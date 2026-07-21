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А визите къде са?

А визите къде са?

21 Юли, 2026 08:57 2 289 79

  • румен-
  • радев-
  • визи-
  • безмер-
  • сащ-
  • самолети-
  • америка-
  • база-
  • близкия изток-
  • операция

Когато управляващите сами разполагат с необходимото мнозинство, аргументът "парламентът ще реши" звучи повече като политическо разпределяне на отговорността

А визите къде са? - 1
Снимка: Факти.бг/Архив
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Политиката често страда от къса памет. Особено когато между гръмките обещания и реалността се отвори пропаст, която трудно може да бъде запълнена с пресконференции и дипломатически формулировки.
Преди два месеца министър-председателят Румен Радев увери, че в разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп е поставил много ясно въпроса за отпадането на визите за българските граждани. Дори обвърза темата с престоя на американските самолети-цистерни на летище София. Посланието беше категорично – България е стратегически съюзник, но и очаква реципрочност.

Днес обаче дневният ред изглежда различен.

Правителството вече предлага Народното събрание да разреши разполагането на до осем американски самолета KC-135, до 250 военнослужещи и съответното оборудване във военната база Безмер, за да подпомагат операциите на САЩ в Близкия изток. Искането идва след официална дипломатическа нота от американското посолство, получена още през юни.

И тук неизбежно възниква въпросът: А визите къде са?

Защото засега няма решение. Няма дори индикация, че Вашингтон е направил конкретна крачка към включването на България в програмата Visa Waiver. И ако преди темата беше представена като важен дипломатически приоритет, днес тя почти отсъства от публичния разговор.

Другият интересен момент е политическият прочит на ситуацията.

Премиерът обяснява, че подобно решение трябва да бъде взето от Народното събрание. Формално това е така. Законът изисква парламентът да даде разрешение за подобно разполагане на чужди въоръжени сили.

Само че има една подробност.

Управляващото мнозинство разполага със 131 народни представители. Тоест, ако има политическа воля, решението може да бъде прието без нито един глас от опозицията. Разбира се, най-вероятно подкрепа ще дойде и от други парламентарни сили, които вече заявиха положителна позиция. Но когато управляващите сами разполагат с необходимото мнозинство, аргументът "парламентът ще реши" звучи повече като политическо разпределяне на отговорността, отколкото като реална институционална дилема.

Има и още една разлика спрямо предишната ситуация.

Преди няколко месеца американските самолети бяха разположени на гражданското летище София. Обществото получи обяснения за "учебни дейности" и логистична необходимост. Малко по-късно обаче официални американски представители благодариха на България за подкрепата на операциите в Близкия изток, което показа, че истинската цел е била различна от първоначално представяната.

Сега поне има повече откровеност.

Никой не твърди, че става дума за учения. Официално се казва, че самолетите ще подпомагат американските операции в Близкия изток. Това поне е честен разговор с обществото.

Изборът на Безмер също изглежда логичен. Военната база е създадена именно за подобни задачи, разполага с необходимата инфраструктура и осигурява далеч по-висока степен на сигурност от гражданско летище като София. Ако подобна техника така или иначе ще бъде разполагана в България, естественото ѝ място е именно във военен обект.

Любопитен остава и времевият аспект.

Правителството съобщи, че дипломатическата нота е получена още на 17 юни. Това означава, че разговорите между София и Вашингтон са вървели седмици наред, преди темата да стане публична. Подобни документи не се пишат за ден, нито се внасят без предварително политическо съгласуване. Затова едва ли някой в Министерския съвет е бил изненадан от американското искане.

Всъщност въпросът не е дали България трябва да изпълнява съюзническите си ангажименти. Като член на НАТО страната има своите задължения и те са известни отдавна. Истинският въпрос е друг. Когато преди два месеца беше поставено условие за визите, а днес вече обсъждаме ново разполагане на американски самолети без да има резултат по тази тема, обществото има право да попита:

Какво всъщност получи България?

Защото стратегическото партньорство е най-устойчиво тогава, когато е двупосочно. А засега самолетите идват. Парламентът най-вероятно ще ги одобри. Само визите продължава да ги няма.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ами с аналитици като

    22 13 Отговор
    тебе, толкоз !

    09:00 21.07.2026

  • 2 ФАКТ

    21 48 Отговор
    Страхливецът Пуслер - най-големият срам в историята на Русия.

    Коментиран от #18

    09:00 21.07.2026

  • 3 П рос т въпрос

    30 18 Отговор
    Към п рос Ти ора от паветата:
    - Какво според вас е правилно да направи Радев като съюзник на Урсулианците? Да мобилизира всички паветници, и да ги изпрати да мрат за Украйна ли?

    09:00 21.07.2026

  • 4 Последния Софиянец

    38 12 Отговор
    Ще ни трябват визи да бягаме от бомбардировките като украинците.

    Коментиран от #8, #51

    09:00 21.07.2026

  • 5 Дзак

    11 9 Отговор
    А не трябва ли да реши Парламента?

    09:01 21.07.2026

  • 6 Безпартиен

    34 9 Отговор
    Според мен трябва Референдум!

    Коментиран от #10

    09:01 21.07.2026

  • 7 честен ционист

    37 8 Отговор
    За какво са му на Ганчо тия визи? Те ще са своеобразна подкана за евакуация от територията.

    09:02 21.07.2026

  • 8 Анонимен

    7 3 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    ГейСила винаги се отличава с голяма смелост

    09:02 21.07.2026

  • 9 Някой

    36 8 Отговор
    Не ни интересуват визите и да се стимулира емиграцията.
    Всеки който одобри това да ни включат в чужда война е национален предател и мястото му е в затвора и по НК:

    НК
    Раздел II.
    Предателство и шпионство
    Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.

    Всеки гласувал за на 5-15 години затвор! Като те си признават за заплаха и затова искат Пейтриът в Гърция. Само че между нас е Турция и затова не сме удобна цел. А Иран удря точно такива бази.

    Само правосъдие не съществува - приказките са за наивници.

    Коментиран от #48, #54

    09:04 21.07.2026

  • 10 хмм

    19 4 Отговор

    До коментар #6 от "Безпартиен":

    Няма време за референдум. В най-изгодна позиция са извънпарламентарните партии, защото няма да участват в това предателство.

    09:04 21.07.2026

  • 11 пръц

    25 7 Отговор
    Я не знам аятоласите да са нападнали държава от НАТО или директно обора та автора да пише за изпълнение на съюзническите ни задължения

    09:05 21.07.2026

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    21 6 Отговор
    КАТО АМЕРИКАНСКИ ГРАЖДАНИН
    СЪВЕТВАМ БЪЛГАРИТЕ ДА НЕ ПЪТУВАТ ДО САЩ
    ЗАЩОТО Е ГАДНО И АЛЧНО
    ......
    ПО СЪЩАТА ПРИЧИНА НЕ ИСКАМ ПОВЕЧЕ ДА ХОДЯ В ЛОНДОН , БЕРЛИН , ПАРИЖ, РИМ, АМСТЕРДАМ ..
    .. НА ЛЕТИЩЕТО ТРАНЗИТ ДА - ДА ОСТАВАМ В ТИЯ ГРАДОВЕ НЕ

    Коментиран от #16, #46

    09:05 21.07.2026

  • 13 Смотаняху

    8 5 Отговор
    Ами народното събрание ситурно е редно да вземе единно решение а не както е досега - утре всички да сочат Радев.Нали затова са народни представители?Причината е друга - няма никой.който да може да поеме отговорност в този парламент 💩.
    А и който и да е...пък и задружност няма.
    В Испания Педро Санчес след дискусия обяви официалното

    09:05 21.07.2026

  • 14 Какво

    15 5 Отговор
    не е ясно ? За да отпаднат визите има условие за процент на отказаните визи. А за даването на визи кандидатите също трябва да отговарят на определени условия. Такова е законодателството на САЩ. Какво да се прави, хората спазват законите

    Коментиран от #28, #30

    09:05 21.07.2026

  • 15 масон от слънце

    14 1 Отговор
    това е мижитурка като нас,трябва да си го прибираме!

    09:06 21.07.2026

  • 16 честен ционист

    16 10 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Скоро всички ще се редите за визи за Русия.

    Коментиран от #61

    09:06 21.07.2026

  • 17 хе хе

    35 5 Отговор
    Американските визи бяха атрактивни преди България да влезе в ЕС. Сега вече никой не се е засилил да ходи в САЩ.

    09:08 21.07.2026

  • 18 Някой

    22 9 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ":

    Обвинявал съм Путин че е прекалено мек. Друг щеше да влезе в Украйна 2014. Трети 2010г когато издигат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа. Четвърти 1992г когато Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост. А пети никога нямаше да им го остави. А за това е виновен и Ленин подарил им огромната Новорусия (без Молдова) за влизане в СССР. Украйна съществува заради Русия и е увеличавана с подаръци от нея. Пълни неблагодарници! А са викали, че те са руснаците.

    09:08 21.07.2026

  • 19 Хм.....

    21 4 Отговор
    Глупави коментари от глупаво общество, което е станало толкова дебилно - материално, та въобще не осъзнава, че проблемите му никога не са били с визите,а с ВИЗИИТЕ!!!

    09:08 21.07.2026

  • 20 Смотаняху

    12 5 Отговор
    ....решение.Само че при нас има само един отбор ПП - пълни пу- ( независимо от пола ) и това няма сак да се случи.
    Затова някой ден вероятно и в БГ както и в Щатите ще има атентати ортанизилан от ирански националисти.Тогава ще можете да благодарите не на Радев а на цялата скупщина в парламента

    09:09 21.07.2026

  • 21 Батето

    14 4 Отговор
    Защо търсите под вола теле? Ясно и категорично е определено, когато отказите за издаване на виза за САЩ паднат под 3% тогава те ще отпаднат. По-добре се занимавайте с ИДИОТИТЕ, които вдигат процента на отказаните, отколкото да фантазирате за хонорарче по безсмислен и предварително решен казус.

    09:10 21.07.2026

  • 22 иван костов

    24 6 Отговор
    Не ви ща нито визите, нито самолетите, а най добре и дипломатически отношения да нямаме с тези разбойници!

    09:10 21.07.2026

  • 23 Хайо

    21 4 Отговор
    Абе вие още ли се заблуждавате ,че България е суверенна държава и има значение кой е на власт в България ? България е територия използван от англосаксоните .Никога ,ама никога в управлението на бившето РУМНО не е влизал чужденец ,дори руснаците някога не влизаха ,сега се разхождат английски и американски дипломати от посолството ,без проверка дори .Никъде в никоя държава това не се случва .Единствената в света е България .

    09:12 21.07.2026

  • 24 нннн

    23 3 Отговор
    Партньори сме и България е пасивният партньор.
    А Гърция и Румъния предния път отказаха на САЩ за самолетите. Навярно и сега.

    Коментиран от #70

    09:12 21.07.2026

  • 25 ктгрфт

    14 8 Отговор
    Калитко, пише къде са визите??? Това го интересува Калитко. Иска да му дадат виза Калитко. Не му идва на прооостата кратуна че си дава задницата. Само да му разрешат да може да мие чинии без виза за господаря??? Това е Калитко. Че ще го затрият, не го интересува, важното е да му дадат манисто на глупааака. Слава на Господ Иисус Христос само жълтопаветните маймуни са с членове Калитко. Само в София има толкова Калитковци.

    09:14 21.07.2026

  • 26 САЩ да си платят на БГ

    19 5 Отговор
    Стига с тия визи! Визата за САЩ струва сто хиляди долара! САЩ печелят милиарди от визите!
    ТРЯБВА ДА СЕ ИСКА ОТ САЩ ДА СИ ПЛАТЯТ НА БГ РЕАЛНАТА СТОЙНОСТ:
    1) за използването на БГ- територия за военни цели и
    2) за риска, на който подлагат БГ-населението.

    Коментиран от #58, #71

    09:15 21.07.2026

  • 27 Мнение

    21 2 Отговор
    Като гледаме са се извили едни опашки пред посолството за визи, спят пред портите по цяла седмица едва ли не?!! Смешни смешки сътворява това правителство.

    09:16 21.07.2026

  • 28 Напротив

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Какво":

    Всичко е ясно. Когато отпадането зависи от отказите, а отказващ си самият ти, единствената пречка е законът.😏

    09:18 21.07.2026

  • 29 Тошо

    21 3 Отговор
    Самолети F-16 няма, визи няма, има само наведено положение и йес сър.

    Коментиран от #74

    09:19 21.07.2026

  • 30 Хасковски каунь

    9 2 Отговор

    До коментар #14 от "Какво":

    "...Какво да се прави, хората спазват законите"
    Ти нормален ли си? Спазвали закони....ХЪ СЕГА ДЕ!

    09:20 21.07.2026

  • 31 Относно визите

    18 1 Отговор
    Притежаването на виза за посещение на САЩ не значи нищо.
    - Имаш ограничение, в което си длъжен да напуснеш държавата
    - Виза не значи "Зелена Карта", не значи гражданство. За право на работа си има напълно различни визи и правила. Точно сега ако те хванат, че нарушаваш законодателството влизаш директно в затвора
    - Виза не значи, че граничните са длъжни да те пуснат в САЩ. На границата има редица различни проверки, заради които голям процент ще бъдат върнати, ако не и арестувани

    Виза за посещение на САЩ е най-голямата илюзия в момента.

    Коментиран от #34

    09:21 21.07.2026

  • 32 Не ви щем

    10 2 Отговор
    Еуропската уния.

    09:22 21.07.2026

  • 33 Потрес

    9 7 Отговор
    С всеки изминал ден тоиз отвратителен фатмак, селяндурин от Славяноов, открит лакей и подлога на кремълския злодей, чиито КГБ-ейски ботуши лъска като ненормален, става все по-омразен на целокупния български народ! Измамник и лъжец! Българи, "прогресивните" комунисти, деца и внуци на активни борци и на висши ДС- функциоенир, всъщност се оказаха чалгари! Така че, правителството на фатмака е предимно от чалгари - един през друг по-некадърни, по-необразовани, по-нагли и мръсни, с циничен и просташки език! Днес се очаква фатмак Рандю да обяви в кое министерство ще назначи за зам..министър простак Хаджи Тошко Африкански шимпанзето с каруцарския език!

    09:25 21.07.2026

  • 34 Стършели

    6 1 Отговор

    До коментар #31 от "Относно визите":

    Точно казано!
    Калинката Калин раздува сапунен мехур.

    09:26 21.07.2026

  • 35 Ха-ха-ха!

    3 4 Отговор
    Пустите "прогресивни" московци, станали чалгари! Ха-ха-ха!! Честито, българи! Честито ви второ чалгарско правителство на сакатото учиндолско нищожество!

    09:28 21.07.2026

  • 36 ДрайвингПлежър

    11 1 Отговор
    Когато вие продажници питате за визите - питайте ЗАЩО ЕВРОПА НЕ СПАЗВА СОБСТВЕНИТЕ СИ ЗАКОНИ ЗА РЕЦИПРОЧНОСТ!

    Не питайте защо САЩ не ви дава визи - те не за задължени!
    Питайте, защо "Съюзът" не е зад гърба ви - както е задължен по закон!
    Ако една държава от ЕС им визов режим с друга - всички държави от ЕС са задължени да въведат реципрочен визов достъп!!!

    ПИТАЙТЕ ЗАЩО ЕВРОПАРТНЬОРИТЕ ВИ НЕ СА ВИ ПАРТНЬОРИ И НЕ ИМ ДРЕМЕ ЗА ВАС! И като почнете да питате вероятно ще разберете че няма съюз, че нямате партньори и че всъщност сте роби!

    09:28 21.07.2026

  • 37 Хахах

    4 5 Отговор
    Помня как копейките ни обясняваха как Радев бил изгонил самолетите и докато няма визи няма да има и самолети. Сега какво ще направи зеления чорап и как ще се оправдават копейките?

    09:31 21.07.2026

  • 38 Пенчо

    7 0 Отговор
    Кои са тези, които ще тръгнат за америката ако няма визи как ли ще ги посрещнат там!?

    Коментиран от #47

    09:31 21.07.2026

  • 39 На Герб

    3 4 Отговор
    Не им се иска да има визи.
    Питайте тях каква е причината.
    Може би си пазят хляба само за избрани.
    Ама Радев кво го касае това?

    09:33 21.07.2026

  • 40 Какво

    6 3 Отговор
    общо имат самолетите с визите? Решението за самолетите се взима базирано на това дали искаме да помагаме на нашия съюзник в конфликта в залива. Да, искаме.

    Въпросът с визите е отделен и правилата са ясни от памтивека: когато отказите за визи спаднат под 3%, тогава ще ни включат в безвизовата програма Дотогава е безсмислено всеки нов министър да задава един и същ въпрос.

    Това че Радев реши да обвърже самолетите с визите си е негов проблем. Сега той изглежда смешен

    09:34 21.07.2026

  • 41 Августин

    2 2 Отговор
    Американците правят операции, но руснаците водят война 😁🤣

    09:34 21.07.2026

  • 42 Без име

    5 2 Отговор
    Йелоустоун всеки момент ще изригне. Защо са ни визи?

    Коментиран от #55

    09:34 21.07.2026

  • 43 !!!?

    2 2 Отговор
    Визите идват...!!!?

    09:40 21.07.2026

  • 44 !!!?

    4 3 Отговор
    Визите идват...!!!?

    09:41 21.07.2026

  • 45 Муньо Кредев съм

    6 2 Отговор
    Договорих се визите за говeдaрникa да отпаднат на 31-ви февруари догодина!

    09:43 21.07.2026

  • 46 Стой си във врачанското село

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Стой си във врачанското село и си чакай пенсията.

    09:43 21.07.2026

  • 47 Това са 2-3 кардарашки фамилии

    11 0 Отговор

    До коментар #38 от "Пенчо":

    В САЩ никой не ги чака, освен имиграционните власти. Хората с реална нужда да посещават САЩ са кандидатствали и са получили визи от посолството.

    09:47 21.07.2026

  • 48 Някоя

    4 2 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    В случая иде реч за лъжите на Муню!

    09:48 21.07.2026

  • 49 зайко байко

    3 1 Отговор
    Абе що за народ е щом не може да разбере, че както за окрадените милиарди, така и за визите предишните са виновни? Предишния ви президент как набута данъкоплатците в схемата да плащат по милион на ден без да получават нищо насреща?

    Коментиран от #52

    09:49 21.07.2026

  • 50 уффф

    1 1 Отговор
    Калинчо ,един ред не драсна за онези които паркираха 8 те самолета в София и ни лъгаха ,лъгаха че не е това което виждаме.Малко по обективно мисли и пиши.
    Изморихме се да ви четем хрумванията

    09:51 21.07.2026

  • 51 Много здраве от Украйна!

    3 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    От 6 април 2017 украинските граждани посещават ЕС без визи. С билет за 20 евро летят до всяка европейска столица.

    09:52 21.07.2026

  • 52 Зайко Байко от Банкя

    5 3 Отговор

    До коментар #49 от "зайко байко":

    Предишните не са обещавали отпадана не визи срещу вкарван в чужда война!

    Крадве обеща и изпълни само частта с вкарването в чуждата война!

    09:53 21.07.2026

  • 53 бай Иван

    4 1 Отговор
    Само едно мога да кажа . 1 400 000 души избраха Румен Бойков Борисов за премиер. Да се обосновавам е ненужно . Да им е честито.

    Коментиран от #56

    09:55 21.07.2026

  • 54 Къде по света

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Някой":

    Само да допълня.Кой позволи бизобразието военен да бъде избран за мин.председател?Военните трябва да си седят в поделенията,и да се занимават с онова за което са назначени!!!Къде по света военен е бил добър мин.председател?

    09:57 21.07.2026

  • 55 Всъщност изригва 100-тина пъти дневно

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Без име":

    И туристите се трупат да наблюдават този природен феномен. Миналата година САЩ е посетен от 79 милиона туристи, които са оставили 130 милиарда долара. Най-много туристи идват от Мексико, следвани от Великобритания и Индия. След тях са Германия и Бразилия.

    09:59 21.07.2026

  • 56 Защото не можеш да се обосновеш

    3 2 Отговор

    До коментар #53 от "бай Иван":

    Премиерът се избира от Народното събрание. Правителството също. При 80% д. били сред онези 1.4 милиона не са останали много свестни. Помисли ти сред кои си.

    Коментиран от #79

    10:03 21.07.2026

  • 57 Мдааа

    6 0 Отговор
    Днес влязох при шефа и му казах, че ще напусна, ако не ми увеличи заплатата, след което бързо постигнахме консенсус. Аз няма да напускам, а той няма да ми увеличи заплатата.

    10:07 21.07.2026

  • 58 Ценоразпис

    5 0 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ да си платят на БГ":

    Стандартната такса за кандидатстване (MRV) за туристическа или бизнес виза (B1/B2) за САЩ е $185. За студентски (F, M) и визи за обменни програми (J) таксата е също $185, но за тях се заплащат и допълнителни SEVIS такси (напр. $350 за студентски).

    Визата за Русия е $50. Няма изискване за познаване на езика. Опашки няма.

    10:09 21.07.2026

  • 59 Що се правите

    2 1 Отговор
    не ощипани невести! 30 години имахте на разположение- защо не премахнахте визите за това време?! Защото не зависи от вас!Както и от Радев! Каквото реши Шефът,това ще стане!

    10:09 21.07.2026

  • 60 Тъй де

    2 0 Отговор
    На много ясно поставения въпрос за отпадане на визите отговор нямаше. Що се задават въпроси с предварително много ясен отговор, не стана ясно.

    Коментиран от #63

    10:11 21.07.2026

  • 61 хе хе

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "честен ционист":

    По-скоро вие ще се редите за визи за Китай, когато руснаците излязат по улиците!

    Коментиран от #62

    10:15 21.07.2026

  • 62 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от "хе хе":

    Ще излязат на Най....
    Чакай още утре...

    10:19 21.07.2026

  • 63 Имаше

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Тъй де":

    отговор. Когато външната министърка попита за визите, отговорът беше следният: нищо не е е променило. Когато отказите за туристически визи паднат под 3%, тогава САЩ ще ни включат и в Visa Waive program.

    Същият отговор получават всички предишни министри

    Коментиран от #75

    10:20 21.07.2026

  • 64 Нема по смешн народ

    2 1 Отговор
    в целият свят!

    10:20 21.07.2026

  • 65 Четох

    3 0 Отговор
    Че Радев бил незаконен син на Бай Тошо...не знам иначе са като две капки вода ...а визите ???? НАС НИ НЯМАТ ЗА ХОРА ..НИЕ СМЕ ОТ ТРЕТИЯ СВЯТ...

    10:21 21.07.2026

  • 66 Хмм

    3 1 Отговор
    как да отпаднат визите като кандидатстват за визи неблагонадеждни, които получават отказ, ако масово тръгнем за визи, процентът на отказ ще се намали под 3% и визите ще паднат, но като гледам няма масов наплив за визи

    10:24 21.07.2026

  • 67 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Вижте това лице,лице на лъжец,крадец,нац.предател и подлога на евро-либералните ЛГБТ ценности. Този индивид демонстрира най виша форма на човешко падение ! Гнус ме е да го гледам.

    10:25 21.07.2026

  • 68 Един път

    4 0 Отговор
    като си дадеш Д-то, след това няма не искам, няма недей.

    10:29 21.07.2026

  • 69 Уха

    1 1 Отговор
    Абе Генерал Мишок е играл казачок в амбасадата бил е смел и храбър в стойка партер като ги е гонил. Таман изгони самолетите тумба лумба колко е велик и те си кацнаха пак.

    10:31 21.07.2026

  • 70 Така е

    3 0 Отговор

    До коментар #24 от "нннн":

    Радев никога не е отказвал нещо на Тръмп. С европейците се гъбарка, но с Тръмп не. Изпълнителен човек.

    10:35 21.07.2026

  • 71 Търновец

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "САЩ да си платят на БГ":

    САЩ и Израел искат да спечелят милиарди от нови нефтени полета а Израел анексира чужди земи и ние ставаме съучастници. Вън цистерните самолети от България

    Коментиран от #72, #78

    10:42 21.07.2026

  • 72 Шменти Капели

    2 1 Отговор

    До коментар #71 от "Търновец":

    По добре е Вън копейките от България

    10:45 21.07.2026

  • 73 историята се повтаря

    1 0 Отговор
    Историята се повтаря. Няяяяяяяякога бяме с Германия и задължително влязохме ъв войната, предоставяйки плацдам за нападение на Гърция и Югославияот Германски войски, същевременно изпратихме окупационни войски в Беломорието и Македония.
    Суеееега предоставяме летища на Щаетите за операции в Близкия изток и много вероятно срещу Русия.
    Генерал Радев се опитва да играе като цар Борис трети, приклещен от каузата НАТО.
    Най-важното е , че се задава ширкомащабна война . Даи ще е през 30-та или 27 година, не се знае. Истината е, че трябвада е готвим за война Без илюии.

    Коментиран от #76

    10:46 21.07.2026

  • 74 Няма лошо

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Тошо":

    Хубаво е, че подготвяме условията и ставаме плацдарм за нападение срещу Русия. Слава на украйна!

    10:47 21.07.2026

  • 75 Той въпросът си беше

    0 0 Отговор

    До коментар #63 от "Имаше":

    Риторичен. Отговорът винаги е много ясен и един и същ. Можеше и без въпрос

    10:48 21.07.2026

  • 76 Прав си

    0 1 Отговор

    До коментар #73 от "историята се повтаря":

    Най-вече срещу Русия.

    10:50 21.07.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Гарбовец

    0 0 Отговор

    До коментар #71 от "Търновец":

    Недей да даваш акъл на другаря Радев. Той много добре си знае работата. Важното е на първо време Русия да бъде поставена на мястото й.

    10:52 21.07.2026

  • 79 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Защото не можеш да се обосновеш":

    Защо критикувате Радев. Никой премиер досега не е работил тъй ефективно срещу Русия. Без всякаква опозиция. Вече сме и плацдарм на САЩ. Цяла Европа отказа на Тръмп да му помага срещу Иран, но ние изразихме пълна бойна готовност. Какво още?

    10:59 21.07.2026