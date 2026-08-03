Тежка катастрофа затрудни движението край Пловдив

Затруднено е движението по Голямоконарско шосе заради катастрофа в зоната на транспортния възел край село Царацово, съобщиха от полицията в Пловдив, цитирани от БНТ.
Според получения сигнал към 6:00 часа са се сблъскали влекач с ремарке и микробус. Наложила се е намеса на авариен екип на пожарната, за да бъде изваден водачът на буса.
Мъжът е транспортиран в болница, очакват се резултатите от прегледите. Полицейски патрули регулират трафика, но органите на реда апелират водачите по възможност да избират други маршрути.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 МПС
08:56 03.08.2026
2 бушприт
Коментиран от #5
08:57 03.08.2026
3 ДрайвингПлежър
Коментиран от #7
08:58 03.08.2026
4 чеп
Коментиран от #6
08:59 03.08.2026
5 ДрайвингПлежър
До коментар #2 от "бушприт":Войната я има само в празните глави на зяпащите телевизора мисирки и висящите за 100тина евраци храстаджийчета. Като всяка война и тази е много доходоносна!
08:59 03.08.2026
6 ДрайвингПлежър
До коментар #4 от "чеп":Не може така колега! Ако не бичуват стадото ежечасно то може да да спре да се страхува и да не дава да го доят! На къде ще иде тоя свят без да си плащаш?!
09:01 03.08.2026
7 Един шофьор
До коментар #3 от "ДрайвингПлежър":Не е на голямоконарско ами на края на околовръстния към магистралата.
09:37 03.08.2026