Важните новини във ФАКТИ на 30.07.2026 г.

Богомил Бонев: Нямало реформи в бюджета. Има една огромна реформа - плащаме си натрупаните задължения

Критикувам това правителство, някои министри са пълен кадрови провал, но в сравнение с всичките правителства на Борисов и сглобките това е направо едно добро начало на нормалност.

„Възраждане“ иска съвет със спецслужбите заради Иран

Парламентарната група на партия „Възраждане“ поиска спешно свикване на председателски съвет в Народното събрание с участието на ръководителите на спецслужбите заради остра дипломатическа реакция от страна на Иран. Повод за напрежението е разполагането на американски военни самолети в базата „Безмер“ и последвал телефонен разговор между външните министри на двете държави.

Правосъдният министър: До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС

До есента би следвало да имаме нов състав на ВСС. Той трябва да започне процедури за избор на главен прокурор и председател на ВАС. Тези процедури би следвало да приключат в началото на следващата година. Това заяви правосъдният министър Николай Найденов в "Интервюто в Новините на NOVA".

Тежка катастрофа на входа на Банско, четирима души са в болница

Сериозен пътен инцидент затруднява движението на входа на Банско. Челно са се ударили два автомобила, като при катастрофата са пострадали четирима души, предаде БГНЕС.

Верижна катастрофа в центъра на София на метри от парламента

Ж есток сблъсък блокира сърцето на столицата. Четири автомобила се удариха при тежка верижна катастрофа на бул. „Цар Освободител“, непосредствено след Орлов мост, съобщи репортер на БТА.

Парламентът прие ключови промени в Изборния кодекс

Три месеца преди президентските избори депутатите приеха ключови промени в Изборния кодекс. Основният спор беше за машинния вот. Прие се да се гласува с машина във всички секции с изключение на тези с под 300 избиратели, обобщи бТВ.

„Да дойдат депутатите в Безмер да живеят, докато се махнат самолетите. Ще им освободим къщите си"

Напрежението в Безмер остава заради пореден протест срещу пребазирането на американски самолети на авиобаза Безмер, обобщи бТВ.

Основният военно-транспортен самолет на САЩ кацна във Варна! (ВИДЕО)

Американски военен самолет кацна вчера вечерта на летище Варна. На опашката му ясно се вижда знамето на САЩ.

Държавен вестник обнародва бюджета за 2026 година

Законът за държавния бюджет на Република България за 2026 година бе официално обнародван в брой 69 на „Държавен вестник“, съобщават от БГНЕС. Основният финансов документ на държавата влиза в сила, след като бе приет окончателно от Народното събрание на 24 юли. До обнародването се стигна, след като държавният глава Илияна Йотова отказа да наложи вето, като заяви, че "връщане на текстовете ще нанесе още по-големи вреди на финансите на държавата".

Слави Трифонов със съвет към Румен Радев: Ако ще лъжете, бъдете готови да ви хванат, защото и за да лъжеш, трябва да имаш талант

Уважаеми, скъпи приятели, замисляли ли сте се какво означава словосъчетанието „кризисен PR“? Аз лично не се бях замислял, но днес разбрах. От днес вече знам. Кризисен PR е, когато се издъниш със самолетите, да накараш някой вместо теб да започне да върти телефона.

Иван Демерджиев: Прокуратурата прикрива схемата в Бургас

Вътрешното министерство обвини остро държавното обвинение за умишлено забавяне на мащабно разследване за източване на милиони евро от ВиК - Бургас. Според официална позиция на ведомството от 30 юли, бездействието на магистратите поставя под риск разкриването на престъпна мрежа за финансиране на политически партии, а бавните действия са определени като директен отказ от справедливост.

АЕЦ „Козлодуй“ с извънредни мерки заради пресъхващия Дунав

Двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с пълно натоварване според предварително одобрения график за електропроизводство, въпреки че нивото на река Дунав достигна рекордно ниски стойности за последните десетилетия. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на енергетиката, като уточниха, че сигурността и охлаждането на ядрените мощности са гарантирани чрез специален план за действие, задействан още в началото на юли 2026 година.

Мъж падна в шахта в центъра на София

Мъж пропадна в шахта в центъра на София, но се размина без сериозни наранявания. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците „Хан Аспарух“ и „Георги С. Раковски“, съобщиха от Столичната дирекция на вътрешните работи.

Откритият край Русе мамут е бил млад, космат, малко след тийнейджърска възраст

Останките на намерения край Ряхово мамут пристигнаха в историческия музей в Русе, предаде БГНЕС.

Габриел Вълков: Към Бузлуджа тръгваме с надежда и стимул за борба

„Към Бузлуджа винаги тръгваме с надежда и стимул за борба с неравенствата и с несправедливостите. А в България те са навсякъде.“ Това заяви председателят на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков пред БНР.

Цените на медта скочиха с над 20%: Българската енергетика рискува да остане без поддръжка

Скокът в цените на металите на световните борси, съчетан с нелоялна конкуренция от компании извън ЕС, поставя под въпрос поддръжката на българските ТЕЦ, ВЕЦ и електрически мрежи. За това алармира Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ) и настоява за спешна промяна в правилата за обществени поръчки.

Детски лагер в Равда остана без кухня заради храни с изтекъл срок и сериозни нарушения

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) запечата кухнята на хотел в Равда, в който са настанени 17 деца от спортен клуб в София. Мярката е предприета след съвместна проверка на няколко институции в рамките на засиления контрол върху детските лагери по Черноморието, съобщи бТВ.

Румен Радев: Корпорацията "Мейджи" е посланик на България в Япония, чрез нея името на страната ни влиза във всеки японски дом

До края на годината ще бъде готова съвместната лаборатория за научноизследователска и развойна дейност между държавното дружество „Ел Би Булгарикум“ и японската корпорация „Мейджи“. Успешната реализация на проекта ще допринесе за развитието на научните изследвания и технологичното сътрудничество между двете компании и ще окаже положително въздействие върху двустранното икономическо партньорство. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с представители на компанията „Мейджи“.

Каракачанов скочи на министър Абровски: Кошницата Ви с „грижа“ е пълен провал. Вместо да падат, цените растат

Председателят на ВМРО Красимир Каракачанов излезе с официална позиция след поредицата протести на български земеделски производители, които напълно основателно се противопоставят на порочните практики при изкупуването на продукцията, съобщават от пресцентъра на ВМРО.

ДПС отново поиска пълна забрана на електрическите тротинетки

Ръстът на загиналите при катастрофи през тази година показва, че държавата губи битката с пътния травматизъм и са необходими спешни законодателни и управленски мерки. Това заяви депутатът от парламентарната група на „Движение за права и свободи“ Калин Стоянов на брифинг в Народното събрание.

Ясни са първите кандидатури за новия ВСС

Първите кандидатури за новия ВСС вече са факт. За изборни членове на кадровия орган на съдебната власт са предложени съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурорът от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева.

Незрящите вече ще гласуват самостоятелно: Машините ще са с гласови указания

За първи път в българското изборно законодателство се създават реални гаранции за запазване на тайната на вота на незрящите хора и на гражданите със зрителни увреждания. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Иван Янев по време на брифинг в Народното събрание, цитиран от Нова телевизия. По думите му приетите текстове в Изборния кодекс решават проблем, който в продължение на десетилетия е оставал извън реалния дневен ред на институциите.

„Днес е исторически ден. Като историк мога да ви уверя, че това, което ще се случи, никога досега не се е случвало. Тайната на вота за незрящите хора и за хората със зрителни увреждания вече е обезпечена с текстове в Изборния кодекс“, заяви Янев.

Той благодари на Комисията по правни въпроси, на Централната избирателна комисия и на колегите си от „Прогресивна България“ за бързата реакция и за работата по законодателните промени. Според него досега темата е присъствала основно в общи политически декларации, без да бъдат предприемани конкретни действия.