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Най-малко 12 загинаха при катастрофа на автобус в Полша

Най-малко 12 загинаха при катастрофа на автобус в Полша

16 Август, 2026 11:26 678 8

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Ранени са 10 души

Най-малко 12 загинаха при катастрофа на автобус в Полша - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Автобус с полски регистрационни номера, пътуващ по магистрала М3 към Ниредьхаза, внезапно излезе от пътя в канавка и се преобърна в нощта срещу 16 авуст, съобщават местните власти.

Според предварителна информация от унгарската полиция, шофьорът на автобуса е заспал на волана. Той е задържан.

Туристическият автобус е превозвал 57 пътници и двама шофьори. Дванадесет души загинаха при инцидента. Няколко бяха ранени и получават медицинска помощ.

Полицията в региона Боршод-Абауй-Земплен в момента провежда спасителни операции на мястото на инцидента и разследва обстоятелствата.

Унгарският премиер изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и благодари на службите за спешна помощ.

В началото на август на магистралата Терни-Риети в Италия стана тежка катастрофа с участието на туристически автобус, три автомобила и ван, при която загинаха шестима души и бяха ранени 34 други.

В началото на юни при тежка трамвайна катастрофа в Берлин 20 души бяха ранени.

По-рано в Дрезден, Германия, 30 души бяха ранени при катастрофа с участието на трамвай и автобус.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Клюкарите

    7 0 Отговор
    Ниредьхаза е в Унгария Миленче, не в Полша!

    Коментиран от #7

    11:41 16.08.2026

  • 2 Хмм

    8 0 Отговор
    трябва да забранят нощните преходи, щом и при двама шофьори, които се сменят на 3 часа стават катастрофи

    11:43 16.08.2026

  • 3 Мисиристан🦃🦃🦃

    8 0 Отговор
    Миленоооо, Полша или Унгария🤣? Май все тая🦃

    11:46 16.08.2026

  • 4 Мими Кучева🐕

    4 0 Отговор
    Миленоооо,само 12,а ти кога !?🐑🐑🐑🥳🤣👍

    11:55 16.08.2026

  • 5 Майстора

    2 0 Отговор
    Поне нещо вярно има ли в този сайт?!Или да го махнат.

    12:16 16.08.2026

  • 6 Демократ

    2 0 Отговор
    Само бедняците пътуват с автобус.

    12:18 16.08.2026

  • 7 То по-долу пише

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Клюкарите":

    че е задържан от унгарската полиция ама нейсе, факти се проверяват от сериозни жОрналист, тия тук не са и жОрналист.

    12:22 16.08.2026

  • 8 Завалиите, нямат мантинели

    0 0 Отговор
    бързо да им сложим

    12:31 16.08.2026

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