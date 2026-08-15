Министърът на туризма искал Варна за домакин на "Евровизия", но доволен и за Бургас

Смятам, че Варна трябваше да бъде домакин на "Евровизия 2027", но изборът на Бургас също дава огромна възможност за популяризиране на Българското Черноморие. Това заяви пред "Нова телевизия" министърът на туризма Илин Димитров.
Той призна, че се е изненадал, че Бургас е спечелил, и уточни, че не е участвал в избора на града домакин, посочи news.bg.
По думите му обаче решението трябва да бъде използвано максимално добре за развитието на туризма у нас. "От самото начало се надявах да е Варна, но в момента имаме възможност да покажем Черноморието на целия свят. Това ще бъде най-доброто начало на туристическия сезон", убеден е министърът.
Той отбеляза, че регионът около Бургас разполага с голяма леглова база, включително множество четири- и петзвездни хотели. Основен проблем според него може да се окаже транспортната свързаност. "Ще има проблеми с транспорта, затова сме започнали вече преговори и проекти", посочи Димитров.
Министерството на туризма подготвя и широка програма от събития в страната. Очаква се да бъдат организирани над 100 активности, свързани с популяризирането на България. "Най-важното е да покажем България в най-добрата ни светлина и да отправим позитивни послания", изтъкна министърът.
Той даде пример с Виена, където около провеждането на "Евровизия" са били генерирани над 370 000 позитивни послания за града и региона. Той заяви, че организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена. "Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас", обясни Димитров.
Министърът коментира и опасенията за рязко вдигане на цените заради очаквания наплив от туристи. "При наличието на стотици хиляди легла и огромни възможности някои хора се опитват да спечелят от спекула, но уверявам, че цените ще са добри. Ние имаме изключително широк избор за настаняване", подчерта той.
Димитров съобщи и че вече се работи активно по транспортната и въздушната свързаност. Министерството води разговори с големи авиокомпании, които пускат нови линии, с цел те да бъдат запазени и след "Евровизия".
По думи на Димитров настоящият туристически сезон е започнал по-слабо.
"Тази година туристическият сезон не е много силен и то е, защото колегите от Министерството на туризма не са си свършили работата миналата година. В туризма се работи една година напред. Сега ние работим усилено за следващия сезон", отбеляза той.
По данни на Евростат туристическият сезон в България е започнал със слаби показатели. За юли данните са сходни с тези от миналата година. "Не можем да говорим за голям спад, но ние работим активно, за да поправим грешките на предишните управления. Имаме нужда от повече авиосвързаност и добра реклама", коментира министърът.
По повод предстоящия регистър на атракционите Димитров подчерта, че регулацията сама по себе си не може да замени личната отговорност на водачите.
Министърът увери, че законовият срок ще бъде спазен и наредбата ще бъде публикувана до края на месеца.
Предвижда се и създаването на туристическа обсерватория, която да започне работа през следващия месец. Целта е да се анализира качеството на туристическия продукт, като внимание ще бъде отделено и на висшето образование и подготовката на кадри за сектора.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бургазлии тепърва ще разберат
Коментиран от #4
11:16 15.08.2026
2 Кукла на мутрите
11:17 15.08.2026
3 Крум
11:20 15.08.2026
4 Боярышник
До коментар #1 от "Бургазлии тепърва ще разберат":Ти си пълен мАлОуМнИк
11:21 15.08.2026
5 Сатана Z
11:21 15.08.2026
6 Абе
11:23 15.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Погрижи Се !
Не е Длъжен !
Народа !
Да Плакне !
Гъ !
з!
Ъ !
На Изедниците !
11:31 15.08.2026
9 Георг
11:31 15.08.2026
10 О, Морес
11:31 15.08.2026
11 Адоре Мио
11:32 15.08.2026
12 Не знам как е заел постта но
11:33 15.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Просто следете Евровизия
Коментиран от #18, #21, #24, #30, #42, #47
11:39 15.08.2026
15 Робот
11:40 15.08.2026
16 Варналии
Коментиран от #19
11:42 15.08.2026
17 Варна не иска гейвизия !
Коментиран от #39
11:44 15.08.2026
18 Че даже и приходи
До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":от ДДС няма да има ! ....
11:44 15.08.2026
19 Варна си е Варна
До коментар #16 от "Варналии":Защото са! Има разлика в коренното население - белогвардейци /аристократи/ и хора бежанци от турска и гръцка Тракия във Варна, в Бургас половин ямболските села.
Коментиран от #33
11:46 15.08.2026
20 Славянов
Коментиран от #23
11:47 15.08.2026
21 Оооо бедни ми Адрешко
До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":пак ще го играеш в ролята на момата ....
11:49 15.08.2026
22 Баш Хайдутин и действащ комунист
11:52 15.08.2026
23 Баш Хайдутин и действащ комунист
До коментар #20 от "Славянов":Точен и ясен коментар👍👍👍
11:54 15.08.2026
24 Как бре
До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":Казаха че на опашка са се наредили по 10000 евро за нощувка да дават. Златен дъжд щял да се излее над Меден Рудник
11:55 15.08.2026
25 име
11:57 15.08.2026
26 Ама тъпо момче си и ти
12:03 15.08.2026
27 Бургазлии ще преживеем и тази гнусотия
12:15 15.08.2026
28 Всеядна
12:15 15.08.2026
29 Той е доволен, тя е доволна
12:20 15.08.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 О, Морес
12:23 15.08.2026
32 Ще посрещаме корабите пълни с гейййтаци
12:23 15.08.2026
33 Уж сме спечелили одринската битка
До коментар #19 от "Варна си е Варна":А пък българите бежанци от цяла Одринска Тракия са в Ямболска и бургаска област и в цялата страна разбира се до Варна и София и дори до Благоевград. Това е национална традиция и всякакъв дослук с Турция е неприемлив.
Коментиран от #35
12:25 15.08.2026
34 Дори и от билетите
12:27 15.08.2026
35 Соросоиден коректор
До коментар #33 от "Уж сме спечелили одринската битка":Не е национална традиция а национална трагедия и какъвто и да е било дослук с Турция е неприемлив.
12:27 15.08.2026
36 665
12:33 15.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Елеонора
До коментар #17 от "Варна не иска гейвизия !":УВРЕДЕН МАЛОУМНИК
12:48 15.08.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 То за това Варна и Бургас
До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":Ама трябва поне малко мозък да има човек, че да го осъзнае
12:51 15.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Защо се излагаш министре?
12:52 15.08.2026
45 батвесо
12:53 15.08.2026
46 Отнел си ми достъпа но пишеш че
12:54 15.08.2026
47 Кмета на Бургас това отдавна го знае
До коментар #14 от "Просто следете Евровизия":Но е един подъл изпечен лъжец !
12:55 15.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.