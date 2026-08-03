Япония и САЩ се намесиха на валутните пазари, за да спрат срива на йената

Япония и Съединените щати предприеха рядка координирана интервенция на валутните пазари, като започнаха масови покупки на японски йени в опит да спрат обезценяването на валутата, съобщава Al Jazeera, предава News.bg.

Намесата идва, след като йената достигна най-ниското си ниво от близо 40 години спрямо щатския долар.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон подкрепя Япония в името на стабилността на световната икономика.

„Йената отслабва и те имат нужда от малко помощ. А ние винаги сме насреща за Япония“, коментира американският президент.

След изявлението му японската валута поскъпна с до 1,4%, достигайки около 155,20 йени за долар - най-силното ѝ ниво от близо три месеца.

Според анализатори координираната намеса показва решимостта на Токио и Вашингтон да ограничат негативните ефекти от разпродажбите на йени и японски държавни облигации, които могат да окажат допълнителен натиск върху доходността на американските държавни ценни книжа.

Обезценяването на японската валута през последните месеци доведе до поскъпване на вноса и засили инфлационния натиск в страната, което се отразява върху разходите на домакинствата и обществената подкрепа за правителството на министър-председателя Санае Такаичи.

От Японското министерство на финансите заявиха, че съвместната операция със САЩ е била необходима, за да противодейства на „прекомерната волатилност и хаотичните движения“ на валутния пазар.

Това е първата съвместна валутна интервенция между Япония и САЩ от 2011 г., когато двете държави координираха действия след разрушителното земетресение и цунами в Източна Япония.

Американският министър на финансите Скот Бесент заяви, че Вашингтон е готов да участва и в бъдещи съвместни интервенции, ако това се наложи.