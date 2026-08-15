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Жълт код за вълнение на морето е издаден за днес

Жълт код за вълнение на морето е издаден за днес

15 Август, 2026 11:34 772 10

  • жълт код-
  • море-
  • вълни-
  • нимх

Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд

Жълт код за вълнение на морето е издаден за днес - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде жълт код за вълнение на морето днес. Това се посочва на сайта на НИМХ.

От института посочват, че при жълт код хората трябва да бъдат внимателни за това, че комбинацията от силен вятър, прилив и бурно вълнение може да доведе до локални наводнения в крайбрежните зони. Препоръчва се хората да бъдат внимателни, когато шофират или се разхождат в крайбрежните зони.

Според прогнозата за времето по Черноморието ще има променлива облачност, а вълнението на морето ще бъде 3-4 бала. Само по южното крайбрежие е възможно да превали слаб дъжд. Ще духа умерен, по южното крайбрежие временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 25°-26°, колкото е и температурата на морската вода.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 черноморска ешерихаекола

    5 3 Отговор
    Елате пиленца.....

    11:43 15.08.2026

  • 2 Дзак

    5 0 Отговор
    Морето ще ни посрещне с вълнение!

    Коментиран от #9

    11:51 15.08.2026

  • 3 медуза

    5 0 Отговор
    През август духат "мусоните".Вълнението се усилва и става невъзможно и опасно за къпане.Вълните образуват опасни ями по дъното.

    Коментиран от #4, #6

    11:51 15.08.2026

  • 4 чак пък

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "медуза":

    невъзможно ? дай малко по-серизно вчера се къпах в морето на яките вълни днес пак ще се къпя

    Коментиран от #10

    11:58 15.08.2026

  • 5 УдоМача

    1 2 Отговор
    Мурьето се ядосва, че бесовщината догодина ще е в Бургас и ще го оскверни!!!

    11:58 15.08.2026

  • 6 УдоМача

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "медуза":

    Медузо - ний да не сме раци, че да ни пука какви са ямите по дъното??????

    11:59 15.08.2026

  • 7 Може Да Размие !

    2 1 Отговор
    Фе !

    Ка !

    Ли !

    И !

    Те !

    12:05 15.08.2026

  • 8 Шамандура

    2 0 Отговор
    Не е ли жълт и червен флаг, какви са тези жълти и кафеви кодове?

    12:17 15.08.2026

  • 9 А ще ви изпрати

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дзак":

    със поп !

    12:24 15.08.2026

  • 10 РИБАР

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "чак пък":

    И като се събуди... пличкаш в кукуто на детето

    12:28 15.08.2026

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