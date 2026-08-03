Япония и САЩ се намесиха на валутните пазари, за да спрат срива на йената

Япония и Съединените щати предприеха рядка координирана интервенция на валутните пазари, като започнаха масови покупки на японски йени в опит да спрат обезценяването на валутата, съобщава Al Jazeera, предава News.bg.
Намесата идва, след като йената достигна най-ниското си ниво от близо 40 години спрямо щатския долар.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон подкрепя Япония в името на стабилността на световната икономика.
„Йената отслабва и те имат нужда от малко помощ. А ние винаги сме насреща за Япония“, коментира американският президент.
След изявлението му японската валута поскъпна с до 1,4%, достигайки около 155,20 йени за долар - най-силното ѝ ниво от близо три месеца.
Според анализатори координираната намеса показва решимостта на Токио и Вашингтон да ограничат негативните ефекти от разпродажбите на йени и японски държавни облигации, които могат да окажат допълнителен натиск върху доходността на американските държавни ценни книжа.
Обезценяването на японската валута през последните месеци доведе до поскъпване на вноса и засили инфлационния натиск в страната, което се отразява върху разходите на домакинствата и обществената подкрепа за правителството на министър-председателя Санае Такаичи.
От Японското министерство на финансите заявиха, че съвместната операция със САЩ е била необходима, за да противодейства на „прекомерната волатилност и хаотичните движения“ на валутния пазар.
Това е първата съвместна валутна интервенция между Япония и САЩ от 2011 г., когато двете държави координираха действия след разрушителното земетресение и цунами в Източна Япония.
Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон е готов да участва и в бъдещи съвместни интервенции, ако това се наложи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гергана Сотирова
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Покорно моля за диетата, която спазва. С щерка ми сме заприличали на китове.
08:39 03.08.2026
2 Въй, въ. Япония 2 пъти по-бедна от Русия
Коментиран от #5
09:03 03.08.2026
3 Търся
09:06 03.08.2026
4 Ще погнем на красивите братя японци.
09:07 03.08.2026
5 стоян
До коментар #2 от "Въй, въ. Япония 2 пъти по-бедна от Русия":До 2 ком - другар вярваш ли в това дето си писал - само че равностойноста на заплата в Ени се равнява на 1800 долара а рузката минимална заплата е 200 долара - правиш ли разлика
Коментиран от #6
09:40 03.08.2026
6 А Куба колко по-богата е от Япония
До коментар #5 от "стоян":5 стоян
31ОТГОВОР
До коментар 2 от "Въй, въ. Япония 2 пъти по-бедна от Русия":
До 2 ком - другар вярваш ли в това дето си писал - само че равностойноста на заплата в Ени се равнява на 1800 долара а рузката минимална заплата е 200 долара - правиш ли разлика
09:57 03.08.2026
7 И Япония вече
10:17 03.08.2026
8 Все пак Япония
10:21 03.08.2026