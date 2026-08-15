Жълт код за вълнение на морето е издаден за днес

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде жълт код за вълнение на морето днес. Това се посочва на сайта на НИМХ.
От института посочват, че при жълт код хората трябва да бъдат внимателни за това, че комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Препоръчва се хората да бъдат внимателни, когато шофират или се разхождат в крайбрежните зони.
Според прогнозата за времето по Черноморието ще има променлива облачност, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 черноморска ешерихаекола
11:43 15.08.2026
2 Дзак
Коментиран от #9
11:51 15.08.2026
3 медуза
Коментиран от #4, #6
11:51 15.08.2026
4 чак пък
До коментар #3 от "медуза":невъзможно ? дай малко по-серизно вчера се къпах в морето на яките вълни днес пак ще се къпя
Коментиран от #10
11:58 15.08.2026
5 УдоМача
11:58 15.08.2026
6 УдоМача
До коментар #3 от "медуза":Медузо - ний да не сме раци, че да ни пука какви са ямите по дъното??????
11:59 15.08.2026
7 Може Да Размие !
Ка !
Ли !
И !
Те !
12:05 15.08.2026
8 Шамандура
12:17 15.08.2026
9 А ще ви изпрати
До коментар #2 от "Дзак":със поп !
12:24 15.08.2026
10 РИБАР
До коментар #4 от "чак пък":И като се събуди... пличкаш в кукуто на детето
12:28 15.08.2026