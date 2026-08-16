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Дара беше обявена за почетен гражданин на Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)

Дара беше обявена за почетен гражданин на Варна (ВИДЕО+СНИМКИ)

16 Август, 2026 11:32 651 35

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  • евровизия

Певицата бе отличена като първата българска изпълнителка, спечелила конкурса "Евровизия" за България

Дара беше обявена за почетен гражданин на Варна (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Поп звездата Дарина Йотова – Дара беше удостоена със званието „Почетен гражданин на Варна“ за приноса си към българската музика и за историческата победа на страната на конкурса „Евровизия“.

Отличието беше връчено на официална церемония в Летния театър във Варна от кмета Благомир Коцев и председателя на Общинския съвет Христо Димитров. Дара беше отличена като първата българска изпълнителка, спечелила „Евровизия“, постижение, което я превърна в едно от най-разпознаваемите млади имена на българската поп сцена.

Певицата прие наградата с емоционално обръщение към родния си град и подчерта, че връзката ѝ с Варна остава силна независимо от професионалните ангажименти и живота ѝ извън града.

Аз съм истинска варненка, независимо къде живея – сърцето ми, семейството ми, приятелите ми са тук. Морето е тук и аз се зареждам само когато отида на плажа, на нашия плаж, защото той е най-красивият“, каза Дара по време на церемонията.

В речта си изпълнителката използва отличието и като повод да отправи послание в подкрепа на културата и младите хора. Според нея местните институции трябва да продължат да инвестират в артистични инициативи, младежки каузи и хора, които имат идеи и амбиция да ги реализират.

Дара подчерта и увереността си в своето поколение, което определи като смело, упорито и готово да работи за мечтите си. По думите ѝ именно тези качества трябва да бъдат насърчавани и у следващите поколения.

Отличието идва в един от най-силните периоди в кариерата на поп изпълнителката, която през последните години утвърди позициите си като едно от водещите лица на съвременната българска поп музика. Победата ѝ на „Евровизия“ с песента „Bangaranga“ донесе първия трофей за България в историята на конкурса и постави страната в центъра на европейското музикално внимание.

Успехът отвори и нова страница за българското участие в конкурса, след като стана ясно, че Бургас ще бъде домакин на „Евровизия 2027“. Така победата на Дара се превърна не само в личен триумф, но и в събитие с дългосрочно значение за музикалната индустрия и международния образ на България.

На същата церемония със званието „Почетен гражданин на Варна“ бяха отличени още астрономът Иван Иванов, както и нидерландските общественици Ада Д’Амкур, посмъртно, и Тон Делемаре за принос към отношенията между Варна и Дордрехт.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пример

    15 5 Отговор
    За пеперуда!!!
    "Тя летя един ден"
    Дара друг успех няма да има!

    11:35 16.08.2026

  • 2 Дара е яка дупара

    11 10 Отговор
    Шегата настрана но това момиче постигна повече от един куп културоведи и култур-трегери. Като ги размята тия двете, вече никой не слушаше думите от песента.

    Коментиран от #11, #17

    11:36 16.08.2026

  • 3 Последния Софиянец

    17 7 Отговор
    Ами тя е родена и израснала в Максуда.Майка и е ромка шивачка от Максуда.

    Коментиран от #8, #18

    11:37 16.08.2026

  • 4 Запознат

    8 5 Отговор
    Медията факти първи грантаджии и лижегъзци на западните уж демократични господари. Някой независим журналист да провери потоците от пари за грантове към тия фалшиви българи.

    Коментиран от #21

    11:37 16.08.2026

  • 5 НЕТЪРПЕЛИВИЯ

    9 2 Отговор
    Блажното коце да и подари къща в баба алино!

    Коментиран от #14

    11:39 16.08.2026

  • 6 Елизабет Цветанова кахъря

    2 2 Отговор
    Търся женени мъже с 2 3 деца от софия. Ялова съм за това ще гледам чужди деца.

    11:41 16.08.2026

  • 7 Мартин шматката от перник

    3 2 Отговор
    Ще черпя с бонбони понеже някакъв негър е бил при жена ми докато съм зидал тухли

    11:42 16.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мъж

    11 4 Отговор
    Първа защитничка на джендърията и сатанизма

    11:46 16.08.2026

  • 10 Елизабет Цветанова кахърльока

    2 0 Отговор
    Търся женени негри с деца за съвместен живот

    11:47 16.08.2026

  • 11 Лопата Орешник

    9 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дара е яка дупара":

    Ще се съгласите, господине, че Дарчето има перверзна муцуна и е перфектна за отмора на бригада дървосекачи! Няма как да я виним, че осребри това! А и ако трябва да бъдем честни, не знам дали нейната песен е хубава, но останалите бяха потресаващо неприятни! В царството на слепите и едноокият е цар! Да не говорим, че и спрелия часовник е верен два пъти в денонощието!

    11:50 16.08.2026

  • 12 Браво

    5 2 Отговор
    Да се радва на хонорара от 40000€ за участие във Варна 👍

    Коментиран от #24

    11:50 16.08.2026

  • 13 Блажко (не)корумпето

    3 1 Отговор
    Това по случай случката, че Дара гoл ми го баpa. Вече не вземам кеш след казуса Баба Алино - само в натура, може и имерние в Натура 2000.

    11:53 16.08.2026

  • 14 кафявото Коци

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "НЕТЪРПЕЛИВИЯ":

    аз цакам с имение в Тюленово!

    11:54 16.08.2026

  • 15 Лорда

    2 0 Отговор
    А на София? Кога?

    Коментиран от #19

    11:54 16.08.2026

  • 16 Искра джумалийска ☦️

    3 1 Отговор
    Да обърне внимание на православното християнство

    11:55 16.08.2026

  • 17 Без майтап

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Дара е яка дупара":

    И какво точно "постигна" цигането дарина, освен че по задкулисен сценарий ще доакра тука повече още от €джендуърията?

    Коментиран от #26

    11:57 16.08.2026

  • 18 Предпоследния варненец

    2 7 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    В това че била родена и израснала в Максуда и майка и е ромка шивачка от Максуда някакъв проблем ли виждаш или държиш да се изцвъкаш по темата?

    Коментиран от #22, #29

    11:57 16.08.2026

  • 19 гейлорд Кокорчи

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лорда":

    Е, кво, нали ни пя на парада.

    11:58 16.08.2026

  • 20 Муньо с феса ни води към прогреса!

    5 1 Отговор
    Циганията ни е приоритет!

    12:01 16.08.2026

  • 21 Нищо ново

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Запознат":

    Написах истината за медията дневник,която е прозападна медия на партия ппдб и как лъжат и от медията факти ми изтриха коментарът!Ясни са ми.

    12:02 16.08.2026

  • 22 Асан Ромеят

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "Предпоследния варненец":

    И аз не виждам проблем циганите да ви представяме. Софи и тя не вижда проблем. Азис също. Даже смятам, че трябва да стане традиция. Не ли?

    Коментиран от #25

    12:03 16.08.2026

  • 23 Мими Кучева🐕

    2 0 Отговор
    Плача от умиление,обожавам късокраката Дара!
    💋🌈🛴🥳🤣

    12:05 16.08.2026

  • 24 Гьонсурат

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Браво":

    Понеже е накадърна певица и проправят път чрез фалшифицирано гласуване за евровизия и смс-и.Сега пък я хранят от държавният бюджет,защото не печели на частно.Евровизия е позор!

    12:05 16.08.2026

  • 25 Когато печелиш мача

    1 3 Отговор

    До коментар #22 от "Асан Ромеят":

    Промени в състава не се правят. Анадънмо? Ти кой фаворит предлагаше?

    Коментиран от #27

    12:06 16.08.2026

  • 26 Тъпата пача

    5 2 Отговор

    До коментар #17 от "Без майтап":

    Тази Дара- джоревка е "проект",не певица.

    12:07 16.08.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ангел хранител

    2 1 Отговор
    Сега е момента софи маринова и дара да купят с всичките си пари инв. Сребро 🐐

    12:11 16.08.2026

  • 29 аз съм за истината

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Предпоследния варненец":

    И аз не виждам проблем в това освен, че го крият! Защо се срамува да каже, че е циганка, то е видно с просто око, а пък майка й като погледнеш, няма какво да се каментира. Но нека излезе и каже аз съм циганка. Нали така?

    12:23 16.08.2026

  • 30 Зеления

    0 1 Отговор
    Съби,

    вече имаш втора статия където пишеш Дара на български - БРАВО !

    След 22 напомняния в различни статии, да се пише името на нашия език, най-накрая се получи !

    Коментиран от #33

    12:23 16.08.2026

  • 31 Запознат

    2 0 Отговор
    Събина си похапва всяка вечер свински пръжки на тиган с олио и ДВа домата 🤭🤭🤭

    12:26 16.08.2026

  • 32 ТИР

    2 0 Отговор
    Тази стойностна песен с невероятният текст , докосваща сърцата на всеки българин няма как да остане незабелязана,,,,

    12:29 16.08.2026

  • 33 Почетното сигане на кв. Максуда

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Зеления":

    Не веееее, оная чифyткaAрмутлиева държи правата за DARA, затий вече минах на ДАРА.

    12:30 16.08.2026

  • 34 Мюмю

    2 0 Отговор
    уффф, аман!

    12:30 16.08.2026

  • 35 БангаМанга

    0 0 Отговор
    почетен гражданин на БонгоМанго. До нея джендъря кмет, строител на пиратските БабаАлиноМанго, все герои на разпада!

    12:35 16.08.2026