Треска за злато по река Дунав

Ниското ниво на река Дунав в района на русенското село Ряхово предизвика истинска треска за съкровища, съобщават от NOVA. След скорошното откриване на останки от мамут, десетки хора започнаха да обхождат оголените речни брегове в търсене на антики и злато, пренебрегвайки забраните на закона и сериозните рискове за живота от неексплодирали боеприпаси и подводни ями.

Сред хората, изследващи пресъхналите участъци, е и любителят откривател Росен Петров, популярен в социалните мрежи като Топ Роската. По време на своя експедиция край няколко русенски села той се натъква на кости и предмети, които биха могли да датират от римската епоха. Мъжът веднага е подал сигнал до археолог от Регионалния исторически музей в Русе, без да мести предметите от мястото им.

"Незаконно е придобиването, копането, дори и пренасянето до музея, защото се нарушава целостта на бъдещото изследване на обекта или артефакта. Законът изрично забранява иманярството", припомня Петров.

Въпреки законовите ограничения, спадането на водите ражда легенди за скрито злато. Местни жители свидетелстват, че по бреговете край Ряхово редовно се забелязват хора с металотърсачи. Росен Петров е категоричен, че подобни действия са не само подсъдни, но и изключително животозастрашаващи.

"Да не се занимават с глупости, че ще намерят злато. Може да намерят нещо, но рано или късно ще ги издирят и ще си имат неприятности", предупреждава любителят изследовател. Освен правните последствия, разходките по речното дъно крият огромен физически риск. "Едно такова обикаляне по Дунав в новооткритите райони крие големи опасности. Може да се попадне на мини и бомби от Втората световна война, които не са обезвредени. Има и много опасни метални предмети. Ходенето по това дъно е много опасно и нека хората да не го правят", апелира той.

Тревогата се споделя и от официалните институции. Капитан Камен Жеков, началник на отдел „Аварийно-спасителна дейност – река Дунав“ към Главна дирекция „Речен надзор - Русе“, посочва като основна заплаха самия релеф на коритото.

"Много от хората си мислят, че когато водата е до коляно, могат да ходят спокойно от брега до острова. Това е измамно, ако не познаваш характера на речното дъно. Има образувани ями и човек може внезапно да пропадне, а нещата да придобият фатален характер", категоричен е експертът. Той допълва, че разкритите от водата артефакти често представляват силно корозирали метални предмети или нестабилни конструкции, които могат да нанесат тежки травми на невнимателните търсачи на силни усещания.