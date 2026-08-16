Дара беше обявена за почетен гражданин на Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Поп звездата Дарина Йотова – Дара беше удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“ за приноса си към българската музика и за историческата победа на страната на конкурса „Евровизия“.

Отличието беше връчено на официална церемония в Летния театър във Варна от кмета Благомир Коцев и председателя на Общинския съвет Христо Димитров. Дара беше отличена като първата българска изпълнителка, спечелила „Евровизия“, постижение, което я превърна в едно от най-разпознаваемите млади имена на българската поп сцена.

Певицата прие наградата с емоционално обръщение към родния си град и подчерта, че връзката ѝ с Варна остава силна независимо от професионалните ангажименти и живота ѝ извън града.

„Аз съм истинска варненка, независимо къде живея – сърцето ми, семейството ми, приятелите ми са тук. Морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажа, на нашия плаж, защото той е най-красивият“, каза Дара по време на церемонията.

В речта си изпълнителката използва отличието и като повод да отправи послание в подкрепа на културата и младите хора. Според нея местните институции трябва да продължат да инвестират в артистични инициативи, младежки каузи и хора, които имат идеи и амбиция да ги реализират.

Дара подчерта и увереността си в своето поколение, което определи като смело, упорито и готово да работи за мечтите си. По думите ѝ именно тези качества трябва да бъдат насърчавани и у следващите поколения.

Отличието идва в един от най-силните периоди в кариерата на поп изпълнителката, която през последните години утвърди позициите си като едно от водещите лица на съвременната българска поп музика. Победата ѝ на „Евровизия“ с песента „Bangaranga“ донесе първия трофей за България в историята на конкурса и постави страната в центъра на европейското музикално внимание.

Успехът отвори и нова страница за българското участие в конкурса, след като стана ясно, че Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“. Така победата на Дара се превърна не само в личен триумф, но и в събитие с дългосрочно значение за музикалната индустрия и международния образ на България.

На същата церемония със званието „Почетен гражданин на Варна“ бяха отличени още астрономът Иван Иванов, както и нидерландските общественици Ада Д’Амкур, посмъртно, и Тон Делемаре за принос към отношенията между Варна и Дордрехт.