Времето днес, прогноза за петък, 31 юли: Слънчево и горещо до 36 градуса

Юли си отива с истинско лятно време, подходящо за плаж и почивка. Според официалните данни, публикувани в емисията на Националния институт по метеорология и хидрология, в петък ни очаква стабилно и сухо време. Атмосферното налягане ще се понижи още малко, доближавайки се до средните стойности за края на месеца.

Гореща вълна и температури по градове

През целия ден в петък над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, който в източните райони ще носи лек полъх. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 31° и 36°.

София: Около 32°

Около 32° Пловдив и Благоевград: До 35° – 36°

До 35° – 36° Плевен и Русе: Около 34° – 35°

Жителите и гостите на тези региони трябва да бъдат внимателни в часовете около и след обяд, когато слънчевото греене ще бъде най-интензивно.

Перфектни условия за плаж по Черноморието

За всички, които вече са по родното крайбрежие, петък ще предложи отлични условия за плаж - край морето ще бъде изключително слънчево. Бризовата циркулация ще поддържа по-приятни температури:

Максимални температури на въздуха: Между 26° и 29°.

Между 26° и 29°. Температура на морската вода: Приятните 24° - 25°.

Приятните 24° - 25°. Вълнение на морето: Слабо до умерено, около 2-3 бала.

Времето в планините

Планинските масиви също ще бъдат изцяло обляни в слънце. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна посока. Условията за туризъм са отлични, но синоптиците напомнят да се ползва слънцезащитен крем.

На 1200 метра височина: Максимална температура около 26°.

Максимална температура около 26°. На 2000 метра височина: Около 18°.

Очаква се горещото време да продължи и през предстоящия уикенд (1 и 2 август), когато температурите в някои части на страната ще се повишат допълнително и ще достигнат между 33° и 38°.