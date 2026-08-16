Треска за злато по река Дунав

Ниското ниво на река Дунав в района на русенското село Ряхово предизвика истинска треска за съкровища, съобщават от NOVA. След скорошното откриване на останки от мамут, десетки хора започнаха да обхождат оголените речни брегове в търсене на антики и злато, пренебрегвайки забраните на закона и сериозните рискове за живота от неексплодирали боеприпаси и подводни ями.
Сред хората, изследващи пресъхналите участъци, е и любителят откривател Росен Петров, популярен в социалните мрежи като Топ Роската. По време на своя експедиция край няколко русенски села той се натъква на кости и предмети, които биха могли да датират от римската епоха. Мъжът веднага е подал сигнал до археолог от Регионалния исторически музей в Русе, без да мести предметите от мястото им.
"Незаконно е придобиването, копането, дори и пренасянето до музея, защото се нарушава целостта на бъдещото изследване на обекта или артефакта. Законът изрично забранява иманярството", припомня Петров.
Въпреки законовите ограничения, спадането на водите ражда легенди за скрито злато. Местни жители свидетелстват, че по бреговете край Ряхово редовно се забелязват хора с металотърсачи. Росен Петров е категоричен, че подобни действия са не само подсъдни, но и изключително животозастрашаващи.
"Да не се занимават с глупости, че ще намерят злато. Може да намерят нещо, но рано или късно ще ги издирят и ще си имат неприятности", предупреждава любителят изследовател. Освен правните последствия, разходките по речното дъно крият огромен физически риск. "Едно такова обикаляне по Дунав в новооткритите райони крие големи опасности. Може да се попадне на мини и бомби от Втората световна война, които не са обезвредени. Има и много опасни метални предмети. Ходенето по това дъно е много опасно и нека хората да не го правят", апелира той.
Тревогата се споделя и от официалните институции. Капитан Камен Жеков, началник на отдел „Аварийно-спасителна дейност – река Дунав“ към Главна дирекция „Речен надзор - Русе“, посочва като основна заплаха самия релеф на коритото.
"Много от хората си мислят, че когато водата е до коляно, могат да ходят спокойно от брега до острова. Това е измамно, ако не познаваш характера на речното дъно. Има образувани ями и човек може внезапно да пропадне, а нещата да придобият фатален характер", категоричен е експертът. Той допълва, че разкритите от водата артефакти често представляват силно корозирали метални предмети или нестабилни конструкции, които могат да нанесат тежки травми на невнимателните търсачи на силни усещания.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #22
11:51 16.08.2026
2 Росен
Коментиран от #24
11:52 16.08.2026
3 Бай Онзи
11:53 16.08.2026
4 Небинарен модерен ляв
Коментиран от #9, #23
11:55 16.08.2026
5 Лорда
Коментиран от #21
11:57 16.08.2026
6 Последния Софиянец
11:57 16.08.2026
7 ИСТИНАТА
Коментиран от #14
11:58 16.08.2026
8 Бай вую
12:00 16.08.2026
9 Паветник и любител рендерфрас
До коментар #4 от "Небинарен модерен ляв":Дай едно кръгче да му врътна.
12:00 16.08.2026
10 оня с коня
12:02 16.08.2026
11 Баба Лили
12:04 16.08.2026
12 народа копае дъното
12:04 16.08.2026
13 Иво Танев
12:08 16.08.2026
14 Бойко Българоубиец
До коментар #7 от "ИСТИНАТА":За мене ко ша кажеш 😏😉😘
12:10 16.08.2026
15 Митко Бомбата
Коментиран от #17
12:12 16.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Гресирана ватенка
До коментар #15 от "Митко Бомбата":На попа😁😁😁
12:14 16.08.2026
18 Германец
12:17 16.08.2026
19 Аве не ги слушайте разни дървени
Като ученик в горните Класове съм разхождал по брега на Дунава, в района на Крепостта Баба Вида, кога на разходка, кога за риба, намирал съм изхвърлени от течението, Керамични Лули за табако/тютюн , намирал съм Керамични Oil Lamps, това без да копаете или каквото и да е. Сега при ултра намаленото ниво на водите ще намерите в определени райони една купчина от тези, ваши са и никой не може да ви каже точка.
12:18 16.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Опаа!
До коментар #5 от "Лорда":Новак, а !?😂
12:22 16.08.2026
22 Който си си е закопал жълтиците
До коментар #1 от "Гост":преди 200 години и сега си ги извади , попада ли под закона за иманярство?
За един приятел ..
12:25 16.08.2026
23 Ъхъ
До коментар #4 от "Небинарен модерен ляв":Ако си пуснеш и избрани речи на Рада Дълбоката, ще ти се отворят всички чакри!
12:25 16.08.2026
24 Такъв
До коментар #2 от "Росен":е стила на сайта ,късно е да се променя.
12:27 16.08.2026