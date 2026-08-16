Най-малко 12 загинаха при катастрофа на автобус в Полша

Автобус с полски регистрационни номера, пътуващ по магистрала М3 към Ниредьхаза, внезапно излезе от пътя в канавка и се преобърна в нощта срещу 16 авуст, съобщават местните власти.

Според предварителна информация от унгарската полиция, шофьорът на автобуса е заспал на волана. Той е задържан.

Туристическият автобус е превозвал 57 пътници и двама шофьори. Дванадесет души загинаха при инцидента. Няколко бяха ранени и получават медицинска помощ.

Полицията в региона Боршод-Абауй-Земплен в момента провежда спасителни операции на мястото на инцидента и разследва обстоятелствата.

Унгарският премиер изрази съболезнованията си на семействата на жертвите и благодари на службите за спешна помощ.

В началото на август на магистралата Терни-Риети в Италия стана тежка катастрофа с участието на туристически автобус, три автомобила и ван, при която загинаха шестима души и бяха ранени 34 други.

В началото на юни при тежка трамвайна катастрофа в Берлин 20 души бяха ранени.

По-рано в Дрезден, Германия, 30 души бяха ранени при катастрофа с участието на трамвай и автобус.