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Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Правителството на Радев е „Желязков" 2

Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Правителството на Радев е „Желязков" 2

6 Юли, 2026 09:00 1 568 43

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  • бюджет-
  • аец белене

Какъв нов морал е в тази криза премиер, депутати и министри да си вдигнат заплатите, казва тя

Корнелия Нинова пред ФАКТИ: Правителството на Радев е „Желязков" 2 - 1
Снимка: Факти бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Бюджетът за 2026 година, държавният дълг, растящите цени, липсата на реформи, казусът с полетите на Десислава Атанасова и бъдещето на АЕЦ „Белене“… Както и дали управлението променя досегашния модел, или го задълбочава? Какво да очакваме… Пред ФАКТИ говори Корнелия Нинова, лидер на „Непокорна България“.

- Г-жо Нинова, голямата тема в момента е бюджетът. Нека започнем така – нормално ли е юли месец да се прави бюджет за 2026 година?
- Не, изобщо не е нормално. Това създава затруднения във функционирането на държавата, на икономиката, на социалните системи и общините. Трябва да се прилага 1/12 от миналогодишния бюджет при съвсем нови цени и условия. Има несигурност в семействата, в малкия и среден бизнес, в предприемачите и инвеститорите. Показва безотговорността на управляващите да хвърлят държавата в хаос в името на партийни и лични интереси.


- Защо в страни като Великобритания, Германия, Франция и куп други в ЕС, когато се смени кабинетът държавата не се хвърля в безвремие, а у нас целта е отиващият си кабинет да прецака следващия, който и да е той, с „минирано“ поле на финансовата политика. Защо в България е изключително важно на следващия да му е гадно…
- Не мисля, че това е цел. По-скоро е една грозна традиция, всеки следващ да оправдава своята некомпетентност или зависимости с предишния, с тежкото наследство. Има даже притчи за това. Никога не съм разбирала този подход. Той изразява слабост. Щом си се наел да управляваш, трябва да имаш план, да действаш решително, а не да мрънкаш колко ти е тежко. Но такъв подход изисква смелост и подготвеност, каквито малко политици у нас имат.

- Чухме от кабинета за бюджета, че се прави „каквото може“, а вие определяте бюджета като „дългова спирала“. Кои са трите най-опасни ре-шения в него и какви ще бъдат последствията за хората?
- Първата опасност е прекомерното нарастване на дълга и дефиците от 5,7%. Тази година 37 млрд. евро, догодина 44 млрд. евро, 2028-а - 50 млрд. евро. Последствията са тежки. Този дълг ще се връща с лихвите от децата и внуците ни. Ако преди плащахме лихви по 300 млн. евро, сега са над 1 млрд. евро. Има алтернатива, но няма разум в управляващите. Повтарят като зомбирани: това е възможното. Не е вярно. Възможно е да се намалят раздутите капиталови разходи. Да се намали прекомерното увеличение за издръжка на администрацията. Да се осигурят повече приходи от данък върху свръхпечалбите на банките, увеличение на концесионните такси и т. н.
Втората опасност е липсата на икономически план и мерки за насърчаване на производство, индустрията и земеделието. Нищо, нищо за реалната икономика няма в този бюджет. Само силен растеж може да ни извади от дупката. Можеха да направят най-елементарното: намалете наполовина регулаторните режими и бюрокрацията. Не може само в едно министерство, по една политика, да има 48 Наредби. Вместо това, в бюджета въвеждат нови регулации и бухалки за средната класа. Режат клона, на който седят.
Третата опасност са цените и „фризера“, в който хвърлят всички социални политики - замразено майчинство, детски, помощите за ученици, обезщетението за безработица, парите за децата с увреждания и т.н. Това, съчетано с растящите цени, които управляващите не могат да овладеят, вече е много несправедливо за народа. Ако обобщя: дългова спирала плюс шамар за икономиката, плюс социални ограничения е взривоопасна смес.

- Казвате, че държавата харчи все повече, но не произвежда повече. Къде изтичат парите на данъкоплатците?
- Крадат се. В джобовете на кръгове и хора около властта. А най- лошото е, че това правителство не само не прекратява този модел, а го надгражда. Ето ви конкретни примери: едни и същи проекти в Министерство на отбраната от декември до днес са завишени в пъти (ЗD радари, ремонт на военното пристанище във Варна, кораби). Някои са за въоръжение на старо за над 158 млн. евро. Отделно празен чек за 620 млн. евро за проекти без проектна готовност. В МРРБ има много съмнителни неща. Обходът на Габрово и тунела под Шипка за 6 месеца цената расте с космическите 50 млн. евро. За пътя Видин-Макреш оскъпяването е с 47 млн. евро отгоре. За пътя Мездра-Ботевград - 16.5 млн. евро отгоре от декември досега. Има крещящи примери от транспортното министерство. Проектът за ЖП линията Карнобат-Синдел нараства с 33.7 млн. евро. Доставка за ЖП механизация (NR-25.001-0138) скача с 34.4 млн. евро.

- Как оценявате общо първите месеци от управ-лението на кабинета на Румен Радев?
- Регрес във всяко отношение. Влошава се финансовата рамка. Никакви реформи. Вдигат се осигуровки, акциз, винетки, тол система. Замразяват се социални плащания. При това е много тревожно, че те касаят младите хора, семействата, децата. При тази демографска криза, това е цинизъм. Цените продължават да растат, доходите не – тоест, хората обедняват. БНБ смени прогнозата си: увеличи инфлацията на 6%, намали растежа на 2.8%. Предупредиха, че започва да се свива потреблението и цените ще вървят още нагоре. Всичко това са обективни факти. Някои говорят дайте им време. Добре, но време, за да се заемат с решаване на проблемите. Вместо това има едно нищоправене. Поне да вземат да си напишат управленската и законодателна програма. Два месеца вече нямат нито едното, нито другото.

- Има ли разминаване между обещанията, с които Румен Радев влезе в изпълнителната власт, и реалната политика, която провежда сега?
- Не просто разминаване, а пропаст. Обеща да смени модела на досегашното управление. Той го надгради.

На ключови министерски, зам.-министерски постове, областни управители, директори на дружества назначи кадрите на ГЕРБ и ДПС.

Преназначи в своето правителство хора от кабинета „Желязков“. Правителството на Радев е „Желязков" 2. Обеща да се бори с олигархията. Вие да сте чули името на поне един олигарх? Да сте видели действия срещу олигарси. Да сте видели Сметната палата да прави одит на натрупани незаконни богатства. Одитират се пенсионерите защо са им толкова високи пенсиите. Борбата се води с майките и работещите бедни. Щеше да има нов морал в политиката. Какъв нов морал е в тази криза премиер, депутати и министри да си вдигнат заплатите. Новият морал го показа унгарският премиер, който си намали заплатата наполовина и я замрази. Нашите дори в бюджета са предвидили още пари за вдигане на заплатите си.

- Държавна политика ли е това, че конституционен съдия може да е летял със самолет с лидер на партия. Как гледате на казуса между вътреш-ния министър Иван Демерджиев, Десислава Атанасова и Делян Пеевски…
- Всеки от засегнатите излиза със своя версия. Още няма ясна и категорична информация. Всичко трябва да се изясни докрай и да стане публично достояние. Но все повече се убеждавам, че няколко лобита се хванаха за гушите кой да овладее МВР, службите, СРС-тата, потока от информация. Казусът със самолета е само повод. Причината точно сега да излезе този скандал е много по-дълбока. Странно и необяснимо е мълчанието на премиера Радев. Той трябва да излезе с много ясна и категорична позиция. Още повече, че Радев взе на пряко подчинение МВР, ДАНС, разузнаване, подслушване, целия сектор сигурност. Тоест, без негово знание или разпореждане, устно или писмено, няма как да е станало нещо по този казус. Намесват се и международни служби и регламенти. Никак не е безобидно.

- Сега пак чухме от премиера Радев, че е добре да се възобнови проектът АЕЦ „Белене“ – с украинско участие. Политическа дъвка ли е това, или виждате реални опции това да се случи?
- АЕЦ „Белене“ е полезен проект за България. Трябваше отдавна да се случи. Щеше да е добре и за икономиката, и за домакинствата. За съжаление се ползва като политическа дъвка. Помня когато Борисов го нарече гьол. Сега пък Радев ще го строи с украинци. Не съм експерт в тази област, но имам въпроси: Оборудването не беше ли руско? При евентуалното пускане на АЕЦ „Белене“, руснаците не трябва ли да издадат куп документи? А резервните части в бъдеще няма ли да бъдат пак руски? И как така руснаците ще дадат строителството на АЕЦ „Белене“ на Украйна, с която воюват? Радев отново си играе с различните групи, които успешно и едновременно лъже. За русофилите Крим е руски. За другите - ще строи АЕЦ „Белене“ със Зеленски. Не знам докога това ще работи и наивни хора ще се връзват на тези евтини манипулации.

- Все по-често се говори, че социалната политика остава на заден план. Виждате ли леви политики в сегашния бюджет, или той е по-скоро десен по своята философия?
- Бюджетът е никакъв, няма философия. „Прогресивна България“ няма идеология. Те нямат управленска програма. Те нямат законодателна програма. Те работят на парче. Хаос е - едно напред, две назад. Но със сигурност лявата политика е зачеркната.

- България има нужда от стабилно управление, но и от сериозни реформи. Способен ли е кабинетът на Румен Радев да ги проведе, или страната отново върви към политическа нестабилност?
- Дотук не виждаме никакви реформи. Има страх от тях, има некомпетентност. Няма смели, умни и подготвени кадри, които да ги направят. Все повече хора виждат това. Подкрепиха Радев с огромни надежди. Дадоха му самостоятелно мнозинство в парламента. Изпълнителната власт е негова. Има всички инструменти да действа. Отлага заради президентските избори. Това е голяма грешка. И тя ще му коства много наесен.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    35 20 Отговор
    Како, бегай си на Крушовица да плевиш бостанья.

    Коментиран от #41

    09:02 06.07.2026

  • 2 Фен

    22 19 Отговор
    Тая, дали вечер, преди да си легне, си записва на листче каква е, че като стане сутринта, да не стане грешка?

    Коментиран от #5

    09:03 06.07.2026

  • 3 Пак ли тая

    36 19 Отговор
    Защо ни пробутвате и занимавате с изпаднали политици?

    Коментиран от #7

    09:04 06.07.2026

  • 4 Играта На Развален !

    19 1 Отговор
    Телефон !

    Продължава !

    Ти си прикзваш !

    Ония !

    Не ще Да Чеува !

    09:04 06.07.2026

  • 5 Абе

    18 14 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Знаа си таа много добре ква е, ма не е лицеприятно.

    09:05 06.07.2026

  • 6 Парламентарната република не работи!

    6 11 Отговор
    1400 години България е била Монархия!
    Племето не е дорасло за парламентарна демокрация!

    Коментиран от #9, #11

    09:05 06.07.2026

  • 7 Че то В България !

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Пак ли тая":

    Други Има ли ?

    09:05 06.07.2026

  • 8 Калинка

    21 15 Отговор
    Тва не може да спи. Вижда се една съсипана женица. Ако не беше толкова конфликтна и не я разядаше злобата, сега БСП щеше да лети в небесата, а тя ги политически интубира и вероятно връщане няма.

    09:06 06.07.2026

  • 9 Пази си !

    10 1 Отговор

    До коментар #6 от "Парламентарната република не работи!":

    Феодализма !

    09:06 06.07.2026

  • 10 ТаА пА...!

    30 11 Отговор
    Такава въртутка...!
    Тя издигна Радев!
    Пък сега я боли и къса и фърля къчове,че Радев и виновен,че народът я изхвърли от парламента и вече е абсолютна безгласна буква...!
    Съчувствам и...-Боли,но трябва да свиква!
    Това са реалностите на живота!

    09:07 06.07.2026

  • 11 Така е

    2 4 Отговор

    До коментар #6 от "Парламентарната република не работи!":

    "син съм на юнашко племе" !

    09:08 06.07.2026

  • 12 Овчар

    27 12 Отговор
    Тази цял живот яде народни пари , но какво всъщност е дала на България....? НИЩО..

    09:08 06.07.2026

  • 13 Илчо

    17 8 Отговор
    Желязната Лейди. И само тя знае как се прави бюджет. Тези на Радев са гола вода

    09:10 06.07.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Електра

    10 16 Отговор
    Майката на Боташиста зеления чорап реве от отрочето си. Ми гена ви е един ма Краднелия крадливи и лъжлив...

    09:11 06.07.2026

  • 16 Хахаха

    16 12 Отговор
    Корнелия е права!
    Но тя го доведе, заедно с Решетников и Борисов по команда от Кремъл

    09:11 06.07.2026

  • 17 12...34

    12 13 Отговор
    За какво го докара,сега всички нормални страдат.Немам думи.

    Коментиран от #24

    09:12 06.07.2026

  • 18 Госпожата от СДС до БСП

    17 11 Отговор
    Да запази анализите за себе си и да кажа ОНОВА за « Будгартабак», за износа на оръжие към Украйна, да сподели, какъв е « приноса» за разпада на Националната следствена служба с покойния тогаваше директор Ангел Александров, и живия Р. Овчаров.
    Тая зараза, къде мине и всичко се рути, както срути и БСП
    И да попитам ей, така за десерт, защо не беше на Бузлуджа? Значи, когато свирят фанфарите вървим с гордо вдигани глави на убедени социалисти и ни няма, когато сме изритани от редиците.
    Ами то не се ходи на Бузлуджа само за пред камерите, а когато го носиш в сърцето си!
    Ти от злоба вече ще залинееш!
    Сипи си една водка, пални си цигарката и си харчи парите.
    Не се показвай повече.

    09:15 06.07.2026

  • 19 Факт

    15 12 Отговор
    Погрозня от злоба

    09:16 06.07.2026

  • 20 Боко

    11 12 Отговор
    Каква е тая бе ? Защо и се дава трибуна ⁉️

    09:17 06.07.2026

  • 21 Правителството е за пълен мандат

    8 9 Отговор
    Разни мозъчни тръстове атакуват правителството нема и 100 дена от встъпването в длъжност
    Правителството трябва да се пази да не прецака уволнението след 4 години
    Ще трябва да изкарат още едно висшо образование

    09:18 06.07.2026

  • 22 Абе всички сте

    16 0 Отговор
    Такива. В демокрацията на власт винаги е олигархията. Тя узурпира държавата и я превръща в свой слуга и източник на още повече богатства. Лъжата и алата балата около демокрацията свърши. Вече всички разбрахме, че народът не може нищо да решава и управлява в тази система. Даже измира демографски и олигархията не се интересува. Но дава 3 милиарда на безумците в покрайнината. И подписва 10 годишни договори да ни използват тези там. А нашият народ без болници и с пенсия от 300 евро?

    09:20 06.07.2026

  • 23 Шумен

    18 2 Отговор
    Пинокио може и да е права, Радев не е обелвал и дума за Водопадгейт и произхода на средствата

    09:21 06.07.2026

  • 24 Боляр

    2 11 Отговор

    До коментар #17 от "12...34":

    Аз съм от нормалните! НЕ СТРАДАМ, напротив! Ликувам от приключването на 20 годишната мъртва точка за държавата ни и дивашкото и ограбване.

    09:24 06.07.2026

  • 25 Всъщност

    14 0 Отговор
    е като Тройната коалиция 1 и "стоте" им дни.

    09:29 06.07.2026

  • 26 Пропаст си ти

    1 9 Отговор
    Защо не излезеш и да си кажеш за парчето което отхапа

    09:30 06.07.2026

  • 27 ИВАН

    10 3 Отговор
    И какво направи Радев, бори се с цените, ама вдигна винетките вместо изобщо да ги премахне, и уж е против войната в украйна, ама някак си плахичко, дипломатичничко...

    09:32 06.07.2026

  • 28 Правителството е на

    5 2 Отговор
    Дуралуминиев самолет изтребител

    09:32 06.07.2026

  • 29 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 9 Отговор
    ТАZИ ПРОСТА "КРУШОВИШКА" СЕЛЯНКА ...................... ИМА НАХАЛСТВОТО ДА "ДАВА СЪВЕТИ" .................... НА "ПРОГРЕСИВНИЯ" ВОЕНЕН ЕКСПЕРТ ПО "ВСИЧКО ZHAHИЕ" ...................... ДРУГАРЯ ШПИОНИН НА КГБ - РУМЕН ГЕОРГИЕВ РАДЕВ .................

    09:35 06.07.2026

  • 30 Кака Корни винаги е точна,

    8 3 Отговор
    щом е извън парламента. Правителството на Муньо е по-зле и от правителствата на Гяуро, Хаяшито или Главанака.

    09:37 06.07.2026

  • 31 Песнопойка

    5 0 Отговор
    От къде растат пипалата на клептокрацията? От БКП! Има различни центрове, комсомолски, партиен, милиционерски, десарски, но всички са свързани с партията майка. Ако в момента има противопоставяния, то те са между отделните центрове, защото храната намаля, а апетитът им, не! Всякакви корнелии, протестъри, демократанасовци и прочие нискочела агитка, са само клакьорите и духовата музика в този процес. Докато корените са живи, България ще бъде душена като жертва на питон.

    09:41 06.07.2026

  • 32 Радев увеличи

    3 5 Отговор
    ток 3% с увеличението на ГЕРБ и ДПС 15%, увеличи студена вода с 5% общо 20% с увеличение ГЕРБ, топла вода и парно общо 11%, СИ 30% - незаконна само за ГОДИНА от юли 2025 до юли 2026. Здравни на МРЗ увеличи. В същото време концесии за мед, банки печалби, злато, ЕРП-та, вериги, мобилни, вода, със смешните от 2 до 4%, не ги пипа.
    Не пипа данък дивидент - там са пликовете с пари, корпоративен данък и не въведе необлагаем минимум и прогресивен данък. Увеличи скандално заплати на служители с 40 000 лв. месечни доходи. Повиши заплати на депутати, едва след това ги замрази. Не пипа 3 месеца индексации доходи. Държавните служители ще ги компенсира с размер на осигуровки, нищо да не беше правил.
    Капиталовите разходи не са ясни за какво ще се дават. Подари по ЕСМ 15 млрд. лева ако ЕЦБ и ЕК решат да спасят държава в еврозона. Продължава да изнася евтин ток за Укр., Кличко му благодари, а за българите скъп ток. Референдум Дойран, връщане ВБ, Евростат призна БНБ, НСИ и МФ, и МС са фалшифицирали данните за дефицит, и непризнато за инфлация.
    Оставка! започна с номерата на Борисов, да се оправдава с предишните.

    09:42 06.07.2026

  • 33 Ами да

    2 4 Отговор
    Жена и змия са все в женски род.... Корни не прави изключение !!!

    09:42 06.07.2026

  • 34 СМЕХОРИИ

    2 4 Отговор
    Госпожата е аут отвякъде,... и сега ръси бисери

    09:43 06.07.2026

  • 35 бай Данью

    0 3 Отговор
    Лелеййй, и ти ли взе да правиш сравнения...Нещо не ти оттърва популярността на Радев

    09:45 06.07.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Ния

    3 1 Отговор
    Нинова е от много малкото, за съжаление, интелигентни политици у нас. Анализа е много точен и всяка дума е на място. Права е,че нищоправенето при сегашните управляващи е смайващо, при положение,че имат мнозинство за каквито искат реформи. А най-странното е,че нищо не правят и си мълчат, може би защото е най-лесно. Дано се усетят и да заработят, дано! Не можем да си позволим да се действа на принципа , нищо няма да правим, пък да става каквото ще, защото властта е в нас.

    09:48 06.07.2026

  • 38 Блез Паскал

    1 1 Отговор
    Неистовата Злоба на Нинова към Радев продължава!
    Въпреки, че от тази злоба, тя загуби всичко, Нинова продължава
    да копае дъното, но не разбира, че започва вътрешен разпад при нея!

    09:52 06.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Абе":

    Горката още не може да преглътне, че протежето ѝ го изринаха от хранилката и че не може да дава тон в действията на Радев. Или може би има едно наум как е приватизирала това онова.

    09:57 06.07.2026

  • 42 Права е

    0 0 Отговор
    Радев вместо да замрази чудовищни повишения на ток, вода, парно, незаконн СИ ги повиши.Вярно е, че проблемите са от шайкаджиите и шарлатаните, но той има мнозинство и може да потърси подкрепа от ПП и Възраждане. Радев с НС преди месец обещаха 15 млрд. лева да даде България, ако трябва да се спасява държава в юрозона. Скандално. Продължава да подарява евтин ток Укр., Кличко му благодари, а за българите зимата сметки ток по 400 лв. Не повиши такси концесии. Продължава превъоръжаване и профукани милиарди за нищо. Не дава отчет за какво ще харчи огромни милиарди капиталови разходи. Увеличи вноска здравна спрямо МРЗ в каца без дъно НЗОК.
    Радев бърка в джоба на всеки един беден българин, еврото ограби 50% от спестяванията на хората.
    Цените в малки квартални магазини и вериги са чудовищни, често некачествени пластмаси, пълни с химикали.
    Борисов 2 не искам.

    10:15 06.07.2026

  • 43 Мнение

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    Горката, чуди се как да привлече внимание и не си дава сметка, че е политически труп.

    10:15 06.07.2026