трифонова.

Докато е в майчинство, сред феновете и телевизионните зрители се зароди въпроса дали ще се върне скоро на екран. Засега водещата не казва нищо за бъдещите си кариерни планове, но споделя, че приоритетът ѝ в момента е бебето Арън, а всичко останало остана на заден план за неопределено време.