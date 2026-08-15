Новини
Любопитно »
Натали Трифонова иска поне още едно дете

Натали Трифонова иска поне още едно дете

15 Август, 2026 11:38 1 031 23

  • натали трифонова-
  • синоптичка-
  • бебе-
  • дете-
  • майка

Въпреки че има желанието да се сдобие с още едно бебе, тя признава, че изпитва и страхове

Натали Трифонова иска поне още едно дете - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чаровната синоптичка Натали Трифонова призна, че би искала да има още едно дете, но е твърде рано да го планува от сега. Русата водеща в момента е в майчинство, докато отглежда първородния си син Арън, и временно отсъства от телевизионния екран. Въпреки това тя продължава да бъде активна на театралната и музикалната сцена, където има главна роля в хитовия мюзикъл „Продуцентите“.

На въпроса дали обмисля да разшири семейството си, Натали Трифонова признава, че желанието е налице.

„Не знам. И друг път са ме питали. Иска ми се да имам поне още едно“, споделя телевизионната водеща.

Тя обаче признава, че заедно с желанието идват и определени страхове. Основното ѝ притеснение е дали би могла да отделя необходимото внимание на всяко от децата си.

„Тук идват страховете дали бих могла на всяко от тях да обръщам нужното внимание. Този факт ме кара да се замисля“, казва Натали Трифонова.

Докато е в майчинство, сред феновете и телевизионните зрители се зароди въпроса дали ще се върне скоро на екран. Засега водещата не казва нищо за бъдещите си кариерни планове, но споделя, че приоритетът ѝ в момента е бебето Арън, а всичко останало остана на заден план за неопределено време.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 По напред

    14 1 Отговор
    да избере бащата!

    11:39 15.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 npoбвала си

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "павела митова":

    знайш

    11:45 15.08.2026

  • 5 Тик-Ток

    12 1 Отговор
    Много ни трябват още паразити ,щото в България има малко

    11:45 15.08.2026

  • 6 ЧЕТЕЦ

    4 0 Отговор
    Бих ти услужил, ама и моите са малко

    11:53 15.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 павела митова

    9 1 Отговор
    пробвай с някой ама да не е от банкя и да не е тиква виж едно от него ти стига

    12:02 15.08.2026

  • 11 Цигу сиксъ

    4 1 Отговор
    Да заповяда

    12:03 15.08.2026

  • 12 здравка клинчева

    7 2 Отговор
    като му гледам главичката .....таткото от банкя ши да е на 100%

    12:04 15.08.2026

  • 13 Някой

    5 3 Отговор
    Не разбирам, кой е навит на тази кобила да прави дете?

    12:05 15.08.2026

  • 14 Опит

    3 2 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    Да-а,сега вече е раждала и ще и е нужен по-голямо "Ф"-и.Може и етиопец,че са християни.Тя ще си реши.Важното е да и е гот на дивана щом са двама.Нали така пеят двете "копчета".И да им е удобно.

    12:08 15.08.2026

  • 15 Черната Богородица от Несебър

    0 4 Отговор

    До коментар #8 от "Факт":

    На тая няма да й направя кефа да роди нещо по-добро от мен.

    12:08 15.08.2026

  • 16 Цар 🎃

    4 0 Отговор
    Аз вече не мога

    12:10 15.08.2026

  • 17 АФЕДЕРСИН МАШААЛА!!!

    4 0 Отговор
    Тъкмо бях решил, че денят ще си мине ей така бадява, без някоя потресаваща новина с галактическо значение и изведнъж те ти булка Спасов ден…сервирана е Наталито искала и друго дете. Очертава се интересен ден след като първата голяма новина е толкова голяма, какви ли ще са следващите, например, че вече пие друг бранд кафе на закуска или, че домашния й любимец й е скъсал чорапогащника…

    12:33 15.08.2026

  • 18 Ко речи?

    2 1 Отговор
    Този път да се постарае да е по-дрънато в очичките.

    12:37 15.08.2026

  • 19 🦦⛱️🍦

    2 0 Отговор
    Баце дали ще й направи 🤨

    Коментиран от #23

    12:38 15.08.2026

  • 20 Гоуст

    3 0 Отговор
    Ами побързайте, защото бащата гони почти 70 години

    12:38 15.08.2026

  • 21 Перо

    2 0 Отговор
    Време е за черно!

    12:52 15.08.2026

  • 22 Да иде в някой център за мигранти

    2 0 Отговор
    Ще ѝ направят не още едно, ами няколко чавета.

    12:56 15.08.2026

  • 23 БАЦЕ ВЕЧЕ Е ДЪРТ

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "🦦⛱️🍦":

    Ще трябва да е инвитро.

    12:57 15.08.2026