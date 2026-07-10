„Възраждане“: Не допуснаха наши депутати до заседание на комисията за контрол над службите

Депутати на "Възраждане" не са били допуснати до вчерашното заседание на комисията за контрол над службите, на което се проведе изслушване за дейността на корпорация КУБ и на украинския гражданин Олег Невзоров. Това заяви депутатът от партията Коста Стоянов в декларация от парламентарната трибуна в началото на днешното заседание на Народното събрание.
Вчера, заедно с председателя на "Възраждане" Костадин Костадинов, бяхме грубо недопуснати до закритото заседание на комисията за контрол над службите за сигурност. Тъй като по процедура трябваше да се гласува дали народни представители, които не са членове на комисията, могат да присъстват на закритото заседание, това беше предложено на гласуване и всички народни представители от "Прогресивна България", ГЕРБ-СДС, ДПС, "Демократична България" и "Продължаваме промяната" гласуваха заедно против, каза Коста Стоянов.
В състава на комисията е представител на "Възраждане" - Ивелин Първанов, се посочва в сайта на парламента.
Днес излизам на тази трибуна не просто, за да изразя поредната политическа позиция на "Възраждане", а за да поставя един изключително сериозен въпрос, който засяга доверието в българската държава. Начинът, по който функционират институциите, и най-вече дали в България законът важи еднакво за всички, или има хора и интереси, които остават извън неговия обхват, каза още Стоянов. По думите му този въпрос не е политически, нито партиен. Това е въпрос на държавност, добави депутатът.
Когато институциите започнат да решават кой има право да знае истината и кой няма, когато започнат да ограничават достъпа до информация не според закона, а според политическата целесъобразност, тогава вече не говорим за демократична държава. Говорим за държава, в която истината се подбира, а контролът върху властта се превръща в неудобство, каза още Коста Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Муньо диктатура е
Коментиран от #32
11:38 10.07.2026
2 Овчар
Коментиран от #4, #5, #13, #33
11:44 10.07.2026
3 Така Се Брани !
11:46 10.07.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 А Прогресивен Бо(га)таш
До коментар #2 от "Овчар":сте сбиpщинa пpеcтъпници от ГEРБ, ДПC, БKП и ИТH!
11:48 10.07.2026
6 Кривчо
Коментиран от #18, #34, #37
11:48 10.07.2026
7 Всеки Си Има Мазоли !
Коментиран от #15
11:50 10.07.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Обаче ДПС през годините винаги и на
11:56 10.07.2026
10 резервист
11:57 10.07.2026
11 Боруна Лом
11:57 10.07.2026
12 Анонимен
11:58 10.07.2026
13 Но идват Президентски избори
До коментар #2 от "Овчар":Освен ако не ги отменят. Или нещо по лошо. Примерно война земетресение.
11:59 10.07.2026
14 АГАТ а Кристи
Той е спасението ви !!!
11:59 10.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Правилно!
12:06 10.07.2026
17 тука е така
12:07 10.07.2026
18 Ми не си прав те винаги подкрепят всяко
До коментар #6 от "Кривчо":Предложение което смятат за конструктивно но понеже бяха конструктивни сорросоидите ги нарекоха "патерици на герб" макар да беше понякога дори обратното.
12:09 10.07.2026
19 Цвете
12:10 10.07.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Защо ли
12:25 10.07.2026
24 Люлин
12:25 10.07.2026
25 Възраждане ако бяха стока,
12:44 10.07.2026
26 Истината
Нямат място в българските държавни дела!!!
Коментиран от #27
12:45 10.07.2026
27 Хаха
До коментар #26 от "Истината":А американски агенти може? Що бе? Какъв кяр сте видели от САЩ? Третират ви като маймуни, даже визите отказват да ви махнат.
12:49 10.07.2026
28 Хахахаха
12:52 10.07.2026
29 Каква работа
Коментиран от #30
12:52 10.07.2026
30 Всички останали постоянно възхваляват
До коментар #29 от "Каква работа":Украйна но тя не е друга държава ние сме една държава с нея. Парите от нас.
13:01 10.07.2026
31 Даниел
Коментиран от #35
13:05 10.07.2026
32 миме
До коментар #1 от "Муньо диктатура е":на запад направо ги " самоубиват "
13:16 10.07.2026
33 миме
До коментар #2 от "Овчар":а педуханците от НЕкоалицията какви са на боцко? партньори? креватни?
13:20 10.07.2026
34 Коя е "правилната посока" ?
До коментар #6 от "Кривчо":Чадър над украинската мафия ли? Можеш ли да мислиш преди да снесеш нещо?
13:21 10.07.2026
35 миме
До коментар #31 от "Даниел":ми ние що обявихме братушките за врагове?
13:22 10.07.2026
36 Дервишоглу
13:22 10.07.2026
37 Основно електората е от пребоядисани
До коментар #6 от "Кривчо":гербаджии/ки няколко дни преди изборите.
13:25 10.07.2026