МС приема програмата си до декември

Министерският съвет на Република България се събира днес от 10:00 часа на ключово редовно заседание. Основен фокус в дневния ред е разглеждането и приемането на Законодателната програма на правителството за периода юли–декември 2026 г..
Документът ще очертае основните нормативни приоритети и инициативи на кабинета за втората половина на годината.
Заседанието включва също мащабен пакет от стратегически решения в сферата на сигурността, националната отбрана и транспортната инфраструктура.
Ключови теми в дневния ред
Освен законодателния план, заседанието обхваща важни секторни решения:
- Сигурност: Обсъждане на промени в ръководството на ДАНС.
- Отбрана: Ратификация на договори за модернизация, включително машини „Страйкър“ и ракети „Javelin“, плюс нова НАТО-вска тръбопроводна система за горива.
- Инфраструктура: Промени в тарифите за винетки и тол такси.
Контекст и очаквания
Приемането на програмата (юли–декември 2026) изпълнява изисквания за прозрачност, като документът се очаква в портала strategy.bg. Интегрирани са и ангажименти към ЕС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ОСТВКА
07:03 29.07.2026
2 Дано
07:08 29.07.2026
3 Как е, мунчолети?
07:09 29.07.2026
4 Пич
07:10 29.07.2026
5 Не виждам нищо
Наколенкаджията Радев ни харчи парите за военнщина, с която ни вкарва в ерните списъци на Москва и Техеран!?!?!?
07:22 29.07.2026
6 Питане
07:24 29.07.2026
7 Радев
Коментиран от #8
07:26 29.07.2026
8 Шиши през Радев
До коментар #7 от "Радев":Още много от същото
07:35 29.07.2026
9 Тити
07:37 29.07.2026
10 Тия
07:40 29.07.2026
11 Докато Решават Проблемите отгоре !
Беззаконие и Цинизъм !
Чист Феодализъм !
От Страна на управляващите звена !
И Дирекции !
Къде Е Съдебната Система ?
И прокуратурата ?
Които Да разрешат !
Тези Проблеми ?
07:42 29.07.2026
12 Лъжльовците на заседание
07:59 29.07.2026
13 Ами да до декември
Въпреки че чугуни с протести трудно се махат.
08:10 29.07.2026
14 Накратко
Коментиран от #16, #19
08:21 29.07.2026
15 Бай Араб
Коментиран от #18
08:24 29.07.2026
16 На широко
До коментар #14 от "Накратко":Изобщо не са оставили празна хазна дори Гюров беше изненадан от 8 милиарда фискален резерв . ПБ не можаха да покажат една неразплатена фактура освен фактурите по Боташ . Тия които го сложиха на власт , те ще му вземат и главата , Мунчо много се овъртоли в зависимости .
08:42 29.07.2026
17 Стрината
09:02 29.07.2026
18 Хи хи
До коментар #15 от "Бай Араб":И купил Порше на жена си за 1975 лева , ти да видиш ! Къде ги продават тия Поршета , да купя няколко за родата ?
09:10 29.07.2026
19 Още по - накратко
До коментар #14 от "Накратко":Всяко дете знае, че олигархията и Радев са в един отбор!
09:45 29.07.2026