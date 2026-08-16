Най-малко 12 загинаха при катастрофа на автобус в Полша

Автобус с полски регистрационни номера, пътуващ по магистрала М3 към Ниредьхаза, внезапно излезе от пътя в канавка и се преобърна в нощта срещу 16 авуст, съобщават местните власти.
Според предварителна информация от унгарската полиция, шофьорът на автобуса е заспал на волана. Той е задържан.
Туристическият автобус е превозвал 57 пътници и двама шофьори. Дванадесет души загинаха при инцидента. Няколко бяха ранени и получават медицинска помощ.
Полицията в региона Боршод-Абауй-Земплен в момента провежда спасителни операции на мястото на инцидента и разследва обстоятелствата.
Унгарският премиер изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и благодари на службите за спешна помощ.
В началото на август на магистралата Терни-Риети в Италия стана тежка катастрофа с участието на туристически автобус, три автомобила и ван, при която загинаха шестима души и бяха ранени 34 други.
В началото на юни при тежка трамвайна катастрофа в Берлин 20 души бяха ранени.
По-рано в Дрезден, Германия, 30 души бяха ранени при катастрофа с участието на трамвай и автобус.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Клюкарите
Коментиран от #7
11:41 16.08.2026
2 Хмм
11:43 16.08.2026
3 Мисиристан🦃🦃🦃
11:46 16.08.2026
4 Мими Кучева🐕
11:55 16.08.2026
5 Майстора
12:16 16.08.2026
6 Демократ
12:18 16.08.2026
7 То по-долу пише
До коментар #1 от "Клюкарите":че е задържан от унгарската полиция ама нейсе, факти се проверяват от сериозни жОрналист, тия тук не са и жОрналист.
12:22 16.08.2026
8 Завалиите, нямат мантинели
12:31 16.08.2026