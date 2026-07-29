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МС приема програмата си до декември

МС приема програмата си до декември

29 Юли, 2026 06:59, обновена 29 Юли, 2026 07:03 926 19

  • правителство-
  • програма-
  • заседание

Правителството координира ключови реформи в отбраната, ДАНС и винетните такси по време на днешното редовно заседание

МС приема програмата си до декември - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерският съвет на Република България се събира днес от 10:00 часа на ключово редовно заседание. Основен фокус в дневния ред е разглеждането и приемането на Законодателната програма на правителството за периода юли–декември 2026 г..

Документът ще очертае основните нормативни приоритети и инициативи на кабинета за втората половина на годината.

Заседанието включва също мащабен пакет от стратегически решения в сферата на сигурността, националната отбрана и транспортната инфраструктура.

Ключови теми в дневния ред

Освен законодателния план, заседанието обхваща важни секторни решения:

  • Сигурност: Обсъждане на промени в ръководството на ДАНС.
  • Отбрана: Ратификация на договори за модернизация, включително машини „Страйкър“ и ракети „Javelin“, плюс нова НАТО-вска тръбопроводна система за горива.
  • Инфраструктура: Промени в тарифите за винетки и тол такси.

Контекст и очаквания

Приемането на програмата (юли–декември 2026) изпълнява изисквания за прозрачност, като документът се очаква в портала strategy.bg. Интегрирани са и ангажименти към ЕС.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ОСТВКА

    26 0 Отговор
    на шишевите муньовци!

    07:03 29.07.2026

  • 2 Дано

    18 0 Отговор
    на есен Тръмпоча загуби сената и демократите го импийчнат. После Прасето и Плешо са чао от властта!

    07:08 29.07.2026

  • 3 Как е, мунчолети?

    22 0 Отговор
    Крадев пребори ли олигархията?

    07:09 29.07.2026

  • 4 Пич

    19 0 Отговор
    Тези събрани от кол и въже дръти комунисти не знаят къде се намират!!!

    07:10 29.07.2026

  • 5 Не виждам нищо

    15 0 Отговор
    Което да касае българския народ- здравеопазване: борба с битовата престъпност ; уеднаквяване на лекарствата и консумативи за болници и отделното дице; борба с наркотиците; безработицата напълнихме се с агресивни клошари и т н.
    Наколенкаджията Радев ни харчи парите за военнщина, с която ни вкарва в ерните списъци на Москва и Техеран!?!?!?

    07:22 29.07.2026

  • 6 Питане

    16 0 Отговор
    Какво става с автоматизмите на заплатите в МВР и плащането на данъците от служителите, като всички останали работещи хора в държавата ? Или отново готвите разделение на народа на наши и чужди? Защо не отпадна автоматичното увеличение на заплатите им от първи август и до кога ние бедняците ще им плащаме на тях данъците? Сигурно са бедни с 3,4,5 хиляди евро заплати та са "легнали на гърба" на останалия народ? В България е "болен здрав носи".

    07:24 29.07.2026

  • 7 Радев

    16 0 Отговор
    Още от същото !

    Коментиран от #8

    07:26 29.07.2026

  • 8 Шиши през Радев

    12 0 Отговор

    До коментар #7 от "Радев":

    Още много от същото

    07:35 29.07.2026

  • 9 Тити

    11 0 Отговор
    До декември фатмака няма да изкара

    07:37 29.07.2026

  • 10 Тия

    15 0 Отговор
    останали в миналото столетие , не се спряха с военщини и промени , носещи само и единствено негативи за българските граждани , никакъв респект на международно ново , борч след борч и нулева прозрачност и сигурност !

    07:40 29.07.2026

  • 11 Докато Решават Проблемите отгоре !

    9 0 Отговор
    Отдолу Всичко Е Леж !

    Беззаконие и Цинизъм !

    Чист Феодализъм !

    От Страна на управляващите звена !

    И Дирекции !

    Къде Е Съдебната Система ?

    И прокуратурата ?

    Които Да разрешат !

    Тези Проблеми ?

    07:42 29.07.2026

  • 12 Лъжльовците на заседание

    7 0 Отговор
    Ще координират лъжите си.

    07:59 29.07.2026

  • 13 Ами да до декември

    5 0 Отговор
    Защото след това знаели се.
    Въпреки че чугуни с протести трудно се махат.

    08:10 29.07.2026

  • 14 Накратко

    1 3 Отговор
    Ако някой си мислия, че децата на престъпния свят Шиши и Тиквата ще се предадат без бой, не е познал. Тепърва войната започва сега. Домус Ага приема редовно американския посланик във вилата си, за да получава инструкции от първа ръка. Радев трябва да се съобразява с всички тези фактори. Да не говорим, че предишните оставиха на ПБ празна хазна и задължения, от които няма излизане. Олигархията печели засега мача с Радев с 1:0.

    Коментиран от #16, #19

    08:21 29.07.2026

  • 15 Бай Араб

    3 0 Отговор
    Демерджиев -собственик на 411 имота .

    Коментиран от #18

    08:24 29.07.2026

  • 16 На широко

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Накратко":

    Изобщо не са оставили празна хазна дори Гюров беше изненадан от 8 милиарда фискален резерв . ПБ не можаха да покажат една неразплатена фактура освен фактурите по Боташ . Тия които го сложиха на власт , те ще му вземат и главата , Мунчо много се овъртоли в зависимости .

    08:42 29.07.2026

  • 17 Стрината

    4 0 Отговор
    Има ли партията ПБ на г-н Радев програма? Чак сега след близо 100 дни управление от ПБ се сетиха да направят програма за министерският съвет и то до края на 2026г. Ще им видим и програмата с колко още ще си увеличат заплатите, секретарките и зам. министрите, новите коли и пр.Борбата с олигархията вече приключи, сега кого ще борят?

    09:02 29.07.2026

  • 18 Хи хи

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Араб":

    И купил Порше на жена си за 1975 лева , ти да видиш ! Къде ги продават тия Поршета , да купя няколко за родата ?

    09:10 29.07.2026

  • 19 Още по - накратко

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Накратко":

    Всяко дете знае, че олигархията и Радев са в един отбор!

    09:45 29.07.2026

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