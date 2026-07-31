Времето днес, прогноза за петък, 31 юли: Слънчево и горещо до 36 градуса

Юли си отива с истинско лятно време, подходящо за плаж и почивка. Според официалните данни, публикувани в емисията на Националния институт по метеорология и хидрология, в петък ни очаква стабилно и сухо време. Атмосферното налягане ще се понижи още малко, доближавайки се до средните стойности за края на месеца.
Гореща вълна и температури по градове
През целия ден в петък над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, който в източните райони ще носи лек полъх. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 31° и 36°.
- София: Около 32°
- Пловдив и Благоевград: До 35° – 36°
- Плевен и Русе: Около 34° – 35°
Жителите и гостите на тези региони трябва да бъдат внимателни в часовете около и след обяд, когато слънчевото греене ще бъде най-интензивно.
Перфектни условия за плаж по Черноморието
За всички, които вече са по родното крайбрежие, петък ще предложи отлични условия за плаж - край морето ще бъде изключително слънчево. Бризовата циркулация ще поддържа по-приятни температури:
- Максимални температури на въздуха: Между 26° и 29°.
- Температура на морската вода: Приятните 24° - 25°.
- Вълнение на морето: Слабо до умерено, около 2-3 бала.
Времето в планините
Планинските масиви също ще бъдат изцяло обляни в слънце. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна посока. Условията за туризъм са отлични, но синоптиците напомнят да се ползва слънцезащитен крем.
- На 1200 метра височина: Максимална температура около 26°.
- На 2000 метра височина: Около 18°.
Очаква се горещото време да продължи и през предстоящия уикенд (1 и 2 август), когато температурите в някои части на страната ще се повишат допълнително и ще достигнат между 33° и 38°.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Горски
03:06 31.07.2026
2 Име
Тук е пълно със смахнати тролове брюкслескиБАСТУНИ
04:35 31.07.2026
3 оня с коня
04:36 31.07.2026