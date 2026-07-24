Важните новини във ФАКТИ на 24.07.2026 г.

Илияна Йотова обяви: Ще се кандидатирам за президент

Ще се кандидатирам за президент. Това каза Илияна Йотова в студиото на "Панорама" по БНТ. Кандидатурата ми ще бъде издигната от Инициативен комитет, допълни още тя.

За мен ще бъде важна подкрепата на различни хора, не само хора, които са известни в страната, а на онова мнозинство на българските граждани, които всеки ден ме срещат в магазина и ми казват "Госпожо президент, не се отказвайте", обясни Йотова. Тя не обяви името на кандидата си за вицепрезидент.

България не участва във война, България не е страна в конфликта в Близки изток, българското въздушно пространство не е отдадено на чужда сила. Така Илияна Йотова коментира решението в страната да бъдат разположени американски самолети цистерни в база "Безмер".

"Не участваме нито с оръжие, нито с хора. Българското правителство постъпи честно. В отговор на американската нота проблемът и казусът беше внесен в Народното събрание за решение, защото така е според българското законодателство. В Народното събрание всеки можеше да каже своето мнение, своята гледна точка, да защити своята позиция и съответно да гласува. Управляващото мнозинство и правителството поеха своята отговорност. Искам да поздравя всички парламентарни групи, които останаха да гласуват и показаха своето отношение. Това е отговорност. Смятам, че това е отговорност към нас, българските избиратели. Съжалявам за тези, които не им стигна, може би, мъжество или прецениха, че е по-добре да не участват в гласуването и да не изразят по този начин своята позиция."

Васил Велев за Бюджет 2026: Скелетите бяха извадени от гардероба. Но трябваше да се подходи по-смело

В бюджета има няколко положителни момента, които е редно да бъдат отбелязани, но съществуват и сериозни основания за критика. Те са свързани с прекомерния дефицит, нарастващия държавен дълг и недостатъчно амбициозните реформи. Според нас трябваше да се подходи по-смело. Много от необходимите реформи бяха отложени за следващия бюджет, който не е толкова далеч във времето, но част от тях можеха да бъдат реализирани още сега. Това каза председателят на Общото събрание на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев в предаването "България, Европа и светът на фокус" по Радио ФОКУС с водещ Цоня Събчева.

Калоян Паргов емоционално: Такава беше Милка ВИДЕО

Калоян Паргов изрази своите дълбоки съболезнования във Фейсбук по повод кончината на Милка Христова, дългогодишен общински съветник от БСП и бивш заместник-председател на Столичния общински съвет, която почина рано тази сутрин след дълго боледуване.

Протест срещу американските самолети: Недоволни се събраха край авиобаза "Безмер"

Жители на село Безмер, на областния град Ямбол и на близки населени места излязоха на протест срещу разполагането на американски самолети-цистерни на авиобаза „Безмер”. Хората се събраха на пътя, свързващ селото с военното летище. На място беше и министърът на младежта и спорта Енчо Керязов, който каза пред БТА, че е тук, за да разяснява на хората за взетото от правителството и от Народното събрание решение.

Ген. Румен Миланов: Опасенията на хората в Безмер за самолетите са повече емоционални, отколкото реални

Не разбирам много от бюджети, но мога да направя един общ коментар. Дефицитът е 5.7%, защото няма пари. МРЗ не е висока, но тя е 620 евро и не се намалява. Майчинските и детските остават на нивото от миналата и не са намалени. Просто ги няма парите. За 2027 година би трябвало да ги има средствата, но да не казваме хоп преди да сме скокнали. Опозицията явно не може да влезе в бюджета. Много от парите, за които говори опозицията, са изхарчени от предишните правителства.

Сабрутев: Свидетели сме на подмяна на вота. Дадоха се едни предизборни обещания, а се изпълняват различни политики

„Продължаваме промяната“ ще поиска президентът да наложи вето върху приетия държавен бюджет заради противоконституционни текстове в него. Това заяви в предаването „Още от деня“ по БНТ депутатът от ПП Венко Сабрутев, който е член на парламентарната Комисия по бюджет и финанси.

Д-р Николай Болтаджиев: Да се изкарат всички амбулаторни дейности извън болниците. Това са поне 1/3 от клиничните пътеки

Българското здравеопазване е „болно“ – такава диагноза постави д-р Николай Болтаджиев, бивш член на Надзорния съвет на НЗОК от квотата на работодателите, в разговор в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Здравният министър: Правителството не се отказва от Националната детска болница, няма риск за финансирането

Правителството не се отказва от строежа на Националната детска болница. Проектът е приоритетен, затова кабинетът ще възстанови пълния контрол върху процеса. Това заяви министърът на здравеопазването Катя Ивкова пред журналисти, цитирана от "Фокус".

Огнян Минчев: Решението за американските самолети е взето еднолично от Радев

Управляващите не успяха да обяснят нищо на хората за американските самолети. 22 години българската политическа класа, включително и Радев като президент, а сега като премиер, не обясниха на хората, че България е член на НАТО, за да се защити.

Проф. Даниел Вълчев: Нито водя, нито смятам да водя разговори с която и да е партия за кандидат-президент

Твърде рано е да се правят изводи, тъй като мнозинството и правителството са на по-малко от 100 дни. Аз съм по-скоро оптимист. Това каза в предаването "Лице в лице" по bTV проф. Даниел Вълчев, деканът на Юридическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски" и бивш вицепремиер във връзка с управлението на кабинета "Радев", цитиран от novini.bg

Радев проведе телефонен разговор с американския министър на енергетиката Крис Райт

Министър-председателят Румен Радев проведе днес телефонен разговор с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, съобщават от пресцентъра на кабинета.

Енергийната диверсификация в Югоизточна Европа чрез подобряването на свързаността, изграждането на Вертикалния газов коридор, проектът за изграждане на нови блокове в АЕЦ „Козлодуй“ с технология от САЩ, както и изграждането на големи центрове за данни и фабрики за изкуствен интелект, бяха сред акцентите на разговора.

Двамата споделиха обща позиция, че прилаганите политики в енергетиката трябва да гарантират устойчивост в сектора и конкурентоспособност на икономиката. По време на разговора премиерът Радев подчерта значението на непрекъсването на процеса на работата на рафинерията в Бургас за страната ни и региона.

Цончо Ганев: Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ

Този бюджет ни върна в "добрите стари времена" на ГЕРБ. С този бюджет се замразяват всякакви социални плащания, а основната тежест се понася от пенсионери, майки и деца.

Теменужка Петкова: Сега е моментът от ПБ да се извинят на българските граждани за Бюджет 2026, защото има за какво

Бившият финансов министър и настоящ депутат от ГЕРБ-СДС Теменужка Петкова направи изявление пред медиите в парламента след приемането на проектобюджета за 2026 г. в пленарна зала, информират от novini.bg.

Мартин Димитров: Радев трябва да разбере, че дните му на спокойствие изтекоха днес. Сам се вкара в криза

Гласуването на бюджета показа, че няма пилот в самолета, няма управленска програма, няма план за реформи. България е в сериозна политическа криза, която бързо трябва да бъде адресирана. Искаме план за реформи и тези стотици неща, които ДБ предложи в трите бюджета, трябва да бъдат извадени – готови сме да участваме в тяхното доразработване, за да станат част от бюджета за следващата година. Това заяви Мартин Димитров от „Демократична България“ след окончателното приемане на план-сметката на държавата за 2026 г., цитиран от novini.bg

Слави Трифонов: Константин Проданов е един невъзпитан мръсник! Трябва да си подаде оставката като депутат!

Ако си позволиш да си груб и невъзпитан с една жена, значи си слаб мъж, глупак и ти липсват първите седем години. Познавах един голям мъж. Джоко Росич се казваше. Той ми е казвал в личен разговор: „Слави, да знаеш, всичко хубаво, което съм направил през живота си, съм го направил заради жена.“ И беше прав, скъпи приятели. Беше прав. Аз бих добавил, че и много глупости съм направил заради една жена, но това е съвсем логично.

Сигнал за насилие в столична ясла: Учителка удря и дърпа деца, влачи ги по пода

Кметът на район „Изгрев“ Делян Георгиев е сезирал прокуратурата и МВР заради данни за насилие над деца в Столична детска ясла (СДЯ) „Проф. д-р Иван Митев“ в ж.к. „Изток“. Това съобщи Георгиев в публикация във Фейсбук.

Асен Василев: Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес. Йотова да наложи вето

"Продължаваме промяната" заявиха, че искат Илияна Йотова да наложи вето върху приетия бюджет за тази година. "Приетият бюджет е погром над българските граждани и бизнес и подарък за олигархията. Текстовете съдържат няколко противоконституционни разпоредби. Липсват текстове за детската болница", заяви лидерът на ПП Асен Василев, цитиран от Нова телевизия. "За първи имаме партия, която отказа текстове за детската болница. Текстовете за изграждане и ремонт на църкви и джамии също за първи път не присъстват пак заради "Прогресивна България", подчерта той.

Божидар Божанов: Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет!

Бюджетът за 2026 г. е приет. И той е лош бюджет!

ДПС предлага оптични скенери вместо „мадуровките“

Парламентарната група на ДПС внесе предложение за промяна в Изборния кодекс, с което се иска замяна на настоящите устройства за гласуване с машини с оптични скенери. Поправката е депозирана в парламента между първо и второ четене на закона, като според вносителите целта е да се пресекат възможностите за манипулация на вота и да се върне доверието в изборния процес.

Денков: Националната детска болница, която Радев обяви като приоритет за кабинета, „изчезна“ от бюджета

От "Прогресивна България" отхвърлиха предложението ни Националната детска болница да се включи в бюджета с възможност за финансиране при необходимост. Това каза председателят на ПГ на "Продължаваме Промяната" Николай Денков, цитиран от "Фокус"

Законопроект на "Възраждане" реже разходите за медикаменти

Политическа партия "Възраждане" внесе законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, който има за цел да ограничи разходите на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за лекарствени продукти. С предлаганите поправки се очаква държавата да спести над 30,6 милиона евро на годишна база, включително за медикаменти извън стойността на клиничните пътеки, съобщиха от пресцентъра на партията.

КНСБ иска омбудсманът да сезира КС заради минималната заплата и трудовия стаж в Бюджет 2026

Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) се обърна към омбудсмана Велислава Делчева с искане да сезира Конституционния съд (КС) относно текстове в Закона за държавния бюджет за 2026 г., свързани с минималната работна заплата (МРЗ) и трудовия стаж.

Проданов към Теменужка Петкова: Това, че сте си глътнали корема за снимка, не значи, че ставате за фотомодел

Председателят на бюджетната комисия в парламента Константин Проданов от "Прогресивна България" (ПБ) нагруби от трибуната в дебатите за Бюджет 2026 вчера колегата си от ГЕРБ Теменужка Петкова, която беше финансов министър в предходния редовен кабинет.

Окончателно: При непълно работно време трудовият стаж ще бъде спрямо изработените часове

При работа на непълно работно време трудовият стаж ще бъде изчисляван спрямо изработените часове, реши окончателно НС, приемайки закона за тазгодишния бюджет, съобщи БНР.

Николай Нанков: Пътната мрежа се руши, липсва адекватна поддържка

През последните 5 години по републиканската пътна мрежа липсва адекватно поддържане и тя трайно се руши. Занемарени са и техническите съоръжения по нея. Това заяви депутатът от ГЕРБ Николай Нанков във "Фейсбук".