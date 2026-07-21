Политиката често страда от къса памет. Особено когато между гръмките обещания и реалността се отвори пропаст, която трудно може да бъде запълнена с пресконференции и дипломатически формулировки.
Преди два месеца министър-председателят Румен Радев увери, че в разговора си с президента на САЩ Доналд Тръмп е поставил много ясно въпроса за отпадането на визите за българските граждани. Дори обвърза темата с престоя на американските самолети-цистерни на летище София. Посланието беше категорично – България е стратегически съюзник, но и очаква реципрочност.
Днес обаче дневният ред изглежда различен.
Правителството вече предлага Народното събрание да разреши разполагането на до осем американски самолета KC-135, до 250 военнослужещи и съответното оборудване във военната база Безмер, за да подпомагат операциите на САЩ в Близкия изток. Искането идва след официална дипломатическа нота от американското посолство, получена още през юни.
И тук неизбежно възниква въпросът: А визите къде са?
Защото засега няма решение. Няма дори индикация, че Вашингтон е направил конкретна крачка към включването на България в програмата Visa Waiver. И ако преди темата беше представена като важен дипломатически приоритет, днес тя почти отсъства от публичния разговор.
Другият интересен момент е политическият прочит на ситуацията.
Премиерът обяснява, че подобно решение трябва да бъде взето от Народното събрание. Формално това е така. Законът изисква парламентът да даде разрешение за подобно разполагане на чужди въоръжени сили.
Само че има една подробност.
Управляващото мнозинство разполага със 131 народни представители. Тоест, ако има политическа воля, решението може да бъде прието без нито един глас от опозицията. Разбира се, най-вероятно подкрепа ще дойде и от други парламентарни сили, които вече заявиха положителна позиция. Но когато управляващите сами разполагат с необходимото мнозинство, аргументът "парламентът ще реши" звучи повече като политическо разпределяне на отговорността, отколкото като реална институционална дилема.
Има и още една разлика спрямо предишната ситуация.
Преди няколко месеца американските самолети бяха разположени на гражданското летище София. Обществото получи обяснения за "учебни дейности" и логистична необходимост. Малко по-късно обаче официални американски представители благодариха на България за подкрепата на операциите в Близкия изток, което показа, че истинската цел е била различна от първоначално представяната.
Сега поне има повече откровеност.
Никой не твърди, че става дума за учения. Официално се казва, че самолетите ще подпомагат американските операции в Близкия изток. Това поне е честен разговор с обществото.
Изборът на Безмер също изглежда логичен. Военната база е създадена именно за подобни задачи, разполага с необходимата инфраструктура и осигурява далеч по-висока степен на сигурност от гражданско летище като София. Ако подобна техника така или иначе ще бъде разполагана в България, естественото ѝ място е именно във военен обект.
Любопитен остава и времевият аспект.
Правителството съобщи, че дипломатическата нота е получена още на 17 юни. Това означава, че разговорите между София и Вашингтон са вървели седмици наред, преди темата да стане публична. Подобни документи не се пишат за ден, нито се внасят без предварително политическо съгласуване. Затова едва ли някой в Министерския съвет е бил изненадан от американското искане.
Всъщност въпросът не е дали България трябва да изпълнява съюзническите си ангажименти. Като член на НАТО страната има своите задължения и те са известни отдавна. Истинският въпрос е друг. Когато преди два месеца беше поставено условие за визите, а днес вече обсъждаме ново разполагане на американски самолети без да има резултат по тази тема, обществото има право да попита:
Какво всъщност получи България?
Защото стратегическото партньорство е най-устойчиво тогава, когато е двупосочно. А засега самолетите идват. Парламентът най-вероятно ще ги одобри. Само визите продължава да ги няма.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ами с аналитици като
09:00 21.07.2026
2 ФАКТ
Коментиран от #18
09:00 21.07.2026
3 П рос т въпрос
- Какво според вас е правилно да направи Радев като съюзник на Урсулианците? Да мобилизира всички паветници, и да ги изпрати да мрат за Украйна ли?
09:00 21.07.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #8, #51
09:00 21.07.2026
5 Дзак
09:01 21.07.2026
6 Безпартиен
Коментиран от #10
09:01 21.07.2026
7 честен ционист
09:02 21.07.2026
8 Анонимен
До коментар #4 от "Последния Софиянец":ГейСила винаги се отличава с голяма смелост
09:02 21.07.2026
9 Някой
Всеки който одобри това да ни включат в чужда война е национален предател и мястото му е в затвора и по НК:
НК
Раздел II.
Предателство и шпионство
Чл. 98. (1) Който подбужда чужда държава или обществена група в чужбина към война или друго враждебно действие против Републиката, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
Всеки гласувал за на 5-15 години затвор! Като те си признават за заплаха и затова искат Пейтриът в Гърция. Само че между нас е Турция и затова не сме удобна цел. А Иран удря точно такива бази.
Само правосъдие не съществува - приказките са за наивници.
Коментиран от #48, #54
09:04 21.07.2026
10 хмм
До коментар #6 от "Безпартиен":Няма време за референдум. В най-изгодна позиция са извънпарламентарните партии, защото няма да участват в това предателство.
09:04 21.07.2026
11 пръц
09:05 21.07.2026
12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
СЪВЕТВАМ БЪЛГАРИТЕ ДА НЕ ПЪТУВАТ ДО САЩ
ЗАЩОТО Е ГАДНО И АЛЧНО
......
ПО СЪЩАТА ПРИЧИНА НЕ ИСКАМ ПОВЕЧЕ ДА ХОДЯ В ЛОНДОН , БЕРЛИН , ПАРИЖ, РИМ, АМСТЕРДАМ ..
.. НА ЛЕТИЩЕТО ТРАНЗИТ ДА - ДА ОСТАВАМ В ТИЯ ГРАДОВЕ НЕ
Коментиран от #16, #46
09:05 21.07.2026
13 Смотаняху
А и който и да е...пък и задружност няма.
В Испания Педро Санчес след дискусия обяви официалното
09:05 21.07.2026
14 Какво
Коментиран от #28, #30
09:05 21.07.2026
15 масон от слънце
09:06 21.07.2026
16 честен ционист
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Скоро всички ще се редите за визи за Русия.
Коментиран от #61
09:06 21.07.2026
17 хе хе
09:08 21.07.2026
18 Някой
До коментар #2 от "ФАКТ":Обвинявал съм Путин че е прекалено мек. Друг щеше да влезе в Украйна 2014. Трети 2010г когато издигат местният Хитлер (Бандера) за герой на народа. Четвърти 1992г когато Автономна република Крим и град Севастопол обявяват независимост. А пети никога нямаше да им го остави. А за това е виновен и Ленин подарил им огромната Новорусия (без Молдова) за влизане в СССР. Украйна съществува заради Русия и е увеличавана с подаръци от нея. Пълни неблагодарници! А са викали, че те са руснаците.
09:08 21.07.2026
19 Хм.....
09:08 21.07.2026
20 Смотаняху
Затова някой ден вероятно и в БГ както и в Щатите ще има атентати ортанизилан от ирански националисти.Тогава ще можете да благодарите не на Радев а на цялата скупщина в парламента
09:09 21.07.2026
21 Батето
09:10 21.07.2026
22 иван костов
09:10 21.07.2026
23 Хайо
09:12 21.07.2026
24 нннн
А Гърция и Румъния предния път отказаха на САЩ за самолетите. Навярно и сега.
Коментиран от #70
09:12 21.07.2026
25 ктгрфт
09:14 21.07.2026
26 САЩ да си платят на БГ
ТРЯБВА ДА СЕ ИСКА ОТ САЩ ДА СИ ПЛАТЯТ НА БГ РЕАЛНАТА СТОЙНОСТ:
1) за използването на БГ- територия за военни цели и
2) за риска, на който подлагат БГ-населението.
Коментиран от #58, #71
09:15 21.07.2026
27 Мнение
09:16 21.07.2026
28 Напротив
До коментар #14 от "Какво":Всичко е ясно. Когато отпадането зависи от отказите, а отказващ си самият ти, единствената пречка е законът.😏
09:18 21.07.2026
29 Тошо
Коментиран от #74
09:19 21.07.2026
30 Хасковски каунь
До коментар #14 от "Какво":"...Какво да се прави, хората спазват законите"
Ти нормален ли си? Спазвали закони....ХЪ СЕГА ДЕ!
09:20 21.07.2026
31 Относно визите
- Имаш ограничение, в което си длъжен да напуснеш държавата
- Виза не значи "Зелена Карта", не значи гражданство. За право на работа си има напълно различни визи и правила. Точно сега ако те хванат, че нарушаваш законодателството влизаш директно в затвора
- Виза не значи, че граничните са длъжни да те пуснат в САЩ. На границата има редица различни проверки, заради които голям процент ще бъдат върнати, ако не и арестувани
Виза за посещение на САЩ е най-голямата илюзия в момента.
Коментиран от #34
09:21 21.07.2026
32 Не ви щем
09:22 21.07.2026
33 Потрес
09:25 21.07.2026
34 Стършели
До коментар #31 от "Относно визите":Точно казано!
Калинката Калин раздува сапунен мехур.
09:26 21.07.2026
35 Ха-ха-ха!
09:28 21.07.2026
36 ДрайвингПлежър
Не питайте защо САЩ не ви дава визи - те не за задължени!
Питайте, защо "Съюзът" не е зад гърба ви - както е задължен по закон!
Ако една държава от ЕС им визов режим с друга - всички държави от ЕС са задължени да въведат реципрочен визов достъп!!!
ПИТАЙТЕ ЗАЩО ЕВРОПАРТНЬОРИТЕ ВИ НЕ СА ВИ ПАРТНЬОРИ И НЕ ИМ ДРЕМЕ ЗА ВАС! И като почнете да питате вероятно ще разберете че няма съюз, че нямате партньори и че всъщност сте роби!
09:28 21.07.2026
37 Хахах
09:31 21.07.2026
38 Пенчо
Коментиран от #47
09:31 21.07.2026
39 На Герб
Питайте тях каква е причината.
Може би си пазят хляба само за избрани.
Ама Радев кво го касае това?
09:33 21.07.2026
40 Какво
Въпросът с визите е отделен и правилата са ясни от памтивека: когато отказите за визи спаднат под 3%, тогава ще ни включат в безвизовата програма Дотогава е безсмислено всеки нов министър да задава един и същ въпрос.
Това че Радев реши да обвърже самолетите с визите си е негов проблем. Сега той изглежда смешен
09:34 21.07.2026
41 Августин
09:34 21.07.2026
42 Без име
Коментиран от #55
09:34 21.07.2026
43 !!!?
09:40 21.07.2026
44 !!!?
09:41 21.07.2026
45 Муньо Кредев съм
09:43 21.07.2026
46 Стой си във врачанското село
До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Стой си във врачанското село и си чакай пенсията.
09:43 21.07.2026
47 Това са 2-3 кардарашки фамилии
До коментар #38 от "Пенчо":В САЩ никой не ги чака, освен имиграционните власти. Хората с реална нужда да посещават САЩ са кандидатствали и са получили визи от посолството.
09:47 21.07.2026
48 Някоя
До коментар #9 от "Някой":В случая иде реч за лъжите на Муню!
09:48 21.07.2026
49 зайко байко
Коментиран от #52
09:49 21.07.2026
50 уффф
Изморихме се да ви четем хрумванията
09:51 21.07.2026
51 Много здраве от Украйна!
До коментар #4 от "Последния Софиянец":От 6 април 2017 украинските граждани посещават ЕС без визи. С билет за 20 евро летят до всяка европейска столица.
09:52 21.07.2026
52 Зайко Байко от Банкя
До коментар #49 от "зайко байко":Предишните не са обещавали отпадана не визи срещу вкарван в чужда война!
Крадве обеща и изпълни само частта с вкарването в чуждата война!
09:53 21.07.2026
53 бай Иван
Коментиран от #56
09:55 21.07.2026
54 Къде по света
До коментар #9 от "Някой":Само да допълня.Кой позволи бизобразието военен да бъде избран за мин.председател?Военните трябва да си седят в поделенията,и да се занимават с онова за което са назначени!!!Къде по света военен е бил добър мин.председател?
09:57 21.07.2026
55 Всъщност изригва 100-тина пъти дневно
До коментар #42 от "Без име":И туристите се трупат да наблюдават този природен феномен. Миналата година САЩ е посетен от 79 милиона туристи, които са оставили 130 милиарда долара. Най-много туристи идват от Мексико, следвани от Великобритания и Индия. След тях са Германия и Бразилия.
09:59 21.07.2026
56 Защото не можеш да се обосновеш
До коментар #53 от "бай Иван":Премиерът се избира от Народното събрание. Правителството също. При 80% д. били сред онези 1.4 милиона не са останали много свестни. Помисли ти сред кои си.
Коментиран от #79
10:03 21.07.2026
57 Мдааа
10:07 21.07.2026
58 Ценоразпис
До коментар #26 от "САЩ да си платят на БГ":Стандартната такса за кандидатстване (MRV) за туристическа или бизнес виза (B1/B2) за САЩ е $185. За студентски (F, M) и визи за обменни програми (J) таксата е също $185, но за тях се заплащат и допълнителни SEVIS такси (напр. $350 за студентски).
Визата за Русия е $50. Няма изискване за познаване на езика. Опашки няма.
10:09 21.07.2026
59 Що се правите
10:09 21.07.2026
60 Тъй де
Коментиран от #63
10:11 21.07.2026
61 хе хе
До коментар #16 от "честен ционист":По-скоро вие ще се редите за визи за Китай, когато руснаците излязат по улиците!
Коментиран от #62
10:15 21.07.2026
62 Ха ХаХа
До коментар #61 от "хе хе":Ще излязат на Най....
Чакай още утре...
10:19 21.07.2026
63 Имаше
До коментар #60 от "Тъй де":отговор. Когато външната министърка попита за визите, отговорът беше следният: нищо не е е променило. Когато отказите за туристически визи паднат под 3%, тогава САЩ ще ни включат и в Visa Waive program.
Същият отговор получават всички предишни министри
Коментиран от #75
10:20 21.07.2026
64 Нема по смешн народ
10:20 21.07.2026
65 Четох
10:21 21.07.2026
66 Хмм
10:24 21.07.2026
67 ШЕФА
10:25 21.07.2026
68 Един път
10:29 21.07.2026
69 Уха
10:31 21.07.2026
70 Така е
До коментар #24 от "нннн":Радев никога не е отказвал нещо на Тръмп. С европейците се гъбарка, но с Тръмп не. Изпълнителен човек.
10:35 21.07.2026
71 Търновец
До коментар #26 от "САЩ да си платят на БГ":САЩ и Израел искат да спечелят милиарди от нови нефтени полета а Израел анексира чужди земи и ние ставаме съучастници. Вън цистерните самолети от България
Коментиран от #72, #78
10:42 21.07.2026
72 Шменти Капели
До коментар #71 от "Търновец":По добре е Вън копейките от България
10:45 21.07.2026
73 историята се повтаря
Суеееега предоставяме летища на Щаетите за операции в Близкия изток и много вероятно срещу Русия.
Генерал Радев се опитва да играе като цар Борис трети, приклещен от каузата НАТО.
Най-важното е , че се задава ширкомащабна война . Даи ще е през 30-та или 27 година, не се знае. Истината е, че трябвада е готвим за война Без илюии.
Коментиран от #76
10:46 21.07.2026
74 Няма лошо
До коментар #29 от "Тошо":Хубаво е, че подготвяме условията и ставаме плацдарм за нападение срещу Русия. Слава на украйна!
10:47 21.07.2026
75 Той въпросът си беше
До коментар #63 от "Имаше":Риторичен. Отговорът винаги е много ясен и един и същ. Можеше и без въпрос
10:48 21.07.2026
76 Прав си
До коментар #73 от "историята се повтаря":Най-вече срещу Русия.
10:50 21.07.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Гарбовец
До коментар #71 от "Търновец":Недей да даваш акъл на другаря Радев. Той много добре си знае работата. Важното е на първо време Русия да бъде поставена на мястото й.
10:52 21.07.2026
79 Питам
До коментар #56 от "Защото не можеш да се обосновеш":Защо критикувате Радев. Никой премиер досега не е работил тъй ефективно срещу Русия. Без всякаква опозиция. Вече сме и плацдарм на САЩ. Цяла Европа отказа на Тръмп да му помага срещу Иран, но ние изразихме пълна бойна готовност. Какво още?
10:59 21.07.2026