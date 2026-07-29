МС приема програмата си до декември

Министерският съвет на Република България се събира днес от 10:00 часа на ключово редовно заседание. Основен фокус в дневния ред е разглеждането и приемането на Законодателната програма на правителството за периода юли–декември 2026 г..

Документът ще очертае основните нормативни приоритети и инициативи на кабинета за втората половина на годината.

Заседанието включва също мащабен пакет от стратегически решения в сферата на сигурността, националната отбрана и транспортната инфраструктура.

Ключови теми в дневния ред

Освен законодателния план, заседанието обхваща важни секторни решения:

Сигурност: Обсъждане на промени в ръководството на ДАНС.

Обсъждане на промени в ръководството на ДАНС. Отбрана: Ратификация на договори за модернизация, включително машини „Страйкър“ и ракети „Javelin“, плюс нова НАТО-вска тръбопроводна система за горива.

Ратификация на договори за модернизация, включително машини „Страйкър“ и ракети „Javelin“, плюс нова НАТО-вска тръбопроводна система за горива. Инфраструктура: Промени в тарифите за винетки и тол такси.

Контекст и очаквания

Приемането на програмата (юли–декември 2026) изпълнява изисквания за прозрачност, като документът се очаква в портала strategy.bg. Интегрирани са и ангажименти към ЕС.