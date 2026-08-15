Натали Трифонова иска поне още едно дете

Чаровната синоптичка Натали Трифонова призна, че би искала да има още едно дете, но е твърде рано да го планува от сега. Русата водеща в момента е в майчинство, докато отглежда първородния си син Арън, и временно отсъства от телевизионния екран. Въпреки това тя продължава да бъде активна на театралната и музикалната сцена, където има главна роля в хитовия мюзикъл „Продуцентите“.
На въпроса дали обмисля да разшири семейството си, Натали Трифонова признава, че желанието е налице.
„Не знам. И друг път са ме питали. Иска ми се да имам поне още едно“, споделя телевизионната водеща.
Тя обаче признава, че заедно с желанието идват и определени страхове. Основното ѝ притеснение е дали би могла да отделя необходимото внимание на всяко от децата си.
„Тук идват страховете дали бих могла на всяко от тях да обръщам нужното внимание. Този факт ме кара да се замисля“, казва Натали Трифонова.
Докато е в майчинство, сред феновете и телевизионните зрители се зароди въпроса дали ще се върне скоро на екран. Засега водещата не казва нищо за бъдещите си кариерни планове, но споделя, че приоритетът ѝ в момента е бебето Арън, а всичко останало остана на заден план за неопределено време.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 По напред
11:39 15.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 npoбвала си
До коментар #3 от "павела митова":знайш
11:45 15.08.2026
5 Тик-Ток
11:45 15.08.2026
6 ЧЕТЕЦ
11:53 15.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 павела митова
12:02 15.08.2026
11 Цигу сиксъ
12:03 15.08.2026
12 здравка клинчева
12:04 15.08.2026
13 Някой
12:05 15.08.2026
14 Опит
До коментар #8 от "Факт":Да-а,сега вече е раждала и ще и е нужен по-голямо "Ф"-и.Може и етиопец,че са християни.Тя ще си реши.Важното е да и е гот на дивана щом са двама.Нали така пеят двете "копчета".И да им е удобно.
12:08 15.08.2026
15 Черната Богородица от Несебър
До коментар #8 от "Факт":На тая няма да й направя кефа да роди нещо по-добро от мен.
12:08 15.08.2026
16 Цар 🎃
12:10 15.08.2026
17 АФЕДЕРСИН МАШААЛА!!!
12:33 15.08.2026
18 Ко речи?
12:37 15.08.2026
19 🦦⛱️🍦
Коментиран от #23
12:38 15.08.2026
20 Гоуст
12:38 15.08.2026
21 Перо
12:52 15.08.2026
22 Да иде в някой център за мигранти
12:56 15.08.2026
23 БАЦЕ ВЕЧЕ Е ДЪРТ
До коментар #19 от "🦦⛱️🍦":Ще трябва да е инвитро.
12:57 15.08.2026