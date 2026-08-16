Дара беше обявена за почетен гражданин на Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Поп звездата Дарина Йотова – Дара беше удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“ за приноса си към българската музика и за историческата победа на страната на конкурса „Евровизия“.
Отличието беше връчено на официална церемония в Летния театър във Варна от кмета Благомир Коцев и председателя на Общинския съвет Христо Димитров. Дара беше отличена като първата българска изпълнителка, спечелила „Евровизия“, постижение, което я превърна в едно от най-разпознаваемите млади имена на българската поп сцена.
Певицата прие наградата с емоционално обръщение към родния си град и подчерта, че връзката ѝ с Варна остава силна независимо от професионалните ангажименти и живота ѝ извън града.
„Аз съм истинска варненка, независимо къде живея – сърцето ми, семейството ми, приятелите ми са тук. Морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажа, на нашия плаж, защото той е най-красивият“, каза Дара по време на церемонията.
В речта си изпълнителката използва отличието и като повод да отправи послание в подкрепа на културата и младите хора. Според нея местните институции трябва да продължат да инвестират в артистични инициативи, младежки каузи и хора, които имат идеи и амбиция да ги реализират.
Дара подчерта и увереността си в своето поколение, което определи като смело, упорито и готово да работи за мечтите си. По думите ѝ именно тези качества трябва да бъдат насърчавани и у следващите поколения.
Отличието идва в един от най-силните периоди в кариерата на поп изпълнителката, която през последните години утвърди позициите си като едно от водещите лица на съвременната българска поп музика. Победата ѝ на „Евровизия“ с песента „Bangaranga“ донесе първия трофей за България в историята на конкурса и постави страната в центъра на европейското музикално внимание.
Успехът отвори и нова страница за българското участие в конкурса, след като стана ясно, че Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“. Така победата на Дара се превърна не само в личен триумф, но и в събитие с дългосрочно значение за музикалната индустрия и международния образ на България.
На същата церемония със званието „Почетен гражданин на Варна“ бяха отличени още астрономът Иван Иванов, както и нидерландските общественици Ада Д’Амкур, посмъртно, и Тон Делемаре за принос към отношенията между Варна и Дордрехт.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пример
"Тя летя един ден"
Дара друг успех няма да има!
11:35 16.08.2026
2 Дара е яка дупара
Коментиран от #11, #17
11:36 16.08.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #18
11:37 16.08.2026
4 Запознат
Коментиран от #21
11:37 16.08.2026
5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ
Коментиран от #14
11:39 16.08.2026
6 Елизабет Цветанова кахъря
11:41 16.08.2026
7 Мартин шматката от перник
11:42 16.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мъж
11:46 16.08.2026
10 Елизабет Цветанова кахърльока
11:47 16.08.2026
11 Лопата Орешник
До коментар #2 от "Дара е яка дупара":Ще се съгласите, господине, че Дарчето има перверзна муцуна и е перфектна за отмора на бригада дървосекачи! Няма как да я виним, че осребри това! А и ако трябва да бъдем честни, не знам дали нейната песен е хубава, но останалите бяха потресаващо неприятни! В царството на слепите и едноокият е цар! Да не говорим, че и спрелия часовник е верен два пъти в денонощието!
11:50 16.08.2026
12 Браво
Коментиран от #24
11:50 16.08.2026
13 Блажко (не)корумпето
11:53 16.08.2026
14 кафявото Коци
До коментар #5 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":аз цакам с имение в Тюленово!
11:54 16.08.2026
15 Лорда
Коментиран от #19
11:54 16.08.2026
16 Искра джумалийска ☦️
11:55 16.08.2026
17 Без майтап
До коментар #2 от "Дара е яка дупара":И какво точно "постигна" цигането дарина, освен че по задкулисен сценарий ще доакра тука повече още от €джендуърията?
Коментиран от #26
11:57 16.08.2026
18 Предпоследния варненец
До коментар #3 от "Последния Софиянец":В това че била родена и израснала в Максуда и майка и е ромка шивачка от Максуда някакъв проблем ли виждаш или държиш да се изцвъкаш по темата?
Коментиран от #22, #29
11:57 16.08.2026
19 гейлорд Кокорчи
До коментар #15 от "Лорда":Е, кво, нали ни пя на парада.
11:58 16.08.2026
20 Муньо с феса ни води към прогреса!
12:01 16.08.2026
21 Нищо ново
До коментар #4 от "Запознат":Написах истината за медията дневник,която е прозападна медия на партия ппдб и как лъжат и от медията факти ми изтриха коментарът!Ясни са ми.
12:02 16.08.2026
22 Асан Ромеят
До коментар #18 от "Предпоследния варненец":И аз не виждам проблем циганите да ви представяме. Софи и тя не вижда проблем. Азис също. Даже смятам, че трябва да стане традиция. Не ли?
Коментиран от #25
12:03 16.08.2026
23 Мими Кучева🐕
💋🌈🛴🥳🤣
12:05 16.08.2026
24 Гьонсурат
До коментар #12 от "Браво":Понеже е накадърна певица и проправят път чрез фалшифицирано гласуване за евровизия и смс-и.Сега пък я хранят от държавният бюджет,защото не печели на частно.Евровизия е позор!
12:05 16.08.2026
25 Когато печелиш мача
До коментар #22 от "Асан Ромеят":Промени в състава не се правят. Анадънмо? Ти кой фаворит предлагаше?
Коментиран от #27
12:06 16.08.2026
26 Тъпата пача
До коментар #17 от "Без майтап":Тази Дара- джоревка е "проект",не певица.
12:07 16.08.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ангел хранител
12:11 16.08.2026
29 аз съм за истината
До коментар #18 от "Предпоследния варненец":И аз не виждам проблем в това освен, че го крият! Защо се срамува да каже, че е циганка, то е видно с просто око, а пък майка й като погледнеш, няма какво да се каментира. Но нека излезе и каже аз съм циганка. Нали така?
12:23 16.08.2026
30 Зеления
вече имаш втора статия където пишеш Дара на български - БРАВО !
След 22 напомняния в различни статии, да се пише името на нашия език, най-накрая се получи !
Коментиран от #33
12:23 16.08.2026
31 Запознат
12:26 16.08.2026
32 ТИР
12:29 16.08.2026
33 Почетното сигане на кв. Максуда
До коментар #30 от "Зеления":Не веееее, оная чифyткaAрмутлиева държи правата за DARA, затий вече минах на ДАРА.
12:30 16.08.2026
34 Мюмю
12:30 16.08.2026
35 БангаМанга
12:35 16.08.2026