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Тежка катастрофа затрудни движението край Пловдив
  Тема: Войната на пътя

Тежка катастрофа затрудни движението край Пловдив

3 Август, 2026 08:52 995 7

  • катастрофа-
  • пловдив-
  • шосе

Инцидентът е станал на Голямоконарско шосе

Тежка катастрофа затрудни движението край Пловдив - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Затруднено е движението по Голямоконарско шосе заради катастрофа в зоната на транспортния възел край село Царацово, съобщиха от полицията в Пловдив, цитирани от БНТ.

Според получения сигнал към 6:00 часа са се сблъскали влекач с ремарке и микробус. Наложила се е намеса на авариен екип на пожарната, за да бъде изваден водачът на буса.

Мъжът е транспортиран в болница, очакват се резултатите от прегледите. Полицейски патрули регулират трафика, но органите на реда апелират водачите по възможност да избират други маршрути.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МПС

    4 0 Отговор
    Докато няма пътища така ще е

    08:56 03.08.2026

  • 2 бушприт

    5 1 Отговор
    Войната в България не спира,всеки ден жертви,жертви...До кога?! България намалява хората си всеки ден.

    Коментиран от #5

    08:57 03.08.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Тва щот на Голямоконарско няма достатъчно камери

    Коментиран от #7

    08:58 03.08.2026

  • 4 чеп

    5 2 Отговор
    Стига ни занимавали с тия катастрофи почасово, интересува ме колко наркодилъри са арестувани, колко кражби са разкрити, а не колко снимки са направили МВР от храстите

    Коментиран от #6

    08:59 03.08.2026

  • 5 ДрайвингПлежър

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "бушприт":

    Войната я има само в празните глави на зяпащите телевизора мисирки и висящите за 100тина евраци храстаджийчета. Като всяка война и тази е много доходоносна!

    08:59 03.08.2026

  • 6 ДрайвингПлежър

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "чеп":

    Не може така колега! Ако не бичуват стадото ежечасно то може да да спре да се страхува и да не дава да го доят! На къде ще иде тоя свят без да си плащаш?!

    09:01 03.08.2026

  • 7 Един шофьор

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":

    Не е на голямоконарско ами на края на околовръстния към магистралата.

    09:37 03.08.2026

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