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Времето днес, прогноза за петък, 31 юли: Слънчево и горещо до 36 градуса

Времето днес, прогноза за петък, 31 юли: Слънчево и горещо до 36 градуса

31 Юли, 2026 03:00 594 3

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Жива струя от изток носи летни температури до 36 градуса в страната, морето е с приятна температура и вълнение 2-3 бала.

Времето днес, прогноза за петък, 31 юли: Слънчево и горещо до 36 градуса - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Юли си отива с истинско лятно време, подходящо за плаж и почивка. Според официалните данни, публикувани в емисията на Националния институт по метеорология и хидрология, в петък ни очаква стабилно и сухо време. Атмосферното налягане ще се понижи още малко, доближавайки се до средните стойности за края на месеца.

Гореща вълна и температури по градове

През целия ден в петък над страната ще преобладава слънчево време. Ще духа слаб до умерен вятър от изток, който в източните райони ще носи лек полъх. Максималните температури в по-голямата част от страната ще варират между 31° и 36°.

  • София: Около 32°
  • Пловдив и Благоевград: До 35° – 36°
  • Плевен и Русе: Около 34° – 35°

Жителите и гостите на тези региони трябва да бъдат внимателни в часовете около и след обяд, когато слънчевото греене ще бъде най-интензивно.

Перфектни условия за плаж по Черноморието

За всички, които вече са по родното крайбрежие, петък ще предложи отлични условия за плаж - край морето ще бъде изключително слънчево. Бризовата циркулация ще поддържа по-приятни температури:

  • Максимални температури на въздуха: Между 26° и 29°.
  • Температура на морската вода: Приятните 24° - 25°.
  • Вълнение на морето: Слабо до умерено, около 2-3 бала.

Времето в планините

Планинските масиви също ще бъдат изцяло обляни в слънце. Ще духа слаб до умерен вятър от североизточна посока. Условията за туризъм са отлични, но синоптиците напомнят да се ползва слънцезащитен крем.

  • На 1200 метра височина: Максимална температура около 26°.
  • На 2000 метра височина: Около 18°.

Очаква се горещото време да продължи и през предстоящия уикенд (1 и 2 август), когато температурите в някои части на страната ще се повишат допълнително и ще достигнат между 33° и 38°.


България
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