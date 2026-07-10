Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
„Възраждане“: Не допуснаха наши депутати до заседание на комисията за контрол над службите

„Възраждане“: Не допуснаха наши депутати до заседание на комисията за контрол над службите

10 Юли, 2026 11:37 1 016 37

  • коста стоянов-
  • възраждане-
  • заседание-
  • комисия-
  • контрол-
  • служби

Вчера, заедно с председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов, бяхме грубо недопуснати до закритото заседание на комисията за контрол над службите за сигурност

„Възраждане“: Не допуснаха наши депутати до заседание на комисията за контрол над службите - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутати на "Възраждане" не са били допуснати до вчерашното заседание на комисията за контрол над службите, на което се проведе изслушване за дейността на корпорация КУБ и на украинския гражданин Олег Невзоров. Това заяви депутатът от партията Коста Стоянов в декларация от парламентарната трибуна в началото на днешното заседание на Народното събрание.

Вчера, заедно с председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов, бяхме грубо недопуснати до закритото заседание на комисията за контрол над службите за сигурност. Тъй като по процедура трябваше да се гласува дали народни представители, които не са членове на комисията, могат да присъстват на закритото заседание, това беше предложено на гласуване и всички народни представители от "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" гласуваха заедно против, каза Коста Стоянов.

В състава на комисията е представител на "Възраждане" - Ивелин Първанов, се посочва в сайта на парламента.

Днес излизам на тази трибуна не просто, за да изразя поредната политическа позиция на "Възраждане", а за да поставя един изключително сериозен въпрос, който засяга доверието в българската държава. Начинът, по който функционират институциите, и най-вече дали в България законът важи еднакво за всички, или има хора и интереси, които остават извън неговия обхват, каза още Стоянов. По думите му този въпрос не е политически, нито партиен. Това е въпрос на държавност, добави депутатът.

Когато институциите започнат да решават кой има право да знае истината и кой няма, когато започнат да ограничават достъпа до информация не според закона, а според политическата целесъобразност, тогава вече не говорим за демократична държава. Говорим за държава, в която истината се подбира, а контролът върху властта се превръща в неудобство, каза още Коста Стоянов.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Муньо диктатура е

    14 6 Отговор
    Свиквайте и се радвайте, че още не сте натикани по затворите като някои опозиционери по €пата.

    Коментиран от #32

    11:38 10.07.2026

  • 2 Овчар

    12 14 Отговор
    Възраждане са измамници патерица на ГЕРБ...Много привърженици се отказаха от тези измамници и гласуваха за Радев..!

    Коментиран от #4, #5, #13, #33

    11:44 10.07.2026

  • 3 Така Се Брани !

    7 5 Отговор
    Власт !

    11:46 10.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 А Прогресивен Бо(га)таш

    15 4 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    сте сбиpщинa пpеcтъпници от ГEРБ, ДПC, БKП и ИТH!

    11:48 10.07.2026

  • 6 Кривчо

    12 9 Отговор
    Това Възраждане много го е яд на Радев че му взе електората. И сега го играят контра. Не е в техен интерес тази тяхна игра. Ще загубят и ще идат при Атака. Имат добри предложения които могат да бъдат приети но ако подкрепят правителството когато върви в правилна посока. А те сега всичко критикуват, в много жалко положение са!

    Коментиран от #18, #34, #37

    11:48 10.07.2026

  • 7 Всеки Си Има Мазоли !

    4 5 Отговор
    Трябва ! Да Му Ги Настъпиш !

    Коментиран от #15

    11:50 10.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Обаче ДПС през годините винаги и на

    6 3 Отговор
    Всякъде са допускани включително и в делегациите за посещение при светия синод но видиш ли Възраждане не са допуснати. Това е много нелице приятно т страна на останалите.

    11:56 10.07.2026

  • 10 резервист

    6 5 Отговор
    "Възраждане" още не могат да си извадят от з....а боксовата ръкавица, която според тях Радев и вкара, като ги пренебрегна за третия мандат. Уж работят "за ползу роду" пък се държат като ощипани. Нали имат представител в комисията?! Циркаджии!

    11:57 10.07.2026

  • 11 Боруна Лом

    6 2 Отговор
    ДОН ДОМАТ И РУНДЬО , КАТО ДВЕ КАПКИ ВОДА! ЖАЛКО АКО НЕ ВКАРАТЕ ПОНЕ ЕДИН ГЕРБЕР В ЗАТВОРА!

    11:57 10.07.2026

  • 12 Анонимен

    7 4 Отговор
    Нямате работа там мижетурки

    11:58 10.07.2026

  • 13 Но идват Президентски избори

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    Освен ако не ги отменят. Или нещо по лошо. Примерно война земетресение.

    11:59 10.07.2026

  • 14 АГАТ а Кристи

    4 4 Отговор
    Плачете се на Гов няев !
    Той е спасението ви !!!

    11:59 10.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Правилно!

    6 6 Отговор
    Не трябва да ви допускат защото сте в служба на чужди държави Иран и Русия. Копейките очевидно обслужват руски и ирански интереси, при това за стотинки се продават.

    12:06 10.07.2026

  • 17 тука е така

    4 4 Отговор
    Това вече е недостойна постъпка от Прогресивна България. Прогресистите не бива да потъпкват парламентаризма и демокрацията. Тези са избрани от народа и по този начин се затварят вратите пред голяма част от българите гласували за Възраждане. Радев би трябвало да разбира тези неща. За останалите е ясно.

    12:07 10.07.2026

  • 18 Ми не си прав те винаги подкрепят всяко

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Кривчо":

    Предложение което смятат за конструктивно но понеже бяха конструктивни сорросоидите ги нарекоха "патерици на герб" макар да беше понякога дори обратното.

    12:09 10.07.2026

  • 19 Цвете

    6 6 Отговор
    Е КАК ДА ВИ ПУСНАТ, КАТО ШЕФА ВИ БЕШЕ НА ЧЕРВЕНИЯ ПЛОЩАД? ВЯРНО ЛИ Е? ТОВА Е ОТГОВОРЪТ .🪆😉🪆

    12:10 10.07.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Защо ли

    6 4 Отговор
    Ами те са руски депутати,защо да ги допускат?

    12:25 10.07.2026

  • 24 Люлин

    6 5 Отговор
    Е вие бяхте на погребение на Аятолаха, който изби 10 хиляди протестиращи, какъв ше го контролирате в службите, като то вас трябва да контролират!

    12:25 10.07.2026

  • 25 Възраждане ако бяха стока,

    3 5 Отговор
    отдавна народа да им гласувал доверие, за да управляват. С тези нацистки изказвания всеки ден, Възраждане не се различават по нищо от бандерите в Украйна или предшестващите ги в Гърция - Хриси Авги (Златна Зора).

    12:44 10.07.2026

  • 26 Истината

    4 4 Отговор
    Много ясно, тези са ирански чуждестранни агенти !!!
    Нямат място в българските държавни дела!!!

    Коментиран от #27

    12:45 10.07.2026

  • 27 Хаха

    1 3 Отговор

    До коментар #26 от "Истината":

    А американски агенти може? Що бе? Какъв кяр сте видели от САЩ? Третират ви като маймуни, даже визите отказват да ви махнат.

    12:49 10.07.2026

  • 28 Хахахаха

    4 2 Отговор
    Те вашите депутати не са ли в парламента на Иран?

    12:52 10.07.2026

  • 29 Каква работа

    4 3 Отговор
    името там? Нямало е други като вас, които да говорят и излагат България по света и да възхваляват други държави! Смело може да каже човек, че сте национални предатели!

    Коментиран от #30

    12:52 10.07.2026

  • 30 Всички останали постоянно възхваляват

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Каква работа":

    Украйна но тя не е друга държава ние сме една държава с нея. Парите от нас.

    13:01 10.07.2026

  • 31 Даниел

    1 4 Отговор
    Понеже много снасяте инфо на държава обявила ни за враг!

    Коментиран от #35

    13:05 10.07.2026

  • 32 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Муньо диктатура е":

    на запад направо ги " самоубиват "

    13:16 10.07.2026

  • 33 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Овчар":

    а педуханците от НЕкоалицията какви са на боцко? партньори? креватни?

    13:20 10.07.2026

  • 34 Коя е "правилната посока" ?

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кривчо":

    Чадър над украинската мафия ли? Можеш ли да мислиш преди да снесеш нещо?

    13:21 10.07.2026

  • 35 миме

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Даниел":

    ми ние що обявихме братушките за врагове?

    13:22 10.07.2026

  • 36 Дервишоглу

    0 0 Отговор
    Скоро Румелия ще се върне в родината.Това се реши на срещата в Анкара. Има ли значение някаква комисия за някакъв хохолски перач..

    13:22 10.07.2026

  • 37 Основно електората е от пребоядисани

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Кривчо":

    гербаджии/ки няколко дни преди изборите.

    13:25 10.07.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове