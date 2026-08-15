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Министърът на туризма искал Варна за домакин на "Евровизия", но доволен и за Бургас

Министърът на туризма искал Варна за домакин на "Евровизия", но доволен и за Бургас

15 Август, 2026 11:15 969 48

  • илин димитров-
  • бургас-
  • евровизия-
  • конкурс-
  • туризъм

Решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на туризма у нас, посочи Илин Димитров

Министърът на туризма искал Варна за домакин на "Евровизия", но доволен и за Бургас - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Смятам, че Варна трябваше да бъде домакин на "Евровизия 2027", но изборът на Бургас също дава огромна възможност за популяризиране на Българското Черноморие. Това заяви пред "Нова телевизия" министърът на туризма Илин Димитров.

Той призна, че се е изненадал, че Бургас е спечелил, и уточни, че не е участвал в избора на града домакин, посочи news.bg.

По думите му обаче решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на туризма у нас. "От самото начало се надявах да е Варна, но в момента имаме възможност да покажем Черноморието на целия свят. Това ще бъде най-доброто начало на туристическия сезон", убеден е министърът.

Той отбеляза, че регионът около Бургас разполага с голяма леглова база, включително множество четири- и петзвездни хотели. Основен проблем според него може да се окаже транспортната свързаност. "Ще има проблеми с транспорта, затова сме започнали вече преговори и проекти", посочи Димитров.

Министерството на туризма подготвя и широка програма от събития в страната. Очаква се да бъдат организирани над 100 активности, свързани с популяризирането на България. "Най-важното е да покажем България в най-добрата ни светлина и да отправим позитивни послания", изтъкна министърът.

Той даде пример с Виена, където около провеждането на "Евровизия" са били генерирани над 370 000 позитивни послания за града и региона. Той заяви, че организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена. "Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас", обясни Димитров.

Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. "При наличието на стотици хиляди легла и огромни възможности някои хора се опитват да спечелят от спекула, но уверявам, че цените ще са добри. Ние имаме изключително широк избор за настаняване", подчерта той.

Димитров съобщи и че вече се работи активно по транспортната и въздушната свързаност. Министерството води разговори с големи авиокомпании, които пускат нови линии, с цел те да бъдат запазени и след "Евровизия".

По думи на Димитров настоящият туристически сезон е започнал по-слабо.

"Тази година туристическият сезон не е много силен и то е, защото колегите от Министерството на туризма не са си свършили работата миналата година. В туризма се работи една година напред. Сега ние работим усилено за следващия сезон", отбеляза той.

По данни на Евростат туристическият сезон в България е започнал със слаби показатели. За юли данните са сходни с тези от миналата година. "Не можем да говорим за голям спад, но ние работим активно, за да поправим грешките на предишните управления. Имаме нужда от повече авиосвързаност и добра реклама", коментира министърът.

По повод предстоящия регистър на атракционите Димитров подчерта, че регулацията сама по себе си не може да замени личната отговорност на водачите.

Министърът увери, че законовият срок ще бъде спазен и наредбата ще бъде публикувана до края на месеца.

Предвижда се и създаването на туристическа обсерватория, която да започне работа през следващия месец. Целта е да се анализира качеството на туристическия продукт, като внимание ще бъде отделено и на висшето образование и подготовката на кадри за сектора.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бургазлии тепърва ще разберат

    18 2 Отговор
    в какъв батак ги вкара Митю Момата, кмета слънце на ГЕРБ.

    Коментиран от #4

    11:16 15.08.2026

  • 2 Кукла на мутрите

    14 1 Отговор
    Смешко

    11:17 15.08.2026

  • 3 Крум

    9 1 Отговор
    Айде няма нужда, да си се оправят в бургаЗь

    11:20 15.08.2026

  • 4 Боярышник

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Бургазлии тепърва ще разберат":

    Ти си пълен мАлОуМнИк

    11:21 15.08.2026

  • 5 Сатана Z

    9 0 Отговор
    На този и/брик бизнеса му е да вкатва всякаква чуждестранна работна ръка в българия.Всички роби работещи по морето са негови.Той измени закона за придобиване право на работа в българия да става до 3 дни а не за месец.Във Варна няма място ,в което да не е натопил човката си тоя боклук

    11:21 15.08.2026

  • 6 Абе

    14 5 Отговор
    Варна е крайно неподходяща както откъм инфраструктура, така и откъм човешки материал.

    11:23 15.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Погрижи Се !

    8 1 Отговор
    За Нормален Туризъм !

    Не е Длъжен !

    Народа !

    Да Плакне !

    Гъ !

    з!

    Ъ !

    На Изедниците !

    11:31 15.08.2026

  • 9 Георг

    8 0 Отговор
    Мутри и ЕВровизия?

    11:31 15.08.2026

  • 10 О, Морес

    10 0 Отговор
    Стига бе,спрете се малко ! Аман! Българите харесват хард- и метъл- рок,чалга,диско(от златните му години),класическа поп- и оперна музика .Толкоз ! Само пари са ви в главите.Това на Евровизията не е музика,а свирня за увредени !

    11:31 15.08.2026

  • 11 Адоре Мио

    8 0 Отговор
    Варна отдавна е превзета, разпределена и опоскана.

    11:32 15.08.2026

  • 12 Не знам как е заел постта но

    6 0 Отговор
    Няма качества нито визия както и поне половината му колеги са как да кажем случайни. Проблема е че не осъзнават отговорностите които имат и мислят че всичко е решено ми не не е решено.

    11:33 15.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Просто следете Евровизия

    8 0 Отговор
    С коя круйзна агенция или корабособственик договор ще обяви че е подписала за два круйзни кораба и надежда всяка оставете някаква далаверка да извъртите .... Нещо сериозно сте се заблудили гларусчета. Много сте заблудени верно. Никакви наеми никой няма на местните сееееляндури да плати. С два круйзни кораба ще дойдат и там ще си нощуват. Даже мога и от сега да ви кажа кои ще са. Но няма лошо да ви лъжат за пореден път. Вие го заслужавате. Вие се млади красиви и много умни

    Коментиран от #18, #21, #24, #30, #42, #47

    11:39 15.08.2026

  • 15 Робот

    7 0 Отговор
    Този е такава двулична и долна мърша че един ден ще го изучават в училище..КАК НЕ ТРЯБВА.

    11:40 15.08.2026

  • 16 Варналии

    8 0 Отговор
    Се оказаха много по умни

    Коментиран от #19

    11:42 15.08.2026

  • 17 Варна не иска гейвизия !

    7 1 Отговор
    Бойкот на гейвизията и лгбтито!. Бездара да ходи да си крещи по прайдовете!

    Коментиран от #39

    11:44 15.08.2026

  • 18 Че даже и приходи

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":

    от ДДС няма да има ! ....

    11:44 15.08.2026

  • 19 Варна си е Варна

    6 1 Отговор

    До коментар #16 от "Варналии":

    Защото са! Има разлика в коренното население - белогвардейци /аристократи/ и хора бежанци от турска и гръцка Тракия във Варна, в Бургас половин ямболските села.

    Коментиран от #33

    11:46 15.08.2026

  • 20 Славянов

    9 1 Отговор
    Слава Богу ,че не е Варна . То там хора не останаха . Само чужденци и селяния от всевъзможни села и градчета примесени с чужди навлеци . Горди ,че са се наместили на някаква работа включително в администрацията и всеки втори в някоя ОПГ партия и номенклатура. Скъпотия без покритие . Трамплин на хора за износ който се уреди да избяга на запад. Над вечер масово жилищните сгради с тъмни прозорци . Магазини и заведения в централната част с надписи за отдава под наем ,продава , тотална разпродажба и все такива хубави неща . Повече от половината град платено и паркирането ,та горе-долу в Добрич може да паркирате или в Стожер. Целия баир бетониран и малкото дъжд образува Венеция . За курортите им да не говорим. Там и цялата полиция не може се оправи та ще викат от Гърция и Турция най-вероятно . Без това са подготвяни за Турски или Руски вилает и ще плащат още пари данък за пътища. А политическите фигури от там са уникални . Мошеници от класа -фараони-пирамиди. Алчна паплач.

    Коментиран от #23

    11:47 15.08.2026

  • 21 Оооо бедни ми Адрешко

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":

    пак ще го играеш в ролята на момата ....

    11:49 15.08.2026

  • 22 Баш Хайдутин и действащ комунист

    5 0 Отговор
    Нямаме зала ,инфраструктурата ни е под всякаква критика ,строим стадион 35 години и продължаваме да строим кварталите са мизерия ,зелените площи са в някакви коопераци! С две думи станахме гето .Само ФК Черно море .

    11:52 15.08.2026

  • 23 Баш Хайдутин и действащ комунист

    4 0 Отговор

    До коментар #20 от "Славянов":

    Точен и ясен коментар👍👍👍

    11:54 15.08.2026

  • 24 Как бре

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":

    Казаха че на опашка са се наредили по 10000 евро за нощувка да дават. Златен дъжд щял да се излее над Меден Рудник

    11:55 15.08.2026

  • 25 име

    5 1 Отговор
    Няма място у варненско, пълно е yкpoпам. Трябва да се махнат за да има място запдругите туристи, ама са нагли, направили са си анклав и не се махат.

    11:57 15.08.2026

  • 26 Ама тъпо момче си и ти

    4 0 Отговор
    Илинчо Димитров..... жалка картинка сте и абсолютни глупости дрънкате

    12:03 15.08.2026

  • 27 Бургазлии ще преживеем и тази гнусотия

    4 1 Отговор
    Кво ли не сме преживяли до сега

    12:15 15.08.2026

  • 28 Всеядна

    0 1 Отговор
    Ми тя истината е по средата...

    12:15 15.08.2026

  • 29 Той е доволен, тя е доволна

    1 0 Отговор
    Всички олигофрени са доволни и важното е да са доволни и глупости да се дрънкат

    12:20 15.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 О, Морес

    1 0 Отговор
    Бургас,Морето и неговите Трудови хора категорично заявяват "Тук не е Содом !"

    12:23 15.08.2026

  • 32 Ще посрещаме корабите пълни с гейййтаци

    4 2 Отговор
    със хляб и сол като освободители. Олееее ... Еманация на 37 годишният погром

    12:23 15.08.2026

  • 33 Уж сме спечелили одринската битка

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Варна си е Варна":

    А пък българите бежанци от цяла Одринска Тракия са в Ямболска и бургаска област и в цялата страна разбира се до Варна и София и дори до Благоевград. Това е национална традиция и всякакъв дослук с Турция е неприемлив.

    Коментиран от #35

    12:25 15.08.2026

  • 34 Дори и от билетите

    1 2 Отговор
    ДДС няма да има. Бургазлии само ще чистят боклуците и това е. Схемата е отдавна отработена

    12:27 15.08.2026

  • 35 Соросоиден коректор

    3 0 Отговор

    До коментар #33 от "Уж сме спечелили одринската битка":

    Не е национална традиция а национална трагедия и какъвто и да е било дослук с Турция е неприемлив.

    12:27 15.08.2026

  • 36 665

    3 1 Отговор
    Във Варна къде - на Баба Алино или плажа ? Че овехтялата спортна зала не е за пред хора.

    12:33 15.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Елеонора

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Варна не иска гейвизия !":

    УВРЕДЕН МАЛОУМНИК

    12:48 15.08.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 То за това Варна и Бургас

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":

    Ама трябва поне малко мозък да има човек, че да го осъзнае

    12:51 15.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Защо се излагаш министре?

    0 0 Отговор
    Министре, ходил ли си изобщо във Варна, най мръсният град по черноморието, без достатъчно паркинги, в Центъра с дупка от години която е на Гергов. Варна беше цветущ град преди 1989 г.

    12:52 15.08.2026

  • 45 батвесо

    0 0 Отговор
    Трябваше да е във Варна на новия стадион, че можеше да го направят дотогава, сега ще го чакаме минимум още 10 години.

    12:53 15.08.2026

  • 46 Отнел си ми достъпа но пишеш че

    0 0 Отговор
    Коментара е премахнат от модераторите. Това цензура ли е ?

    12:54 15.08.2026

  • 47 Кмета на Бургас това отдавна го знае

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":

    Но е един подъл изпечен лъжец !

    12:55 15.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

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