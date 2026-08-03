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Япония и САЩ се намесиха на валутните пазари, за да спрат срива на йената

Япония и САЩ се намесиха на валутните пазари, за да спрат срива на йената

3 Август, 2026 08:34, обновена 3 Август, 2026 08:41 1 007 8

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Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон е готов да участва и в бъдещи съвместни интервенции, ако това се наложи.

Япония и САЩ се намесиха на валутните пазари, за да спрат срива на йената - 1
Снимка: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Япония и Съединените щати предприеха рядка координирана интервенция на валутните пазари, като започнаха масови покупки на японски йени в опит да спрат обезценяването на валутата, съобщава Al Jazeera, предава News.bg.

Намесата идва, след като йената достигна най-ниското си ниво от близо 40 години спрямо щатския долар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон подкрепя Япония в името на стабилността на световната икономика.

„Йената отслабва и те имат нужда от малко помощ. А ние винаги сме насреща за Япония“, коментира американският президент.

След изявлението му японската валута поскъпна с до 1,4%, достигайки около 155,20 йени за долар - най-силното ѝ ниво от близо три месеца.

Според анализатори координираната намеса показва решимостта на Токио и Вашингтон да ограничат негативните ефекти от разпродажбите на йени и японски държавни облигации, които могат да окажат допълнителен натиск върху доходността на американските държавни ценни книжа.

Обезценяването на японската валута през последните месеци доведе до поскъпване на вноса и засили инфлационния натиск в страната, което се отразява върху разходите на домакинствата и обществената подкрепа за правителството на министър-председателя Санае Такаичи.

От Японското министерство на финансите заявиха, че съвместната операция със САЩ е била необходима, за да противодейства на „прекомерната волатилност и хаотичните движения“ на валутния пазар.

Това е първата съвместна валутна интервенция между Япония и САЩ от 2011 г., когато двете държави координираха действия след разрушителното земетресение и цунами в Източна Япония.

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон е готов да участва и в бъдещи съвместни интервенции, ако това се наложи.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гергана Сотирова

    4 0 Отговор
    "Йената отслабва..."
    ----
    Покорно моля за диетата, която спазва. С щерка ми сме заприличали на китове.

    08:39 03.08.2026

  • 2 Въй, въ. Япония 2 пъти по-бедна от Русия

    5 10 Отговор
    155,20 йени за долар към 79.30 РУБ за $ !!

    Коментиран от #5

    09:03 03.08.2026

  • 3 Търся

    6 7 Отговор
    идиоти, които работят за рубли!

    09:06 03.08.2026

  • 4 Ще погнем на красивите братя японци.

    3 1 Отговор
    Ще направим йената отново красива.

    09:07 03.08.2026

  • 5 стоян

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Въй, въ. Япония 2 пъти по-бедна от Русия":

    До 2 ком - другар вярваш ли в това дето си писал - само че равностойноста на заплата в Ени се равнява на 1800 долара а рузката минимална заплата е 200 долара - правиш ли разлика

    Коментиран от #6

    09:40 03.08.2026

  • 6 А Куба колко по-богата е от Япония

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "стоян":

    5 стоян
    31ОТГОВОР
    До коментар 2 от "Въй, въ. Япония 2 пъти по-бедна от Русия":

    До 2 ком - другар вярваш ли в това дето си писал - само че равностойноста на заплата в Ени се равнява на 1800 долара а рузката минимална заплата е 200 долара - правиш ли разлика

    09:57 03.08.2026

  • 7 И Япония вече

    2 0 Отговор
    "бега"! Те бяха най-развитата технологично икономика в света около 1980-та г. Имаха още тогава цели фабрики, в които само роботи произвеждаха и само няколко човека бяха наблюдаващи процесите. Сащ ги бяха били с атомните бомби и се изплашиха, Япония да не ги изпревари и победи икономически. Спретнаха й една силна дефлация и икономически кризи, които продължиха около 35-40 години и така силно задържаха развитието на Япония... Даже, като победена страна, подобно на Германия, Япония е голям кредитор на САЩ. Държат голямо количество ДЦК. А всеки знае, че САЩ НИКОГА няма да могат да върнат тези 40 трилиона долара дългове.. Също Япония има огромна демографска криза. Нямат деца и те и силно застаряват... Това е, победена страна бавно умира....

    10:17 03.08.2026

  • 8 Все пак Япония

    2 0 Отговор
    Е много интересна страна. Те имат особен манталитет и народопсихология. Мой познат завърши 90-те г там роботика и после в България основа със съдружници фирмата Датекс. Вече е на пенсионна възраст. Жена му е рускиня. В Япония намерил рускиня, за жена :)...

    10:21 03.08.2026