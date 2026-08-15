Министърът на туризма искал Варна за домакин на "Евровизия", но доволен и за Бургас

Смятам, че Варна трябваше да бъде домакин на "Евровизия 2027", но изборът на Бургас също дава огромна възможност за популяризиране на Българското Черноморие. Това заяви пред "Нова телевизия" министърът на туризма Илин Димитров.

Той призна, че се е изненадал, че Бургас е спечелил, и уточни, че не е участвал в избора на града домакин, посочи news.bg.

По думите му обаче решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на туризма у нас. "От самото начало се надявах да е Варна, но в момента имаме възможност да покажем Черноморието на целия свят. Това ще бъде най-доброто начало на туристическия сезон", убеден е министърът.

Той отбеляза, че регионът около Бургас разполага с голяма леглова база, включително множество четири- и петзвездни хотели. Основен проблем според него може да се окаже транспортната свързаност. "Ще има проблеми с транспорта, затова сме започнали вече преговори и проекти", посочи Димитров.

Министерството на туризма подготвя и широка програма от събития в страната. Очаква се да бъдат организирани над 100 активности, свързани с популяризирането на България. "Най-важното е да покажем България в най-добрата ни светлина и да отправим позитивни послания", изтъкна министърът.

Той даде пример с Виена, където около провеждането на "Евровизия" са били генерирани над 370 000 позитивни послания за града и региона. Той заяви, че организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена. "Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас", обясни Димитров.

Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. "При наличието на стотици хиляди легла и огромни възможности някои хора се опитват да спечелят от спекула, но уверявам, че цените ще са добри. Ние имаме изключително широк избор за настаняване", подчерта той.

Димитров съобщи и че вече се работи активно по транспортната и въздушната свързаност. Министерството води разговори с големи авиокомпании, които пускат нови линии, с цел те да бъдат запазени и след "Евровизия".

По думи на Димитров настоящият туристически сезон е започнал по-слабо.

"Тази година туристическият сезон не е много силен и то е, защото колегите от Министерството на туризма не са си свършили работата миналата година. В туризма се работи една година напред. Сега ние работим усилено за следващия сезон", отбеляза той.

По данни на Евростат туристическият сезон в България е започнал със слаби показатели. За юли данните са сходни с тези от миналата година. "Не можем да говорим за голям спад, но ние работим активно, за да поправим грешките на предишните управления. Имаме нужда от повече авиосвързаност и добра реклама", коментира министърът.

По повод предстоящия регистър на атракционите Димитров подчерта, че регулацията сама по себе си не може да замени личната отговорност на водачите.

Министърът увери, че законовият срок ще бъде спазен и наредбата ще бъде публикувана до края на месеца.

Предвижда се и създаването на туристическа обсерватория, която да започне работа през следващия месец. Целта е да се анализира качеството на туристическия продукт, като внимание ще бъде отделено и на висшето образование и подготовката на кадри за сектора.