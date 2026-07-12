Летен трафик и засилени мерки: Ограничават камионите по магистралите, планините предлагат отлични условия за туризъм

Пътната обстановка в страната в неделния сутрин на 12 юли остава динамична, но под контрол, с въведени ключови ограничения за улесняване на засилващия се летен трафик.

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) предприема засилени мерки, насочени към предотвратяване на задръствания и инциденти. В планините условията за туризъм са благоприятни, а службите за пожарна безопасност и МВР отчитат обстановката след поредица от инциденти в изминалите дни.

Мерки на АПИ и пътна обстановка

За повишаване на безопасността и улесняване на придвижването на гражданите, завръщащи се от почивните дни, АПИ въвежда временна забрана за движение на тежкотоварни камиони над 12 тона. Днес, 12 юли, ограничението ще бъде в сила от 15:00 до 23:00 часа по автомагистрала „Тракия“ в двете посоки, както и по автомагистрала „Струма“ и първокласния път I-1 през Кресненското дефиле (в посока София). Като алтернативен маршрут за шофьорите на тежки камиони към Бургас се препоръчва Подбалканският път.

Допълнително, от Агенцията напомнят на водачите да използват интерактивната карта на интернет страницата на АПИ и Националното тол управление, която следи натовареността на трасетата в реално време. Апелира се за строго спазване на дистанция и избягване на рискови маневри или движение в аварийните ленти. На територията на област Бургас, по път І-9 в участъка Звездец – Бръшлян, днес от 09:00 до 19:00 часа скоростта е ограничена до 50 км/ч заради провеждането на организирани бънджи скокове от моста над река Велека.

Интензивен трафик по границите

По информация на Главна дирекция „Гранична полиция“ към МВР, летният сезон обуславя интензивно движение на редица контролно-пропускателни пунктове в страната. Натоварен е трафикът на изход за леки автомобили по границите със Сърбия (ГКПП „Калотина“) и Румъния. На Дунав мост при Русе преминаването се осъществява нормално в двете платна след приключилите ремонтни дейности. Очаква се сериозен поток от превозни средства и по границата с Гърция на пунктовете „Кулата“ и „Маказа“ заради масовото пътуване към плажовете в южната ни съседка. Трафикът на българо-турската граница остава в рамките на обичайните за сезона по-високи нива на натовареност на ГКПП „Капитан Андреево“.

Сводка от пожарите и катастрофите

През изминалите 24 часа ситуацията с произшествията в страната остава напрегната. По официални данни на Министерството на вътрешните работи по пътищата са регистрирани 31 пътнотранспортни произшествия, при които трима души са загинали, а 40 души са получили наранявания с различна степен на тежест. Черната статистика е белязана от тежката катастрофа край Дупница (на разклона за село Дяково), където лек автомобил се блъсна в паркирано извън пътя ремарке на камион. При сблъсъка на място загинаха шофьорът и неговият спътник, а трима тийнейджъри бяха ранени, като едно от момичетата бе транспортирано в критично състояние със спешния медицински хеликоптер до София.

Отделно, екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на десетки сигнали за инциденти. Общо 127 пожара са били успешно потушени на територията на цялата страна, като при огнените стихии няма загинали граждани, но един човек е пострадал – 64-годишен мъж от град Исперих, който е получил изгаряния. Засилените проверки на КАТ и екипите по пожарна безопасност продължават по всички основни направления в страната.

Условия за туризъм в планините

Планинската спасителна служба (ПСС) към Българския Червен кръст съобщава за добри условия за планински туризъм в цялата страна. Сутрешните температури в планините се движат между 9 и 15 градуса, а времето е предимно ясно, слънчево и с умерен до силен вятър от запад-северозапад по високите била. На височина 1200 метра максималните температури ще достигнат около 22°, а на 2000 метра – около 16°.

От ПСС съветват туристите да се подготвят със слънцезащитни продукти, шапки и достатъчно количество вода, тъй като слънцето по високите части е изключително силно. Планинските спасители отчитат активни денонощия – успешно е приключила издирвателна акция в района на връх Върховръх, където изчезнал турист е намерен в добро състояние, а друга група спасители е оказала своевременна помощ на пострадал в района на заслон „Ботев“.