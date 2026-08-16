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Треска за злато по река Дунав

Треска за злато по река Дунав

16 Август, 2026 11:43 1 504 24

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  • иманяри-
  • река дунав-
  • суша-
  • засушаване

Законът изрично забранява иманярството

Треска за злато по река Дунав - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ниското ниво на река Дунав в района на русенското село Ряхово предизвика истинска треска за съкровища, съобщават от NOVA. След скорошното откриване на останки от мамут, десетки хора започнаха да обхождат оголените речни брегове в търсене на антики и злато, пренебрегвайки забраните на закона и сериозните рискове за живота от неексплодирали боеприпаси и подводни ями.

Сред хората, изследващи пресъхналите участъци, е и любителят откривател Росен Петров, популярен в социалните мрежи като Топ Роската. По време на своя експедиция край няколко русенски села той се натъква на кости и предмети, които биха могли да датират от римската епоха. Мъжът веднага е подал сигнал до археолог от Регионалния исторически музей в Русе, без да мести предметите от мястото им.

"Незаконно е придобиването, копането, дори и пренасянето до музея, защото се нарушава целостта на бъдещото изследване на обекта или артефакта. Законът изрично забранява иманярството", припомня Петров.

Въпреки законовите ограничения, спадането на водите ражда легенди за скрито злато. Местни жители свидетелстват, че по бреговете край Ряхово редовно се забелязват хора с металотърсачи. Росен Петров е категоричен, че подобни действия са не само подсъдни, но и изключително животозастрашаващи.

"Да не се занимават с глупости, че ще намерят злато. Може да намерят нещо, но рано или късно ще ги издирят и ще си имат неприятности", предупреждава любителят изследовател. Освен правните последствия, разходките по речното дъно крият огромен физически риск. "Едно такова обикаляне по Дунав в новооткритите райони крие големи опасности. Може да се попадне на мини и бомби от Втората световна война, които не са обезвредени. Има и много опасни метални предмети. Ходенето по това дъно е много опасно и нека хората да не го правят", апелира той.

Тревогата се споделя и от официалните институции. Капитан Камен Жеков, началник на отдел „Аварийно-спасителна дейност – река Дунав“ към Главна дирекция „Речен надзор - Русе“, посочва като основна заплаха самия релеф на коритото.

"Много от хората си мислят, че когато водата е до коляно, могат да ходят спокойно от брега до острова. Това е измамно, ако не познаваш характера на речното дъно. Има образувани ями и човек може внезапно да пропадне, а нещата да придобият фатален характер", категоричен е експертът. Той допълва, че разкритите от водата артефакти често представляват силно корозирали метални предмети или нестабилни конструкции, които могат да нанесат тежки травми на невнимателните търсачи на силни усещания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    6 1 Отговор
    Златото състарява жените.

    Коментиран от #22

    11:51 16.08.2026

  • 2 Росен

    15 1 Отговор
    В тази статия не е иманяр, а е любител откривател. Миллене глупости пишете.

    Коментиран от #24

    11:52 16.08.2026

  • 3 Бай Онзи

    10 0 Отговор
    Дека е забранено. Джапат по цел ден с едни уреди и копат кат откачени.

    11:53 16.08.2026

  • 4 Небинарен модерен ляв

    10 4 Отговор
    При търсенето на артефакти с металотърсач в Дунав ,намерих прекрасен древноримски метален макет на Фаллл.Уссс ,сърце мъжко юнашко не трае ,па хванах та сиго ръгггнаххх хууубавоо и почувствах моментално облечение .Нирвана !

    Коментиран от #9, #23

    11:55 16.08.2026

  • 5 Лорда

    9 0 Отговор
    Че тя същата статия, като тази в 9:03 ч. Кликосъбирачка ли, или да?

    Коментиран от #21

    11:57 16.08.2026

  • 6 Последния Софиянец

    8 1 Отговор
    С металотърсач могат да намерят паднали накити.На плажовете на морето правят същото.

    11:57 16.08.2026

  • 7 ИСТИНАТА

    13 5 Отговор
    Няма по-голяма опасност от измамникът Радев! Преди изборите обещаваше едно, а сега цените продължават да растат! Лъжци сте вие, шайката на Радев!

    Коментиран от #14

    11:58 16.08.2026

  • 8 Бай вую

    9 0 Отговор
    Роската е разказвач на приказки от научната фантастика

    12:00 16.08.2026

  • 9 Паветник и любител рендерфрас

    4 1 Отговор

    До коментар #4 от "Небинарен модерен ляв":

    Дай едно кръгче да му врътна.

    12:00 16.08.2026

  • 10 оня с коня

    10 0 Отговор
    Буди Недоумение Предупреждението на подвизаващия се в Социалните мрежи "Топ Роска" че разни "разходки" по речното дъно крият огромен риск поради нараняване от Остри предмети или натъкване на неизбухнали Боеприпаси от минали войни,но Той самият АКТИВНО ШАРИ неспазвайки Закона и респективно давайки лош Пример.Та било забранено Иманярството със Закон,но същият тоя закон дава Абс. Права на Държавните Археолози да ровичкат където си пожелаят,при това субсидирани щедро от Държавата...И тук въпросът е :Ако тия Държавни Иманяри открият древна Мамутска кост или кошница Грънци от Римско време безспорно ще ги отнесат в Музея,но ако намерят Делва със Злато ще направят ли същото,или ще си разделят Намереното още на място?

    12:02 16.08.2026

  • 11 Баба Лили

    2 0 Отговор
    Наскоро ми намерихте изгубеното космато слонче от късния плейстоцен, я се погледайте и за саблезъбото ми домашно коте от малко по-ранните години!

    12:04 16.08.2026

  • 12 народа копае дъното

    3 2 Отговор
    на пресушените от некадърниците му реки от хубав живот!

    12:04 16.08.2026

  • 13 Иво Танев

    3 0 Отговор
    Наляво или надясно?

    12:08 16.08.2026

  • 14 Бойко Българоубиец

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "ИСТИНАТА":

    За мене ко ша кажеш 😏😉😘

    12:10 16.08.2026

  • 15 Митко Бомбата

    3 0 Отговор
    Ако намеря бомба от предния век на музея ли или на бомбаджиите да звъня???

    Коментиран от #17

    12:12 16.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Гресирана ватенка

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Митко Бомбата":

    На попа😁😁😁

    12:14 16.08.2026

  • 18 Германец

    1 1 Отговор
    Пак ще слушаме за удавени га нювци😆😅😂😂💩

    12:17 16.08.2026

  • 19 Аве не ги слушайте разни дървени

    3 0 Отговор
    филосфи и иманяри същевременно.

    Като ученик в горните Класове съм разхождал по брега на Дунава, в района на Крепостта Баба Вида, кога на разходка, кога за риба, намирал съм изхвърлени от течението, Керамични Лули за табако/тютюн , намирал съм Керамични Oil Lamps, това без да копаете или каквото и да е. Сега при ултра намаленото ниво на водите ще намерите в определени райони една купчина от тези, ваши са и никой не може да ви каже точка.

    12:18 16.08.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Опаа!

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Лорда":

    Новак, а !?😂

    12:22 16.08.2026

  • 22 Който си си е закопал жълтиците

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    преди 200 години и сега си ги извади , попада ли под закона за иманярство?
    За един приятел ..

    12:25 16.08.2026

  • 23 Ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Небинарен модерен ляв":

    Ако си пуснеш и избрани речи на Рада Дълбоката, ще ти се отворят всички чакри!

    12:25 16.08.2026

  • 24 Такъв

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Росен":

    е стила на сайта ,късно е да се променя.

    12:27 16.08.2026

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